WCLV Program Guide 02-21-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Puccini, Giacomo Manon Lescaut (1893) Gothenburg Sym Orch/Neeme Järvi

Massenet, Jules Manon Ballet Royal Opera House Orch/Richard Bonynge

Gade, Niels Frühlingsblumen elisabeth Westenholz, p

Weyse, C e F Symphony #5 in e-Flat Royal Danish Orch/Michael Schonwandt

Lange-Müller, Peter Two Songs after H C Andersen Annemarie Moller, ms, Dorte Kirkeskov, p

Handel, George Frideric Recorder Sonata in B-Flat, HWV 377 Ganassi Consort

Tchaikovsky, Peter Piano Concerto No. 1 in b-flat, Op. 23 Peter Katin, p; London Sym Orch/edric Kundell

Muffat, Georg String Sonata (Suite) #2 in g Freiburg Baroque Orch Consort

Vejvanovsky, Vaclav Josef Balletti pro tabula ensemble Musici Pragenses

Gounod, Charles Faust Berlin Phil/Herbert von Karajan

Beethoven, Ludwig van Variations in D on the "Turkish March," Op.76 emil Gilels, p

Tchaikovsky, Peter Serenade melancolique, Op. 26 Leonid Kogan, v; Philharmonia Orch/Kiril Kondrashin

Tartini, Giuseppe Cello Concerto in A Mstislav Rostropovich, vc; Zurich Collegium Musicum Orch/Paul Sacher

Bach, Johann Sebastian Cello Suite No. 1 in G, BWV 1007 Mstislav Rostropovich, vc

Haydn, Franz Joseph Piano Trio No. 33 in g, H XV:19 emil Gilels, p; Leonid Kogan, v; Mstislav Rostropovich, vc

2:54:00 Schroter, Corona Song, "Für Manner uns zu plagen" Patrice Michaels Bedi, s, David Schrader, fortepiano



03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Purcell, Henry The Fairy Queen Les Arts Florrisant/William Christie

Massenet, Jules Orchestra Suite No. 6, "Scenes de feerie" New Zealand Sym/Jean-Yves Ossonce

Faure, Gabriel Two Songs, Op 27 Barbara Hendricks, s; Michel Dalberto, p

Sibelius, Jean Violin Concerto in D minor, Op. 47 Frank Peter Zimmermann, v; Philharmonia Orch/Mariss Jansons

Grondahl, Agathe Backer Six Fantasy Pieces, Op 66 Natalia Strelchenko, p

Bach, Johann Sebastian Brandenburg Concerto No. 3 in G, BWV 1048 German Brass/enrique Crespo

Bach, Johann Sebastian Italian Concerto in F, BWV 971 Christophe Rousset, hc

Bach, Johann Sebastian Clavier Concerto No. 5 in f minor, BWV 1056 Anne Akiko Meyers, v's; english Chamber Orch/Steven Mercurio

Zemlinsky, Anton Symphony #1 in d minor Gurzenich Orch/James Conlon

Zemlinsky, Anton Six Waltz Songs, Op 6, on folk texts from Tuscany Hermine Haselbock, ms; Florian Henschel, p

Scarlatti, Domenico Clavier Sonata in G, Kk 290 (L 85) Manuel Barrueco, g

Scarlatti, Domenico Clavier Sonata in C, Kk 132 (L 457) David Schrader, forte-p

Dvorák, Antonín Symphony No. 5 in F, Op. 76 Berlin Phil/Rafael Kubelik

Chopin, Frederic Mazurkas, Op. 56 evgeny Kissin, p



06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Karl Jenkins: Adiemus II 'Cantata Mundi' - Za Ma Ba (1997)

Frédéric Chopin: Nocturne No. 10 in A-Flat (1837)

Maurice Ravel: Miroirs: Alborada del gracioso (1905)

Dmitri Kabalevsky: The Comedians: Galop (1938)

Edward MacDowell: Suite No. 1: In a Haunted Forest (1893)

Friedrich Kuhlau: Elisa: Overture (1820)

Johann Strauss Jr: Waltz 'Vienna Blood' (1873)

Igor Stravinsky: The Firebird: Infernal Dance (1910)

Johannes Hanssen: Valdres March (1904)

Joseph Haydn: Scherzando No. 5 (1765)

Carl Orff: Carmina burana: In the Tavern (1936)

Gjermund Haugen: Water Lily (1970)

Robert McBride: Mexican Rhapsody (1935)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 19 (1784)

George Frideric Handel: Water Music Suite No. 3 (1717)

Vítezslav Novák: Slovak Suite: Children's Scene (1903)

Gabriel Fauré: Barcarolle No. 4 in A-Flat (1886)

Franz Schubert: The Twin Brothers: Overture (1819)

Ludwig van Beethoven: Leonore Overture No. 3 (1806)

George Gershwin: Porgy and Bess: A Woman is a Sometime Thing (1935)

Sergei Rachmaninoff: 18th Variation from Paganini Rhapsody (1934)

Gilbert & Sullivan: The Pirates of Penzance: With Catlike Tread (1879)

Leroy Anderson: The Typewriter (1950)



10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Léo Delibes: Sylvia: The Huntresses (1876)

Léo Delibes: Coppélia: Czárdás (1870)

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 11 in B-Flat (1800)

Samuel Coleridge-Taylor: Romance in G (1899)

Johann Peter Emilius Hartmann: Symphony No. 2 in E (1848)

Charles-Marie Widor: Toccata from Organ Symphony No. 5 (1880)

George Frideric Handel: Selections from 'Terpsichore' (1734)

Franz von Suppé: Poet and Peasant: Overture (1846)



12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Johannes Brahms: Variations on a Theme by Haydn (1873)

Felix Mendelssohn: Die erste Walpurgisnacht (1832)



13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Ralph Vaughan Williams: Songs of Travel: The Vagabond (1904)

Leo Sowerby: Tramping Tune (1923)

Wolfgang Amadeus Mozart: Sonata for 2 Pianos (1781)

William Grant Still: Wood Notes (1947)

Sir William Walton: Belshazzar's Feast (1931)

Christoph Willibald Gluck: Iphigénie en Aulide: Overture (1774)

Julius Fucik: Winter Storms Waltz (1906)

Antonio Vivaldi: Concerto alla rustica (1720)



16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

TBD

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

TBD



19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Felix Mendelssohn: Symphony No. 1 in c (1824)

Ottorino Respighi: Roman Festivals (1928)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

David Diamond: The Enormous Room (1948)

Darius Milhaud: Le Boeuf sur le toit (1920)

Constant Lambert: The Rio Grande (1927)

Joseph Joachim: Hamlet Overture (1853)

Florence Price: Dances in the Canebrakes (1953)

William Grant Still: Can’t You Line ’Em (1940)

Carl Philipp Emanuel Bach: String Symphony in C (1773)

Léo Delibes: Sylvia: Suite (1876)

Anton Webern: Im Sommerwind (1904)

Gustav Mahler: Adagietto from Symphony No. 5 (1902)

23:00 QUIET HOUR

Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Piano Concerto No. 21 (1785)

Arthur Honegger: Pastorale d'été (1920)

Auguste Franchomme: Nocturne for 2 Cellos (1839)

George Gershwin: Lullaby for Strings (1919)

Leopold Stokowski: Es ist vollbracht! from Bach's 'St. John Passion' (1914)

Francisco Tárrega: La´grima (1881)

Georg Matthias Monn: Adagio from Cello Concerto (1750)

Jean Sibelius: The Tempest: Interlude 'Prospero' (1925)

Christoph Willibald Gluck: Orfeo ed Euridice: Mélodie (1762)

Jean-Paul-Égide Martini: Plaisir d'amour (1784)