WCLV Program Guide 02-19-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Grieg, Edvard Symphonic Dances, Op. 64 Royal Phil Orch/Thomas Beecham

Prokofiev, Serge Cinderella, Op. 87 Dmitri Sitkovetsky, v; Pavel Gililov, p

Tchaikovsky, Peter The Nutcracker, Op. 71 London Sym Orch/Andre Previn

Farnon, Robert The Peanut Polka New London Orch/Ronald Corp

Beach, Amy Theme and Variations, Op 80 eugenia Zukerman, f; Shanghai String Quartet

Bartók, Bela Romanian Folk Dances Dmitri Sitkovetsky, v; Pavel Gililov, p

Beethoven, Ludwig van Christ on the Mount of Olives, Op 85 Das Neue Orchester/Christoph Spering

Boieldieu, François Harp Concerto in C (in Three Tempi) Nicanor Zabaleta, h; Berlin Radio Sym Orch/Ernst Märzendorfer

Alkan, Charles-Valentin Grande Sonate: Les Quatre Ages, Op 33 Raymond Lewenthal, p

Liebermann, Lowell Album for the Young, Op 43 Stephen Hough, p

Faure, Gabriel Pelleas et Melisande, Op. 80 Montreal Sym Orch

Poulenc, Francis Chansons Françaises (1945-6) Cambridge Singers/John Rutter

Boulanger, Lili Nocturne in F (1911) Olivier Charlier, v; Emile Naoumoff, p

Honegger, Arthur Trois pieces (1919) Annette Middelbeek, p

Honegger, Arthur Souvenir de Chopin (1947) Annette Middelbeek, p

Honegger, Arthur Concerto da camera e Biessen, f; M Hannecart-Jakes, eh; Netherlands Radio Phil/Jean Fournet

MacDowell, Edward Six Idyls after Goethe, Op 28 James Barbagallo, p

Spohr, Ludwig (Louis) String Quintet #5 in g, Op 106 Budapest Haydn Quartet, Sandor Papp, vi

Anonymous 13th century, French Montpellier Codex Anonymous Four

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Faure, Gabriel Cantique de Jean Racine, Op 11 New College Cho, Oxford, Capricorn/Edward Higginbottom

Faure, Gabriel Elégie in c, Op 24 Lodeon, vc; Monte Carlo Phil/Armin Jordan

Faure, Gabriel Four Songs, Op 39 Rick Bogard, tr; John Solomons, p

Rubinstein, Anton Piano Concerto #4 in d, Op 70 Abbott Ruskin, p; Orch/David epstein

Popper, David Papillon Antonio Janigro, vc; Antonio Beltrami, p

Brahms, Johannes Two Rhapsodies, Op 79 Radu Lupu, p

Brahms, Johannes Gesang der Parzen, Op. 89 San Francisco Sym Cho, Orch/Herbert Blomstedt

Barth, Richard Ciacona in b, Op 21 (1908) Jennifer Koh, v

Lully, Jean-Baptiste Chaconne in G fr "Phaëton" Musica Antiqua Koln/Reinhard Goebel

Zelenka, Jan Dismas Concerto a 8 Concertanti in G, ZWV 186 Das Neu-Eroffnete Orchestre/Jurgen Sonnentheil

Bach, Johann Sebastian Well-Tempered Clavier, Book 1, BWV 846/69 Edward Aldwell, p

Brahms, Johannes F-A-e Scherzo (Sonatensatz) Christian Tetzlaff, v; Lars Vogt, p

Dietrich, Albert Violin Concerto in d, Op 30 Hans Maile, v; Berlin Radio Sym/Jesus Lopez-Cobos

Herbert, Victor The Fortune Teller Eastman-Dryden Sym Orch/Donald Hunsberger

Strauss II, Johann Die Fledermaus Cincinnati Pops/Erich Kunzel

Strauss II, Johann Der Zigeunerbaron (The Gypsy Baron) Philharmonia Orch/Otto Ackermann

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Sergei Prokofiev: Lieutenant Kijé Suite: Burial of Kijé (1934)

Johann David Heinichen: Concerto Grosso in F (1715)

Salvatore Sciarrino: Anamorfosi (1980)

Julius Fucik: Marinarella Overture (1908)

Antonio Vivaldi: Concerto for 4 Violins in b 'L'Estro Armonico' (1711)

Wolfgang Amadeus Mozart: Romance from Serenade No. 13 'Eine kleine Nachtmusik' (1787)

John Philip Sousa: March 'The Liberty Bell' (1893)

Riccardo Drigo: Pas de deux for Adam's 'Le Corsaire' (1899)

Johannes Brahms: Andante from String Sextet No. 1 (1860)

Percy Grainger: Shepherd's Hey! (1913)

George Frideric Handel: Aria No. 1 (1730)

Margaret Bonds: To a Brown Girl Dead (1956)

Federico Moreno Tórroba: Andante from Tonada concertante (1980)

Manuel de Falla: The Three-Cornered Hat: Neighbors' Dance (1919)

Alexandre Desplat: Un héros très discret: Theme (1996)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondeau from Flute Quartet No. 1 (1777)

Luigi Boccherini: String Quartet in C (1761)

John Dowland: Kemp's Jig, Mistress Winter's Jump & My Lady Hunsdon's Puffe (c.1600)

Kyle Gann: Going to Bed - Homage to Philip Glass (2012)

John Williams: Cowboys Overture (1980)

Emile Waldteufel: Waltz after Chabrier's 'España' (1886)

Aaron Copland: Rodeo: Four Dance Episodes (1942)

Ferde Grofé: Grand Canyon Suite: On the Trail (1931)

Carlos Gardel: Por una cabeza (1935)

Richard Wagner: Tristan und Isolde: Act 1 Prelude (1859)

Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 7 (1878)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Anonymous: Spiritual 'Steal Away'

Anonymous: Spiritual 'My God Is So High'

Luigi Boccherini: Symphony No. 6 in d 'La casa del diavolo' (1771)

Antonio Salieri: Tarare: Act 2 Overture (1787)

Richard Wagner: Die Meistersinger: Act 1 Prelude (1862)

Jean Sibelius: Symphony No. 6 in d (1923)

Franz Schubert: Impromptu No. 7 in B-Flat (1828)

Erich Wolfgang Korngold: Moderato from Piano Sonata No. 2 (1910)

Josef Strauss: Waltz 'Music of the Spheres' (1868)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Sergei Prokofiev: Symphony No. 3 in c (1929)

Sir William Walton: Partita for Orchestra (1958)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Scott Joplin: Treemonisha: A Real Slow Drag (1911)

Scott Joplin: Treemonisha: Aunt Dinah Has Blown the Horn (1911)

Franz Schubert: Piano Sonata No. 13 in A (1819)

Franz Liszt: Mephisto Waltz No. 1 (1860)

Johannes Brahms: Concerto for Violin & Cello 'Double' (1887)

Irving Fine: Partita for Wind Quintet (1948)

William Grant Still: Violin Suite: Mother and Child (1943)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondeau from Violin Concerto No. 4 (1775)

Ola Gjeilo: The Ground (2010)

Ola Gjeilo: Serenity (2010)

Luigi Boccherini: Symphony No. 15 in D (1782)

Claude Debussy: Preludes Book 1: La danse de Puck (1910)

Igor Stravinsky: Divertimento from 'The Fairy's Kiss' (1934)

Bernard Herrmann: The Devil and Daniel Webster: Sleigh Ride (1941)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Étienne Méhul: Finale from Symphony No. 3 (1809)

Franz Schubert: Violin Sonatina No. 1 in D (1816)

Sir Charles Hubert H. Parry: Jerusalem (1916)

Anonymous: Spiritual 'There is a Balm in Gilead'

Ludwig van Beethoven: Scene by the Brook from Symphony No. 6 'Pastoral' (1808)

Giuseppe Torelli: Trumpet Concerto in D (1690)

George Gershwin: Girl Crazy: Suite (1930)

Luigi Cherubini: Minuet & Finale from Symphony in D (1815)

Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 3: To Spring (1884)

Roberto Piana: Scarlattian Improvisation on 'Torna a Surriento' (2017)

Felix Mendelssohn: Finale from Symphony No. 3 'Scottish' (1842)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Antonio Salieri: Variations on 'La Folia di Spagna' (1815)

John Williams: Schindler's List: Remembrances (1993)

Fritz Kreisler: Liebesleid (1910)

Wolfgang Amadeus Mozart: Serenade No. 6 in D 'Serenata Notturna' (1776)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

George Walker: Trombone Concerto (1957)

Ernest Bloch: America, an Epic Rhapsody (1928)

20:00 OVATIONS: BlueWater Chamber Orchestra, Daniel Meyer, conductor; James Thompson, violin

Gerald Finzi: Love’s Labours Lost: excerpts

Ralph Vaughan Williams: The Lark Ascending

Joseph Haydn: Symphony No. 104 ‘London’

22:00 IN TRIBUTE TO A. GRACE LEE MIMS with Rob Grier – classical music featuring African American composers and performers.

George Walker: Piano Sonata No. 1 (1953)

George Walker: Sinfonia No. 4 'Strands' (2011)

George Walker: Piano Concerto (1975)

23:00 QUIET HOUR

Claude Debussy: La plus que lente (1910)

George Frederick Bristow: Nocturne from Symphony in f-Sharp (1858)

Reynaldo Hahn: L'heure exquise (1893)

William Grant Still: Land of Romance from 'Africa' (1930)

Jean Sibelius: Andante from Symphony No. 3 (1907)

Franz Schubert: Wiegenlied (1816)

César Franck: Sleep of Psyché (1888)

Robert Helps: Mendelssohn's 'Schilflied' (1988)

Traditional: The Parting Glass

Manuel Ponce: Por ti mi corazón (1926)