WCLV Program Guide 01-09-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

0:00:00 Cozzolani, Chiara Margarita Concerti Sacra (1642) Magnificat/Warren Stewart Musica Omnia MO-0410 (2) N/A 5:44

0:06:00 Allegri, Gregorio Motet, Miserere Trinity College Cho, Cambridge/Richard Marlow Conifer 16851-2 Allegri: Miserere 8:19

0:14:00 Liszt, Franz A la chapelle Sixtine Leslie Howard, p Hyperion CDS-44501/98 (98) The Complete Liszt Piano Music 11:51

0:26:00 Mozart, Wolfgang Amadeus Violin Sonata No. 18 in G, K. 301 John Solum, f; Igor Kipnis, forte-p Epiphany EP-2 N/A 13:41

0:41:00 Vivaldi, Antonio Violin & Echo Violin Concerto in A, R 552 Toso, Carmignola, v's; I Solisti Veneti/Claudio Scimone Erato ECD-55013 Concertos Pour Mandolines, Concertos Pour Violon 13:33

0:55:00 Lassus, Orlandus (Roland de) Echo Song Canadian Brass, Berlin Phil Brass CBS MK-39035 Brass In Berlin 1:28

1:00:00 Chopin, Frédéric Waltz in E-flat, Op. 18, Grande valse brillante Artur Rubinstein, p RCA 62662-2 Piano Greatest Hits 5:24

1:05:00 Haydn, Franz Joseph Symphony No. 34 in d Philharmonia Hungarica/Antal Dorati London STS-15257/62 (6) N/A 21:04

1:28:00 Prokofiev, Serge Violin Sonata No. 1 in f, Op. 80 Gaëtane Prouvost, v; Abdel Rahman El Bacha, p Forlane UCD-16596 Prokofiev: Premères oeuvres 27:18:00

1:56:00 Tchaikovsky, Peter Swan Lake, Op. 20 London Sym Orch/André Previn EMI/Ang CDC7-54778-2 The Dance Album 1:48

2:00:00 Locke, Matthew Suite #5 in e Amsterdam Loeki Stardust Quartet L'Oiseau Lyre 414277-2 Virtuoso Recorder Music 1:51

2:02:00 Holborne, Antony Amoretta & Nec invideo Amsterdam Loeki Stardust Quartet Channel Classics CCS-2891 The Image of Melancolly 5:31

2:07:00 Mozart, Leopold Horn Concerto in D Barry Tuckwell, fh; St Martin's Academy/Sir Neville Marriner EMI/Ang CDFP5-65395-2 (2) Horn Concertos 10:51

2:18:00 Mozart, Wolfgang Amadeus Horn Concerto No. 2 in E-Flat, K. 417 Barry Tuckwell, fh; English Chamber Orch/Barry Tuckwell London 410284-2 Mozart: Horn Concertos 12:51

2:31:00 Rossini, Gioachino The Barber of Seville Philharmonia/Carlo Maria Giulini EMI CDM7-63343-2 Rossini: Overtures 7:22

2:38:00 Rossini, Gioachino Grande-Fantasie sur l'opéra Semiramide Earl Wild, p Audiofon CD-72008-2 (2) Art of the Transcription 16:23

2:55:00 Gould, Morton Columbian Fanfares London Phil/Jorge Mester Koch 3-7012-2 Twenty Fanfares For The Common Man 1:27

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

3:00:00 Gluck, Christoph Willibald Orpheus and Eurydice Jan van Reeth, f; Anne Lies Sturm, h Discover Int'l DICD-920522 On Wings Of Song: Melodies for Flute and Harp 5:09

3:05:00 Purcell, Henry The Fairy Queen Le Concert des Nations/Jordi Savall Fontalis ES-8583 The Fairy Queen & The Prophetess - Orchestral Suites ? 8:20

3:13:00 Handel, George Frideric Almira Parley of Instruments/Peter Holman Hyperion CDA-67053 Handel In Hamburg- Music From Almira, Nero, Rodrigo, Daphne And Florindo 13:30

3:27:00 Grainger, Percy Handel in the Strand (Clog Dance)(1912) Eastman-Rochester Pops Orch/Frederick Fennell Mercury 434330-2 Fennell Conducts Grainger & Coates 4:19

3:31:00 Grainger, Percy Molly on the Shore (Irish Reel) Dallas Wind Sym/Jerry Junkin Reference Recordings RR-117 Lincolnshire Posy: Music for Band by Percy Grainger 4:06

3:35:00 Grainger, Percy Shenandoah Polyphony/Stephen Layton Hyperion CDA-66793 At Twilight- Choral Music by Percy Grainger and Edvard Greig 1:49

3:37:00 Villa-Lobos, Heitor String Quartet No. 5 Danubius String Quartet Marco Polo 8.223392 VILLA - LOBOS : String Quartets Nos. 5, 9 and 12 16:39

3:54:00 Respighi, Ottorino La boutique fantasque Eastman Wind Ensemble/Frederick Fennell Mercury 434322-2 Ballet For Band 1:45

4:00:00 Satie, Erik Croquis et agaceries d'un gros bonhomme en bois (1913) Francis Poulenc, p Odyssey Y-33792 N/A 4:52

4:05:00 Poulenc, Francis Sinfonietta (1947) City of London Sinfonia/Richard Hickox Virgin 22045-2 N/A 27:06:00

4:33:00 Bertali, Antonio Sonata à 2 in a Acronym New Focus Recordings FCR-906 Wunderkammer 7:44

4:41:00 Vivaldi, Antonio Cello Sonata #4 in B-Flat, R 45 Ofra Harnoy, vc; Mihai Tetel, vc continuo; Colin Tilney, hc, o RCA 60430-2 Vivaldi Sonatas 12:40

4:54:00 Monteverdi, Claudio Madrigals, Bk 1 (1587) Delitiae Musicae/Marco Longhini Naxos 8.555307 Madrigals Book 1 1:51

5:00:00 Tchaikovsky, Peter Hamlet, Op. 67 USSR Radio Sym/Alexander Gauk Mobile Fidelity MFCD-870 N/A 5:25

5:05:00 Debussy, Claude Rêverie Chamber Orch of Europe/James Galway, f RCA RCD1-7173 Clair de Lune: Music of Debussy 4:36

5:10:00 Debussy, Claude Marche écossaise Ulster Orch/Yan Pascal Tortelier Chandos CHAN-9129 Ravel: Orchestral Music 6:03

5:18:00 Rachmaninoff, Sergei Cello Sonata in g, Op 19 Michal Kanka, vc; Jaromir Klepac, p Praga PRD-350015 (4) N/A 36:47:00

5:55:00 Rachmaninoff, Sergei Preludes, Op. 23 Vladimir Ashkenazy, p London 414417-2 (2) Rachmaninov: 24 Preludes * Vladimir Ashkenazy 1:47

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Mikhail Glinka: Ruslan and Ludmilla: Overture (1842)

Anonymous: Chacona in C from 'Flores de Música' (1709)

Oskar Nedbal: Chaste Barbara: Overture (1911)

Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 14 (1853)

Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Summer' Concerto (1725)

Joseph Brackett: Simple Gifts (1848)

Meredith Willson: The Music Man: 76 Trombones (1957)

Aaron Copland: Rodeo: Buckaroo Holiday (1942)

Carl Maria von Weber: Invitation to the Dance (1819)

George Frideric Handel: Keyboard Suite No. 5 in E (1720)

Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 2 (1868)

Alec Wilder: Suite No. 2 for Tenor Saxophone & Strings (1966)

William Hawley: Io son la primavera (1986)

Albert von Tilzer: Take Me Out to the Ball Game (1908)

Johann Sebastian Bach: Fugue à la gigue 'Jig' (1717)

Alexander Borodin: Prince Igor: Dance of the Polovetsian Maidens (1887)

Darius Milhaud: Brasileira from 'Scaramouche' (1937)

Miklós Rózsa: Ben-Hur: Parade of the Charioteers (1959)

Georges Bizet: Carmen Suite No. 2: Habanera (1875)

Nikolai Rimsky-Korsakov: The Tale of Tsar Saltan: Flight of the Bumblebee (1900)

Max Steiner: Gone with the Wind: Tara Theme (1939)

Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Clown Dance (1842)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Carl Engel: Sea Shell (1911)

Ernest Bloch: Poems of the Sea: At Sea (1922)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 33 in B-Flat (1779)

George Frideric Handel: Coronation Anthem 'My Heart is Inditing' (1727)

Ruth Gipps: Symphony No. 4 (1972)

Antonín Dvorák: Scherzo capriccioso (1883)

Franz Schubert: Fourteen Waltzes (1825)

Emmerich Kálmán: Miss Sunshine: Overture (1916)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Ludwig van Beethoven: Scherzo from Symphony No. 9 'Choral' (1823)

Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 1 in C (1795)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Stephen Paulus: Allegro from Symphony for Strings (1989)

Jack Gallagher: Intermezzo from Sinfonietta for Strings (2007)

Sergei Prokofiev: Winter Bonfire (1950)

Sir Edward Elgar: Cockaigne Overture (1901)

Karl Goldmark: Violin Concerto in a (1877)

Emil von Reznícek: Donna Diana: Overture (1894)

Claude Debussy: Estampes (1903)

Antonio Vivaldi: Oboe Concerto in a (1720)

Traditional: Minuet No. 60 (1765)

Rune Tonsgaard Sorensen: Shine You No More (2016)

Johannes Brahms: Song of Destiny (1871)

John Knowles Paine: Scherzo from Symphony No. 1 (1875)

Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 5 (1721)

Franz Waxman: The Philadelphia Story: Suite (1940)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Carl Maria von Weber: Overture to 'The Ruler of the Spirits' (1811)

Wolfgang Amadeus Mozart: Allegro from Piano Concerto No. 17 (1784)

John Williams: Harry Potter and the Sorcerer's Stone: Hedwig's Theme (2001)

Sergei Rachmaninoff: Etude-tableau in c (1917)

John Knowles Paine: Allegro from Symphony No. 2 'In Springtime' (1880)

Giuseppe Matteo Alberti: Sinfonia teatrale for 4 Trumpets & Strings (1730)

Antonín Dvorák: Finale from Symphony No. 5 (1875)

Peter Tchaikovsky: Elegy from Serenade for Strings (1880)

Franz Liszt: Paraphrase on Schumann's 'Widmung' (1848)

Robert Schumann: Widmung (Dedication) (1840)

George Enescu: Romanian Rhapsody No. 1 (1901)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Ludwig van Beethoven: Arietta from Piano Sonata No. 32 (1822)

Antonín Dvorák: Legend No. 4 (1881)

Antonín Dvorák: Legend No. 8 (1881)

Wolfgang Amadeus Mozart: Requiem-Kyrie from Requiem (1791)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Felix Mendelssohn: Piano Concerto No. 1 in g (1831)

John Knowles Paine: Symphony No. 1 in c (1875)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Johann Friedrich Fasch: Concerto for Winds & Strings (1727)

Antonio Rosetti: Horn Concerto in d (1780)

César Cui: Suite Miniature (1882)

Yuriy Leonovich: Fantasie on Themes from Dvorák's 'Rusalka' (2008)

Harry T. Burleigh: Southland Sketches (1916)

John Novacek: Fourth Street Drag (1999)

Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 103 (1795)

Peter Tchaikovsky: Suite No. 1 in d (1879)

Maurice Ravel: Gaspard de la nuit (1908)

Franz Liszt: Consolation No. 3 (1850)

23:00 QUIET HOUR

Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 5: Aria (1938)

Johannes Brahms: Andante from Horn Trio (1865)

Yuzo Toyama: Yugen: Dance of Celestials (1965)

Bill Douglas: Earth Prayer (1999)

Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Romeo and Juliet Before Parting (1936)

Erik Satie: Gnossienne No. 5 (1889)

Gabriel Fauré: Adagio from Piano Quartet No. 1 (1879)

Robert Ward: Concertino for Strings: Siciliano (1973)

Henryk Wieniawski: Prayer from Violin Concerto No. 1 (1852)

Frédéric Chopin: Nocturne No. 1 in b-Flat (1831)