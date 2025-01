WCLV Program Guide 01-10-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Berlioz, Hector Les Nuits d'Été, Op. 7 Brigitte Balleys, ms; Champs Elysées Orch/Philippe Herreweghe

Ropartz, Guy Croquis d'Été Bohemia Chamber Phil/Douglas Bostock

Honegger, Arthur Pastorale d'été (1920) Wisconsin Chamber Orch/Andrew Sewell

Schubert, Franz Symphony No. 5 in B-flat, D. 485 18th-Century Orch/Frans Brüggen

Bingen, Hildegard von Antiphon, Laus Trinitati Sequentia Ensemble

Grondahl, Agathe Backer Fantasy Pieces, Op 36 Natalia Strelchenko, p

1:05:00 Mendelssohn, Felix String Quartet No. 1 in E-Flat, Op 12 Ysaÿe String Quartet

Berg, Alban Piano Sonata, Op. 1 Maurizio Pollini, p

Webern, Anton von Im Sommerwind Royal Phil/Jun'ichi Hirokami

Schoenberg, Arnold Fanfare for A Bowl Concert Hollywood Bowl Sym/John Mauceri

Mozart, Wolfgang Amadeus Six German Dances, K. 571 Tafelmusik/Bruno Weil

Walton, William Christopher Columbus Suite (1942) Westminster Singers, City of London Sinfonia/Richard Hickox

Walton, William Henry V Suite Royal Phil/André Previn

Righini, Vincenzo Song, Mi lagnerò tacendo Patrice Michaels Bedi, s; David Schrader, fortepiano

Mozart, Wolfgang Amadeus Sinfonia Concertante in E-Flat, K. 364 Isaac Stern, v; Pinchas Zukerman, vi; New York Phil/Zubin Mehta

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Fauré, Gabriel Fantaisie, Op 79 William Bennett, f; English Chamber Orch/Steuart Bedford

Saint-Saens, Camille Fantasie in A, Op. 124 Gerard Poulet, v; Isabelle Moretti, h

Tailleferre, Germaine Galliarde (1973) Raymond Mase, tr; Marcia Eckert, p

Weber, Carl Maria von Piano Concerto #1 in C, Op 11 Dana Protopopescu, p; BRTN Phil/Alexander Rahbari

Mainerio, Giorgio Dances 1-5 from Primo Libro (1578) London Early Music Consort/David Munrow

Warlock, Peter Capriol Suite Los Angeles Guitar Quartet

Nicholson, Richard In A Merry May Morn Alfred Deller, ct, Wenzinger Consort of Viols

SOUSA, John Phillip Myrrha Gavotte Razumovsky Sym Orch/Keith Brion

Griffes, Charles Tomlinson The Pleasure Dome of Kubla Khan, Op 8 Seattle Sym/Gerard Schwarz

Bach, Johann Sebastian Two-Clavier Concerto No. 1 in c, BWV 1060 Robert & Gaby Casadesus, p's; Zurich Chamber Orch/Edmond de Stoutz

Casadesus, Robert Violin Sonata #1, Op 9 (1927) Fritz Gearhart, v; John Owings, p

Bach, Carl Philipp Emanuel Violin Sonata in D Adrian Butterfield, v; Laurence Cummings, hc

Telemann, Georg Philipp Oratorio, Der Tag des Gerichts (The Day of Judgment) Music of the Baroque Cho and Orch/Thomas Wikman

Strauss II, Johann Die Fledermaus Quadrille, Op. 363 Berlin Phil/Herbert von Karajan

Strauss II, Johann Quadrille on Themes from Verdi's Un Ballo in Maschera Vienna Phil/Claudio Abbado DG 423662-2 New Year's Concert 1988 4:35

5:10:00 Strauss II, Johann Orpheus Quadrille, Op. 236 Vienna Phil/Willi Boskovsky

Strauss II, Johann Quadrille, Le Premier Jour de Bonheur d'Auber, Op. 327 Czecho-Slovak State Phil/Alfred Walter

Fox, Dan Appalachian Suite Piccolodeon

Copland, Aaron Appalachian Spring Philadelphia Orch/Eugene Ormandy

Popper, David Herbstblume Janos Starker, vc; Shigeo Neriki, p

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Alessandro Scarlatti: Concerto Grosso No. 6 in E (1710)

Giovanni Gabrieli: Canzon per sonar on the 12th tone (1597)

Carl Nielsen: The Greenwood Leaves Are Light Now (1921)

Anton Bruckner: Overture in g (1863)

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Sonata No. 16 in C 'For Beginners' (1788)

Jeremiah Clarke: Trumpet Voluntary 'Prince of Denmark's March' (1700)

John Philip Sousa: March 'The Stars and Stripes Forever' (1896)

André Grétry: Le magnifique: Overture (1773)

William Alwyn: Overture to a Masque (1940)

Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 3 (1878)

Joseph Canteloube: Songs of the Auvergne: Baïlèro (1930)

Leonard Bernstein: On the Town: Lonely Town (1944)

Alexander Glazunov: Ballet Scenes: Mazurka (1895)

Anatoly Liadov: Ballade 'From Bygone Days' (1889)

François Couperin: Suite No. 6: Les barricades mystérieuses (1717)

Erich Wolfgang Korngold: Much Ado About Nothing: Overture (1919)

Thomas Tallis: Loquebantur variis linguis (1550)

Miklós Rózsa: Ben-Hur: Prelude (1959)

Benjamin Britten: A Simple Symphony (1934)

Joseph Haydn: Finale 'B' from Symphony No. 53 'Imperial' (1777)

Frédéric Chopin: Polonaise No. 6 in A-Flat 'Heroic' (1842)

Sergei Prokofiev: The Love for Three Oranges: March (1919)

Ambroise Thomas: Mignon: Overture (1866)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Aaron Copland: Fanfare for the Common Man (1943)

Joan Tower: Fanfare No. 1 for the Uncommon Woman (1986)

Vincent d'Indy: Fantasy on Popular French Themes (1888)

Gabriel Pierné: Impromptu-Caprice (1885)

Sergei Rachmaninoff: Scherzo from Symphony No. 1 (1895)

Alexander Glazunov: Ballet Scenes: Polonaise (1895)

Joseph Haydn: Symphony No. 86 in D (1786)

Johann Sebastian Bach: Violin Partita No. 2: Chaconne (1720)

Darius Milhaud: Suite française (1945)

Antonín Dvorák: Humoresque No. 5 (1894)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Béla Bartók: Music for Strings, Percussion & Celesta (1936)

Maurice Ravel: Le tombeau de Couperin (1917)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Edvard Grieg: Holberg Suite: Sarabande (1884)

Frederick Delius: Koanga: La Calinda (1898)

Claude Debussy: Sonata for Flute, Viola & Harp (1915)

Antonio Vivaldi: Concerto for 2 Guitars (1720)

William Boyce: Symphony No. 3 in C (1760)

Leonard Bernstein: Serenade after Plato's 'Symposium' (1954)

Johannes Brahms: Andante from String Sextet No. 1 (1860)

Joachim Raff: Andante from Octet for Strings (1872)

Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento No. 8 for Winds (1775)

John Novacek: Intoxication Rag (1999)

Scott Joplin: The Entertainer (1902)

Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 3 (1713)

Franz Schubert: Andante from Piano Trio No. 2 (1827)

Ottorino Respighi: Rossiniana (1925)

Bernard Herrmann: On Dangerous Ground: The Death Hunt (1952)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Amy Beach: Romance in A (1893)

Robert Schumann: Allegro from Piano Concerto (1845)

Alan Hovhaness: Fugue from Symphony No. 48 'Vision of Andromeda' (1982)

Robert Schumann: Vienna Carnival: Finale (1839)

Charles Ives: Finale from Symphony No. 1 (1898)

Pablo de Sarasate: Serenata andaluza (1878)

Johann Sebastian Bach: Flute Sonata No. 6 in E (1741)

Paul Hindemith: Concert of Angels from 'Mathis der Maler' (1934)

Ludwig van Beethoven: Adagio from Piano Sonata No. 14 'Moonlight' (1801)

Franz Schubert: Scherzo from 'Grand Duo' Sonata (1824)

Johann Sebastian Bach: Well-Tempered Clavier Bk.2: Prelude & Fugue No. 9 in E (1742)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Maurice Ravel: Valses nobles et sentimentales (1911)

Franz Schubert: Sanctus from Mass No. 6 (1828)

Franz Schubert: Impromptu No. 8 in f (1828)

Bohuslav Martinu: March & Finale from Symphony No. 2 (1943)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 4 in B-Flat (1806)

Josef Rheinberger: Organ Concerto No. 1 in F (1883)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Luigi Boccherini: Cello Concerto No. 6 (1771)

Felix Mendelssohn: Piano Trio No. 1 in d (1839)

Franz Schubert: Impromptu No. 4 in A-Flat (1828)

Charles Ives: String Quartet No. 1 (1896)

Thelonious Monk: Monk's Mood (1944)

J. J. Johnson: Lament (1954)

Sergei Rachmaninoff: Suite from Bach's Violin Partita No. 3 (1933)

Wolfgang Amadeus Mozart: Requiem (1791)

Antonio Vivaldi: Concerto for Viola d'amore & Lute in d (1740)

Maurice Ravel: Ondine from 'Gaspard de la nuit' (1908)

23:00 QUIET HOUR

William Bolcom: New York Lights (2003)

Arthur Foote: A Night Piece for Flute & Strings (1918)

Leopoldo Miguez: Suíte à Antiga: Sarabanda (1893)

Johannes Brahms: Adagio from Piano Trio No. 1 (1854)

John Williams: The Force Awakens: Adagio (2015)

Federico Mompou: Suite Compostelana: Cuna (1962)

George Gershwin: Prelude No. 2 'Blue Lullaby' (1926)

Ottorino Respighi: Suite for Strings: Siciliana (1902)

Dmitri Shostakovich: Prelude & Fugue No. 13 in F-Sharp (1951)

Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio from Serenade No. 10 for 13 Winds 'Gran Partita' (1784)