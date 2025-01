WCLV Program Guide 01-17-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Griffes, Charles Tomlinson Four Roman Sketches, Op 7 Dallas Sym Orch/Andrew Litton

Mozart, Wolfgang Amadeus Violin and Viola Duo No. 1 in G, K. 423 Arthur Grumiaux, v; Arrigo Pelliccia, vi

Sor, Fernando Variations on a theme from Mozart's Magic Flute, Op 9 Alexander-Sergei Ramírez, g

Kabalevsky, Dmitri Symphony #2, Op 19 New Philharmonia Orch/David Measham

Chopin, Frédéric ɐtudes, Op. 10 Ronald Smith, p

Foster, Stephen Village Festival Quadrilles Paula Robison, f; Krista Feeney, v; John Feeney, db

Price, Florence Fantasie Negre (1929) Helen Walker-Hill, p

Paine, John Knowles Violin Sonata, Op 24 Joseph Silverstein, v; Virginia Eskin, p

Hazzard, Isaac Davis' Quickstep Chestnut Brass Company/Tamara Brooks

Ravel, Maurice Piano Concerto in G Krystian Zimerman, p; Cleveland Orch/Pierre Boulez

Martinu, Bohuslav Five Madrigal Stanzas (1943) Josef Suk, v; Josef Hala, p

Lawes, William Suite #8 in D Music's Re-creation

Howell, Dorothy Piano Concerto in d Danny Driver, p; BBC Scottish Sym Orch/Rebecca Miller

Surinach, Carlos Ritmo Jondo (1952) Bronx Arts Ensemble

Haydn, Franz Joseph Piano Trio No. 36 in E-Flat, H XV:22 Jérôme Hantaí, fortepiano; Philippe Couvert, v; Alix Verzier, vc

Surinach, Carlos Ritmo Jondo (1952) Bronx Arts Ensemble

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Pachelbel, Johann Canon and Gigue in D Yale Cellos/Aldo Parisot

Liszt, Franz Hungarian Rhapsody No. 2 in c-sharp minor Philadelphia Orch/Eugene Ormandy

Mozart, Wolfgang Amadeus Serenade No. 13 in G, K. 525, Eine kleine Nachtmusik (“A Little Night Music”) Northern Sinfonia/Heinrich Schiff

Chopin, Frédéric Waltzes, Op. 64 Mikhail Pletnev, p

Gershwin, George Rhapsody in Blue Jesus Maria Sanroma, p; Pittsburgh Sym Orch/William Steinberg

Handel, George Frideric Messiah Cambridge Buskers

Shostakovich, Dmitri Ballet Suite #2 David Geringas, vc; Lithuanian Chamber Orch

Wölfl, Joseph Piano Sonata in d, Op 33/2 Jon Nakamatsu, p

Beethoven, Ludwig van Piano Sonata #27 in e, Op 90 Wilhelm Kempff, p

Telemann, Georg Philipp Suite in a for flute and strings Mark Levy, vi da gamba; New London Consort

Rheinberger, Joseph Ten Trios, Op 49 Wolfgang Rübsam, o

Wagner, Richard Tannhäuser Bryn Terfel, br; Berlin Phil Orch/Claudio Abbado

Wagner, Richard Tannhäuser London Phil/Adrian Boult

Prokofiev, Serge Cinderella, Op. 87 Galina Heifetz, v; Arnold Kaplan, p

Strauss II, Johann Cinderella National Phil/Richard Bonynge

Fischer, Johann Caspar Clio Luc Beauséjour, hc

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

William Boyce: Symphony No. 1 in B-Flat (1760)

Richard Wagner: Tristan und Isolde: Act 1 Prelude (1859)

Jean-François Dandrieu: Rondeau (1720)

Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 8 in g (1878)

Robert Schumann: Scherzo from Piano Quintet (1842)

Erik Satie: Trois gymnopédies (1888)

Jean Sibelius: Scherzo from Symphony No. 1 (1899)

François Joseph Gossec: Offrande à la liberté (1792)

Heinrich Marschner: The Falconer's Bride: Overture (1830)

Frédéric Chopin: Polonaise No. 5 in f-Sharp (1841)

Ottorino Respighi: La boutique fantasque: Tarantella (1919)

Emile Waldteufel: Waltz 'Estudiantina' (1883)

Carl Maria von Weber: Abu Hassan: Overture (1811)

George Gershwin: Allegro from Piano Concerto (1925)

Percy Grainger: Colonial Song (1912)

Maurice Ravel: Pavane for a Princess of the Past (1899)

Louis Théodore Gouvy: Symphonie brève (1873)

Noel DaCosta: A Set of Dance Tunes: Jigs 'Little Diamond' & 'Bird on the Wing' (1968)

Philip Glass: Harpsichord Concerto: Movement I (2002)

Franz Schubert: Finale from String Quartet No. 14 'Death and the Maiden' (1824)

Scott Joplin: Solace (1909)

Max Steiner: The Caine Mutiny: March (1954)

Emmanuel Chabrier: Suite pastorale (1888)

Isaac Albéniz: Suite Española: Sevilla (1886)

Jean-Philippe Rameau: Dardanus: Air gai 'Les Niais de Sologne' (1739)

Gustav Holst: Japanese Suite (1915)

Manuel de Falla: El amor brujo: Ritual Fire Dance (1915)

Max von Schillings: Dance of the Flowers (1930)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Franz Liszt: Liebestraum No. 3 (1850)

George Gershwin: The Man I Love (1924)

Ernest Chausson: Poème (1896)

Emmanuel Chabrier: L'étoile: Overture (1877)

Joseph Haydn: Trumpet Concerto in E-Flat (1796)

Carl Nielsen: Symphony No. 5 (1922)

Ludwig van Beethoven: Scherzo & Finale from Symphony No. 2 (1802)

Franz Schubert: Rondo in A (1816)

Iosif Ivanovici: Waltz 'Danube Waves' (1880)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Robert Schumann: Overture to Byron's 'Manfred' (1849)

Johannes Brahms: Symphony No. 2 in D (1877)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Amy Beach: Romance in A (1893)

John Novacek: Intoxication Rag (1999)

Jean Sibelius: Tapiola (1926)

Chevalier de Saint-Georges: Symphonie Concertante in G (1778)

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 9 in E-Flat (1777)

Sir Charles Hubert H. Parry: Symphonic Variations (1897)

Antonín Dvorák: Waltz from Serenade for Strings (1875)

Sergei Rachmaninoff: Vocalise (1912)

Peter Tchaikovsky: The Oprichnik: Act 4 Dances (1872)

Peter Tchaikovsky: Cherevichki: Russian Dance (1885)

Harry T. Burleigh: Southland Sketches (1916)

Gioacchino Rossini: La danza (1835)

Alexander Voormolen: Baron Hop Suite No. 1 (1924)

Maurice Jarre: Ryan's Daughter: Suite (1970)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Henry Purcell: The Fairy Queen: Act 4 Symphony (1692)

Don Gillis: Symphony No. 5 1/2 'A Symphony for Fun' (1946)

Florence Price: Some of These Days (1952)

Jean Sibelius: Finale from Symphony No. 5 (1915)

Antonio Vivaldi: Guitar Concerto in A (1720)

Peter Boyer: Curtain Raiser (2017)

Peter Tchaikovsky: Swan Lake: Black Swan Pas de deux (1876)

Johann Sebastian Bach: Violin Partita No. 2: Chaconne (1720)

Léo Delibes: Lakmé: Flower Duet (1883)

Paul Schoenfeld: Four Souvenirs: Square Dance (1989)

Marvin Hamlisch: A Chorus Line: Overture (1975)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

George Frideric Handel: Music for the Royal Fireworks (1749)

Johann Sebastian Bach: Chorale Prelude 'O Mensch, bewein dein' Sünde gross' (1717)

Johann Sebastian Bach: Fugue in g 'Little' (1706)

Ferruccio Busoni: Fantasia after Bach (1909)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Jean Sibelius: Symphony No. 2 in D (1902)

Antonín Dvorák: Finale from Symphony No. 6 (1880)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Franz Schubert: Impromptu No. 9 in e-Flat (1828)

Sir Edward Elgar: Overture 'In the South' (1904)

Antonín Dvorák: Terzetto (1887)

Georg Philipp Telemann: Don Quixote: Suite (1761)

Dani Howard: Arches (2016)

Michael Torke: Miami Grands: Little Havana, late afternoon (2014)

Wolfgang Amadeus Mozart: Horn Concerto No. 1 (1791)

Ralph Vaughan Williams: Job: A Masque for Dancing (1931)

Sir Henry Wood: Fantasia on British Sea Songs (1905)

Sergei Rachmaninoff: Largo from Piano Concerto No. 4 (1926)

23:00 QUIET HOUR

Claude Debussy: Rêverie (1890)

Antonio Estévez: Mediodía en el Llano (1942)

Alberto Nepomuceno: Suite Antiga: Air (1893)

Isaac Albéniz: Rêverie from Piano Sonata No. 5 (1888)

Máximo Diego Pujol: Milonga para mi tierra (2021)

Alexander Glazunov: Meditation in D (1891)

Traditional: Cossack Lullaby

Johann Nepomuk Hummel: Adagio from String Quartet No. 1 (1804)

Carl Stamitz: Andante from Flute Concerto (1770)

Traditional: She Moved Through the Fair