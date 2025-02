WCLV Program Guide 02-26-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

0:00:00 Tárrega, Francisco Capricho árabe (Serenata) Sharon Isbin, g Virgin 91128-2 N/A 5:17

0:05:00 Saygun, Ahmed Adnan Variations on Katibim (Uska Dara) Hungarian Ministry of Culture Cho/Hikmet Simsek Hungaroton HCD-31523 N/A 6:33

0:13:00 Rimsky-Korsakov, Nicolai Scheherazade, Op. 35 Bastille Opera Orch/Myung-Whun Chung DG 437818-2 Virtuoso- Rimsky-Korsakov: Scheherazade/ Stravinsky: Firebird 41:33:00

Rimsky-Korsakov, Nicolai The Tale of Tsar Saltan (1899-1900) Earl Wild, p

Mozart, Wolfgang Amadeus Idomeneo, re di Creta, K. 366 Zurich Opera House Mozart Orch/Nikolaus Harnoncourt

Boccherini, Luigi Symphony #23 in d, Op 37/3 (G 517) Italian Accademia Strumentale/Giorgio Bernasconi

Strauss, Richard Festival Intrada Mary Preston, o; Dallas Wind Sym/Jerry Junkin

Strauss, Richard Duet Concertino Weise, cl; Liebscher, bn; Dresden Staatskapelle/Kempe

Chopin, Frederic etudes, Op. 10 Louis Lortie, p

Gabrieli, Giovanni Canzon Septimi Octavi Toni a 12 London Brass

Gabrieli, Giovanni Canzon Seconda a 4 London Brass

Cherubini, Luigi String Quartet #6 in A Melos String Quartet

Anonymous 13th century, French Je ne chant pas Alla Francesca

Addinsell, Richard Warsaw Concerto Christina Ortiz, p; Royal Phil/Moshe Atzmon

Rózsa, Miklós Spellbound Concerto (1945) Leonard Pennario, p; Hollywood Bowl Sym Orch/Miklós Rózsa

Korngold, erich Wolfgang The Sea Wolf film music Orch/erich Wolfgang Korngold

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Caldara, Antonio Sinfonia a quattro #1 Slovak Chamber Orch/Bohdan Warchal

Mendelssohn, Felix Piano Sonata No. 3 in B-Flat, Op 106 Martin Jones, p

Reichardt, Louise Song, "Betteley der Vogel" Grayson Hirst, t; Michael Yuspeh, p

Markevitch, Igor Cinema-Ouverture Arnhem Phil/Christopher Lyndon Gee

Prokofiev, Serge Le Pas d'Acier (1925) Philharmonia Orch/Igor Markevitch

Prokofiev, Serge Cinderella, Op. 87 Cleveland Orch/Vladimir Ashkenazy

Hoffstetter, Roman Serenade (Andante cantabile) Alban Berg String Quartet

Mozart, Leopold Toy Symphony In G Kremerata Baltica

Haydn, Franz Joseph Flute Concerto in D (also attrib Leopold Hoffmann) Barthold Kuijken, f; Tafelmusik/Jeanne Lamon

Strauss, Richard Stimmungsbilder, Op. 9 David Golub, p

Brahms, Johannes Six Quartets, Op 112 Danish National Radio Cho/Stefan Parkman; Bengt Forsberg, p

Thieme, Clement Sonata à 8 in C edward H Tarr, tr, Franz Liszt Chamber Orch

Stamitz, Carl Sinfonia Concertante in C Richard Friedman, Steven Smith, v's; London Festival Orch/Ross Pople

Milhaud, Darius Scaramouche, Op. 165b Katia & Marielle Labèque, p's

YOUNG, Victor Scaramouche (1952) Potsdam Brandenburg Phil/Richard Kaufman

Anonymous 16th century, Italian Scaramella Karl-ernst Schroder, l, Crawford Young, l

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Johann Sebastian Bach: Cantata No. 140: Chorale 'Wachet auf' (1731)

Claude Debussy: Première rapsodie (1908)

George Butterworth: English Idyll No. 2 (1911)

Mario Castelnuovo-Tedesco: Rondo Mexicano from Concerto for 2 Guitars (1962)

Ludwig van Beethoven: Egmont: Overture (1810)

Wolfgang Amadeus Mozart: German Dance (1791)

Aram Khachaturian: Gayaneh: Sabre Dance (1942)

Carl Teike: March 'Old Comrades' (1889)

Gioacchino Rossini: L'Italiana in Algeri: Overture (1813)

Johann Melchior Molter: Sinfonia Concertante for Trumpet & Winds (1750)

George Frideric Handel: Messiah: His yoke is easy (1741)

Anton Reicha: Finale from Wind Quintet No. 23 (1820)

Alexander Borodin: Prince Igor: Overture (1887)

Carl Maria von Weber: Finale from Piano Sonata No. 4 (1822)

Benjamin Britten: Peter Grimes: Sea Interlude No. 3 'Moonlight' (1944)

Frank Bridge: An Irish Melody 'Londonderry Air' (1908)

Ottorino Respighi: Church Windows: St. Gregory the Great (1927)

Jean-Philippe Rameau: Dardanus: Overture (1739)

Igor Stravinsky: Pulcinella: Gavotte with 2 Variations (1920)

Franz Liszt: Schubert Song 'Gretchen am Spinnrade' (1838)

Miklós Rózsa: Spellbound Concerto (1945)

John Williams: Star Wars: Princess Leia's Theme (1977)

Joseph Haydn: String Quartet No. 15 in B-Flat (1769)

Franz Schubert: Finale from 'Wanderer Fantasy' (1822)

Regino Sainz de la Maza: Zapateado (1962)

Francesco Geminiani: Concerto Grosso No. 7 after Corelli in d (1726)

Frédéric Chopin: Prelude No. 20 (1839)

Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 1 (1878)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Erich Wolfgang Korngold: Die tote Stadt: Marietta's Lied (1920)

Franz Schreker: Ein Tanzspiel: Menuett (1908)

Anton Reicha: Wind Quintet No. 25 (1811)

Jean-Baptiste Lully: Phaëton: Four Seasons Suite (1683)

Sir Edward Elgar: Enigma Variations (1899)

Franz Schubert: Andante (1828)

Gustav Mahler: Scherzo from Symphony No. 10 (1910)

Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 9 (1894)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Georges Bizet: L'Arlésienne Suite No. 2 (1879)

Robert Schumann: Symphony No. 1 in B-Flat 'Spring' (1841)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Felix Mendelssohn: Elijah: He Watching Over Israel (1846)

Franz Schubert: Sanctus from Mass No. 6 (1828)

Frank Bridge: Rhapsody 'Enter Spring' (1927)

Frank Bridge: Cherry Ripe (1916)

Johann Sebastian Bach: Oboe Concerto in d (1740)

Florence Price: Symphony No. 3 in c (1940)

Richard Wagner: Parsifal: Good Friday Spell (1882)

Franz Liszt: Legend No. 1 'St Francis of Assisi Preaching to the Birds' (1863)

Anton Rubinstein: Finale from Piano Concerto No. 4 (1864)

Anonymous: Spiritual 'Great Day'

Anonymous: Spiritual 'My God Is So High'

Volkmar Andreae: Notturno and Scherzo (1918)

Andrea Luchesi: Rondo in C (1780)

Edvard Grieg: Old Norwegian Romance with Variations (1891)

Michel Legrand: Summer of '42: The Summer Knows (1971)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Antonio Vivaldi: Violin Concerto in G 'L'estro armonico' (1711)

Alexander Glazunov: The Seasons: Autumn (1899)

Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: The Montagues and the Capulets (1936)

Josef Rheinberger: Overture to 'The Taming of the Shrew' (1869)

Frédéric Chopin: Rondo from Piano Concerto No. 1 (1830)

Pedro I of Brazil: Finale from 'Te Deum' (1820)

Frank Bridge: The Sea: Seascape (1911)

Zoltán Kodály: Theater Overture (1926)

Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 3: Air (1731)

Sammy Fain: I'll Be Seeing You (1938)

Henry Charles Litolff: Scherzo from Concerto Symphonique No. 4 (1852)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Peter Tchaikovsky: Capriccio italien (1880)

Gioacchino Rossini: Il turco in Italia: Overture (1814)

Gioacchino Rossini: Galop from 'William Tell' Overture (1829)

Sir Edward Elgar: Finale from Symphony No. 1 (1908)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Leos Janácek: Idyll for String Orchestra (1878)

Richard Strauss: Oboe Concerto in D (1945)

20:00 OVATIONS: Baldwin Wallace Conservatory: BW Symphonic Wind Ensemble, Brendan Caldwell, conductor Emerging and Silenced Voices, recorded February 11, 2022

Kimberly Archer (b. 1973): Fanfare Politeia

Steve Danyew (b. 1983): Into the Silent Land—Isabel Haskell, narrator

Claude T. Smith (1932-1987): Fantasia for Alto Saxophone—Gabriel Pique, saxophone

Robert Kurka (1921-1937): The Good Soldier Schweik

Erika Svanoe (b. 1976): Steampunk Suite

21:00 OVATIONS POSTLUDE

22:00 IN TRIBUTE TO A. GRACE LEE MIMS with Rob Grier – classical music featuring African American composers and performers.

Anonymous: Spiritual 'Steal Away'

Anonymous: Spiritual 'Little Black Train'

Anonymous: Spiritual 'Over My Head'

Esteban Salas y Castro: Taedet animam meam (1770)

Esteban Salas y Castro: Tú mi Dios entre pajas (1770)

José Mauricio Nuñes Garcia: Te, Christe, solum novimus (1800)

Joseph Schwantner: New Morning for the World 'Daybreak of Freedom' (1982)

23:00 QUIET HOUR

Antonio Vivaldi: Largo from Guitar Concerto (1720)

Olivier Messiaen: Vocalise from Concert à quatre (1991)

Ernest Bloch: Abodah (1929)

Felix Mendelssohn: Song without Words No. 1 'Sweet Remembrance' (1830)

Joseph Haydn: Adagio from Symphony No. 43 'Mercury' (1771)

Peter Tchaikovsky: Elegy from Serenade for Strings (1880)

Edvard Grieg: In Folk Style from 'Nordic Melodies' (1895)

Traditional: The Lark in the Clear Air

Claude Debussy: Arabesque No. 1 (1888)