WCLV Program Guide 11-27-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Franz Liszt Liebestraum No. 3 in A-flat Valerie Milot, h

Hans Henkemans Harp Concerto (1955) Phia Berghout, h; Amsterdam Concertgebouw Orch/Eduard van Beinum

Jean-Baptiste Lully Atys Les Arts Florissants/William Christie

Albert Roussel Le marchand de sable qui passe incidental music, Op 13 Royal Scottish National Orch/Stephane Deneve

Franz Liszt Schlaflos! Leslie Howard, p

Alexander Gretchaninov Passion Week, Op 58 Russian State Sym Cappella/Valery Polyanski

Alexander Gretchaninov Piano Trio #2 in G, Op 138 Viktor Simcisko, v; Juraj Alexander, vc; Daniela Ruso, p

Edward Elgar Cello Concerto in e minor, Op. 85 Pieter Wispelwey, vc; Netherlands Radio Phil/Jac van Steen

Mary Gardiner Remembered Voices (2002) Ralitsz Tcholakova, v; Elaine Keillor, p

William Byrd The Fitzwilliam Suite Canadian Brass

Heinrich von Biber Sonata a 6 in B-Flat, for trumpet and orchestra New London Consort

Wolfgang Amadeus Mozart Sinfonia Concertante in E-Flat, K. 364 Nobuko Imai, vi; Brabant Phil/Philippe Graffin, v

Heinrich von Biber Violin Sonata, La Pastorella Musica Antiqua Koln/Reinhard Goebel, v

Hans Newsidler Der hupff auf Ronn McFarlane, l

William Grant Still Little Folk Suite #4 Oregon String Quartet

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Emile Waldteufel Estudiantina Waltzes, Op 191 Slovak Phil/Kurt Redel

Frederick the Great Flute Concerto #1 in G Kurt Redel, f; Munich Pro Arte Orch

Darius Milhaud Saudades do Brasil, Op. 67 Antonio Barbosa, p

Darius Milhaud Scaramouche Suite Sabine Meyer, cl; Pierre Charial

Heitor Villa-Lobos Ballet, Amazonas Simon Bolivar Sym Orch/Enrique Arturo Diemecke

Heitor Villa-Lobos Cirandinhas (1925) Sonia Rubinsky, p

Nicolai Rimsky-Korsakov Sadko Dmitri Hvorostovsky, br; St Petersburg Kirov Orch/Valery Gergiev

Nicolai Rimsky-Korsakov Night on Mount Triglav (Symphonic Picture from Mlada) Slovak Phil/Bystrik

Johann Joachim Quantz Flute Concerto #256 in A Rachel Brown, f; Brandenburg Consort/Roy Goodman

Giles Farnaby Galiarda Pierre Hantai, hc

Jules Massenet Thais Budapest Phil/Andras Korodi

Alexander Glazunov Meditation, Op 32 Itzhak Perlman, v; Abbey Road Ensemble/Lawrence Foster

Alexander Glazunov String Quartet #7 in C, Op 107 Shostakovich Quartet

Jerome Moross Variations on a Waltz London Sym/JoAnn Falletta

Frederic Chopin Waltzes, Op. 64 Jorge Bolet, p

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Tomaso Albinoni: Concerto for Strings in A (1707)

Carl Maria von Weber: Invitation to the Dance (1819)

Franz Schubert: Moment Musical No. 3 (1828)

Jean Sibelius: Finale from Violin Concerto (1905)

Eduard Kremser: We Gather Together

Domenico Cimarosa: I due Baroni di Rocazzura: Overture (1783)

Lars-Erik Larsson: Pastoral Suite: Scherzo (1938)

Henry Mancini: March with Mancini (1967)

Hector Berlioz: Reverie and Caprice (1839)

Robert Schumann: First movement from Symphony No. 4 (1851)

Boris Pasternak: Prelude in e-Flat (1906)

Claude Debussy: Three Nocturnes: Clouds (1897)

Thomas Morley: Though Philomela lost her love (1600)

Franz Krommer: Scherzo & Finale from Symphony No. 2 (1802)

George Frideric Handel: Israel in Egypt: He spake the word (1739)

Erich Wolfgang Korngold: Much Ado About Nothing: Hornpipe (1919)

Jerome Moross: Rachel, Rachel: Americana Miniature (1968)

Antonio Vivaldi: Concerto for 2 Violins (1720)

Jean-Féry Rebel: Les Élémens: Tambourins (1738)

Victor Ewald: Moderato from Brass Quintet No. 1 (1890)

Duke Ellington: Sophisticated Lady (1933)

Gioacchino Rossini: Semiramide: Overture (1823)

Max Steiner: The Caine Mutiny: March (1954)

Maurice Ravel: Piano Concerto for the Left Hand (1930)

George Frideric Handel: Xerxes: Largo 'Ombra mai fu' (1738)

Henry Purcell: The Fairy Queen: Rondeau (1692)

Wolfgang Amadeus Mozart: Horn Concerto No. 1 (1791)

Florence Price: Negro Folksongs in Counterpoint (1947)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Mason Bates: Ford's Farm (2012)

David Lang: light moving (2012)

E. J. Moeran: String Quartet in a (1921)

Thomas Arne: Symphony No. 2 (1767)

William Boyce: Allegro from Symphony No. 4 (1760)

Franz Schubert: Symphony No. 5 in B-Flat (1816)

Giuseppe Verdi: Macbeth: Ballet Music (1865)

Camille Saint-Saëns: Havanaise (1887)

Ralph Vaughan Williams: Fantasia on 'Greensleeves' (1934)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Richard Wagner: Götterdämmerung: Siegfried's Funeral March (1874)

Peter Tchaikovsky: Symphony No. 4 in f (1878)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Sergei Rachmaninoff: Scherzo in d (1888)

Édouard Lalo: Scherzo for Orchestra (1884)

Carl Maria von Weber: Konzertstück in f (1821)

Carl Philipp Emanuel Bach: Symphony in D (1776)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 5 in B-Flat (1765)

Ruth Gipps: Symphony No. 4 (1972)

Michael Haydn: Symphony No. 11 in B-Flat (1772)

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 22 in F (1804)

Manuel de Falla: El amor brujo: Pantomime (1915)

George Gershwin: Porgy and Bess: Oh Lord, I'm on My Way (1935)

Johann Christian Bach: Sinfonia Concertante in D for 2 Flutes, 2 Violins & Cello (1768)

Sergei Rachmaninoff: Paraphrase on Kreisler's 'Liebesfreud' (1925)

Richard Strauss: Don Juan (1888)

Patrick Doyle: Henry V: Non nobis Domine (1989)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Franz Schubert: Impromptu No. 4 in A-Flat (1828)

Felix Mendelssohn: Overture 'Calm Sea and Prosperous Voyage' (1828)

Max Richter: Vivaldi Recomposed: Autumn 1 (2012)

Franz Schubert: Finale from Symphony No. 4 'Tragic' (1816)

Georg Philipp Telemann: Concerto for Flute, Oboe d'amore & continuo (1730)

Heinrich Marschner: Grand Festive Overture (1842)

Enrique Granados: Valses poéticos (1887)

Joaquín Rodrigo: Soleriana: Pastorale (1953)

Padre Antonio Soler: Sonata No. 15 in d (1770)

Béla Bartók: Romanian Folk Dances (1915)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 28 in C (1773)

Hector Berlioz: Symphonie fantastique: March to the Scaffold (1830)

Sir Edward Elgar: Pomp and Circumstance March No. 4 (1907)

Tomaso Albinoni: Concerto à 6 for Trumpet & Winds (1710)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Richard Strauss: Also sprach Zarathustra (1896)

Jean-Féry Rebel: Les Élémens (1738)

20:00 OVATIONS: Les Délices, Amanda Powell, soprano, Debra Nagy, recorder & direction; Julie Andrijeski & Allison Monroe, violins; Rebecca Landell, viola da gamba; Mark Edwards, organ; Daniel Swenberg, theorbo & baroque guitar

Noel, Noel

Traditional, arr. Debra Nagy: The Coventry Carol

John Playford: Divisions on Greensleeves (What Child is This)

arr. Nagy: Drive the Cold Winter away

Tarquinio Merula: Canzonetta Spirituale La Nanna

Bartolomé de Selma y Salaverde: Canzon no. 3

Michael Praetorius, arr. Nagy: In dulci Jubilo

Christian Geist: Wie schön leuchtet schön der Morgenstern

Praetorius, arr. Les Délices: Es ist ein ros entsprungen

Dietrich Buxtehude: Also hat Gott die Welt beliebet, BuxWV 5

Traditional, arr. Les Délices: The Wexford Carol

Traditional: Tomorrow will be my dancing day (instrumental)

Arr. Les Délices: Make we joy now in this fest

22:00 IN TRIBUTE TO A. GRACE LEE MIMS with Rob Grier – classical music featuring African American composers and performers.

Florence Price: Five Folksongs in Counterpoint (1951)

Florence Price: Symphony No. 4 in d (1945)

Florence Price: The Old Boatman (1951)

23:00 QUIET HOUR

Christoph Willibald Gluck: Orfeo ed Euridice: Mélodie (1762)

Miguel Llobet: Catalan Folksongs

Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Concerto for 2 Pianos (1779)

Georges Bizet: Carmen Suite No. 1: Intermezzo (1875)

Eric Whitacre: The River Cam (2011)

Sergei Rachmaninoff: All-Night Vigil: Rejoice, O Virgin (1915)

Edvard Grieg: Peer Gynt: Morning Mood (1876)

Robert Schumann: Album for the Young: Lento (1848)

George Gershwin: Lullaby for Strings (1919)

Ludwig van Beethoven: Adagio from Piano Sonata No. 3 (1795)