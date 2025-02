WCLV Program Guide 02-10-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Palestrina, Giovanni Spiritus Sanctus Chicago Chamber Brass

Beethoven, Ludwig van Symphony No. 2 in D, Op. 36 Leipzig Gewandhaus Orch/Kurt Masur

Bach, Johann Sebastian Prelude, Fugue and Allegro in e-Flat, BWV 998 Kim Heindel, lute-harpsichord

Sibelius, Jean The Tempest, Op. 109 Danish National Radio Sym/Leif Segerstam

Saint-Saens, Camille Samson and Delilah Shirley Verrett, ms; Orch/Georges Prêtre

Saint-Saens, Camille La princesse jaune, Op. 30 Utah Sym Orch/Joseph Silverstein

Wolf-Ferrari, ermanno Piano Trio in D, Op 5 Munich Piano Trio

Mozart, Wolfgang Amadeus Bastien und Bastienne, K. 50 Basel Sym Orch/Moshe Atzmon

Delius, Frederick Two Pieces for Small Orchestra (1911-12) english Chamber Orch/Daniel Barenboim

Delius, Frederick Two Pieces for Small Orchestra (1911-12) Welsh National Opera Orch/Charles Mackerras

Saint-Saens, Camille Henry VIII London Sym Orch/Richard Bonynge

Warlock, Peter Serenade for Frederick Delius english Northern Philharmonia/David Lloyd-Jones

Ward-Higgs, W Sussex by the Sea Coldstream Guards Regimental Band/Roger G Swift

Hummel, Johann Nepomuk Piano Concerto #3 in b, op 89 Chang Hae-won, p; Budapest Sym Ch Orch/Tamás Pái

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Arnold, Malcolm Solitaire (Ballet, 1956) Munich Sym Orch/Douglas Bostock

Vaughan Williams, Ralph Five Variants of "Dives and Lazarus" St Martin's Academy/Sir Neville Marriner

Bairstow, edward Anthem, "I sat down under his shadow" Cambridge Singers/John Rutter

Leclair, Jean-Marie Violin Sonata in D, Op 9/3 Convivium

Castelnuovo-Tedesco, Mario Guitar Concerto #1 in D, Op 99 Milan Zelenka, g; Prague Chamber Orch/Milan Lajcik

Purcell, Henry Allegro Royal Phil/Barry Wordsworth

Regondi etude #10 in A David Starobin, g

Boccherini, Luigi Symphony in A, Op 35/3 Bologna Phil/Angelo ephrikian

Beach, Amy Les Rêves de Colombine (Suite Française), Op 65 Joanne Polk, p

Poulenc, Francis Suite française London Wind Orch/Denis Wick

Gervaise, Claude Danceries ensemble Josquin Des Pres

Foster, Stephen Song, "My Old Kentucky Home" Leslie Guinn, br; Washington Camerata Cho

Powell, John In the South, Op 16 (1906) Nicholas Ross, p

SOUSA, John Phillip King Cotton March Royal Artillery Band/Keith Brion

Gilbert, Henry F The Dance in Place Congo Los Angeles Phil/Calvin Simmons

Mozart, Wolfgang Amadeus Six German Dances, K. 509 Tafelmusik/Bruno Weil

Mozart, Wolfgang Amadeus Four German Dances, K. 602 ensemble Wien

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Josef Myslivecek: Symphony in C (1780)

Claude Debussy: Children's Corner: Dr. Gradus ad Parnassum (1908)

Francisco Braga: Madrigal-Pavana (1901)

William Grant Still: Miniatures (1948)

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Sonata No. 16 in C 'For Beginners' (1788)

Sergei Prokofiev: The Love for Three Oranges: March (1919)

Meredith Willson: The Music Man: 76 Trombones (1957)

Emile Waldteufel: Waltz 'The Skaters' (1882)

Franz Schubert: Minuet & Finale from Symphony No. 1 (1813)

Carl Maria von Weber: Andante & Hungarian Rondo (1813)

Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 3 (1713)

Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 3 (1878)

Andrea Falconieri: Ciaccona (1630)

Richard Wagner: Tannhäuser: Pilgrims' Chorus (1845)

James Scott: Ragtime Oriole (1911)

John Williams: Cowboys Overture (1980)

Maurice Ravel: Daphnis et Chloé: Suite No. 2 (1912)

Ole Bull: Memories of Havana (1844)

John Philip Sousa: March 'The Stars and Stripes Forever' (1896)

Emil von Reznícek: Donna Diana: Overture (1894)

Georges Bizet: Carmen Suite No. 1: Les Toreadors (1875)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Jacques Offenbach: The Tales of Hoffmann: Barcarolle (1881)

Jacques Offenbach: Le Papillon: Valse des rayons (1860)

Adolphus Hailstork: Symphony No. 1 (1988)

Muzio Clementi: Piano Sonata in B-Flat (1789)

Joseph Haydn: Symphony No. 99 in E-Flat (1793)

William Grant Still: Lyric Quartette (1945)

R. Nathaniel Dett: The Chariot Jubilee (1919)

Harry T. Burleigh: Ethiopia Saluting the Colors (1915)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Bedrich Smetana: Má vlast: The Moldau (1879)

Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 3 in c (1801)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Anonymous: Spiritual 'There is a Balm in Gilead'

Anonymous: Spiritual 'You Must Have that True Religion'

Franz Danzi: Concertante for Flute & Clarinet (1814)

Aram Khachaturian: Gayaneh: Suite (1942)

Frédéric Chopin: Piano Concerto No. 2 in f (1830)

Johann Sebastian Bach: Italian Concerto in F (1731)

Václav Pichl: Symphony in C (1770)

Johannes Brahms: Fugue from Variations on a Theme by Handel (1861)

Anonymous: Spiritual 'Rockin Jerusalem'

Anonymous: Spiritual 'Poor Man Lazrus'

Irving Fine: Partita for Wind Quintet (1948)

Peter Boyer: Silver Fanfare (2004)

Ludwig van Beethoven: Serenade in D (1801)

Bernard Herrmann: Vertigo: Prelude (1958)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Joseph Haydn: The Apothecary: Overture (1768)

Georg Philipp Telemann: Viola Concerto in G (1720)

Jerry Goldsmith: L.A. Confidential: Main theme (1997)

Anonymous: Spiritual 'My God Is So High'

Maurice Ravel: Valses nobles et sentimentales (1911)

Domenico Cimarosa: I nemici generosi: Overture (1796)

Georges Bizet: The Fair Maid of Perth: Suite (1866)

Peter Tchaikovsky: Sonatina from Serenade for Strings (1880)

Randall Thompson: Alleluia (1940)

Randall Thompson: Pueri Hebraeorum (1928)

Hector Berlioz: Benvenuto Cellini: Overture (1837)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Wolfgang Amadeus Mozart: Violin Concerto No. 4 in D (1775)

Jerry Goldsmith: The Generals' March (1980)

Jerry Goldsmith: The Omen: Main Title (1976)

Étienne Méhul: Le jeune Henri: Overture (1797)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

TBA

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

TBA

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

Henri Tomasi: Nocturne from Trumpet Concerto (1948)

Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Sonata for 2 Pianos (1781)

Claude Debussy: Suite bergamasque: Clair de lune (1890)

Alexander Borodin: In the Steppes of Central Asia (1880)

Richard Wagner: Die Meistersinger: Act 3 Prelude (1867)

Nikolai Kapustin: Bagatelle No. 5 (1991)

Carl Busch: Elegie (1899)

Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 1: Watchman's Song (1867)

Peter Warlock: Serenade for String Orchestra (1922)

Maurice Ravel: Le tombeau de Couperin: Forlane (1917)