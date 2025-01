WCLV Program Guide 01-01-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Strauss II, Johann Polka schnell, Unter Donner und Blitz, Op. 324 Vienna State Opera Orch/Anton Paulik

Strauss II, Johann Polka schnell, Auf der Jagd, Op. 373 Vienna State Opera Orch/Anton Paulik

Kunzen, Friedrich Ludwig Musical New Year's Gift for the Fair Sex Thomas Trondhjem, p

Wolf, Hugo Mörike Lieder Olaf Baer, br; Geoffrey Parsons, p

Mozart, Wolfgang Amadeus Oboe Concerto in D, K. 314 Robert Atherholt, ob; Houston Sym Orch/Christoph Eschenbach

Mozart, Wolfgang Amadeus Twelve German Dances, K. 586 Tafelmusik/Bruno Weil

Strauss, Josef Polka schnell, Plappermäulchen (Little Chatterbox), Op 245 Vienna Phil/Franz Welser-Möst

Strauss, Josef Polka schnell, Galoppin (Errand Boy) Vienna Phil/Franz Welser-Möst

Schubert, Franz Twelve German Dances (Ländler), D 790 Peter Serkin, p

Beethoven, Ludwig van Symphony No. 4 in B-Flat, Op. 60 Leipzig Gewandhaus Orch/Kurt Masur

Beethoven, Ludwig van Canon, Glück, Glück zum neuen Jahr!, WoO 176 Cantus Novus Wien

J Strauss Jr Entweder-oder! Polka, Op. 403 Vienna Phil/Mariss Jansons

J Strauss Jr Tritsch-Tratsch Polka, Op. 214 Vienna Phil/Mariss Jansons

Lanner, Josef Die Haimbacher Waltzes, Op 112 Ensemble Wien

Schrammel, Johann March, Wien bleibt Wien! Salon Orchestra

Godowsky, Leopold Alt Wien Lorin Maazel, v; Barton Weber, p

Strauss, Josef Jockey Polka, Op 278 Vienna Phil/Lorin Maazel

Rachmaninoff, Sergei Piano Concerto No. 2 in c minor, Op. 18 Horacio Gutiérrez, p; Pittsburgh Sym Orch/Lorin Maazel

Rachmaninoff, Sergei Oriental Sketch (1917) Sergei Rachmaninoff, p

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Strauss II, Johann Die Fledermaus Quadrille, Op. 363 Vienna Wind Quintet

Strauss II, Johann Die Fledermaus Luxembourg Radio/TV Sym Orch/Kurt Redel

Strauss II, Johann Die Fledermaus Philharmonia Cho, Orch/von Karajan

Mozart, Wolfgang Amadeus Serenade No. 6 in D, K. 239, Serenata notturna English Chamber Orch/Benjamin Britten

Beethoven, Ludwig van Piano Sonata No. 14 in c-sharp minor, Op. 27, No. 2, Moonlight David Bar-Illan, p

Strauss, Johann, Sr Chinese Galop, Op 20 Boston Pops Orch/Arthur Fiedler

Strauss, Johann Sr Waltz, Fort nacheinander!, Op 16 Slovak Sinfonietta/Christian Pollack

Suppé, Franz von Morning, Noon and Night in Vienna St Martin's Academy/Neville Marriner

Schubert, Franz Adagio and Rondo in A, D 438 Chamber Orch of Europe/Gidon Kremer, v

Schubert, Franz Soirées de Vienne Vladimir Horowitz, p

Haydn, Franz Joseph Symphony No. 38 in C English Concert/Trevor Pinnock

Strauss, Johann Sr Ungarische Galoppe oder Frischka, Op 36 Slovak Sinfonietta/Ernst Märzendorfer

Strauss, Johann Sr Kettenbrücken Waltzes, Op 4 Vienna Wind Quintet

Bach, Johann Sebastian Brandenburg Concerto No. 1 in F, BWV 1046 Linde Consort/Hans-Martin Linde

Purcell, Henry Chacony in g Societas Musica Chamber Orch/Jorgen Ernst Hansen

Rameau, Jean-Philippe Pièces de clavecin en concerts : Troisième concert Lars Frydén, v; Gustav Leonhardt, hc; Nikolaus Harnoncourt, viga

Vivaldi, Antonio Flute Concerto in D, Op. 10, No. 3, R. 428, The Goldfinch Hesperus/Scott Reiss, r

Handel, George Frideric L'Allegro, il Penseroso ed il Moderato Edward Carroll, Lee Soper, tr's; Philharmonia Virtuosi/Richard Kapp

06:00 FIRSTS ON THE FIRST with Mark Satola

Gustav Holst: First Suite for Military Band (1909)

Wolfgang Amadeus Mozart: Flute Concerto No. 1 in G (1778)

Richard Strauss: First Waltz Sequence from 'Der Rosenkavalier' (1944)

07:00 FIRSTS ON THE FIRST with Jacqueline Gerber

Ralph Vaughan Williams: Norfolk Rhapsody No. 1 (1914)

Franz Liszt: Piano Concerto No. 1 in E-Flat (1849)

Erik Satie: Gymnopédie No. 1 (1888)

Felix Mendelssohn: String Symphony No. 1 in C (1821)

Joseph Haydn: Finale from Symphony No. 6 'Morning' (1761)

Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 1 (1878)

Frédéric Chopin: Waltz No. 6 in D-Flat 'Minute' (1838)

08:00 FIRSTS ON THE FIRST with Bill O’Connell

Ralph Vaughan Williams: Nativity Play 'The First Nowell' (1958)

Edward MacDowell: First Modern Suite (1881)

George Frideric Handel: Israel in Egypt: He smote all the first-born of Egypt (1739)

09:00 FIRSTS ON THE FIRST with Sam Petrey

Sergei Prokofiev: Symphony No. 1 in D 'Classical' (1917)

Nicolò Paganini: Caprice No. 1 (1820)

Dmitri Shostakovich: Violin Concerto No. 1 in a (1955)

10:00 FIRSTS ON THE FIRST with John Simna

Wolfgang Amadeus Mozart: Flute Quartet No. 1 in D (1777)

Dmitri Shostakovich: Ballet Suite No. 1 (1949)

William Grant Still: Symphony No. 1 'Afro-American' (1931)

11:00 FIRSTS ON THE FIRST with John Mills

Frédéric Chopin: Ballade No. 1 in g (1835)

Florence Price: Symphony No. 1 in e (1932)

Edvard Grieg: Two Melodies: The First Meeting (1890)

12:00 LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA with Mark Satola (2 hours)

César Franck: Symphonic Variations (1885)

Hector Berlioz: Harold in Italy (1834)

Richard Wagner: Tristan und Isolde: Prelude & Liebestod (1859)

Richard Strauss: Don Quixote (1897)

14:00 SPECIAL Tchaikovsky’s ‘The Nutcracker’ with Sam Petrey

The holiday ballet par excellence with the Royal Concertgebouw Orchestra led by Antal Dorati. There’s much more to The Nutcracker than its famous Suite!

Peter Tchaikovsky: The Nutcracker: Act 1 (1892)

Peter Tchaikovsky: The Crown of Roses (1883)

Anton Arensky: Variations on Theme by Tchaikovsky (1893)

Jack Sutte: For Dance Class (2021)

16:00 FIRSTS ON THE FIRST with Anna Burr

Gustav Mahler: Symphony No. 1 in D (1896)

17:00 FIRSTS ON THE FIRST with Jacqueline Gerber (repeat)

Ralph Vaughan Williams: Norfolk Rhapsody No. 1 (1914)

Franz Liszt: Piano Concerto No. 1 in E-Flat (1849)

Erik Satie: Gymnopédie No. 1 (1888)

Felix Mendelssohn: String Symphony No. 1 in C (1821)

Joseph Haydn: Finale from Symphony No. 6 'Morning' (1761)

Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 1 (1878)

Frédéric Chopin: Waltz No. 6 in D-Flat 'Minute' (1838)

18:00 FIRSTS ON THE FIRST with Bill O’Connell (repeat)

Ralph Vaughan Williams: Nativity Play 'The First Nowell' (1958)

Edward MacDowell: First Modern Suite (1881)

George Frideric Handel: Israel in Egypt: He smote all the first-born of Egypt (1739)

19:00 SPECIAL New Year's Day from Vienna 2025 with Lisa Mullins – Vienna Philharmonic, Riccardo Muti

A same-day broadcast of the program aired in over 90 countries and followed by millions of radio listeners and television viewers around the world.

21:00 OVATIONS Canton Symphony

23:00 QUIET HOUR

Robert Schumann: Album for the Young: Andante cantabile (1848)

Camille Saint-Saëns: Romance in D-Flat (1871)

Peter Tchaikovsky: Sérénade mélancolique (1875)

Peteris Vasks: Cantabile for String Orchestra (1979)

Louis Moreau Gottschalk: The Dying Poet (1864)

Stephen Sondheim: Merrily We Roll Along: Not a Day Goes By (1981)

Felix Mendelssohn: Adagio from String Quartet No. 6 (1847)

Antonio Vivaldi: Andante from Concerto for 2 Mandolins (1720)

Ignace Jan Paderewski: Mélodie (1888)

Walter Piston: Tranquillo from Divertimento for Nine Instruments (1946)