WCLV Program Guide 02-05-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Rachmaninoff, Sergei Piano Pieces, Op. 10 Jungran Kim Khwarg, p

Balakirev, Mily Tamara (Thamar), Symphonic Poem BBC Phil/Vasili Sinaisky

Bach, Johann Sebastian A Musical Offering, BWV 1079 Davitt Moroney, hc; Janet See, f; John Holloway, v; Jaap ter Linden, vc

Assad, Sergio Uarekena (1996) Minneapolis Guitar Quartet

Byrd, William Miserere a 4 Fretwork

Schubert, Franz Polonaise in B-Flat, D 580 German Chamber Phil/Thomas Zehetmair, v

Schubert, Franz Six German Dances, D 820 Berlin Phil/Pierre Boulez

Crespo, enrique Bronce Malevo-Tango German Brass/enrique Crespo

Liszt, Franz Piano Sonata in b Louis Lortie, p

Dvorák, Antonín Twelve "Cypresses" (1887) Chilingirian String Quartet

Borodin, Alexander Requiem Ian Boughton, t; BBC Sym Cho & Philharmonia Orch/Geoffrey Simon

Ravel, Maurice Rapsodie espagnole Ulster Orch/Yan Pascal Tortelier

Ravel, Maurice A la maniere de Borodine Gordon Fergus-Thompson, p

Borodin, Alexander Symphony no.1 in e-Flat Vancouver Sym Orch/Bramwell Tovey

Shostakovich, Dmitri Preludes and Fugues, Op. 87 New World Guitar Trio

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Puccini, Giacomo Turandot St Martin's Academy/Neville Marriner

Busoni, Ferruccio Turandot Suite, Op. 41 Cincinnati Sym Orch/Michael Gielen

Weber, Carl Maria von Incidental Music for Gozzi's "Turandot" Queensland Phil/John Georgiadis

Schroter, Pauline Song, Fur Manner uns zu plagen Yoshie Tanaka, ms, Yasuko Mitsui, p

Shostakovich, Dmitri Piano Quintet in g, Op. 57 Nash ensemble

Fantini, Girolamo Prima Imperiale John Wallace, tr, Philharmonia Orch/Simon Wright

Schumann, Robert Noveletten, Op. 21 Vladimir Horowitz, p

Fibich, Zdeněk Novelettes, Op 44 Marian Lapshansky, p

Poulenc, Francis Three Novelettes Lucille Chung, p

Nielsen, Carl Symphony #5, Op 50 Cincinnati Sym Orch/Paavo Järvi

Weyse, C e F eight etudes, Op 51 Bohumila Jedlickova, p

Valentini, Giovanni Sonata a5 in g Acronym

Vivaldi, Antonio Two-Violin Concerto in a, R 522 (Op 3/8) elizabeth Wilcock, Micaela Comberti, v's; english Concert/Trevor Pinnock

Vivaldi, Antonio Two-Trumpet Concerto in C, R 537 John Wallace, tr; John Miller, tr; Philharmonia/Christopher Warren-Green

Ravel, Maurice String Quartet in F Borodin String Quartet

Herold/Lanchbery La Fille mal gardee National Phil/Richard Bonynge

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Camille Saint-Saëns: Romance (1885)

Percy Fletcher: Bal masqué (1914)

Anonymous: Spiritual 'You Must Have that True Religion'

Antonín Dvorák: Allegro from Symphony No. 3 (1873)

Ferruccio Busoni: Sonatina No. 6 'Chamber Fantasy after 'Carmen' (1920)

George Gershwin: Porgy and Bess: Summertime (1935)

Fred K. Huffer: March 'Black Jack' (1918)

Sir Arthur Sullivan: The Pirates of Penzance: Overture (1879)

Carl Nielsen: Allegro espansivo from Symphony No. 3 (1911)

Joseph Haydn: Overture to an English Opera (1795)

Hugo Kauder: Scherzo from Symphony No. 1 (1921)

Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 4 (1878)

Leroy Anderson: Goldilocks: Overture (1958)

Anonymous: Spiritual 'There is a Balm in Gilead'

Gunnar de Frumerie: Pastoral Suite (1933)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 15 in G (1772)

Frédéric Chopin: Ballade No. 2 in F (1839)

Mario Castelnuovo-Tedesco: Guitar Concerto No. 1 in D (1939)

Wolfgang Amadeus Mozart: Allegro from String Quartet No. 4 (1773)

Jean Sibelius: Finlandia (1899)

Cécile Chaminade: Etude romantique (1909)

Adolphe Adam: Giselle: La chasse (1841)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Ignace Jan Paderewski: Mélodie (1888)

Grazyna Bacewicz: Oberek No. 2 (1951)

Joachim Raff: Octet for Strings in C (1872)

Carl Philipp Emanuel Bach: Symphony in E-Flat (1757)

Aram Khachaturian: Violin Concerto in d (1940)

Antonio Vivaldi: Cello Concerto in B-Flat (1720)

Franz Danzi: Allegro from Concertante for Flute & Clarinet (1814)

Leó Weiner: Serenade for Small Orchestra (1906)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Richard Wagner: Lohengrin: Act 1 Prelude (1848)

César Franck: Symphony in d (1888)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Enrique Granados: Goyescas: Intermezzo (1915)

Silvius Leopold Weiss: Presto (1720)

Frédéric Chopin: Variations on 'Là ci darem la mano' (1827)

Franz Liszt: Spinning Song from Wagner's 'The Flying Dutchman' (1860)

Tomaso Albinoni: Oboe Concerto in g (1722)

Ludwig van Beethoven: String Quartet No. 7 in F 'Razumovsky No. 1' (1806)

Giuseppe Verdi: Otello: Ballet Music (1886)

Johan Svendsen: Romeo and Juliet Fantasy (1876)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 5 in B-Flat (1765)

Ottorino Respighi: Ancient Airs & Dances Suite No. 1: Passo mezzo (1917)

Ottorino Respighi: The Fair (1930)

Maurice Ravel: Five Pieces for Children from 'Mother Goose' (1911)

Robert Schumann: Kreisleriana: Finale (1838)

Leonard Bernstein: Symphonic Dances from 'West Side Story' (1961)

David Raksin: Laura: Theme (1944)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Alberto Hemsi: Finale from Pilpúl Sonata (1942)

Alexander Borodin: Prince Igor: Polovetsian Dances (1887)

Stephen Warbeck: Shakespeare in Love: Suite (1998)

Gilbert & Sullivan: HMS Pinafore: Never Mind the Why and Wherefore (1878)

Johann Friedrich Fasch: Concerto for 2 Horns 'The Hunt' (c.1730)

Georg Schürmann: Ludovicus Pius: Overture (1726)

Anonymous: Spiritual 'Over My Head'

Anonymous: Spiritual 'Great Day'

Anonymous: Spiritual 'Were You There?'

André Grétry: Zémire et Azor: Ballet Suite (1771)

Franz Schubert: Ave Maria (1825)

Robert Schumann: Fantasy Piece (1849)

Henri Rabaud: Suite Anglaise No. 3 (1917)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Richard Strauss: Burleske (1886)

George Gershwin: Three Preludes (1926)

Aaron Copland: Rodeo: Hoedown (1942)

Carl Philipp Emanuel Bach: Symphony in G (1776)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Sir Edward Elgar: Enigma Variations (1899)

Karol Szymanowski: Symphony No. 4 'Symphonie Concertante' (1932)

22:00 IN TRIBUTE TO A. GRACE LEE MIMS with Rob Grier – classical music featuring African American composers and performers.

Quincy Porter: Speed Etude (1948)

Quincy Porter: Viola Concerto (1948)

Quincy Porter: Duo for Viola & Harpsichord (1957)

Quincy Porter: Duo for Viola & Harp (1957)

Quincy Porter: Blues Lointains (1928)

23:00 QUIET HOUR

Christoph Willibald Gluck: Orfeo ed Euridice: Dance of the Blessed Spirits (1762)

Frédéric Chopin: Nocturne No. 17 in B (1846)

Manuel Ponce: Arietta from Cello Sonata (1922)

Franz Liszt: Berceuse (1854)

Florence Price: Drink to Me Only with Thine Eyes from Five Folksongs in Counterpoint (1951)

Erik Satie: Gymnopédie No. 1 (1888)

Federico Moreno Tórroba: Andante from Concierto de Castilla (1960)

Jean Sibelius: Pelléas et Mélisande: Mélisande (1905)

Edvard Grieg: Adagio from Piano Concerto (1868)

Sir Edward Elgar: Romance in d (1910)