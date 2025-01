WCLV Program Guide 01-16-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

0:00:00 Foote, Arthur Nocturne and Scherzo (1918) Eugenia Zukerman, f; Shanghai String Quartet Delos DE-3173 Music For A Sunday Morning 5:06

0:07:00 Jolivet, Andre Divertissement-Alla Rustica (1963) Judith Hall, f; Elinor Bennett, h Nimbus NI-5247 Images & Impressions - A flute and harp recital 6:20

0:13:00 Saint-Saens, Camille La Muse et le Poète, Op. 132 Stephanie Chase, v; Robert Truman, vc; London Phil/Geoffrey Simon Cala CACD-1016 N/A 15:19

0:28:00 Saint-Saens, Camille Duet, Viens! (1855) Ann Murray, ms; Philip Langridge, t; Roger Vignoles, p Virgin 91179-2 N/A 1:54

1:00:00 Scarlatti, Domenico Clavier Sonata in A, Kk 322 (L 483) Eliot Fisk, g Musicmasters 67130-2 Eliot Fisk Performs Works by Baroque Composers 3:16

1:03:00 Scarlatti, Domenico Clavier Sonata in A, Kk 323 (L 95) Eliot Fisk, g Musicmasters 67130-2 Eliot Fisk Performs Works by Baroque Composers 2:05

1:05:00 Finzi, Gerald Suite fr Love's Labours Lost, Op 28 English String Orch/William Boughton Nimbus NI-5210/3 (4) Spirit of England Volume 1 27:07:00

1:34:00 Duport, Jean-Pierre Twenty-One Exercises for Two Cellos Anner Bylsma & Kenneth Slowik, vc's Sony SK-63360 The Cello and the King of Prussia 6:42

1:41:00 Mozart, Wolfgang Amadeus Nine Variations in D on a Minuet by Duport, K. 573 Michel Dalberto, p Denon CO-79477 N/A 13:48

1:54:00 Handel, George Frideric Theodora Gabrieli Consort and Players/Paul McCreesh DG Archiv 469061-2 (3) Theodora 1:40

2:00:00 Farrenc, Louise Piano Quintet No. 2, Op. 31 Midsummer's Music Midsummer's Music 0 Mendelssohn 25:45:00

2:26:00 Mendelssohn, Fanny Songs Without Words, Op 8 Sylviane Deferne, p Radio Canada Int'l MVCD-1122 The Last Rose of Summer 5:15

2:31:00 Strauss, Richard Till Eulenspiegel's Merry Pranks, Op. 28 North German Radio Phil/Erich Kleiber EMI/Ang 75115-2 (2) Great Conductors Of The 20th Century: Erich Kleiber 13:34

2:45:00 Mendelssohn, Felix Songs Without Words, Op 62 Daniel Barenboim, p DG 423931-2 (2) Lieder Ohne Worte 1:22

2:46:00 Moscheles, Ignaz Piano Concerto #5 in C, Op 87 Sinfonia da Camera/Ian Hobson, p Zephyr Z-119-01 N/A 34:26:00

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

3:20:00 Nauwach, Johann Tempesta di dolcezza Emma Kirkby, s, Anthony Rooley, l Musica Oscura 70988 Arie antiche 1:42

3:00:00 Shostakovich, Dmitri United Nations March (1954) BBC Phil/Matthias Bamert MHS 514963-A Stokowski Encores 2:30

3:03:00 Prokofiev, Serge March in B-Flat, Op. 99 Chamber Orch of Europe/Claudio Abbado DG 429396-2 Prokofiev: Peter And The Wolf/ March In B Flat/ Overture On Hebrew Themes/ Classical Symphony 2:30

3:05:00 Brahms, Johannes Hungarian Dances Aaron Rosand, v; Hugh Sung, p Biddulph LAW-003 Brahms/ Joachim: 21 Hungarian Dances For Violin And Piano 1:23

3:06:00 Nielsen, Carl Symphony #3, Op 27, Sinfonia espansiva Catherine Bott, s; Stephen Roberts, br; Royal Scottish Orch/Bryden Thomson Chandos CHAN-9163-5 (3) Nielsen: Complete Symphonies 36:18:00

3:43:00 Martinu, Bohuslav Five Madrigal Stanzas (1943) Josef Suk, v; Josef Hala, p Discover Int'l DICD-920317 N/A 1:39

4:00:00 Mussorgsky, Modest Pictures at an Exhibition Atlantic Brass Quintet Musicmasters 67142-2 Picture This... Artistic Transcriptions For Brass 5:12

4:05:00 Respighi, Ottorino Trittico botticelliano Bonn Beethoven Orch/Stefan Blunier MD+G Recordings 9371677-6 Respighi: Pini di Roma, Trittico, Tre Corali 19:43

4:27:00 Mendelssohn, Felix Piano Sonata in a (1820) Roberto Prosseda, p London 4765277 Mendelssohn Rarities * Roberto Prosseda 8:17

4:35:00 Mendelssohn, Felix Organ Sonata in A, Op 65, No. 3 Stephen Tharp, o (St Clement's Church, Chicago) Naxos 8.553583 MENDELSSOHN: Organ Sonatas Nos. 1- 6, Op. 65 9:44

4:45:00 Handel, George Frideric Organ Concerto No. 3 in g, Op. 4, No. 3 Academy of Ancient Music/Richard Egarr, o Harmonia Mundi HMU-807446 Handel * Organ Concertos Op 4 * AAM * Richard Egarr 9:58

4:55:00 Handel, George Frideric Rinaldo New York Trumpet Ensemble MMG MWCD-7100 The Heroick Mr Handel 1:45

5:00:00 Mozart, Wolfgang Amadeus Four Contredanses, K. 267 Vienna Mozart Ensemble/Willi Boskovsky London STS-15275/9 (5) N/A 5:40

5:06:00 Beethoven, Ludwig van Twelve Contretänze, WoO 14 Helsingborg Sym/Andrew Manze Harmonia Mundi HMU-807470 Beethoven * Symphony No 3 Eroica * HSO * A Manze 13:01

5:19:00 Busoni, Ferruccio Tanzwalzer Rome Sym Orch/Francesco La Vecchia Naxos 8.572922 BUSONI, F.: Clarinet Concertino / Divertimento / Rondo arlecchinesco / Tanzwalzer (Rome Symphony, La Vecchia) 12:06

5:33:00 Bach, Johann Sebastian Violin Partita No. 2 in d minor, BWV 1004 Alexander Brailowsky, p RCA 68165-2 (2) Brailowsky Plays Virtuoso Showpieces 14:16

5:47:00 Bach, Johann Christian JC Sinfonia in E-Flat, Op 3/3 Virtuosi Saxoniae/Ludwig Güttler Berlin Classics 0011382-BC N/A 7:46

5:55:00 Bach, Carl Philipp Emanuel Song, Trost der Erlösung Dietrich Fischer-Dieskau, br; Jörg Demus, forte-p DG Archiv 2533058 N/A 1:36

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

05:58:06 Francis Poulenc: Presto (1934) Pascal Rogé, piano Decca 425862 1:38

06:08:31 Thomas Frost: Little Suite from 'The Notebook for Anna Magdalena Bach' (1968) Philadelphia Orchestra Eugene Ormandy CBS 39431 7:30

06:17:39 Antonio Vivaldi: Viola d'amore Concerto in D RV 392 (1720) Rachel Barton Pine, viola Ars Antigua Cedille 159 9:07

06:27:23 Sergei Rachmaninoff: Etude-tableau in b Op 39 # 4 (1917) Boris Giltburg, piano Naxos 503293 4:28

06:33:01 Ralph Vaughan Williams: Molto moderato from Symphony No. 3 'Pastoral' (1921) London Philharmonic Bernard Haitink EMI 56564 10:10

06:45:01 Jaromir Weinberger: Schwanda the Bagpiper: Polka & Fugue (1927) Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80595 8:46

06:54:44 Ernesto Halffter: Danza de la gitana (1927) Christopher Parkening, guitar EMI 49406 2:16

06:57:32 Karl King: March 'Voice of America' (1956) USAF Heritage of America Band Col. Lowell Graham Klavier 11139 2:03

07:04:39 Maurice Jarre: Dr. Zhivago: Lara's Theme (1965) Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80600 5:44

07:13:18 Ludwig van Beethoven: Rondo in B-Flat WoO 6 (1793) Stefan Vladar, piano Capella Istropolitana Barry Wordsworth Naxos 500250 9:35

07:24:44 John Dowland: Time Stands Still (1603) English Symphony Orchestra Donald Fraser Avie 2391 3:27

07:29:42 Michael Jackson: Billie Jean (1982) Greg Anderson, piano Steinway 30006 4:40

07:34:29 George Enescu: Wedding Dance (1917) Daniel Hope, violin Deutsche Gram 4795305 1:42

07:40:44 Peter Tchaikovsky: Allegro from Symphony No. 1 Op 13 'Winter Dreams' (1866) Orchestra of St Luke's Pablo Heras-Casado Harmonia Mundi 902220 11:24

07:54:08 Leo Arnaud: La Chasse from 'Bugler's Dream' (1958) Cleveland Symphonic Winds Frederick Fennell Telarc 80099 0:57

07:55:15 Alexandre Desplat: The Tree of Life: Theme (2011) Alain Planès, piano Traffic Quintet Mercury 481217 4:19

08:08:14 Frédéric Chopin: Waltz No. 2 in A-Flat Op 34 # 1 (1838) Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6669 5:46

08:17:16 Josef Strauss: Waltz 'Music of the Spheres' Op 235 (1868) Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Sony 544071 9:49

08:29:45 William Schuman: New England Triptych: Chester (1957) Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 559083 3:11

08:34:47 Harry T. Burleigh: Southland Sketch No. 4 (1916) Kristin Lee, violin FHR 147 2:39

08:37:50 Edvard Grieg: Peer Gynt: Anitra's Dance (1876) Malmö Symphony Bjarte Engeset Naxos 503293 3:28

08:44:22 Joseph Bodin de Boismortier: Trio Sonata No. 5 in F (1730) Geminiani Ensemble Christophorus 74590 8:21

08:54:57 John Harbison: Remembering Gatsby (1985) Baltimore Symphony David Zinman Argo 444454 6:18

09:06:22 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 3 in D BWV 1068 (1731) Ensemble Sonnerie Monica Huggett Avie 2171 17:16

09:22:16 Bart Howard: Fly Me to the Moon (1954) Boston Pops John Williams Sony 47235 3:17

09:32:01 Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Juliet the Young Girl (1936) Cleveland Orchestra Yoel Levi Telarc 80089 4:05

09:36:19 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo alla Turca from Piano Sonata No. 11 K 331 (1778) Alison Balsom, trumpet Gothenburg Symphony Edward Gardner EMI 53255 2:58

09:40:13 Otto Nicolai: The Merry Wives of Windsor: Overture (1849) Royal Scottish National Orchestra Lance Friedel Naxos 573418 8:17

09:49:00 George Frideric Handel: Saul: Gird on Thy Sword (1739) Gabrieli Consort Gabrieli Players Paul McCreesh Archiv 474510 5:29

09:56:32 Johannes Brahms: Two Waltzes (1869) Andreas Ottensamer, clarinet Chamber Ensemble Mercury 4811409 2:48

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:13 J. J. Johnson: Lament (1954) Kristin Lee, violin FHR 147 5:00

10:06:40 George Gershwin: Girl Crazy: But Not For Me (1930) Kristin Lee, violin FHR 147 2:18

10:10:12 François Joseph Gossec: Symphony in E-Flat Op 5 # 2 (1762) London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9661 12:58

10:23:51 Antonio Salieri: Sinfonia Veneziana (1786) London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9877 9:55

10:35:11 Louise Farrenc: Scherzo & Finale from Symphony No. 3 Op 36 (1847) NDR Radio Philharmonic Johannes Goritzki CPO 999603 12:25

10:50:12 Jean Sibelius: Symphony No. 3 in C Op 52 (1907) Oslo Philharmonic Klaus Mäkelä Decca 4852256 29:50

11:21:37 William Grant Still: Vignettes (1962) Stephen Caplan, oboe Cambria 1083 11:10

11:34:26 Camille Saint-Saëns: Etude in the Form of a Waltz Op 52 # 6 (1877) Lise de la Salle, piano Naïve 5468 7:52

11:42:57 Trevor Pinnock: Passacaille, Gigue & Minuet after Handel (1996) English Concert Trevor Pinnock Archiv 453451 7:19

11:51:05 George Gershwin: Let 'Em Eat Cake: Overture (1933) Buffalo Philharmonic Michael Tilson Thomas CBS 42240 8:17

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:06:43 Claude Debussy: Printemps (1887) Cleveland Orchestra Pierre Boulez Deutsche Gram 435766 16:41

12:24:36 Dmitri Shostakovich: Symphony No. 1 in f Op 10 (1925) Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi MAA 1032 31:17

12:57:22 Wolfgang Amadeus Mozart: Minuet in D K 355 (1789) András Schiff, piano Decca 421369 2:37

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

13:00:10 Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Gavotte (1936) Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 3:47

13:06:32 François Joseph Gossec: Gavotte (1790) Hubert Laws, flute Philharmonia Virtuosi of New York Richard Kapp CBS 37216 2:25

13:11:53 Karl Ditters von Dittersdorf: Symphony in C 'The Capture of the Bastille' (1790 Concerto Cologne Capriccio 10280 20:13

13:34:53 Antonín Dvorák: Othello Overture Op 93 (1892) Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 436289 14:29

13:52:11 Felix Mendelssohn: Octet for Strings in E-Flat Op 20 (1825) Meliora String Quartet Cleveland Quartet Telarc 80142 31:50

14:26:31 Ottorino Respighi: Belfagor Overture (1925) BBC Philharmonic Sir Edward Downes Chandos 9311 11:40

14:40:56 Evaristo Felice dall'Abaco: Concerto a più istrumenti in e Op 5 # 3 (1719) Martin Sandhoff, flute Concerto Cologne Teldec 22166 10:49

14:53:30 Alexander Reinagle: Overture in G (1787) Sinfonia Finlandia Patrick Gallois Naxos 559654 6:24

15:01:37 Ernesto Halffter: Danza de la pastora (1927) Christopher Parkening, guitar EMI 49406 1:50

15:03:50 Ernesto Halffter: Danza de la gitana (1927) Christopher Parkening, guitar EMI 49406 2:16

15:08:39 Jan Václav Vorísek: Introduction & Rondo Brilliant Op 22 (1823) Boris Krajný, piano Prague Chamber Orchestra Ivan Parík Supraphon 3868 13:23

15:24:01 Peter Tchaikovsky: Suite No. 1: Marche miniature Op 43 (1879) Stuttgart Radio Symphony Sir Neville Marriner Capriccio 10227 1:55

15:29:25 Joseph Haydn: Symphony No. 43 in E-Flat 'Mercury' (1771) Austro-Hungarian Haydn Orchestra Ádám Fischer Nimbus 5530 23:32

15:53:55 Dimitri Tiomkin: Friendly Persuasion: Love Scene in the Barn (1956) National Philharmonic Charles Gerhardt Sony 592064 5:53

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:04:12 Maurice Ravel: Miroirs: Alborada del gracioso (1905) Pierre-Laurent Aimard, piano Deutsche Gram 14764 6:24

16:12:57 Wolfgang Amadeus Mozart: Allegro from String Quartet No. 17 K 458 'Hunt' (1783) Jerusalem Quartet Harmonia Mundi 902076 12:03

16:27:27 Nacio Herb Brown: Singin' in the Rain: Main theme (1952) Boston Pops John Williams Decca 4851590 3:39

16:32:17 Edvard Grieg: Holberg Suite: Gavotte & Musette Op 40 (1884) Ohio Philharmonic Domenico Boyagian Centaur 3311 3:24

16:38:03 Robert Schumann: Scherzo & Finale from Symphony No. 4 (1851) San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SFM 71 14:51

16:54:06 Frank Martin: Gigue from Trio on Popular Irish Melodies (1925) Neave Trio Chandos 20272 5:34

17:04:36 Jacques Offenbach: Waltz 'American Eagle' (1876) Nelson Rocha, trumpet Gulbenkian Orchestra Michel Swierczewski Nimbus 5303 6:50

17:13:13 Alexander Glazunov: Mazurka in G Op 18 (1888) Moscow Symphony Konstantin Krimets Naxos 553538 9:18

17:24:19 Franz Schubert: Allegro from 'Arpeggione' Sonata D 921 (1827) Yuri Bashmet, viola Deutsche Gram 4795096 11:19

17:40:15 Sergei Rachmaninoff: Prelude No. 16 in G Op 32 # 5 (1910) Vassily Primakov, piano Bridge 9348 3:33

17:45:11 Sergei Rachmaninoff: The Bells: The Silver Sleigh Bells Op 35 (1913) Bavarian Radio Chorus Bavarian Radio Symphony Mariss Jansons BR Klassik 900154 6:40

17:53:24 Modest Mussorgsky: Khovanshchina: Dance of the Persian Slaves (1873) Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 71 6:48

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:08:09 Franz Liszt: Symphonic Poem No. 2 'Tasso: Lament and Triumph' S 96 (1849) Orchestra of Paris Sir Georg Solti Deutsche Gram 4779525 20:31

18:30:40 Amy Beach: Romance in A Op 23 (1893) Kristin Lee, violin FHR 147 5:49

18:38:32 John Novacek: Fourth Street Drag (1999) Kristin Lee, violin FHR 147 3:58

18:43:58 Richard Wagner: Lohengrin: Act 1 Prelude (1848) Leipzig Gewandhaus Orchestra Andris Nelsons Deutsche Gram 4864528 9:11

18:54:27 John Novacek: Cockles Rag (1999) Kristin Lee, violin FHR 147 2:31

18:56:58 John Novacek: Intoxication Rag (1999) Kristin Lee, violin FHR 147 1:49

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

19:01:42 Frédéric Chopin: Variations on 'Là ci darem la mano' Op 2 (1827) Jan Lisiecki, piano NDR Symphony Orchestra Krzysztof Urbanski Deutsche Gram 4796824 17:26

19:20:40 Ralph Vaughan Williams: Symphony No. 3 'Pastoral' (1921) Amanda Roocroft, soprano London Philharmonic Bernard Haitink EMI 56564 38:46

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

20:01:53 Felix Mendelssohn: Sextet for Piano & Strings Op 110 (1824) Walter Panhofer, piano Vienna Octet Decca 4785437 30:38

20:33:13 Frédéric Chopin: Andante spianato & Grande Polonaise Brillante Op 22 (1834) Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334 12:49

20:46:35 Johann Christian Bach: Symphony in D Op 18 # 4 (1781) Hanover Band Anthony Halstead CPO 999752 10:11

20:57:56 Sergei Rachmaninoff: Prelude No. 9 in A-Flat Op 23 # 8 (1903) Sergei Babayan, piano Deutsche Gram 4839181 3:06

21:03:52 Anatoly Liadov: Eight Russian Folk Songs Op 58 (1906) Mexico City Philharmonic Enrique Bátiz ASV 657 15:31

21:20:46 Thelonious Monk: Monk's Mood (1944) Kristin Lee, violin FHR 147 5:01

21:27:16 Scott Joplin: The Entertainer (1902) Kristin Lee, violin FHR 147 2:14

21:31:48 Christoph Willibald Gluck: Iphigénie en Aulide: Overture (1774) Philharmonia Orchestra Otto Klemperer EMI 64143 11:27

21:44:25 Johannes Brahms: Piano Concerto No. 2 in B-Flat Op 83 (1881) Garrick Ohlsson, piano Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi MAA 1032 47:07

22:33:05 Brian Dykstra: Meant to Be (2009) Katherine DeJongh, flute Centaur 3161 6:30

22:41:09 Ralph Vaughan Williams: Five Variants of 'Dives & Lazarus' (1939) New Queen's Hall Orchestra Barry Wordsworth Argo 440116 13:04

22:54:34 Peter Tchaikovsky: Allegretto from String Sextet Op 70 'Souvenir of Florence' (1890) Paul Neubauer, viola Emerson String Quartet Sony 547060 6:36

23:00 QUIET HOUR

23:02:48 Gabriel Fauré: Pavane Op 50 (1887) San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SFS Media 60 6:19

23:09:07 Edvard Grieg: Two Lyric Pieces Op 68 (1898) Gothenburg Symphony Neeme Järvi Deutsche Gram 437520 8:16

23:17:22 Frédéric Chopin: Mazurka No. 51 Op 68 # 4 (1849) Vassily Primakov, piano Bridge 9289 2:24

23:19:54 Sergei Rachmaninoff: Andante from Piano Concerto No. 1 Op 1 (1891) Daniil Trifonov, piano Philadelphia Orchestra Yannick Nézet-Séguin Deutsche Gram 4836617 7:19

23:27:13 Vincenzo Bellini: La sonnambula: Prendi, l'anel ti dono (1831) Nicolai Gedda, tenor New Philharmonia Orchestra Edward Downes EMI 82160 5:27

23:32:41 Peter Tchaikovsky: Nocturne in c-Sharp Op 19 # 4 (1888) Sol Gabetta, cello Munich Radio Orchestra Ari Rasilainen RCA 75951 4:15

23:37:28 Sergei Taneyev: Adagio from Symphony No. 4 Op 12 (1898) Silesian Philharmonic Stephen Gunzenhauser Marco Polo 223196 11:12

23:48:39 Clara Schumann: Romance Op 22 # 1 (1855) Katharina Wimmer, violin Naxos 551438 2:38

23:51:18 Máximo Diego Pujol: Preludio No. 2 "Tristón" (1985) Jason Vieaux, guitar Naxos 553449 3:11

23:54:38 Duke Ellington: Day Dream (1940) Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460811 5:32