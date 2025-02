WCLV Program Guide 02-18-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Purcell, Henry Trio Sonata #1 in g London Baroque ensemble

Glanville-Hicks, Peggy Three "Gymnopedies" Sydney Sym Orch/Myer Friedman

Satie, erik Trois Gymnopedies (1888) Michel Legrand, p

Schubert, Franz Symphony No. 8 in b minor, D. 759, "Unfinished" Vienna Phil/Lorin Maazel

Messiaen, Olivier Quatuor pour la fin du temps Amici ensemble

Rossini, Gioachino Zelmira Marilyn Horne, ms; Torino Sym Orch/Alberto Zedda

Dusek, Frantisek Xaver Piano Concerto in e-Flat Jan Novotny, p; Pardubice State Chamber Orch/Libor Pesek

Dussek, Sophia Corri Harp Sonata Judy Loman, h

Gershwin, George An American in Paris New York Phil/Michael Tilson Thomas

Cowell, Henry American Melting Pot Manhattan Chamber Orch/Richard Auldon Clark

Handel, George Frideric Nine German Arias, HWV 202-210 Dorothea Roschmann, s; Berlin Academy for Ancient Music

Dvorák, Antonín Slavonic Dances, Op. 72 New York Phil/Kurt Masur

Handel, George Frideric Water Music Suite No. 1 in F St Martin's Academy/Sir Neville Marriner

Bach, Johann Sebastian Two-Part Inventions, BWV 772/786 Don Dorsey, syn

Mertz, Johann Kaspar Fantaisie hongroise, Op 65/1 David Leisner, g

Liszt, Franz Hungarian Rhapsody No. 9 in e-flat, "Carnival in Pest" Vienna State Opera Orch/Anatole Fistoulari

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Sztaray, Mihály Ungarischer Tantz Benko Consort

Schumann, Robert Piano Sonata in f, Op. 14 Anton Kuerti, p

Schumann, Robert Six Songs, Op. 36 Bernarda Fink, s; Roger Vignoles, p

elgar, edward Imperial March, Op 32 BBC Phil/George Hurst

Ireland, John epic March Cincinnati Pops/erich Kunzel

Bridge, Frank Coronation March (1911) BBC Welsh National Orch/Richard Hickox

Blow, John Amphion Anglicus emma Kirkby, s; Consort of Musicke

Mahler, Gustav Lieder aus dem Jugendzeit Andreas Schmidt, br; Berlin Radio Sym Orch/Cord Garben

Brahms, Johannes Clarinet Sonata #1 in f, Op 120/1 James Campbell, cl; London Sym Orch/Geoffrey Simon

Brahms, Johannes Hungarian Dances Dresden Staatskapelle/Otmar Suitner

Arriaga, Juan Crisostomo String Quartet #1 in d Casals String Quartet

Mozart, Wolfgang Amadeus Twelve German Dances, K. 586 Tafelmusik/Bruno Weil

Tchaikovsky, Peter Twelve Piano Pieces (etudes), Op. 40 Mikhail Pletnev, p

Tchaikovsky, Peter Variations on a Rococo Theme, Op. 33 Truls Mork, vc; Oslo Phil/Mariss Jansons

Schmelzer, Johann Heinrich Balletto a cavallo Don Smithers, tr; Clarion Consort/Ton Koopman

Bolcom, William Seattle Slew Suite Louisville Orch/Lawrence Leighton Smith

Schuman, William Newsreel (1943) Milwaukee Sym Orch/Lukas Foss

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Calvin Custer: The American Frontier (1989)

Traditional: The British Grenadiers

Giuseppe Verdi: Ave Maria from 'Four Sacred Pieces' (1889)

Sir Malcolm Arnold: English Dances Set 2 (1951)

Jean Joseph Mouret: First Suite of Symphonies (1729)

Frédéric Chopin: Etude No. 12 in c 'Revolutionary' (1832)

Ludwig van Beethoven: The Ruins of Athens: Turkish March (1811)

Lukas Foss: Scherzo from Symphony No. 1 (1944)

Antonín Dvorák: Finale from Violin Sonata (1880)

Jean-Philippe Rameau: Les Fêtes d'Hébé: Sailors' Chorus (1739)

Peter Tchaikovsky: Waltz from Serenade for Strings (1880)

George Gershwin: Promenade 'Walking the Dog' (1937)

Alberto Ginastera: Pampeana No. 1 (1947)

Alphons Diepenbrock: Overture 'The Birds' (1917)

Sergei Prokofiev: Cinderella: Mazurka (1944)

Arthur Farwell: Navajo War Dance No. 2 (1904)

Girolamo Frescobaldi: Toccata (1620)

Miklós Rózsa: Ben-Hur: Parade of the Charioteers (1959)

George Frideric Handel: Music for the Royal Fireworks (1749)

François Couperin: Suite No. 6: Les barricades mystérieuses (1717)

Traditional: The Girl I Left Behind Me

John Philip Sousa: March 'El Capitán' (1896)

Johann Strauss Jr: The Gypsy Baron: Overture (1885)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

William Grant Still: Sometimes I Feel Like a Motherless Child (1962)

Scott Joplin: Solace (1909)

Chevalier de Saint-Georges: Violin Concerto in A (1775)

Louise Farrenc: Scherzo & Finale from Symphony No. 3 (1847)

Alberto Ginastera: Harp Concerto (1965)

Johann Sebastian Bach: Passacaglia & Fugue in c (1707)

Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento in B-Flat for Strings K 137 (1772)

Robert Schumann: Finale from Symphony No. 3 'Rhenish' (1850)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Maurice Ravel: Pavane for a Princess of the Past (1899)

Nikolai Rimsky-Korsakov: Scheherazade (1888)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Sergei Rachmaninoff: Prelude No. 1 in c-Sharp (1892)

Peter Tchaikovsky: None But the Lonely Heart (1869)

Alexander Scriabin: Prometheus, The Poem of Fire (1910)

Antonio Vivaldi: Concerto for Viola d'amore & Lute in d (1740)

Florence Price: Mississippi River Suite (1934)

Johann Samuel Schröter: Piano Concerto in C (1780)

Sir Arthur Sullivan: Overture di ballo (1870)

Sergei Prokofiev: Finale from Flute Sonata (1943)

Anonymous: Spiritual 'Poor Man Lazrus'

Anonymous: Spiritual 'You Must Have that True Religion'

Johann Christian Bach: Piano Concerto in D (1770)

Igor Stravinsky: Four Norwegian Moods (1944)

Joseph Haydn: Symphony No. 100 in G 'Military' (1794)

Benjamin Frankel: Carriage and Pair (1950)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Felix Mendelssohn: Die Heimkehr aus der Fremde: Overture (1829)

Richard Strauss: First Waltz Sequence from 'Der Rosenkavalier' (1944)

Leonard Bernstein: Candide: Paris Waltz (1956)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Quartet No. 1 (1785)

Jean Sibelius: Finale from Symphony No. 5 (1915)

Lukas Foss: Jouissance from Renaissance Concerto (1985)

Giacomo Puccini: Three Minuets (1892)

Jack Gallagher: Pavane from Sinfonietta for Strings (2007)

Francisco Braga: Madrigal-Pavana (1901)

Peter Tchaikovsky: Finale from Piano Concerto No. 3 (1893)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Camille Saint-Saëns: Cello Concerto No. 2 in d (1902)

Igor Stravinsky: The Firebird: Lullaby & Finale (1910)

Leonard Bernstein: Candide: Overture (1956)

Joseph Haydn: Divertimento for Winds (1784)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Alberto Nepomuceno: Symphony in g (1893)

Sergei Rachmaninoff: Isle of the Dead (1909)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Johannes Brahms: A German Requiem (1868)

23:00 QUIET HOUR

Frédéric Chopin: Berceuse in D-Flat (1844)

Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 1: Prelúdio-Modinha (1930)

Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio in E (1776)

Felix Mendelssohn: Elijah: He Watching Over Israel (1846)

Wilhelm Stenhammar: Andante from Piano Concerto No. 1 (1894)

Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 3: Erotik (1884)

John Ireland: A Downland Suite: Minuet (1932)

Aram Khachaturian: Masquerade: Romance (1941)

Giacomo Puccini: Chrysanthemums (1890)

Erik Satie: Gymnopédie No. 3 (1888)