WCLV Program Guide 01-13-2025

Schmelzer, Johann Heinrich String Sonata in D Freiburg Baroque Orch Consort

Bach, Johann Sebastian Lute Suite in g, BWV 995 Konrad Junghänel, l

Massenet, Jules Thaïs Kennedy, v; English Chamber Orch

Sibelius, Jean Karelia Suite, Op. 11 Lahti Sym Orch/Osmo Vänskä

Sibelius, Jean Six Bagatelles, Op. 97 Håvard Gimse, p

Villa-Lobos, Heitor Bachianas Brasileiras No. 5 Renée Fleming, s

Liszt, Franz Rhapsodie espagnole (1863) Edith Farnadi, p

Rodrigo, Joaquín Palillos y Panderetas (Drumsticks and Tambourines) Mexico State Sym Orch/Enrique Bátiz

Berwald, Franz Piano Trio #2 in f Gaudier Ensemble

Roman, Johann Helmich The Golovin Music Drottningholm Baroque Ensemble

Fontana, Rafaello Violin Sonata #5 Ensemble Sonnerie

Stravinsky, Igor Pulcinella North German Radio Sym Orch/Günter Wand

Pergolesi, Giovanni Battista La serva padrona John Ostendorf, b; Philomel Baroque Chamber Orch/Rudolph Palmer

Pergolesi, Giovanni Battista Violin Concerto in B-Flat Bettina Mussumeli, v; I Solisti Veneti/Claudio Scimone

Wagner, Richard Parsifal Philharmonia Orch/Otto Klemperer

Susato, Tielman Pavane, La Bataille English Chamber Orch Brass Ensemble/Donald Fraser

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Meyerbeer, Giacomo Les Huguenots Soloists, Montpellier Opera Cho, Orch/Cyril Diederich

Thalberg, Sigismond Fantasy on Meyerbeer's Les Huguenots, Op 20 Michael Ponti, p

Vieuxtemps, Henri Duo on Themes from Meyerbeer's Les Huguenots I Fiamminghi/Rudolf Werthen

Meyerbeer, Giacomo Les patineurs Cincinnati Pops Orch/Erich Kunzel

Vieuxtemps, Henri Souvenir d'Amerique, Op 17 (Variations on Yankee Doodle) Tchaikovsky Chamber Orch/Lazar Gosman, v

Ives, Charles Variations on America (1891) Seattle Sym Orch/Gerard Schwarz

Vivaldi, Antonio Oboe Concerto in C, R 449 Glaetzner, New Bach Collegium Musicum/Pommer

Marini, Biagio Sinfonia, La Ponte Convivium Chamber Ensemble

Telemann, Georg Philipp Canonic Sonata #4 in d Villaume Duo

Graupner, Johann Christoph Overture in d L'ensemble des Idées Heureuses/Genevie?ve Soly

Gatti, Luigi Settimino concertante In F Zefiro

Monteverdi, Claudio Madrigals, Bk 1 (1587) Delitiae Musicae/Marco Longhini

Schumann, Robert Four Songs for Double Chorus, Op 141 Stella Doufexis, ms; Oliver Widmer, br; Graham Johnson, p

Beethoven, Ludwig van Piano Sonata #31 in A-Flat, Op 110 Llyr Williams, p

Chadwick, George Whitefield Euterpe Overture Nashville Sym/Kenneth Schermerhorn

Converse, Frederick Violin Sonata in A, Op 1 Kevin Lawrence, v; Phillip Bush, p

MacDowell, Edward Two Old Songs, Op 9 Stephen Tharp, t; James Barbagallo, p

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Modest Mussorgsky: Pictures at an Exhibition: The Great Gate of Kiev (1874)

Richard Wagner: Tannhäuser: Entry of the Guests 'Festmarsch' (1845)

Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 21 (1880)

Antonio Vivaldi: Concerto for Oboe & Bassoon in G (1720)

John Williams: Star Wars: Main Title (1977)

John Philip Sousa: March 'The Washington Post' (1889)

Federico Moreno Tórroba: Suite castellana (1926)

Frédéric Chopin: Prelude No. 3 (1839)

Amilcare Ponchielli: La Gioconda: Dance of the Hours (1876)

Carl Orff: Carmina burana: Fortune Empress of the World (1936)

Jean-Baptiste Lully: Phaëton: Chaconne (1683)

Ludwig van Beethoven: Andante from Serenade in D (1801)

David Raksin: Laura: Theme (1944)

Manuel de Falla: The Three-Cornered Hat: Miller's Dance (1919)

Mikis Theodorakis: Epitáphios No. 4 'You Have Set, My Star' (1961)

Jenö Hubay: Fantaisie brillante on 'Carmen' (1882)

Erich Wolfgang Korngold: King's Row: Main Title (1942)

Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 3 in D (1731)

Carl Maria von Weber: Rondo from Bassoon Concerto (1822)

William Steffe: The Battle Hymn of the Republic (1862)

Johann Strauss: Radetzky March (1848)

Scott Joplin: The Easy Winners (1901)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Miklós Rózsa: Ben-Hur: Parade of the Charioteers (1959)

Julius Fucik: Entry of the Gladiators (1897)

Franz Schubert: Wanderer Fantasy (1822)

Luigi Boccherini: Symphony No. 17 in A (1782)

Franz Liszt: Piano Sonata in b (1853)

Maurice Ravel: La valse (1920)

Robert Schumann: Vienna Carnival: Allegro (1839)

Antonio Vivaldi: Sinfonia for Strings in G (1720)

Robert Schumann: Scenes from Childhood: Träumerei (1838)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Sergei Prokofiev: Symphony No. 5 in B-Flat (1944)

Erik Satie: Gymnopédies Nos. 1 & 3 (1896)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Joseph Haydn: Adagio from Piano Sonata No. 60 (1794)

Ludwig van Beethoven: Für Elise (1810)

Mikhail Ippolitov-Ivanov: Caucasian Sketches Suite No. 1 (1894)

George Frideric Handel: Water Music Suite No. 1 (1717)

Franz Schubert: Piano Quintet in A 'Trout' (1819)

George Gershwin: Variations on 'I Got Rhythm' (1934)

Georges Bizet: Carmen Suite No. 1 (1875)

Wolfgang Amadeus Mozart: Lucio Silla: Overture (1772)

Frédéric Chopin: Waltz No. 4 in F (1838)

Peter Tchaikovsky: Valse in A-Flat (1878)

Richard Wagner: Tannhäuser: Overture (1845)

Frank Bridge: Spring Song (1912)

Ottorino Respighi: La boutique fantasque: Suite (1919)

Hubert Bath: Love Story: Cornish Rhapsody (1944)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Jean-Philippe Rameau: Castor and Pollux: Chaconne (1737)

Manuel de Falla: The Three-Cornered Hat Suite No. 2 (1921)

Max Steiner: Gone with the Wind: Dance Montage (1939)

Sergei Prokofiev: Allegro from Symphony No. 5 (1944)

Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 12 (1853)

Antonio Vivaldi: Flute Concerto in F 'Storm at Sea' (1728)

Gustav Holst: A Somerset Rhapsody (1907)

Carl Philipp Emanuel Bach: String Symphony in b (1773)

Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 3: Erotik (1884)

Johan Svendsen: Two Icelandic Melodies (1877)

Wolfgang Amadeus Mozart: The Magic Flute: Overture (1791)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Joseph Haydn: String Quartet No. 60 in G (1797)

Woody Guthrie: This Land is Your Land (1940)

Eduard Kremser: We Gather Together

Peter Tchaikovsky: Scherzo from Symphony No. 6 'Pathétique' (1893)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Ottorino Respighi: The Fountains of Rome (1916)

Vasily Kalinnikov: Symphony No. 1 in g (1895)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Girolamo Frescobaldi: Aria detto Balletto (1627)

Robert Schumann: Carnaval (1835)

Johann Baptist Georg Neruda: Trumpet Concerto in E-Flat (1765)

Clarice Assad: Suite for Chamber Orchestra 'Impressions' (2008)

Gaetano Donizetti: L'elisir d'amore: Una furtiva lagrima (1832)

Gioacchino Rossini: Petite Messe Solennelle: Domine Deus (1863)

Maurice Ravel: Menuet antique (1895)

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 7 in A (1812)

Florence Price: Five Folksongs in Counterpoint (1951)

Franz Schubert: Impromptu No. 6 in A-Flat (1828)

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

Anonymous: Lamento di Tristano (1350)

Felix Mendelssohn: Adagio from Concerto for Violin, Piano & Strings (1823)

Percy Grainger: Early One Morning (1949)

Ludwig van Beethoven: Larghetto from Violin Concerto (1806)

Frederic Hand: Rose Liz (1986)

Domenico Scarlatti: Sonata in B-Flat (1750)

Amy Beach: Dreaming (1892)

Johannes Brahms: Adagio from Clarinet Trio (1891)

Erik Satie: Gymnopédie No. 3 (1888)

Sergei Rachmaninoff: Andante from Cello Sonata (1901)