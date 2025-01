WCLV Program Guide 01-14-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Bach, Johann Sebastian Well-Tempered Clavier, Book 1, BWV 846/69 Vladimir Ashkenazy, p

Bach, Johann Sebastian Prelude and Fugue in c, BWV 537 Amsterdam Loeki Stardust Quartet

Kuyper, Elisabeth Violin Concerto in b, Op 10 Aleksandra Maslovaric, v; Brno Phil/Mikel Toms Feminae Records 1401 N/A 28:08:00

Vivaldi, Antonio Cello Concerto in b, R 424 (Op 26/10) Ofra Harnoy, vc; Toronto Chamber Orch/Paul Robinson

Sanz, Gaspar Canarios Sven Lundestad, g

Mozart, Wolfgang Amadeus Adagio in B-Flat, K. 411 Empire Brass

Mozart, Wolfgang Amadeus Andante in F, K. 616 Vienna Flautists

Dvorák, Antonín Symphony No. 8 in G, Op. 88 Royal Phil/Claus Peter Flor

O'Carolan, Turlough Planxty Madam Maxwell John Williams, g; Timothy Kain, g

Offenbach, Jacques Les Larmes de Jacqueline (Elegy) Richard Harwood, vc; Christoph Berner, p

Mozart, Wolfgang Amadeus Horn Concerto No. 2 in E-Flat, K. 417 Dennis Brain, fh; Philharmonia Orch/Herbert von Karajan

Bosmans, Henriette Concert Piece for Flute and Chamber Orch Netherlands Radio Chamber Orch/Jac van Steen

Poulenc, Francis Elégie (in memory of Dennis Brain) David Jolley, fh; Samuel Sanders, p

Mozart, Wolfgang Amadeus Twelve German Dances, K. 586 Tafelmusik/Bruno Weil

Mozart, Wolfgang Amadeus Variations on Ah! vous dirai-je, Maman, K. 265 Michel Dalberto, p

Gershwin, George Three Preludes (1926) Jon Manasse, cl; Orch

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Beethoven, Ludwig van The Creatures of Prometheus, Op 43 Bavarian Radio Sym Orch/Colin Davis

Beethoven, Ludwig van Coriolan Overture, Op.62 Philharmonia Orch/Vladimir Ashkenazy

Oswald, James Greensleeves Nancy Hadden, f

Chaminade, Cecile Flute Concertino, Op 107 Susan Milan, f; City of London Sinfonia/Richard Hickox

Hotteterre, Jacques Flute Suite #4 in e, Op 2/4 Masahito Arita, f; Masako Hirao, viga; Chiyoko Arita, hc

Piston, Walter The Incredible Flutist Suite Eastman-Rochester Orch/Howard Hanson

Bernstein, Leonard Fancy Free Boston Pops Orch/Arthur Fiedler

de la Rue, Pierre Absalon fili mi Stile Antico

Kuhnau, Johann Biblical Sonata #1, The Fight Between David and Goliath Philip Jones Brass Ensemble/Elgar Howarth

Rossini, Gioachino Moïse Monte Carlo National Opera Orch/Antonio de Almeida

Marini, Biagio Pas'emezo in 10 Parti Andrew Manze & Caroline Balding, v's; Nigel North, chitarrone

Marini, Biagio Gagliarda, La Caotorta Clemencic Consort

Hofstetter, Roman String Quartet, Op 3/5 (formerly attributed to Haydn) I Solisti Italiani

Borodin, Alexander String Quartet no.2 in D Isaac Stern, v; Orch/Frank Brieff

Barber, Samuel Agnus Dei (from Op. 11) Corydon Singers/Matthew Best

Grieg, Edvard String Quartet in g, Op. 27 Australian Chamber Orch/Richard Tognetti

Grieg, Edvard Lyric Pieces, Op. 38 Walter Gieseking, p

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Manuel de Falla: The Three-Cornered Hat: Final Dance (1919)

Astor Piazzolla: Escualo (1990)

Brian Dykstra: Old Powell Rag (2003)

Johann Sebastian Bach: Keyboard Concerto No. 5 in f (1740)

Peter Warlock: Capriol Suite (1926)

Jacques Offenbach: Orpheus in the Underworld: Can-Can (1858)

Sir Edward Elgar: Pomp and Circumstance March No. 2 (1901)

Josef Strauss: Waltz 'My Life is Love and Laughter' (1869)

Benjamin Britten: Soirées musicales (1936)

Frédéric Chopin: Polonaise No. 3 in A 'Military' (1839)

Ola Gjeilo: Ubi caritas (2001)

Samuel Barber: Canzone (1962)

Earl McCoy: March 'Lights Out' (1906)

Johann Christian Bach: Finale from Sinfonia Concertante (1775)

Percy Grainger: Spoon River (1919)

Fritz Kreisler: Miniature Viennese March (1919)

Elmer Bernstein: To Kill a Mockingbird: Suite (1962)

Peter Tchaikovsky: Capriccio italien (1880)

Leroy Anderson: Song of Jupiter (1951)

Georges Bizet: Carmen: Habanera 'L'amour est un oiseau rebelle' (1875)

Franz Liszt: Schubert Song 'Ave Maria' (1838)

Johann Sebastian Bach: Fugue in g 'Little' (1706)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Arcangelo Corelli: Gigue from Violin Sonata (1700)

George Butterworth: English Idyll No. 1 (1911)

Joseph Haydn: String Quartet No. 25 in C (1772)

Max Bruch: Romance for Viola & Orchestra (1912)

Camille Saint-Saëns: Romance in D (1871)

Jean Sibelius: Violin Concerto in d (1905)

Frédéric Chopin: Scherzo No. 4 in E (1842)

Louis Moreau Gottschalk: Bamboula (1849)

Antonio Vivaldi: Guitar Concerto in C (1725)

John Novacek: Cockles Rag (1999)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Maurice Ravel: Piano Concerto in G (1931)

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 8 in F (1812)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Percy Grainger: Spoon River (1919)

Henry Schoenefeld: Characteristic Suite: Scherzo (1891)

Wolfgang Amadeus Mozart: Serenade No. 6 in D 'Serenata Notturna' (1776)

Ottorino Respighi: Notturno in G-Flat (1905)

Ludwig van Beethoven: Thirty-two Variations in c (1806)

Harry T. Burleigh: Southland Sketch No. 4 (1916)

Ludwig Spohr: Grand Nonet in F (1813)

Edvard Grieg: Overture 'In Autumn' (1866)

Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Autumn' Concerto (1725)

Traditional: Les deux guitares

Michael Praetorius: Terpsichore: Bransle de la torche (1612)

Michael Praetorius: Terpsichore: Ballet des Coqs (1612)

Moritz Moszkowski: Spanish Dances (1876)

Anonymous: Spiritual 'Give Me Jesus'

Frank Bridge: Suite for String Orchestra (1920)

Miklós Rózsa: Spellbound: Prelude & Love Theme (1945)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Giacomo Puccini: Tosca: Vissi d'arte (1900)

Giacomo Puccini: Tosca: Te Deum 'Tre sbirri' (1900)

Joseph Haydn: Piano Sonata No. 54 in G (1784)

John Barry: Body Heat: Main Title (1981)

John Novacek: Full Stride Ahead (1999)

Jules Massenet: Suite No. 4 'Picturesque Scenes' (1874)

Wolfgang Amadeus Mozart: Allegro from Flute Quartet No. 1 (1777)

George Butterworth: Two English Idylls (1911)

Peter Tchaikovsky: Scherzo from Manfred Symphony (1885)

Franz Liszt: Liebestraum No. 3 (1850)

Stefan Malzew: Eliza in Ascot (2011)

Richard Wagner: Götterdämmerung: Siegfried's Funeral March (1874)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Johannes Brahms: Variations on a Theme by Haydn (1873)

Johannes Brahms: Finale from Violin Concerto (1878)

Fritz Kreisler: Liebesfreud (1910)

Ludwig van Beethoven: Rondo from Piano Concerto in D (1806)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Lars-Erik Larsson: A Winter's Tale: Suite (1938)

Franz Schubert: String Quartet No. 14 'Death and the Maiden' (1824)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Joseph Haydn: Sinfonia Concertante in B-Flat (1792)

Johann Sebastian Bach: St. Matthew Passion: Erbarme dich (1727)

Frédéric Chopin: Les Sylphides (1907)

Mario Castelnuovo-Tedesco: Guitar Quintet (1950)

Giacomo Puccini: Tosca: E lucevan le stelle (1900)

Giacomo Puccini: Tosca: Vissi d'arte (1900)

Georg Philipp Telemann: Concerto Polonois (1720)

Franz Liszt: Beethoven's Symphony No. 5 in c (1837)

Leó Weiner: Serenade for Small Orchestra (1906)

Johann Friedrich Fasch: Air No. 1 from Suite for Winds & Strings (1749)

23:00 QUIET HOUR

Franz Liszt: Liebestraum No. 3 (1850)

Ludwig van Beethoven: Romance No. 2 in F (1802)

Ermanno Wolf-Ferrari: The Secret of Susanna: Intermezzo (1909)

Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Piano Sonata No. 13 (1778)

Isaac Albéniz: Iberia: Evocatión (1906)

Maurice Ravel: Three Poems of Mallarmé: Soupir (1913)

Leo Brouwer: Una día de noviembre (2000)

Joseph Haydn: Largo from String Quartet No. 59 'Rider' (1793)

Aaron Jay Kernis: Before Sleep and Dreams (1990)

Jean Sibelius: Pelléas et Mélisande: Death of Mélisande (1905)