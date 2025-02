WCLV Program Guide 02-25-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Arensky, Anton 24 Pieces, Op 36 Anatoly Sheludiakov, p

Rimsky-Korsakov, Nicolai Capriccio espagnol, Op. 34 New York Phil/Leonard Bernstein

Chaminade, Cecile Pas des sylphes (Intermezzo) eric Parkin, p

Lovenskiold, Herman La Sylphide Danish Radio Sinfonietta/Harry Damgaard

Bruch, Max Swedish Dances, Op. 63 Leipzig Gewandhaus Orch/Kurt Masur

Chopin, Frederic Nocturnes, Op. 9 Thierry de Brunhoff, p

Szymanowski, Karol Violin Sonata in d, Op 9 Lydia Mordkovitch, v; Marina Gusak-Grin, p

Brahms, Johannes Cello Sonata #2 in F, Op 99 Heinrich Schiff, vc; Gerhard Oppitz, p

Handel, George Frideric Ode for St Cecilia's Day (1739) New england Brass ensemble

Loeffler, Charles Les Paons Noel Lester, p

Mozart, Wolfgang Amadeus Bassoon Concerto in B-Flat, K. 191 Danny Bond, bn; Academy of Ancient Music/Christopher Hogwood

Kreisler, Fritz Toy Soldiers' March Fritz Kreisler, v; Carl Lamson, p

van Delden, Lex Marcia Pomposa Dutch National Youth Wind Orch/Jan Cober

Kuyper, elisabeth Violin Sonata, Op 1 Aleksandra Maslovaric, v; Tamara Rumiantsev, p

Lourie, Arthur Cinq Preludes fragiles, Op 1 Jean-Pierre Armengaud, p

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Vivaldi, Antonio Regina coeli, R 615 Jochen Kowalski, ct; Concertgebouw Chamber Orch/Vittorio Negri

Vivaldi, Antonio String Concerto in A, R 159 I Virtuosi di Roma/Renato Fasano

Sibelius, Jean Cinq esquisses, Op. 114 Håvard Gimse, p

Sibelius, Jean Symphony No. 2 in D, Op. 43 Philharmonia Orch/Paul Kletzki

Reger, Max Romanze Hakan Hardenberger, cornet; Roland Pontinen, p

Schmidt, Franz Notre Dame Berlin Phil/Herbert von Karajan

Schmitt, Joseph Symphony in D, Op 1/1 New Dutch Academy Chamber Soloists/Simon Murphy

Schmitt, Florent Trumpet Suite, Op 133 Håkan Hardenberger, tr; Roland Pontinen, p

Beethoven, Ludwig van Violin Sonata #6 in A, Op 30/1 Barbara Govatos, v; Marcantonio Barone, p

Hoffmann, e T A Arlequin Neuss German Chamber Academy/Johannes Goritzki

Granados, enrique Danzas españolas, Op 37 Manuel Barrueco, g

Debussy, Claude Deux arabesques Richard Stoltzman, cl; Nancy Allen, h

Prokofiev, Serge Piano Concerto No. 1 in D-Flat, Op. 10 Michael Boriskin, p; Polish National Radio Sym Orch/Michael Bartos

Prokofiev, Serge Cello Sonata in C, Op. 119 Michal Kanka, vc; Jaromir Klepac, p

Prokofiev, Serge Cinderella, Op. 87 Russian National Orch/Mikhail Pletnev

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Charles Avison: Concerto Grosso No. 10 after Scarlatti (1743)

Jaromir Weinberger: Schwanda the Bagpiper: Polka & Fugue (1927)

John Lennon/Paul McCartney: Here, There and Everywhere (1966)

Franz Liszt: Paganini Etude No. 3 'La Campanella' (1851)

Georges Bizet: Carmen Suite No. 2: Changing of the Guard (1875)

Michael Haydn: Symphony No. 11 in B-Flat (1772)

Giuseppe Verdi: Rigoletto: La donna è mobile (1851)

John C. Heed: March 'In Storm and Sunshine' (1885)

Johann Nepomuk Hummel: Allegro from Piano Trio No. 4 (1815)

Felix Mendelssohn: Scherzo & Finale from String Symphony No. 9 (1822)

Jean-Marie Leclair: Tambourin (1730)

Antonio Vivaldi: L'Incoronatione di Dario: Sinfonia (1717)

Traditional: Down by the Sally Gardens

Miklós Rózsa: Ben-Hur: Parade of the Charioteers (1959)

Jean Françaix: Divertissement for Bassoon & Strings (1968)

Max Steiner: Sergeant York: Overture (1941)

Igor Stravinsky: Circus Polka (1942)

Frank Loesser: Guys and Dolls: Medley (1950)

Johann Strauss Jr: Waltz 'Farewell to America' (1872)

Anonymous: Spiritual 'Hold On!'

Anonymous: Spiritual 'Poor Man Lazrus'

Christoph Willibald Gluck: Alessandro: Chaconne (1764)

Carl Philipp Emanuel Bach: Trio Sonata in G (1731)

Samuel Barber: Souvenirs Suite: Waltz (1952)

Goff Richards: Homage to the Noble Grape (1988)

Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 2 (1872)

J. S. Bach & Silvius L. Weiss: Bourrée BWV 996 & Gigue (1720)

Sir Granville Bantock: The Sea Reivers (1920)

Carl Maria von Weber: Oberon: Overture (1826)

George Frideric Handel: Xerxes: Largo 'Ombra mai fu' (1738)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Lukas Foss: Jouissance from Renaissance Concerto (1985)

Leonard Bernstein: Divertimento for Orchestra: Waltz (1980)

Sergei Rachmaninoff: Rhapsody on a Theme of Paganini (1934)

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 22 in F (1804)

George Frideric Handel: Water Music Suite No. 1 (1717)

Robert Schumann: Fantasie in C (1853)

Florence Price: Fantasie Negre No. 1 (1929)

Wolfgang Amadeus Mozart: Minuet & Finale from Symphony No. 36 'Linz' (1783)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Franz Schubert: Symphony No. 5 in B-Flat (1816)

Joseph Haydn: Symphony No. 95 in c (1791)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Frédéric Chopin: Polonaise No. 3 in A 'Military' (1839)

Franz Schubert: Marche militaire No. 2 (1822)

Samuel Coleridge-Taylor: Five Negro Melodies for Piano Trio (1905)

R. Nathaniel Dett: I'll Never Turn Back No More (1917)

Wolfgang Amadeus Mozart: Sonata No. 18 for Piano & Violin (1778)

Carl Nielsen: Symphony No. 2 in b 'Four Temperaments' (1902)

Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 6 (1881)

Richard Wagner: Götterdämmerung: Dawn & Siegfried's Rhine Journey (1874)

Domenico Scarlatti: Sonata in C (1750)

Franz Liszt: Schubert Song 'Serenade' (1838)

Ernö Dohnányi: March from Serenade for Strings (1902)

Richard Strauss: Till Eulenspiegel's Merry Pranks (1895)

Anton Arensky: Finale from String Quartet No. 1 (1888)

John Adams: Roll Over Beethoven (2016)

Erich Wolfgang Korngold: The Prince and the Pauper: Suite (1937)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Bedrich Smetana: The Bartered Bride: Overture (1866)

George Enescu: Romanian Rhapsody No. 2 (1901)

George Frideric Handel: Solomon: Arrival of the Queen of Sheba (1748)

Alexandre Tansman: Foxtrot from 'Sonatine Transatlantique' (1930)

Johann Joachim Quantz: Flute Concerto No. 161 (1750)

Modest Mussorgsky: Khovanshchina: Prelude 'Dawn on the Moscow River' (1873)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 17 in G (1772)

Ludwig van Beethoven: Scherzo from Piano Trio No. 7 'Archduke' (1811)

Antonín Dvorák: Legend No. 5 (1881)

Frank Bridge: Norse Legend (1938)

Maurice Ravel: Menuet antique (1895)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Johann Sebastian Bach: Concerto for 2 Violins (1723)

Amy Beach: Finale from 'Gaelic' Symphony (1896)

Amy Beach: Scherzo from Piano Concerto (1899)

Camille Saint-Saëns: Rhapsodie d'Auvergne (1884)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Robert Schumann: Konzertstück for 4 Horns (1849)

Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 5 in E-Flat 'Emperor' (1809)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Amy Beach: Piano Trio (1938)

Louise Farrenc: Symphony No. 2 in D (1846)

Florence Price: Village Scenes: Church Spires in Moonlight (1942)

Peter Tchaikovsky: Variations on a Rococo Theme (1876)

Alonso Lobo: Versa est in luctum (1598)

Tomás Luis de Victoria: O vos omnes (1585)

Mikhail Glinka: Waltz Fantasy (1856)

Antonín Dvorák: String Quartet No. 11 in C (1881)

Sir William Walton: The Wise Virgins: Suite (1940)

Dmitri Klebanov: Adagio from Piano Trio No. 2 (1958)

23:00 QUIET HOUR

Isaac Albéniz: España: Capricho catalán (1890)

Franz Schubert: Andante from Symphony No. 5 (1816)

Johannes Brahms: Intermezzo in E-Flat (1892)

Joseph Haydn: Largo from String Quartet No. 64 (1797)

Karl Goldmark: In the Garden from 'Rustic Wedding' Symphony (1875)

Joaquín Rodrigo: Soleriana: Pastorale (1953)

Astor Piazzolla: Rio Sena (1955)

Wolfgang Amadeus Mozart: Larghetto from Piano Concerto No. 27 (1791)

Traditional: Shaker Hymn 'Not One Sparrow is Forgotten'