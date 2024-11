WCLV Program Guide 11-25-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

0:00:00 Camille Saint-Saens Overture to an Unfinished Opera Malmo Sym/Jun Markl Naxos 8.574033 Saint-Saens: Ascanio 5:39

0:05:39 Camille Saint-Saens Henry VIII The Hague Residentie Orch/Jun Markl Naxos 8.574463 Saint-Saens Ballet Music 17:44

0:23:23 Arthur Sullivan Incidental Music to Shakespeare's Henry VIII Dublin RTE Concert Orch/Andrew Penny Marco Polo 8.223461 HONEGGER : L' ldee / Crime et Chatiment 6:22

0:31:27 George Frideric Handel Water Music Suite No. 2 in D English Concert/Trevor Pinnock Archive 410525-2 Handel: Water Music 23:06

0:54:33 Johann Caspar Fischer Polymnia Luc Beausejour, hc Naxos 8.554446 JOHANN CASPAR FERDINAND FISCHER - Musical Parnassus: Suites 7-9; Musicalisches Blumen-Buschlein: Suites Nos. 2 & 8 1:48

Girolamo Frescobaldi Toccata nona (1637) Niklas Eklund, tr; Knut Johannessen, o

Carlos Chavez Toccata for Orchestra (1947) State of Mexico Sym Orch/Enrique Batiz

Blas Galindo Sones de mariachi Mexico State Sym Orch/Enrique Batiz

Franz Schubert String Quartet No. 13 in a minor, D. 804 Rosamunde Lindsay String Quartet

Franz Schubert Rosamunde Incidental Music, D 797 Orpheus Chamber Orch

Nicolo FONTEI Song, Felice nascita` di core amante Pamela Murray, s; Favella Lyrica

Domenico Scarlatti Oboe Concerto in d Christoph Hartmann, ob; Ensemble Berlin

Marcel Bitsch Four Variations on a theme by Domenico Scarlatti Hakan Hardenberger, cornet; Roland Pontinen, p

Domenico Scarlatti Clavier Sonata in f, Kk 519 (L 475) Paris Saxophone Quartet

Sergei Rachmaninoff Piano Concerto No. 2 in c minor, Op. 18 William Kapell, p; Robin Hood Dell Orch/William Steinberg

Dmitri Shostakovich Preludes, Op. 34 William Kapell, p

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Ralph Vaughan Williams Hymn-Tune, The Night Is Gone Cardiff Festival Cho/Owain Arwel Hughes

Ralph Vaughan Williams Hymn-Tune, Servants of God Cardiff Festival Cho/Owain Arwel Hughes

Franz Joseph Haydn Piano Trio No. 20 in D, H XV:7 Van Swieten Trio

Franz Joseph Haydn Scottish Folksong, O, let me in this ae night, H XXXIa:61 Jamie MacDougall, t; Eisenstadt Haydn Trio

Ralph Vaughan Williams Symphony No. 9 in e London Phil/Sir Adrian Boult

Henry Purcell Ode on the Birthday of Queen Mary (1694), Come ye sons of art Soloists, Monteverdi Cho, Orch/John Eliot Gardiner

Georg Philipp Telemann Canonic Sonata #5 in A, Op 5/5 Villaume Duo

nz Joseph Haydn Piano Concerto in C, H XVIII:10 Ilse von Alpenheim, forte-p; Bamberg Sym Orch/Antal Dorati

Frank Martin Piano and Winds Concerto (1924) Massachusetts Chamber Players/Matthew Westgate

Ludwig van Beethoven Piano and Wind Quintet in E-Flat, Op 16 Jando, p; Kiss, ob; Kovacs, cl; Kevehazi, fh; Vajda, bn

Alessandro Piccinini Toccata XXIV El Mundo

Barbara Strozzi Canto di bella bocca Pamela Murray, s; Pamela Dellal, ms; Favella Lyrica

Cecile Chaminade Flute Concertino, Op 107 Timothy Hutchins, f; CBC Vancouver Orch/Mario Bernardi

Ellen Taaffe Zwilich Bassoon Concerto J Laredo, v; S Robinson, vc; Louisville Orch/L L Smith

Johann Sebastian Bach Cello Suite No. 3 in C, BWV 1009 Pieter Wispelwey, vc

Joseph F Lamb Alabama Rag Virginia Eskin, p

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Ludwig van Beethoven: Allegretto for Piano Trio (1812)

Joseph Haydn: Finale from Piano Trio No. 45 (1797)

Lou Harrison: Seven Pastorales (1951)

Sir Edward Elgar: Concert Overture 'Froissart' (1890)

Sergei Rachmaninoff: Piano Concerto No. 2 in c (1901)

Franz Schubert: Rondo in A 'Grand Rondeau' (1828)

Gustav Mahler: Rondo from Symphony No. 5 (1902)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Gioacchino Rossini: La gazza ladra: Overture (1817)

César Franck: Symphony in d (1888)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

William Byrd: The Bells (1600)

William Byrd: Earl of Oxford's March (1590)

Richard Wagner: Tannhäuser: Overture & Venusberg Music (1861)

Tomaso Albinoni: Concerto for 2 Oboes in F (1722)

Peter Tchaikovsky: Suite No. 1 in d (1879)

Luigi Boccherini: Symphony No. 15 in D (1782)

Johann Sebastian Bach: Toccata No. 4 in d (1707)

Percy Grainger: Soldier, soldier (1907)

Karl Jenkins: Pie Jesu (2004)

Claude Debussy: Violin Sonata in g (1917)

Claude Debussy: Images: Rondes de printemps (1912)

Wolfgang Amadeus Mozart: Serenade No. 13 in G 'Eine kleine Nachtmusik' (1787)

Randy Newman: The Natural: Suite (1984)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Samuel Barber: Souvenirs Suite: Three Dances (1952)

Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 1 for Orchestra (1860)

James Horner: Legends of the Fall: Main Theme (1994)

Franz Schubert: Die schöne Müllerin: Wohin? (1823)

Georg Muffat: Chaconne from Concerto Grosso 'Lucky Stars' (1701)

Iosif Ivanovici: Waltz 'Danube Waves' (1880)

César Franck: Finale from Symphony in d (1888)

Sergei Taneyev: Finale from Piano Trio (1908)

Johann Pachelbel: Canon in D (1700)

Alexander Scriabin: Canon (1883)

Antonín Dvorák: Finale from Piano Concerto (1876)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Leonard Bernstein: Symphonic Dances from 'West Side Story' (1961)

Arturo Márquez: Conga del Fuego (2006)

John Williams: Schindler's List: Main Theme (1993)

Frédéric Chopin: Ballade No. 1 in g (1835)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Joaquín Rodrigo: Concierto madrigal (1967)

Boris Lyatoshinksy: Symphony No. 5 in C 'Slavonic' (1966)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Antonio Vivaldi: Sinfonia for Strings in G (1720)

Sergei Taneyev: Piano Trio in D (1908)

Gustav Holst: First Suite for Military Band (1909)

Franz Schubert: Impromptu No. 6 in A-Flat (1828)

Stephen Foster: Beautiful Dreamer (1864)

William Marshall Hutchinson: Dream Faces (1884)

Ottorino Respighi: The Birds: The Dove (1927)

Gustav Mahler: Symphony No. 4 in G (1900)

Johannes Brahms: Three Intermezzi (1892)

Sir Edward Elgar: Serenade for Strings in e (1892)

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

Franz Liszt: Liebestraum No. 3 (1850)

Frank Bridge: An Irish Melody 'Londonderry Air' (1908)

Antonín Dvorák: Largo from Symphony No. 9 'New World' (1893)

Edvard Grieg: Two Elegiac Melodies: The Last Spring (1881)

Peter Tchaikovsky: Sérénade mélancolique (1875)

Jules Massenet: Elégie (1869)

Frédéric Chopin: Waltz No. 9 in A-Flat 'L'adieu' (1835)

Lars-Erik Larsson: A Winter's Tale: Epilogue (1938)

Sergei Rachmaninoff: How Beautiful it is Here (1902)

Traditional: Shaker Hymn 'Not One Sparrow is Forgotten'