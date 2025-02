WCLV Program Guide 02-07-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

van eyck, Jacob The Battle Stefano Bet, f

Isaac, Heinrich A la bataglia Concord ensemble

Scheidt, Samuel Galliard Battaglia Hesperion XXI/Jordi Savall

Beethoven, Ludwig van Symphony No. 6 in F, Op. 68, "Pastoral" Toronto Sym Orch/Karel Ancerl

Mendelssohn, Felix Songs Without Words, Op 67 Alexander Brailowsky, p

Scheidt, Samuel Pavane Orch of the 18th Century/Frans Bruggen

Faure, Gabriel Pavane, Op 50 Tanglewood Festival Cho, Boston Sym Orch/Seiji Ozawa

Farrenc, Louise Overture No. 1 in e, Op. 23 Luxembourg european Soloists/Christoph Konig

Liszt, Franz Trois etudes de concert (1848) Louis Lortie, p

Vivaldi, Antonio Violin Concerto in d, R 248 Shlomo Mintz, v; Israel Chamber Orch

Schubert, Franz Moments musicaux, D 780 Stephen Nielson, p; Ovid Young, p

Grasse, edwin Wellenspiel Jascha Heifetz, v, emanuel Bay, p

Vaughan Williams, Ralph March, "Sea Songs "(1923) Bournemouth Sinfonietta/George Hurst

Arnold, Malcolm Three Shanties, Op 4 Bergen Wind Quintet

Trad, American Sea Shanty, Whup, Jamboree Robert Shaw Men's Cho/Shaw

Rachmaninoff, Sergei Symphony No. 3 in a, Op. 44 London Sym/Andre Previn

Purcell, Henry The Fairy Queen Terence Charlston, hc

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Kondonassis Liquid Shadows Yolanda Kondonassis, h

Rodrigo, Joaquín Concierto serenata (1956) Nancy Allen, h; Royal Phil/enrique Bátiz

Rodrigo, Joaquín Serenata al Alba del Dia Cavatina Duo

Hummel, Johann Nepomuk Piano Sonata #2 in e-Flat, Op 13 Maria Rose, forte-p

Mozart, Wolfgang Amadeus Così fan tutte, K. 588 Calgary Phil/Mario Bernardi

Mozart, Wolfgang Amadeus Cosi fan tutte, K. 588 McLaughlin, s; Scottish Chamber Orch/Charles Mackerras

Davidov, Karl Ballade, Op 25 David Geringas, vc; Lithuanian Chamber Orch

Glazunov, Alexander Saxophone Quartet in e-Flat, Op 109 Paris Saxophone Quartet

Warlock, Peter Capriol Suite Los Angeles Guitar Quartet

Haydn, Franz Joseph String Quartet in C, Op. 1, No. 6 Kodaly String Quartet

Tveitt, Geirr Suite #1, "A Hundred Folk Tunes from Hardanger," Op 151 Royal Scottish National Orch/Bjarte engeset

Rachmaninoff, Sergei Scherzo in d Cincinnati Sym/Paavo Järvi

Rachmaninoff, Sergei Variations on a Theme by Corelli, Op. 42 Alexander Melnikov, p

Rubinstein, Anton Three Pieces, Op 11/3 Michal Kanka, vc; Jaromir Klepac, p

Bach, Johann Sebastian Violin and Oboe Concerto in d, BWV 1060 Carmel Kaine, v; Tess Miller, ob; St Martin's Academy/Neville Marriner

Fischer, Johann Caspar Polymnia Luc Beausejour, hc



06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

John Lennon/Paul McCartney: Norwegian Wood (1965)

Wilhelm Stenhammar: Overture from Serenade (1913)

Johann Strauss Jr: Waltz 'Wine, Women and Song' (1869)

Ola Gjeilo: Tundra (2011)

Anatoly Liadov: Polonaise No. 2 (1902)

Frédéric Chopin: Prelude No. 17 in A-Flat (1839)

Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 3: Bourrée & Gigue (1731)

Victor Herbert: American Fantasy (1893)

Sergei Prokofiev: Lieutenant Kijé Suite: Troika (1934)

Kenneth J. Alford: Colonel Bogey March (1914)

Richard Rodgers: Victory at Sea: D-Day (1953)

Antonio Vivaldi: Concerto for Violin & Cello (1720)

Peter Tchaikovsky: Humoresque (1871)

Bedrich Smetana: Shakespeare Festival March (1864)

George Gershwin: Porgy and Bess: Tempo di Blues (arr 1944)

Ludwig van Beethoven: Shepherd's Song from Symphony No. 6 'Pastoral' (1808)

Samuel Barber: Finale from Violin Concerto (1939)

Marius Constant: Twilight Zone: Theme & Variations (1983)

Antonín Dvorák: Mazurek in e (1879)

Claude Debussy: Petite Suite: Cortège (1889)

Pablo de Sarasate: Gavota de Mignon (1870)

Leo Arnaud: Olympic Theme from 'Bugler's Dream' (1958)

Léo Delibes: Coppélia: Swanilda's Waltz (1870)

George Frideric Handel: Solomon: Arrival of the Queen of Sheba (1748)



10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Eubie Blake: The Baltimore Todolo (1910)

Tom Turpin: The Harlem Rag (1892)

Margaret Bonds: Montgomery Variations (1964)

Johann Christian Bach: Symphony for Double Orchestra in E-Flat (1781)

Wilhelm Stenhammar: Serenade in F (1913)

Johannes Brahms: Rhapsody in g (1879)

Franz Schubert: Fierrabras: Overture (1823)

Antonín Dvorák: Finale from Symphony No. 7 (1885)



12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Balcony Scene (1936)

Johannes Brahms: Symphony No. 3 in F (1883)



13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

David N. Baker: Blues (Deliver My Soul) (1968)

Coleridge-Taylor Perkinson: Louisiana Blues Strut (A Cakewalk) (2001)

Antonín Dvorák: Czech Suite (1879)

Felix Mendelssohn: Variations Concertantes (1829)

Samuel Barber: Violin Concerto (1939)

Scott Joplin: A Treemonisha Sampler (1911)

George Frideric Handel: Judas Maccabaeus: Two Choruses & March (1746)

Ludwig van Beethoven: Overture 'Name Day' (1815)

Eubie Blake: Charleston Rag (1899)

W.C. Handy: Beale Street Blues (1916)

Mario Castelnuovo-Tedesco: Love's Labour's Lost: Four Dances (1953)

Wilhelm Stenhammar: Scherzo from Piano Concerto No. 1 (1894)

Robert Schumann: Symphony in g 'Zwickau' (1833)

Philippe Rombi: Joyeux Noël: Aria (2005)



16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Dame Ethel Smyth: Andante from Piano Trio (1880)

Richard Wagner: Die Meistersinger: Act 3 Suite (1867)

Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 6 (1868)

Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio from Violin Concerto No. 3 (1775)

Ermanno Wolf-Ferrari: Finale from Serenade for Strings (1893)

Peter Tchaikovsky: Finale from Symphony No. 2 'Ukrainian' (1880)

Franz Waxman: Carmen Fantasy (1946)

Dmitri Shostakovich: The Gadfly: Romance (1955)

Dmitri Shostakovich: Ballet Suite No. 2: Polka (1951)

Vasily Kalinnikov: Finale from Symphony No. 1 (1895)



18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Antonio Casimir Cartellieri: Symphony No. 4 in E-Flat (1800)

Anonymous: Spiritual 'Were You There?'

Anonymous: Spiritual 'My Lord, What a Morning'

Nikolai Rimsky-Korsakov: Scheherazade: The Sea and Sinbad's Ship (1888)



19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Peter Tchaikovsky: Symphony No. 2 in c 'Ukrainian' (1880)

Ernest Bloch: Concerto Grosso No. 1 for Strings & Piano (1925)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Domenico Cimarosa: Il matrimonio segreto: Overture (1792)

John Field: Piano Concerto No. 7 (1832)

Peter Tchaikovsky: Variations on a Rococo Theme (1876)

Ulysses Kay: Fantasy Variations (1963)

Anonymous: Spiritual 'Steal Away'

Anonymous: Spiritual 'This Little Light of Mine'

Hermann Goetz: Spring Overture (1864)

Florence Price: Symphony No. 1 in e (1932)

Alexander Glazunov: Piano Concerto No. 2 in B (1917)

Peter Tchaikovsky: Suite No. 3: Elegie (1884)

23:00 QUIET HOUR

Maurice Ravel: Le gibet from 'Gaspard de la nuit' (1908)

Gabriel Fauré: Cantique de Jean Racine (1865)

Jack Gallagher: Berceuse (1977)

Wolfgang Amadeus Mozart: Andantino from Concerto for Flute & Harp (1778)

Richard Wagner: Wesendonck Lieder: Träume (1858)

Arvo Pärt: Für Alina (1976)

Edvard Grieg: Peer Gynt: Morning Mood (1876)

Sergei Rachmaninoff: Moment Musical No. 1 in b-Flat (1896)

Frédéric Chopin: Prelude No. 15 in D-Flat 'Raindrop' (1839)

Claude Bolling: Suite No. 2 for Flute & Jazz Piano: Affectueuse (1986)