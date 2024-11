WCLV Program Guide 11-16-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Giovanni Battista Vitali Capritio primo Tragicomedia

Giovanni Battista Vitali Capritio sopra li cinque tempi Tragicomedia

Franz Schubert Symphony No. 8 in b minor, D. 759, Unfinished Chamber Orch of Europe/Claudio Abbado

Doreen Carwithen Piano Sonatina (1946) Daniel Grimwood, p

William Alwyn Suite of Scottish Dances Royal Ballet Sinfonia/Gavin Sutherland

William Alwyn Fantasy-Waltzes (1956) Daniel Grimwood, p

Giovanni Kapsberger L'onda che limpida El Mundo

Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 35 in D, K. 385, Haffner London Mozart Players/Jane Glover

Giuseppe Sammartini Trio Sonata in b, Op 6/1 Musica Pacifica

Edward German Gipsy Suite Czecho-Slovak Radio Sym/Adrian Leaper

Johannes Brahms Zigeunerlieder, Op 103 Karl Dent, t; Robert Shaw Festival Singers/Shaw; Norman Mackenzie, p

Frank Martin Ein Totentanz zu Basel im Jahre 1943 Massachusetts Chamber Players/Matthew Westgate

Franz Liszt Totentanz, solo version (1860s) Markus Groh, p

Leos Janacek The Makropulos Affair New Zealand Sym Orch/Peter Breiner

Francisco Tarrega Pavana David Russell, g

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Serge Prokofiev Cinderella, Op. 87 Galina Heifetz, v; Mark Kaplan, p

Peter Tchaikovsky Piano Concerto No. 1 in b-flat, Op. 23 Stewart Goodyear, p; Czech National Sym/Stanislav Bogunia

Sergei Rachmaninoff Twelve Songs, Op. 21 Jan De Gaetani, ms; Gilbert Kalish, p

Anna Amalie Erwin und Elmire Thuringisches Kammerorchester Weimar/Martin Hoff

Anna Bon Trio Sonata #6 La Donna Musicale

Carl Orff Schulwerk Carolin Widmann, v, Sabina Lehrmann, vc

Lyndol Mitchell Kentucky Mountain Portraits Eastman-Rochester Orch/Howard Hanson

John Alden Carpenter Adventures in a Perambulator Eastman Rochester Orch/Howard Hanson

Howard Hanson For the First Time (1963) Eastman Philharmonia/Howard Hanson

Elie Siegmeister Sunday in Brooklyn (1946) Vienna Sym Orch/F Charles Adler

Wilhelm Stenhammar Songs, Op 26 Hakan Hagegard, br; Warren Jones, p

Carl Nielsen Aladdin, Op 34 Gothenburg Sym Orch/Myung-Whun Chung

Luigi Cherubini Ali Baba NBC Sym Orch/Arturo Toscanini

Carl Maria von Weber Abu Hassan Philharmonia Orch/Wolfgang Sawallisch

Georg Philipp Telemann Flute, Oboe d'Amore, and Viola d'Amore Concerto in E M Arita, f; HP Westermann, ob d'amore; La Stravaganza/Andrew Manze, vi d'amore

Johann Christoph Graupner Partita in A, GWV 149 (1720) Genevie've Soly, hc

06:00 CONCIERTO with Frank Dominguez: Celebrating the Latin contribution to classical music.

Heitor Villa-Lobos "Melodia Sentimental" from "Floresta do Amazonas" Nadine Sierra, soprano Royal Philharmonic Orchestra Robert Spano

Heitor Villa-Lobos "Canção do Amor" Renee Fleming, vocals; Fred Hersch, piano; Bill Frisell, guitar

Heitor Villa-Lobos "Bachianas Brasileiras No. 5" (Aria) Ana Maria Martinez, soprano Prague Philharmonia Steven Mercurio

Tomas de Torrejon y Velasco "A este Sol peregrino" Seraphic Fire Patrick DuPre Quigley

Manuel de Zumaya "Sol-fa de Pedro" (Peter's solfeggio) Corey McKnight, Ken Fitch, countertenors; Kevin Baum, tenor; Chad Runyon, baritone Chanticleer; Chanticleer Sinfonia Joseph Jennings

Manuel de Falla El retablo de Maese Pedro (Master Peter's Puppet Show) Jorge Garza, tenor; Jennifer Zetlan, soprano; Alfredo Garcia, baritone Perspectives Ensemble Angel Gil-Ordonez

Maria Grever "Cuando vuelva a tu lado" (When I Return to Your Side), a.k.a. "What a Difference a Day Makes" Olivia Gorra, soprano; James Demester, piano

Pablo Sorozabal "No puede ser" (It Cannot Be), from La taberna del puerto (The Tavern at the Port) Israel Lozano, tenor; Emily Urbanek, piano (Live at WDAV Feb. 18, 2010) John Clark Performance Studio, Feb. 18, 2010

Tomas Luis de Victoria "Missa Pro Victoria" The Cardinall's Musick Andrew Carwood

Manuel de Falla "Siete canciones populares espanolas" (7 Popular Spanish Songs) Jose Carreras, tenor; Martin Katz, piano

Franz Schubert "The Shepherd on the Rock" (Der Hirt auf dem Felsen), D.965 Brenda Feliciano, soprano; Pacquito D'Rivera, clarinet; Aldo Antognazzi, piano

08:00 PERFORMANCE TODAY WEEKEND with Fred Child

Max Reger: Four Tone-Poems after Arnold Bocklin, Op. 128 Movement 4 Bacchanale Buffalo Philharmonic Orchestra; JoAnn Falletta, conductor

Ralph Vaughan Williams: Fantasia on a Theme by Thomas Tallis The Buffalo Philharmonic Orchestra; JoAnn Falletta, conductor The Buffalo Philharmonic Orchestra, Kleinhans Music Hall, Buffalo, NY

Piano Puzzler: "Blue Skies" in the style of Brahms Intermezzo Op.119 No.2 Contestant: Kate Lamberton calling from Hanover, Pennsylvania

Johannes Brahms: Intermezzo in E minor, Op. 119, No. 2 Helene Grimaud, piano

Cesar Franck: Piano Trio No. 1 in F-sharp minor, Op. 1 No.1: Mvts. 2-3 Stephen Waarts, violin; Jonathan Swensen, cello; Juho Pohjonen, piano ChamberFest Cleveland, Mixon Hall, Cleveland Institute of Music, Cleveland, OH

Jessie Montgomery: Voodoo Dolls PUBLIQuartet

Gustav Mahler: Symphony No. 4: Movement 2 In gemachlicher Bewegung Taipei Music Academy & Festival Orchestra; Kent Nagano, conductor Taipei Music Academy & Festival, Concert Hall of National Kaohsiung Center for the Arts (Weiwuying), Kaohsiung City, Taiwan

Jessie Montgomery: Peace for clarinet and piano Anthony McGill, clarinet; Conrad Tao, piano La Jolla Music Society, The Baker-Baum Concert Hall at The Conrad Prebys Performing Arts Center, La Jolla, CA

Louis Spohr: Septet in A minor, Op. 147 Marya Martin, flute; Bixby Kennedy, clarinet; Stewart Rose, horn; Peter Kolkay, bassoon; Stella Chen, violin; Nick Canellakis, cello; Michael Stephen Brown, piano Bridgehampton Chamber Music Festival, Bridgehampton Presbyterian Church, Bridgehampton, NY

10:00 CLASSICAL WEEKEND with Peter van de Graaff

11:00 CLASSICS FOR KIDS with Naomi Lewin; CLASSICAL WEEKEND

12:00 FROM THE TOP with America's finest young musicians; recorded May 2022 - This week’s From the Top features a moving and sensitive performance of the music of Dvorak performed by a teenage cellist from Chicago, a young violinist from Washington, D.C. who loves to contemplate dark matter when he’s not practicing the music of Bach, a teenage trombone quartet made up of two sets of siblings and more

Noah Chen, cello, 17, from Chicago, IL performs Lasst mich allein, Op. 82, B. 157, No.1 by Antonín Dvořák, host Peter Dugan, piano

The Bone Rangers trombone quartet featuring Owen Riordan, trombone, 16, from Dyer, IN; Deaglan Sullivan, trombone, 18, from Evergreen Park, IL; Padric Sullivan, trombone, 15, from Evergreen Park, IL; and Calleigh Riordan, bass trombone, 14, from Dyer, IN perform Excerpts from City of Arts and Sciences by David Faleris

Xuanyan Jessie Gong, piano 15, from Jericho, NY perform Moments Musicaux, Op. 16 No. 6 by Sergei Rachmaninoff

Jeremy Foster, violin, 18, from Washington, DC perform Violin Sonata No. 1 in G Minor, BMV 1001: Siciliana by J.S. Bach (1685 - 1750)

Taki Salameh, composer, 18, from Skokie, IL presents Piano Trio by Taki Salameh peformed by Geregana Haralampieva, violin; Samuel DeCaprio, cello and Thomas Weaver, piano

Peter Dugan, piano, performs Arabeske in C Major, Op. 18 by Robert Schumann

13:00 CLASSICAL WEEKEND with Sam Petrey

Richard Strauss: Second Waltz Sequence from 'Der Rosenkavalier' (1934)

Johann Strauss: Waltz 'Loreley-Rhein-Klänge' (1843)

Max Bruch: Violin Concerto No. 1 in g (1868)

Pablo de Sarasate: Spanish Dance No. 6 'Zapateado' (1880)

Johannes Brahms: Piano Quartet No. 1 in g (1861)

Sergei Rachmaninoff: Variations on a Theme of Chopin (1903)

Ola Gjeilo: The Rose II (2017)

Claude Debussy: Suite bergamasque: Clair de lune (1890)

Sergei Rachmaninoff: Piano Concerto No. 3 in d (1909)

Florence Price: Finale from Violin Concerto No. 1 (1939)

Paul Hindemith: Symphony 'Mathis der Maler' (1934)

Antonio Vivaldi: Trio Sonata in d 'Variations on 'La Folia' (1705)

Francesco Geminiani: Concerto Grosso No. 9 after Corelli in A (1726)

Miklós Rózsa: Ben-Hur: Prelude (1959)

17:00 FILM AT FIVE with Bill O’Connell: Barry, John Barry

Monty Norman & John Barry: James Bond Theme

John Barry: From Russia with Love: Theme Royal Liverpool Philharmonic/Carl Davis

John Barry: Goldfinger: Theme Royal Liverpool Philharmonic/Carl Davis (Carl Davis 21) 2:55

John Barry: Thunderball: Themes Royal Liverpool Philharmonic/Carl Davis

John Barry: The Lion in Winter: Choral Suite Crouch End Fest Chorus; City of Prague Philharmonic/Nic Raine

John Barry: Robin and Marian: Suite City of Prague Philharmonic/Nic Raine

John Barry: Somewhere in Time: Themes Andy Vinter, piano; Royal Philharmonic/Nic Raine

John Barry: Out of Africa: Love Theme Boston Pops/Keith Lockhart

John Barry: License to Kill Theme Royal Liverpool Philharmonic/Carl Davis

John Barry: Dances with Wolves: Themes Cincinnati Pops/Erich Kunzel

John Barry: The Ipcress File: A Man Alone City of Prague Philharmonic

18:00 FOOTLIGHT PARADE: SOUNDS OF THE AMERICAN MUSICAL with Bill Rudman: A Tribute to Martin Charnin (Part 3) - The rebroadcast of a marvelous interview with the late lyricist and director of "Annie," taped when he was 80

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Joseph Haydn: String Quartet No. 67 in F (1799)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 40 in g (1788)

20:00 SYMPHONY CAST with Steve Seel – San Francisco Symphony, Esa-Pekka Salonen, conductor; Yuja Wang, piano

Gabriella Smith: Tumblebird Contrails

Esa-Pekka Salonen: Nyx

Sergei Rachmaninoff: Piano Concerto No. 3 in D minor

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 7 in A Op 92 Michael Tilson Thomas, conductor

22:00 OVATIONS: BlueWater Chamber Orchestra, Daniel Meyer, Artistic Director and Conductor; Neil Mueller, trumpet; Cleveland School of the Arts’ R. Nathaniel Dett Concert Choir and Select Strings, Robert McCorvey, Choir Director, Dianna Richardson, Orchestra Director

André Jerome Thomas: I Dream a World

Adophus Hailstork: He’s Got the Whole World in His Hands

Rollo Dilworth: Freedom’s Plow

David Biedenbender: River of Time for Trumpet & Orchestra (Cleveland premiere)

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 5 in c Op 67

23:20 QUIET HOUR

Francisco Tárrega: Lagrima (1881) Milos Karadaglic, guitar

Antonio Estévez: Mediodía en el Llano (1942) Simón Bolívar Symphony Gustavo Dudamel

Ludwig van Beethoven: Adagio cantabile from Septet Op 20 (1800) Members of Berlin Philharmonic Octet

Claude Debussy: Les Soirs illuminés par l'ardeur du charbon (1917) Jenny Lin, piano

Sir Edward Elgar: Enigma Variations: Nimrod (1899) Sheku Kanneh-Mason, cello Chamber Ensemble

Sergei Rachmaninoff: Vocalise Op 34 # 14 (1912) San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas

Sir John Stevenson: The Last Rose of Summer (1813) Wynton Marsalis, cornet Eastman Wind Ensemble Donald Hunsberger

Florent Schmitt: La tragédie de Salomé: Prélude Op 50 (1907) Orchestre Métropolitaine Yannick Nézet-Séguin

George Frideric Handel: Berenice: Andante larghetto (1737) Orfeo 55 Nathalie Stutzmann

Paul Ben-Haim: Canzonetta Op 34 # 5 (1939) Dianne Werner, piano