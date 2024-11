WCLV Program Guide 12-02-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Claude Debussy Suite bergamasque Cincinnati Pops Orch/Erich Kunzel

Luigi Boccherini String Quintet in E, Op.11 no.5, G 275 Bournemouth Sym/Jose Serebrier

Luigi Boccherini Violin Sonata in E, G 54Igor Ruhadze, v; Alexandra Nepomnyashchaya, forte-p

Alexander Borodin Symphony no.1 in E-Flat National Phil/Loris Tjeknavorian

Alexander Scriabin Twenty-Four Preludes, Op 11 Vladimir Sofronitski, p

Gioachino Rossini Il Turco in Italia Soloists; Marrucino di Chieti Theater Orch/Marzio Conti

Gioachino Rossini L'Italiana in Algeri (The Italian Girl in Algiers) Vienna Phil/Abbado

Domenico Cimarosa L'Italiana a Londra Toronto Chamber Orch/Kevin Mallon

Wolfgang Amadeus Mozart Ascanio in Alba, K. 111 Dresden Staatskapelle/Hans Vonk

Camille Saint-Saens Piano Concerto No. 1 in D, Op. 17 Jean-Philippe Collard, p; Royal Phil/Andre Previn

Camille Saint-Saens Ascanio (1890) Malmo Sym/Jun Markl

Fanny Mendelssohn Das Jahr Jennifer Eley, p

Felix Mendelssohn String Octet in E-Flat, Op 20 Academy of St. Martin in the Fields

Felix Mendelssohn Kinderstucke, Op 72 Ana-Marija Markovina, p

Ellen Taaffe Zwilich Romance (1993) Joseph Edelberg, v; Santa Rosa Sym/Francesco Lecce-Chong

Ludwig van Beethoven Romance No. 2 in F, Op. 50 Itzhak Perlman, v; Berlin Phil/Daniel Barenboim

Ludwig van Beethoven Italian Songs, WoO 99 Tabea Ensemble

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Johann Sebastian Bach Violin Partita No. 3 in E, BWV 1006 Julia Shaw, h; Nora Bumanis, h

Max Reger Cello Suite #2 in d, Op 131c/2 Pieter Wispelwey, vc

Johann Sebastian Bach Cello Suite No. 1 in G, BWV 1007 Bela Fleck, banjo

William Kroll Banjo and Fiddle Alexander Markov, v; Dmitriy Cogan, p

Edwin GRASSEWellenspiel Jascha Heifetz, v, Emanuel Bay, p

Edouard Lalo Violin Concerto in F, Op 20 Augustin Dumay, v; Toulouse Capitole Orch/Michel Plasson

Edouard Lalo Song, Dieu qui sourit et qui donne Tassis Christoyannis, br; Jeff Cohen, p

Sergei Rachmaninoff Preludes, Op. 23 Vladimir Ashkenazy, p

Sergei Rachmaninoff Preludes, Op. 32 Vladimir Horowitz, p

Sergei Rachmaninoff Symphony No. 2 in e, Op. 27 Detroit Sym Orch/Paul Paray

Claudio Monteverdi Madrigals, Bk 1 (1587) Delitiae Musicae/Marco Longhini

Charles Gounod Funeral March of a Marionette Roberto Prosseda, p

Francis PoulencPiano and Wind Sextet (1932-9) Jacques Fevrier, p; Paris Wind Quintet

Johann Rosenmuller String Sonata #6 a 5 in a Acronym

Johann Sebastian Bach Cello Suite No. 5 in C minor, BWV 1011 Toke Moldrup, vc

Johann Sebastian Bach Well-Tempered Clavier, Book 1, BWV 846/69 Wendy Carlos, electronics

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Claude Debussy: Images: Gigues (1912)

Anonymous: Romance

Joseph Haydn: Piano Sonata No. 58 in C (1789)

Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Scherzo (1842)

Felix Mendelssohn: Scherzo from Symphony No. 3 'Scottish' (1842)

Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 2 (1860)

Nikolai Rimsky-Korsakov: The Tale of Tsar Saltan: Flight of the Bumblebee (1900)

Henry Fillmore: March 'His Excellency' (1909)

Isaac Albéniz: Iberia: Fête-dieu à Séville (1906)

Mily Balakirev: Oriental Fantasy 'Islamey' (1869)

Julius Fucik: Polka 'The Old Grumbler' (1907)

Gilbert & Sullivan: The Mikado: There is Beauty in the Bellow of the Blast (1885)

Jacques Offenbach: Le roi Carotte: Overture (1872)

Josef Strauss: Forever Polka (1865)

Leo Sowerby: Finale from String Quartet in d (1923)

Peter Tchaikovsky: Valse-Scherzo (1877)

Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 2 (1718)

Frédéric Chopin: Waltz No. 10 in b (1829)

Max Steiner: Casablanca: Suite (1942)

Gerald Finzi: Nocturne 'New Year Music' (1926)

Maurice Ravel: Le tombeau de Couperin: Rigaudon (1917)

Benjamin Britten: The Young Person's Guide to Orchestra (1946)

Nicolas Chédeville: Allegro from Flute Sonata 'Il pastor fido' (1737)

Ola Gjeilo: The Ground (2010)

Luigi Boccherini: Quintettino in C 'Night Music of the Streets of Madrid' (1780)

Camille Saint-Saëns: Danse macabre (1874)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Anthony Holborne: Galliard 'The Fairie Round' (1599)

Antonio Bazzini: La Ronde des lutins (1852)

Victor Herbert: Cello Concerto No. 2 in e (1894)

Antonín Dvorák: Largo from Symphony No. 9 'New World' (1893)

Harry T. Burleigh: The Soldier (1916)

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 17 in G (1784)

Joaquín Turina: La procesión del rocio (1913)

George Frideric Handel: Organ Concerto No. 13 in F 'Cuckoo and Nightingale' (1739)

Roger Quilter: Three English Dances (1910)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Johannes Brahms: Variations on a Theme by Haydn (1873)

Felix Mendelssohn: Symphony No. 4 in A 'Italian' (1833)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Igor Stravinsky: Pétrouchka: Russian Dance (1923)

Volkmar Andreae: Little Suite: Shrove Tuesday Carnival (1917)

Josef Myslivecek: Cello Concerto in C (1770)

Charles Ives: A Concord Symphony: The Alcotts (1947/1994)

Aaron Copland: Music from the Film 'Our Town' (1944)

Camille Saint-Saëns: Symphony No. 3 in c 'Organ' (1886)

Wolfgang Amadeus Mozart: Ballet Suite 'Les Petits riens' (1778)

Johann Strauss Jr: Waltz 'A Thousand and One Nights' (1871)

Jerry Herman: Mame: We Need a Little Christmas (1966)

Traditional: I Saw Three Ships

Harry T. Burleigh: Southland Sketches (1916)

Wilhelm Stenhammar: Finale from Serenade in F (1913)

Carl Philipp Emanuel Bach: Cello Concerto in A (1753)

John Williams: Jurassic Park: Main Themes (1993)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Anatoly Liadov: Polonaise No. 1 in C (1899)

Bryan Kelly: Improvisations on Christmas Carols (1969)

Elmer Bernstein: The Buccaneer: Prelude & Out to Sea (1958)

Joseph Haydn: Rondo from Piano Concerto No. 11 (1782)

Peter Tchaikovsky: Scherzo from Symphony No. 6 'Pathétique' (1893)

Heitor Villa-Lobos: Brazilian Suite: Gavotta-Choro (1912)

Peter Tchaikovsky: The Nutcracker: Act 2 Divertissement (1892)

Maurice Ravel: Four Movements from Schumann's 'Carnaval' (1914)

Felix Mendelssohn: Song without Words No. 1 'Sweet Remembrance' (1830)

Felix Mendelssohn: Finale from Piano Concerto No. 1 (1831)

Jean Françaix: L'Heure du berger (1947)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Patric Standford: A Christmas Carol Symphony (1978)

Ottorino Respighi: Church Windows: The Flight into Egypt (1927)

Johann Sebastian Bach: Cantata No. 147: Jesu, Joy of Man's Desiring (1723)

Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 9 'Carnival at Pest' (1848)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Johannes Brahms: Symphony No. 3 in F (1883)

William Grant Still: Violin Suite (1943)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Frédéric Chopin: Ballade No. 3 in A-Flat (1841)

Antonín Dvorák: String Quintet No. 3 in E-Flat 'American' (1893)

Percy Grainger: Lincolnshire Posy (1937)

Ernö Dohnányi: Serenade for String Trio (1902)

Anonymous: Spiritual 'Deep River'

Harry T. Burleigh: Ethiopia Saluting the Colors (1915)

Georg Philipp Telemann: Suite in b for Flute, Oboe, Bassoon & continuo (1740)

Franz Schmidt: Symphony No. 3 in A (1928)

Federico Mompou: Intimate Impressions (1914)

Edvard Grieg: Adagio from Piano Concerto (1868)

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

Samuel Coleridge-Taylor: Sometimes I Feel Like a Motherless Child (1905)

Eriks Esenvalds: Earth Teach Me Quiet (2013)

Frederick Delius: A Song Before Sunrise (1918)

Edvard Grieg: Holberg Suite: Sarabande (1884)

Dmitri Shostakovich: Prelude & Fugue No. 1 in C (1951)

Anthony Holborne: Spero (1599)

Ludwig van Beethoven: Adagio from Piano Concerto No. 2 (1795)

Anthony Holborne: Pavan 'The Image of Melancholy' (1599)

William Grant Still: Song for the Lonely (1953)

Jules Massenet: Thaïs: Méditation (1894)