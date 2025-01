WCLV Program Guide 01-06-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Rameau, Jean-Philippe Castor et Pollux Orch of the 18th Century/Frans Brüggen

Aitken, Hugh Rameau Remembered Scott Goff, f; Seattle Sym/Gerard Schwarz

Beethoven, Ludwig van Piano Trio #5 in E-Flat, Op 70/2 Leonard Pennario, p; Jascha Heifetz, v; Gregor Piatigorsky, vc

Dowland, John The Earl of Essex, His Galliard Ronn McFarlane, l

Brahms, Johannes Five Songs for Mixed Chorus, Op 104 Monteverdi Cho/John Eliot Gardiner

Brahms, Johannes Tragic Overture, Op. 81 Philharmonia Orch/Otto Klemperer

Schumann, Clara Piano Sonata in g minor Isata Kanneh-Mason, p

Bargiel, Woldemar Overture to a Tragedy, Op 18 Siberian Sym Orch/Dmitry Vasilyev

Handel, George Frideric Acis and Galatea Atlanta Sym Chamber Cho, Atlanta Sym Orch/Robert Shaw

Lumbye, Hans Christian Queen Louise Waltz Danish National Radio Sym Orch/Gennady Rozhdestvensky

Beethoven, Ludwig van Piano Concerto No. 2 in B-Flat, Op. 19 Jan Lisiecki, p; St Martin's Academy

Kuhlau, Friedrich Roverborgen (The Robber's Castle) Danish National Radio Sym Orch/Michael Schonwandt

Nielsen, Carl Song, Jeg baerer med smil min byrde Jorgen Klint, b; Rosalind Bevan, p

Langgaard, Rued Symphony #5 (1926) Danish National Radio Sym Orch/Thomas Dausgaard

Nielsen, Carl Song, Sang Bag Ploven Jorgen Klint, b; Rosalind Bevan, p

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Castellanos, Evencio Suite Avileña Orquesta Sinfonica de Venezuela/Jan Wagner

Castellanos Symphonic suite, Santa Cruz de Pacairigua Simon Bolivar Youth Orch/Gustavo Dudamel

Anonymous 17th century, Peruvian Zarabandas Harp Consort/Andrew Lawrence-King

Mozart, Wolfgang Amadeus Violin Concerto No. 4 in D, K. 218 English Concert/Andrew Manze, v

Biber, Heinrich von Mystery Sonatas (Rosary) Andrew Manze, v; Richard Egarr, hc

Tallis, Thomas Anthem, Purge me, O Lord Tallis Scholars/Peter Phillips

Beethoven, Ludwig van Five Variations in D on Rule Britannia, WoO 79 Alfred Brendel, p

Beethoven, Ludwig van Six Ländler, WoO 15 Berlin Chamber Orch/Helmut Koch

Beethoven, Ludwig van Piano Sonata #30 in E, Op 109 Igor Levit, p

Viotti, Giovanni Battista Violin Concerto #13 in A Symphonia Perusina/Franco Mezzena, v

Baldassare, Pietro Trumpet Sonata #1 in F Edward Carroll, tr; Concerto Rotterdam/Heinz Friesen

Mendelssohn, Felix Scherzo à capriccio in f, No. E, Op 118 Martin Jones, p

Mendelssohn, Felix Overture, The Fair Melusina, Op 32 Montreal Sym Orch

Blow, John Chaconne a 4 in G, Chacony Parley of Instruments/Roy Goodman

Purcell, Henry Chacony in g St. Paul Chamber Orch/Pinchas Zukerman

Britten, Benjamin The Young Person's Guide to the Orchestra, Op.34 Kansas City Sym/Michael Stern

Britten, Benjamin Sonatina romantica Stephen Hough, p

Blow, John Venus and Adonis London Baroque/Charles Medlam

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

William Bolcom: Graceful Ghost Rag (1970)

Ottorino Respighi: Ancient Airs & Dances Suite No. 1: Gagliarda (1917)

Antonio Vivaldi: Concerto for 2 Guitars in G (1720)

Alexander Scriabin: Mazurka in c-Sharp (1889)

Xaver Scharwenka: Scherzo from Piano Concerto No. 1 (1876)

Antonín Dvorák: Carnival Overture (1892)

John Williams: Raiders of the Lost Ark: Raiders' March (1981)

Henry Fillmore: March 'Rolling Thunder' (1916)

Jean Sibelius: Finlandia (1899)

Claude Debussy: Prelude to the Afternoon of a Faun (1894)

Giuseppe Martucci: Giga (1892)

Johann Sebastian Bach: Two-Part Invention No. 8 (1723)

Joseph Haydn: Finale from Symphony No. 97 (1792)

Wolfgang Amadeus Mozart: The Magic Flute: Der Hölle Rache (1791)

Gaetano Donizetti: Don Pasquale: Servants' Chorus (1843)

Felix Mendelssohn: Die Heimkehr aus der Fremde: Overture (1829)

Richard Wagner: Das Liebesverbot: Overture (1836)

Eric Coates: London Suite: Covent Garden (1933)

Carl Davis: Pride and Prejudice: Theme (1995)

Max Bruch: Scherzo from Symphony No. 3 (1887)

Giovanni Battista Sammartini: Oboe Sonata in G (1750)

Johannes Brahms: Rhapsody in E-Flat (1892)

Jenö Takács: Serenade on Country Dances from Old Graz (1966)

Robert Schumann: Allegro brillante from Piano Quintet (1842)

Henry Purcell: Amphitrion: Hornpipe (1690)

Stephen Sondheim: A Little Night Music: Night Waltzes & Send in the Clowns (1973)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 31 in D 'Paris' (1778)

Johann Sebastian Bach: Anna Magdalena Notebook: Aria (1725)

Mikhail Ippolitov-Ivanov: Caucasian Sketches Suite No. 1: Procession of the Sardar (1894)

Arthur Foote: Air and Gavotte (1891)

Modest Mussorgsky: A Night on Bald Mountain (1867)

Sergei Rachmaninoff: Vocalise (1912)

Jean-Philippe Rameau: Les Fêtes d'Hébé: Musette et Tambourin (1739)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Frédéric Chopin: Nocturne No. 5 in F-Sharp (1833)

Frédéric Chopin: Waltz No. 9 in A-Flat 'L'adieu' (1835)

Carl Philipp Emanuel Bach: Keyboard Concerto in D (1772)

Giovanni Battista Sammartini: Symphony for Strings in d (1740)

Max Bruch: Scottish Fantasy (1880)

Franz Schubert: Rosamunde: Overture (1820)

Gioacchino Rossini: Semiramide: Overture (1823)

Stanislaw Moniuszko: Halka: Overture (1848)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Richard Wagner: Götterdämmerung: Dawn & Siegfried's Rhine Journey (1874)

Antonín Dvorák: Symphony No. 8 in G (1889)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Leos Janácek: Lachian Dances: Saw Dance (1890)

Bohuslav Martinu: Dumka No. 2 'Contemplation' (1936)

Ludwig van Beethoven: Violin Sonata No. 5 in F 'Spring' (1801)

Frederick Delius: Dance Rhapsody No. 1 (1908)

Frédéric Chopin: Piano Concerto No. 2 in f (1830)

Alessandro Marcello: Guitar Concerto (1716)

Alexander Scriabin: Piano Sonata No. 2 n g-Sharp 'Sonata-Fantaisie' (1897)

Jerry Bock: Fiddler on the Roof: Suite (1971)

Anonymous: Hark, I Hear the Harps Eternal

William Hawley: Io son la primavera (1986)

Sir Edward Elgar: Polonia (1915)

Morton Gould: Gavotte from 'Interplay' (1943)

Jean Françaix: Octet (1972)

Miklós Rózsa: Spellbound: Dream Sequence & Mountain Lodge (1945)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Xaver Scharwenka: Scherzo from Piano Concerto No. 1 (1876)

Gustav Mahler: Rondo from Symphony No. 5 (1902)

Henry Mancini: The Pink Panther: Theme (1962)

Giuseppe Martucci: Notturno (1891)

George Gershwin: Second Rhapsody (1931)

Ferruccio Busoni: Duettino Concertante after Mozart (1921)

Frederick Loewe: Paint Your Wagon: Suite (1951)

Antonín Dvorák: Prague Waltzes (1879)

Anton Rubinstein: Melody in F (1852)

Mitch Farber: Fantasy on 'The Irish Washerwoman' (1998)

Josef Suk: Finale from Serenade for Strings (1892)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 19 in E-Flat (1772)

Wolfgang Amadeus Mozart: Don Giovanni: Overture (1787)

Johann Sebastian Bach: Finale from Brandenburg Concerto No. 3 (1713)

Sergei Rachmaninoff: Finale from Piano Concerto No. 2 (1901)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Francis Poulenc: Sinfonietta (1947)

Max Bruch: Symphony No. 1 in E-Flat (1870)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Antonín Dvorák: String Quartet No. 12 in F 'American' (1893)

Duke Ellington: Three Black Kings (1974)

Ottorino Respighi: Three Botticelli Pictures: Adoration of the Magi (1927)

Gustav Holst: St. Paul's Suite (1913)

Alexander Scriabin: Waltz in A-Flat (1903)

Alexander Scriabin: Etude in A-Flat (1894)

Claude Debussy: Jeux (1913)

Xaver Scharwenka: Piano Concerto No. 1 in b-Flat (1876)

Johann Nepomuk Hummel: Trumpet Concerto in E-Flat (1804)

Alan Hovhaness: Sonata for Harp & Guitar 'Spirit of Trees' (1983)

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 3: Solitary Traveler (1884)

Morton Gould: Spirituals for Strings: Were You There? & Steal Away (1959)

Johann Sebastian Bach: St. John Passion: Chorus 'Ruht wohl, ihr heiligen Gebeine' (1724)

Emmanuel Chabrier: Suite pastorale: Idyll (1881)

Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio from Oboe Concerto (1777)

Domenico Scarlatti: Sonata in F-Sharp (1750)

Franz Schubert: Andante from Symphony No. 4 'Tragic' (1816)

Jean Sibelius: Pelléas et Mélisande: Death of Mélisande (1905)

Antonín Dvorák: Legend No. 5 (1881)

Christoph Willibald Gluck: Orfeo ed Euridice: Mélodie (1762)