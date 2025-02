WCLV Program Guide 02-20-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Busoni, Ferruccio elegy No. 2, "All'Italia" Geoffrey Tozer, p

Goldmark, Karl Overture, "In Italien," Op 49 Philharmonia Orch/Yondani Butt

Kempff, Wilhelm Italian Suite, Op 68 Idil Biret, p

Wolf, Hugo Italian Serenade in G Takács String Quartet

Rameau, Jean-Philippe Zoroastre Les Arts Florissants/William Christie

Hindemith, Paul Suite, "1922," Op 26 Hans Petermandl, p

Hanson, Howard Symphony #2, Op 30, "Romantic" Orch/Charles Gerhardt

Hindemith, Paul Concert Music for Strings and Brass, Op 50

Dowland, John Galliard Paul O'Dette, l

Higdon, Jennifer Autumn Reflection (1994) Jeffrey Khaner, f; Hugh Sung, p

Leclair, Jean-Marie Violin Sonata in c, Op 5/6, "Le Tombeau" Les Folies Francoises

Gottschalk, Louis Moreau Le Banjo, Op 15 "(Fantasie grotesque)" eugene List, p

Gottschalk, Louis Moreau Deuxieme Banjo, Op 82 Lambert Orkis, p

Copland, Aaron Clarinet Concerto Gary Gray, cl; Royal Phil/Harry Newstone

VAN VACTOR, David Scherzo New York Wind Quintet Boston

Taneyev, Sergei String Trio #2 in D, Op 21 Sergei Ryabov, v; Lidiya Chavaukina, v; Andrei Kevorkov, vi

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Vejvanovsky, Vaclav Josef Balletti pro tabula ensemble Musici Pragenses

Bigot, Marie etude in c Betty Ann Miller, p

Bigot, Marie etude in a Betty Ann Miller, p

Debussy, Claude Images, Set 3, for Orchestra French National Radio Orch/Leopold Stokowski

Chaminade, Cecile Song, "L'Anneau d'Argent" Anne Sofie von Otter, ms; Bengt Forsberg, p

Myslivecek, Josef Violin Concerto in B-Flat Shizuka Ishikawa, v; Dvorak Chamber Orch/Libor Pesek

Kozeluch, Johann Anton Parthia a la Camera #1 in B-Flat Budapest Wind ensemble/Kàlm n Berkes

Dvorák, Antonín Silhouettes, Op 8 Antonin Kubalek, p

Debussy, Claude Sarabande Amsterdam Concertgebouw Orch/Riccardo

Anderson, Leroy Saraband BBC Concert Orch/Leonard Slatkin

D'Indy, Vincent Sarabande et menuet, Op 24 Pascal Roge, p; French Wind Quintet

Forqueray, Antoine Clavier Suite #4 in g Gustav Leonhardt, hc

Vivaldi, Antonio Two-Trumpet Concerto in C, R 537 edward Carroll, tr; Ad van Zon, tr; Concerto Rotterdam/Heinz Friesen

Vivaldi, Antonio Cello Sonata #5 in e, R 40 Frank Miller, vc; Chicago Sym Orch/Antonio Janigro

D'Indy, Vincent Chansons et danses, Op 50 Les Vents de Montreal/Jacques Lacombe Radio Canada Int'l

Milhaud, Darius Two-Violin Duo, Op. 258 Krysia Osostowicz, ernst Kovacic, v's

Brahms, Johannes Piano Pieces, Op 119 Lars Vogt, p

Haydn, Franz Joseph Piano Trio in C, H XV:21 Trio 1790

De Boeck, August Fantasy on Two Flemish Folksongs Flemish Radio Orch/Marc Soustrot

Rimsky-Korsakov, Nicolai Concert Fantasy in b on Russian Themes, Op. 33 Polish National Radio Sym Orch/Johannes Somary

Arensky, Anton Fantasia on Russian Folksongs, Op 48 Stephen Coombs, p; BBC Scottish Sym Orch/Jerzy Maksymiuk

Trad, Russian Folksong, How the Mistress Met Ivan State Siberian Cho



06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Leroy Anderson: The Syncopated Clock (1945)

Manuel de Falla: La vida breve: Interlude & Spanish Dance (1913)

Peter Tchaikovsky: Sonatina from Serenade for Strings (1880)

Dmitri Shostakovich: Ballet Suite No. 1: Music Box Waltz (1949)

Constant Lambert: Bacchanale from 'Horoscope' Suite (1937)

Ludwig van Beethoven: Scherzo & Finale from String Quartet No. 2 (1800)

Leonard Bernstein: Mass: A Simple Song (1971)

John Philip Sousa: March 'The White Rose' (1917)

Johann Strauss Jr: The Gypsy Baron: Treasure Waltz (1885)

Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Overture (1827)

Traditional: Appalachian Barn Dance

Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 2 (1878)

Thomas Tallis: Loquebantur variis linguis (1550)

Johann Sebastian Bach: Keyboard Concerto No. 5 in f (1740)

George Gershwin: Girl Crazy: Embraceable You (1930)

Nino Rota: Romeo and Juliet: A Renaissance Timepiece (1996)

Gioacchino Rossini: The Barber of Seville: Overture (1816)

Michael Torke: Javelin (1994)

Sergei Rachmaninoff: It Cannot Be! (1912)

Georges Bizet: L'Arlésienne Suite No. 1: Menuetto (1872)

Arthur Foote: Suite for Strings: Praeludium (1908)

Carl Czerny: Variations on a Theme by Rode 'La Ricordanza' (1822)

Billy Strayhorn: Chelsea Bridge (1941)

Sir Charles Hubert H. Parry: Lady Radnor's Suite (1894)

George Frideric Handel: Finale from Organ Concerto No. 8 (1743)

Igor Stravinsky: Pétrouchka: Russian Dance (1923)

Franz Schubert: Piano Sonata No. 5 in A-Flat (1817)

Francesco Geminiani: Concerto Grosso in c (1732)

Edvard Grieg: Peer Gynt: In the Hall of the Mountain King (1876)



10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Giuseppe Verdi: Un giorno di regno: Overture (1840)

Pio Carlo Nevi: March on Themes from Puccini's 'La bohème' (1896)

Wolfgang Amadeus Mozart: Violin Concerto No. 4 in D (1775)

Maurice Ravel: Ouverture de féerie 'Shéhérazade' (1898)

Nikolai Rimsky-Korsakov: Symphony No. 3 in C (1873)

Betty Jackson King: Four Seasonal Sketches (1955)

Florence Price: Andante cantabile from Symphony No. 4 (1945)

R. Nathaniel Dett: Listen to the Lambs (1914)



12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Peter Tchaikovsky: Francesca da Rimini (1876)

Sergei Rachmaninoff: Piano Concerto No. 4 in g (1926)



13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Peter Tchaikovsky: Swan Lake: Russian Dance (1876)

Aram Khachaturian: Masquerade: Nocturne (1941)

Adalbert Gyrowetz: Symphony in F (1790)

Alexander Voormolen: Baron Hop Suite No. 1: March (1924)

George Frideric Handel: Chaconne with 21 Variations (1733)

Antonín Dvorák: String Quartet No. 14 in A-Flat (1895)

Ferdinando Carulli: Polonaise from Guitar Concerto No. 1 (1809)

Duke Ellington: Harlem (1950)

Franz Lehár: The Merry Widow: Sirens of the Ball Waltzes (1905)

William Bolcom: Graceful Ghost Rag (1970)

Claude Debussy: Preludes Book 2: 'General Lavine' - eccentric (1913)

Franz Schubert: Scherzo from Symphony No. 9 'Great C Major' (1828)

Anonymous: Spiritual 'Over My Head'

Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 2 in b (1738)

John Barry: Mary, Queen of Scots: This Way Mary (1971)



16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Alexander Glazunov: Wedding March (1889)

George Enescu: Romanian Rhapsody No. 1 (1901)

Aaron Copland: Rodeo: Buckaroo Holiday (1942)

Wolfgang Amadeus Mozart: Allegro from Divertimento for Strings K 136 (1772)

Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 2 (1847)

Ottorino Respighi: Three Botticelli Pictures: La Primavera (1927)

Johan Wagenaar: Waltz Cycle 'Vienna in 3/4 Time' (1929)

Hector Berlioz: Requiem: Dies Irae - Tuba mirum (1837)

Anton Rubinstein: Melody in F (1852)

Anton Rubinstein: Feramors: Danses des fiancées de Cachemir (1862)

Christoph Willibald Gluck: Iphigénie en Aulide: Act 2 Ballet (1774)



18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Joseph Haydn: String Quartet No. 28 in E-Flat (1772)

Paul Gilson: Sailors' Dances (1892)

Reinhold Glière: The Red Poppy: Russian Sailor's Dance (1927)

Antonio Vivaldi: Guitar Concerto in D (1720)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Igor Stravinsky: The Rite of Spring (1913)

Lord Berners: The Triumph of Neptune: Suite (1926)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Franz Liszt: Symphonic Poem No. 9 'Hungaria' (1854)

Zoltán Kodály: Háry János: Suite (1927)

Miklós Rózsa: Hungarian Sketch No. 3 'Danza' (1939)

Joseph Haydn: Symphony No. 89 in F (1787)

Dolores White: Toccata

Roger Dickerson: Sonatina: Calm-Temperamental (1956)

Lorenzo Zavateri: Concerto Grosso in D (1735)

Richard Strauss: Der Rosenkavalier: Suite (1911)

John Ireland: Tritons (1899)

Richard Wagner: Die Walküre: Wotan's Farewell & Magic Fire Music (1856)

23:00 QUIET HOUR

Franz Schubert: Rosamunde: Entr'acte No. 3 (1823)

Johann Sebastian Bach: Andante from Violin Concerto No. 1 (1723)

Henry Purcell: The Fairy Queen: O Let me weep, forever weep (1692)

Jean Sibelius: Andante festivo (1924)

Howard Hanson: Andante from Symphony No. 2 'Romantic' (1930)

Gabriel Fauré: Dolly Suite: Berceuse (1897)

Leo Brouwer: Una día de noviembre (2000)

Manuel de Falla: El amor brujo: Song of the Fisherman (1915)

Camille Saint-Saëns: Andantino from Violin Concerto No. 3 (1880)

Sir Edward Elgar: Salut d'amour (1889)