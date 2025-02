WCLV Program Guide 02-03-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Moszkowski, Moritz Guitarre Joseph Silverstein, v; Richard Zgodava, p

Poulenc, Francis Song, "A sa guitare" (1935) Felicity Lott, s; Graham Johnson, p

Castelnuovo-Tedesco, Mario Guitar Concerto #1 in D, Op 99 Alirio Diaz, g; I Solisti di Zagreb/Antonio Janigro

Weiss, Sylvius Leopold Passacaglia "(Passacaille)" Julian Bream, g

Castellanos, evencio Suite Avileña Orquesta Sinfonica de Venezuela/Jan Wagner

Ginastera, Alberto Danza Criolla Op 15, #1 Maria Isabel Siewers, g

Schubert, Franz Song, "Der erlkonig," D. 328 Jorge Bolet, p

Scriabin, Alexander Symphony #4, Op 54, "The Poem of ecstasy" New York Phil/Giuseppe Sinopoli

Dvorák, Antonín String Serenade in e, Op. 22 New York Harmonie ensemble/Steven Richman

Ginastera, Alberto Milonga (1948) Maria Isabel Siewers, g

Mozart, Wolfgang Amadeus Rondo in C, K. 373 Isaac Stern, v; english Chamber Orch/Alexander Schneider

Mozart, Wolfgang Amadeus Don Giovanni, K. 527 (opera in 2 acts) Nancy Argenta, s; London Classical Players/Roger Norrington

Clementi, Muzio Introduction, Andante & Allegretto after Mozart's "Batti, batti" Maria Tipo, p

Rossini, Gioachino Introduction, Theme and Variations in e-Flat/B-Flat Klocker, cl; Hartmann, bn; Southwest German Radio Sym Orch/Schroter-Seebec

Anonymous 14th century, Italian La Rotta Waverly Consort/Michael Jaffee

Borodin, Alexander Petite Suite Philharmonia Orch/Geoffrey Simon

Glazunov, Alexander Two Impromptus, Op 54 Duane Hulbert, p

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Shostakovich, Dmitri Piano Concerto No. 2 in F, Op. 102 Washington Symphonic Brass/Milton Stevens

Shostakovich, Dmitri Piano Concerto No. 1 in C minor, Op. 35 Yefim Bronfman, p; Thomas Stevens, tr; Los Angeles Phil/esa-Pekka Salonen

Dvorák, Antonín Rondo in g, Op 94 Pieter Wispelwey, vc; Paolo Giacometti, p

Gluck, Christoph Willibald Don Juan Ballet english Baroque Soloists/John eliot Gardiner

Strauss, Richard Don Juan, Op. 20 Berlin Phil/Riccardo Muti

Kircher, Athanasius Tarantella Lutz Kirchhof, l

Purcell, Henry Don Quixote Kirkby, s; Thomas, b; Academy of Ancient Music/Hogwood

Mendelssohn, Felix The Marriage of Camacho, Op 10 Bamberg Sym Orch/Claus Peter Flor

Mendelssohn, Felix The Hebrides (Fingal's Cave) Overture, Op 26 London Sym/Claudio Abbado

Bruch, Max Scottish Fantasy, Op 46 Joshua Bell, v; St Martin's Academy

Anon 17th c, Scottish Rowallen Lute Book Deborah Friou, h

Rossini, Gioachino Peches de vieillesse (Sins of My Old Age), Vol V Alessandro Mangoni, p

Brahms, Johannes Variations on a Theme by Haydn, Op. 56a London Phil/Marin Alsop

Haydn, Franz Joseph Six easy Variations, H XVII:5 Lola Odiaga, forte-p

Debussy, Claude Khamma Royal Concertgebouw Orch/Riccardo Chailly

Debussy, Claude Le petit negre Chamber Orch of europe/James Galway, f

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Enrique Granados: Spanish Dance No. 5 'Andaluza' (1900)

Frederic Hand: For Julian (2007)

Claudio Monteverdi: Vespers of the Blessed Virgin: Nisi Dominus (1610)

Georges Bizet: Allegro from Symphony No. 1 (1855)

Johann Sebastian Bach: Toccata & Fugue in d (1707)

Claude Debussy: Suite bergamasque: Clair de lune (1890)

John Philip Sousa: March 'U.S. Field Artillery' (1917)

Ermanno Wolf-Ferrari: Doctor Cupid: Overture (1913)

Lukas Foss: Finale from Symphony No. 1 (1944)

Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 1 (1868)

Viktor Ullmann: Menuett [Totentanz] (1943)

Jacques Ibert: Waltz from 'Divertissement' (1930)

Andrew Lloyd Webber: The Phantom of the Opera: Overture (1986)

George Frideric Handel: Coronation Anthem 'Zadok the Priest' (1727)

Frédéric Chopin: Mazurka No. 37 (1845)

William Alwyn: Finale from Serenade (1932)

Erich Wolfgang Korngold: The Adventures of Robin Hood: March of the Merry Men (1938)

Benjamin Britten: The Young Person's Guide to Orchestra (1946)

Ludwig van Beethoven: Finale from Trio for Piano, Clarinet & Cello 'Gassenhauer' (1797)

George Gershwin: Porgy and Bess: Summertime (1935)

Giuseppe Verdi: Il trovatore: Anvil Chorus (1852)

Wolfgang Amadeus Mozart: La clemenza di Tito: Overture (1791)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Scherzo (1842)

Felix Mendelssohn: Song without Words No. 8 (1835)

Felix Mendelssohn: String Quartet No. 1 in E-Flat (1829)

Paul Schoenfeld: Four Souvenirs (1989)

Sergei Rachmaninoff: Piano Concerto No. 2 in c (1901)

Antonio Vivaldi: Flute Concerto in D 'Goldfinch' (1728)

Ferdinand Ries: Introduction & Russian Dance (1823)

Lars-Erik Larsson: Little Serenade (1934)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Felix Mendelssohn: Symphony No. 4 in A 'Italian' (1833)

Bedrich Smetana: The Bartered Bride: Overture & Dances (1866)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Felix Mendelssohn: Swiss Song from String Symphony No. 11 (1823)

Sir William Walton: Façade: Swiss Jodelling Song (1923)

Saverio Mercadante: Flute Concerto in E (1819)

Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 4 'Romantic' (1880)

Felix Mendelssohn: Sextet for Piano & Strings (1824)

Camille Saint-Saëns: Introduction & Rondo Capriccioso (1863)

George Frideric Handel: Concerto Grosso in C 'Alexander's Feast' (1736)

Béla Bartók: Suite No. 1: Finale (1905)

Felix Mendelssohn: Scherzo in a (1847)

Felix Mendelssohn: Song without Words No. 10 (1835)

Claude Arrieu: Dixtuor for Winds & Brass (1967)

Antonín Dvorák: Czech Suite: Polka (1879)

Felix Mendelssohn: Piano Concerto No. 2 in d (1837)

Alfred Newman: Street Scene (1931)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Giovanni Palestrina: Tu es Petrus (1573)

Felix Mendelssohn: Allegro from the Octet for Strings (1825)

Robert Burns: My Love is Like a Red Red Rose

Isaac Albéniz: Iberia: Eritaña (1909)

Ludwig van Beethoven: Seven Variations on 'God Save the King' (1803)

Emmanuel Chabrier: Bourrée fantasque (1891)

Gioacchino Rossini: Semiramide: Overture (1823)

César Cui: Two Pieces (1886)

Sir Edward Elgar: Enigma Variations: Nimrod (1899)

Traditional: Scarborough Fair

Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 9 (1894)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 18 in F (1772)

Hugo Wolf: Italian Serenade (1887)

Johann Sebastian Bach: Allegro from Italian Concerto (1731)

Frédéric Chopin: Scherzo No. 2 in b-Flat (1837)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Felix Mendelssohn: Symphony No. 3 in a 'Scottish' (1842)

Johannes Brahms: Variations on a Theme by Haydn (1873)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Hector Berlioz: Roman Carnival Overture (1844)

Jean-Féry Rebel: Les Élémens (1738)

Ottorino Respighi: The Pines of Rome (1924)

Frédéric Chopin: Piano Sonata No. 2 in b-Flat (1840)

Franz Schubert: An die Musik (1817)

Karl Jenkins: I'll Make Music (2010)

François Casadesus: London Sketches (1916)

Felix Mendelssohn: Symphony No. 2 in B-Flat 'Hymn of Praise' (1840)

Franz Schubert: Die schöne Müllerin: Wohin? (1823)

Paul Bowles: Heavenly Grass (1946)

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

Peter Tchaikovsky: Souvenir of a Beloved Place: Mélodie (1878)

Isaac Albéniz: Barcarola 'Mallorca' (1891)

George Frideric Handel: Larghetto from Harp Concerto (1738)

Ludwig van Beethoven: Adagio from Piano Concerto No. 5 'Emperor' (1809)

Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Nocturne (1842)

Claude Debussy: Valse romantique (1890)

Jacques Offenbach: Andante from Grand Concerto for Cello (1848)

Robert Schumann: Fantasy Pieces: In the Evening (1838)

Emil Darzins: Valse mélancolique (1904)

Jules Massenet: Thaïs: Méditation (1894)