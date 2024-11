WCLV Program Guide 11-19-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Jean Sibelius Finlandia Jubilate Choir/Astrid Riska

Jean Sibelius Finlandia, Op. 26 Kim Borg, b; Erik Werba, p

Jean Sibelius Finlandia, Op. 26 London Phil/Sir Adrian Boult

Franz Liszt Hamlet, Symphonic Poem No. 10 (1876) Georgia Mangos, p; Louise Mangos, p

Carl Reinecke Twelve Tone Poems Kremlin Chamber Orch/Misha Rachlevsky

Robert Schumann Klavierstucke fur kleine und grosse Kinder, Op. 85 Peter Frankl, p; Andras Schiff, p

Andre Messager Fortunio Susan Graham, ms; City of Birmingham Sym Orch/Yves Abel

Charles Lecocq Mam'zelle Angot National Phil/Richard Bonynge

Ferdinand Herold Zampa New York Phil/Leonard Bernstein

Ludwig van Beethoven Violin Sonata No. 8 in G, Op. 30 No. 3 Nell Gotkovsky, v; Ivar Gotkovsky, p

Ludwig Minkus La Bayadere London Sym Orch/Richard Bonynge

Jean-Philippe Rameau Dardanus Tafelmusik/Jeanne Lamon

Andre Philidor L'art de la modulation Musica Antiqua Koln

Andre Philidor 2e Air pour les mesmes Le Concert des Nations/Jordi Savall

Hannah Kendall On the Chequer'd Field Array'd (2013) Sarah Cahill, p

Arthur Bliss Checkmate (1937) English Northern Philharmonia/David Lloyd-Jones

Andre Philidor Pavane pour les hautbois fait au Sacre du Roy Le Concert des Nations/Jordi Savall

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Ivan Hallstrom An Adventure in Scotland Malmo Opera Orch/Michael Bartosch

Franz Joseph Haydn Divertimento in C, H XIV:7 L'Arte dell'Arco

Franz Joseph Haydn Scottish Folksong, Raving winds, H XXXIa:81 Jamie MacDougall, t; Eisenstadt Haydn Trio

Felix Mendelssohn Symphony No. 3 in a minor, Op. 56, Scottish Bonn Beethovenhalle Orch/Dennis Russell Davies

Franz Joseph Haydn Scottish Folksong, Todlen hame, H XXXIa:6 Jamie MacDougall, t; Eisenstadt Haydn Trio

Isaac Albeniz Suite Espanola, Op. 47 New Philharmonia Orch/Rafael Fruhbeck de Burgos

Isaac Albeniz Iberia, Book 3 Alicia de Larrocha, p

Victor Ewald Brass Quintet #3 in D-Flat, Op 7 New York Brass Quintet

Peter Tchaikovsky Serenade melancolique, Op. 26 Corey Cerovsek, v; Moscow Chamber Orch/Constantine Orbelian

Peter Tchaikovsky Six Songs, Op. 63 Dmitri Hvorostovsky, br; Oleg Boshniakovich, p

Giovanni Valentini Sonata a5 in g Acronym

Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 42 in F, K. 75 Prague Chamber Orch/Charles Mackerras

Ludwig van Beethoven Symphony No. 9 in d minor, Op. 125, Choral All Star Percussion Ens,Harold Farberman

Ludwig van Beethoven String Quartet No. 1 in F, Op. 18 Eybler Quartet

Leo Delibes Sylvia London Sym Orch/Anatole Fistoulari

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Jean-Philippe Rameau: Dardanus: Chaconne (1739)

Sir Edward Elgar: Bach's Fantasia & Fugue in c (1922)

Fred Rogers: Mister Rogers: Won't you be my Neighbor? (1968)

Richard Wagner: The Flying Dutchman: Overture (1841)

Harry T. Burleigh: Ethiopia Saluting the Colors (1915)

Bedrich Smetana: Má vlast: The Moldau (1879)

Emile Waldteufel: Waltz 'The Skaters' (1882)

George Gershwin: Cuban Overture (1932)

Michael Haydn: Symphony No. 34 in E-Flat (1788)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo in D (1782)

André Grétry: Lucille: Air de danse (1769)

John Dowland: I Shame at My Unworthiness (1600)

John C. Heed: March 'In Storm and Sunshine' (1885)

Michael Praetorius: Terpsichore: Ballet (1612)

Robert Schumann: Forest Scenes: Wayside Inn (1849)

Antonio Valente: Gagliarda napolitana (1570)

John Williams: Cowboys Overture (1980)

Volkmar Andreae: Little Suite: Shrove Tuesday Carnival (1917)

Johannes Brahms: Lullaby (1868)

Aaron Copland: Old American Songs Set No. 1: Simple Gifts (1950)

Frédéric Chopin: Prelude No. 17 in A-Flat (1839)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Gabriel Pierné: Impromptu-Caprice (1885)

Carlos Salzedo: Suite of Eight Dances: Bolero (1943)

Camille Saint-Saëns: Cello Concerto No. 1 in a (1872)

Arcangelo Corelli: Concerto Grosso in D (1713)

Louis Moreau Gottschalk: La gallina (1863)

Alberto Nepomuceno: Symphony in g (1893)

Armstrong Gibbs: Miniature Dance Suite (1951)

Joseph Haydn: Divertimento for Winds (1784)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Maurice Ravel: Valses nobles et sentimentales (1911)

Igor Stravinsky: The Rite of Spring (1913)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Domenico Scarlatti: Sonata in d (1750)

Padre Antonio Soler: Sonata No. 4 in G (1770)

Mikhail Ippolitov-Ivanov: Caucasian Sketches Suite No. 1 (1894)

Wolfgang Amadeus Mozart: La finta semplice: Overture (1769)

Ludwig van Beethoven: Scherzo from Symphony No. 3 'Eroica' (1804)

Robert Schumann: Kreisleriana (1838)

Sir Charles Hubert H. Parry: Lady Radnor's Suite (1894)

Louis Moreau Gottschalk: Grand Tarantelle (1864)

Fernando Obradors: El vito (1930)

Michael W. Balfe: The Bohemian Girl: I dreamt I dwelt in marble halls (1843)

Augusta Holmès: Irlande (1882)

José White Lafitte: Finale from Violin Concerto in f-Sharp (1864)

Sir Edward German: Welsh Rhapsody (1904)

Harry Warren: An Affair to Remember: Our Love Affair (1957)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Dani Howard: Argentum (2017)

Karl Goldmark: In Italy (1904)

Joseph Haydn: The Creation: The Heavens Are Telling the Glory of God (1798)

Franz Schubert: Scherzo from Octet (1824)

Peter Tchaikovsky: Finale from Violin Concerto (1878)

Bruce Wolosoff: Rising Sun Variations: Theme & Nos. 1-5 (2024)

Carl Maria von Weber: Der Freischütz: Overture (1821)

Dmitri Shostakovich: Finale from Symphony No. 5 (1937)

Emmanuel Chabrier: Suite pastorale: Idyll (1881)

Mikhail Glinka: Kamarinskaya (1848)

Luigi Cherubini: Eliza: Overture (1794)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Robert Fuchs: Serenade No. 5 in D (1895)

Scott Joplin: Bethena (1905)

Scott Joplin: Maple Leaf Rag (1899)

Johann Christian Bach: Symphony in D (1781)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Jean-Philippe Rameau: Dardanus: Suite (1739)

Francis Poulenc: Concerto for Organ, Strings & Timpani (1938)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Richard Strauss: Till Eulenspiegel's Merry Pranks (1895)

Max Bruch: Symphony No. 3 in E (1887)

Francesco Geminiani: Concerto Grosso No. 11 after Corelli in E (1726)

Ludwig Spohr: Clarinet Concerto No. 2 in E-Flat (1810)

Mikhail Ippolitov-Ivanov: Caucasian Sketches Suite No. 1: In the Mosque (1894)

Mikhail Ippolitov-Ivanov: Caucasian Sketches Suite No. 1: Procession of the Sardar (1894)

John Field: Nocturne No. 6 in F 'Cradle Song' (1817)

Johannes Brahms: Clarinet Quintet in b (1891)

Sir Thomas Beecham: The Faithful Shepherd: Suite (1932)

Remo Giazotto: Albinoni's Adagio for Strings & Organ (1957)

23:00 QUIET HOUR

Eric Whitacre: Water Night (1995)

Sergei Rachmaninoff: Andante from Cello Sonata (1901)

Vilém Blodek: In the Well: Intermezzo (1867)

Samuel Barber: Andante from Violin Concerto (1939)

Reynaldo Hahn: À Chloris (1916)

Franz Liszt: Schubert Song 'Litanei' (1840)

Dmitri Shostakovich: Andante from Piano Concerto No. 2 (1957)

George Frideric Handel: Larghetto from Harp Concerto (1738)

Morten Lauridsen: Les Chansons des Roses: Dirait-on (1993)

Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 5: Aria (1938)