WCLV Program Guide 01-29-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Boyce, William Symphony #3 in C Academy of Ancient Music/Christopher Hogwood

Roseingrave, Thomas Organ Concerto in D Paul Nicholson, o; Parley of Instruments

Beethoven, Ludwig van Violin Sonata no.9 in A, Op.47, Kreutzer Itzhak Perlman, v; Vladimir Ashkenazy, p

Mozart, Leopold Toy Symphony In G I Solisti di Zagreb/Antonio Janigro

Tchaikovsky, Peter Pique Dame Olga Borodina, ms; Welsh National Opera Orch/Carlo Rizzi

Tchaikovsky, Peter Eugene Onegin, Op. 24 Royal Opera House Orch/Colin Davis

Tchaikovsky, Peter Mazeppa Leipzig Gewandhaus Orch/Kurt Masur

Farrenc, Louise Nonetto in E-Flat, Op. 38 Minerva Chamber Ensemble

Drigo, Riccardo Le Corsaire Royal Opera House Orch/Barry Wordsworth

Chopin, Frédéric Waltzes, Op.34 Gergely Bogànyi, p

Haydn, Franz Joseph Symphony No. 98 in B-Flat London Phil/Eugen Jochum

Arnold, Malcolm Little Suite #2 for Brass Band, Op 93 Grimethorpe Colliery Band/Elgar Howarth

Ustvolskaya, Galina Twelve Preludes (1953) David Arden, p

Vaughan Williams, Ralph Fantasia on Greensleeves Utah Symphony/Maurice Abravanel

Vaughan Williams, Ralph Phantasy Quintet (1912) Norbert Blume, vi; English String Quartet

Bach, Johann Sebastian Anna Magdalena Notebook Nicholas McGegan, hc

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Bruckner, Anton Abendzauber T Jenkins, t; Turtle Creek Cho, Fort Worth Sym Orch Brass/T Seelig

Bruckner, Anton Overture in g minor Berlin Radio Sym Orch/Riccardo Chailly

Crespo, Enrique Bruckner Etude Gerhard Meinl's Tuba Sextet

Bruckner, Anton Prelude in E-flat Herwig Jansen-Wedekind, o

Tchaikovsky, Peter Concert Fantasy in G, Op. 56 Mikhail Pletnev, p; Philharmonia Orch/Vladimir Fedoseyev

Albéniz, Isaac Spanish Suite, Op. 46 Spanish Brass

Balakirev, Mily Mélodie espagnole in D-Flat Nicholas Walker, p

Balakirev, Mily Overture on the Theme of a Spanish March USSR Sym Orch/Yevgeny Svetlanov

Balakirev, Mily Caprice Brillant sur Glinka's Jota Aragonesa Nicholas Walker, p

Haydn, Franz Joseph Piano Trio No. 43 in C, H XV:27 Patrick Cohen, forte-p; Erich Höbarth, v; Christophe Coin, vc

Reusner, Esaias II Gavotte Lutz Kirchhof, l Sony SK-60767 Lute Music For Witches And Alchemists 1:48

Howells, Herbert Motet, Sweetest of sweets (1977) Finzi Singers/Paul Spicer

Bax, Arnold Overture, Elegy and Rondo Slovak Phil/Barry Wordsworth

Schumann, Robert Three Romances, Op. 28 Tatiana Nikolayeva, p

Schumann, Clara Three Romances, Op. 22 Isabelle van Keulen, v; Ronald Brautigam, p

Schumann, Robert Romanzen für Frauenstimmen, Op. 91 Stuttgart Radio Cho/Rupert Huber

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Franz Schubert: Impromptu No. 2 in E-Flat (1828)

Ralph Vaughan Williams: English Folk Song Suite (1923)

Dmitry Bortnyansky: Choral Concerto No. 24 'I Lift My Eyes to the Mountains' (1800)

Amy Beach: Romance in A (1893)

George Gershwin: Second Rhapsody (1931)

Johann Sebastian Bach: Fugue in g 'Little' (1706)

Florence Price: Dances in the Canebrakes: Tropical Noon (1953)

E. E. Bagley: National Emblem March (1906)

Jean Sibelius: Suite for Violin & Strings (1929)

Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Symphony No. 40 (1788)

Traditional: Just a Closer Walk with Thee

Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 4: Spring Dance (1888)

Dmitri Shostakovich: Tahiti Trot 'Tea for Two' (1928)

Sir Arthur Sullivan: The Yeoman of the Guard: Overture (1888)

Giovanni Palestrina: Super flumina Babylonis (1604)

Salomone Rossi: Sinfonia No. 17 & Galliarda detta la Zambalina (1608)

Maurice Ravel: Le tombeau de Couperin: Menuet (1917)

Hector Berlioz: The Damnation of Faust: Suite (1846)

Anthony Holborne: Coranto: Heigh Ho Holiday (1600)

George Gershwin: Porgy and Bess: It Ain't Necessarily So (1935)

Georges Auric: Ouverture (1938)

Stephen Sondheim: Sweeney Todd: Suite (1979)

Ludwig van Beethoven: Für Elise (1810)

Ottorino Respighi: Ancient Airs and Dances Suite No. 2 (1923)

Domenico Scarlatti: Sonata in G (1750)

Carl Orff: Carmina burana: O fortuna (1936)

George Frideric Handel: Music for the Royal Fireworks: Overture (1749)

Peter Tchaikovsky: Waltz from Symphony No. 5 (1888)

Alfredo Casella: Paganiniana: Tarantella (1942)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Sergei Rachmaninoff: Paraphrase on Kreisler's 'Liebesleid' (1925)

Sergei Rachmaninoff: Melodie (1902)

Joseph Haydn: Symphony No. 94 in G 'Surprise' (1791)

Johan Wagenaar: Overture to 'Cyrano de Bergerac' (1905)

Frederick Delius: North Country Sketches (1914)

Arcangelo Corelli: St. Beatrice d'Este: Sinfonia (1689)

Franz Liszt: Symphonic Poem No. 6 'Mazeppa' (1851)

Richard Rodgers: Oklahoma: Overture (1943)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Ludwig van Beethoven: Allegretto from Symphony No. 7 (1812)

Ludwig van Beethoven: String Quartet No. 15 in a (1825)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Frederick Delius: Irmelin Prelude (1931)

Frederick Delius: Hassan: Serenade (1923)

Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 3 in D (1731)

John Knowles Paine: Allegro from Symphony No. 2 'In Springtime' (1880)

Camille Saint-Saëns: Symphony No. 3 in c 'Organ' (1886)

Aram Khachaturian: Gayaneh: Three Dances (1942)

Maurice Ravel: Sonatine (1905)

Manuel de Falla: The Three-Cornered Hat Suite No. 1 (1919)

Wolfgang Amadeus Mozart: Idomeneo: Overture (1781)

André Campra: Idoménée: Rigaudon (1712)

Frederick Delius: In a Summer Garden (1908)

Felix Mendelssohn: Song without Words No. 9 (1835)

Luigi Boccherini: Symphony No. 3 in D (1771)

John Williams: The Force Awakens: March of the Resistance (2015)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Daniel Auber: Fra Diavolo: Overture (1830)

Wolfgang Amadeus Mozart: Oboe Quartet in F (1781)

Sir Arnold Bax: Russian Suite: In a Vodka Shop (1919)

Franz Liszt: Years of Pilgrimage, 1st Year: Au bord d'une source (1854)

Wolfgang Amadeus Mozart: Idomeneo: Ballet Music (1781)

Frederick Delius: Winter Night 'Sleigh Ride' (1890)

Georges Bizet: Scherzo & Finale from Symphony No. 1 (1855)

George Frideric Handel: Finale from Organ Concerto No. 14 (1739)

Frederick Delius: Irmelin Prelude (1931)

Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 8 (1878)

Giacomo Puccini: Madama Butterfly: Act 2 Intermezzo (1904)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 34 in C (1780)

Stanislaw Moniuszko: Verbum nobile: Overture (1861)

Stanislaw Moniuszko: Jawnuta: Overture (1860)

Joseph Haydn: Piano Sonata No. 58 in C (1789)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Frederick Delius: Violin Concerto (1916)

Johannes Brahms: Serenade No. 2 in A (1859)

20:00 OVATIONS: Cleveland Composers Guild, recorded January 21, 2024

Ty Alan Emerson: Pan Songs—Dylan Moffitt, steelpan

Gracelynn Jack: Less Than Ten Days—Barton Samuel Rotberg, violin; Sungeon Kim, piano (1st Prize Winner, 11th Cleveland Composers Guild Collegiate Composition Contest)

Karen Griebling: Petroglyph Dances—Karen Griebling, viola; Drew Hosler, alto saxophone; Eric Charnofsky, piano

Inna Onofrei: Astghik and Nane—Derek Snyder, cello; Megan Denman, piano

Matthew C. Saunders: Sonatina—Opal Curry, oboe; Eric Charnofsky, piano

Ryan Charles Ramer: Coup d’Essai—John Gamin, piano

Chris Neiner: Afterlove—Jazmin Pascual, clarinet; Maria Beyens, violin; Brandon Phelps, cello; Chris Neiner, piano

21:00 OVATIONS POSTLUDE

Antonín Dvorák: Andante from String Quintet No. 2 (1875)

Wolfgang Amadeus Mozart: Andantino from Serenade No. 9 'Posthorn' (1779)

Ludwig van Beethoven: Adagio from Piano Sonata No. 11 (1800)

Nikolai Miaskovsky: Andante from Cello Sonata No. 2 (1949)

Joseph Haydn: Adagio from Symphony No. 45 'Farewell' (1772)

Max Bruch: Romance for Viola & Orchestra (1912)

Frédéric Chopin: Nocturne No. 4 in F (1833)

Robert Schumann: Abendlied (1852)

André Jolivet: Allant from Petite Suite (1947)

22:00 IN TRIBUTE TO A. GRACE LEE MIMS with Rob Grier

Robert Schumann: Kreisleriana (1838)—George Walker, piano

William L. Dawson: Spiritual 'Behold the Star' (1946)

Anonymous: Spiritual 'Down by the Riverside'

Anonymous: Spiritual 'Mary Had a Baby'

Anonymous: Spiritual 'Deep River'

Anonymous: Spiritual 'He's Got the Whole World in His Hands' (1963)

Anonymous: Spiritual 'Sometimes I Feel Like a Motherless Child'

23:00 QUIET HOUR

Michel Legrand: Noelle's Theme (1976)

Miguel Llobet: Catalan Folksongs

Leonard Bernstein: West Side Story: Somewhere (1957)

Frederick Delius: Intermezzo from 'Fennimore and Gerda' (1910)

Ernest Schelling: Suite Fantastique: Intermezzo (1905)

Antonio Vivaldi: Largo from 'Winter' Concerto (1725)

Wayne Barlow: The Winter's Passed (1934)

Michelangelo Galilei: Toccata for solo Lute (1620)

Carl Philipp Emanuel Bach: Largo from Flute Concerto (1755)

Percy Grainger: Ramble on the Last Love Duet in Strauss's 'Der Rosenkavalier' (1927)