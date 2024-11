WCLV Program Guide 11-15-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

0:00:00 Wolfgang Amadeus Mozart Per questa bella mano, K. 612 Fernando Corena, b; Covent Garden Opera Orch/Algeo Quadri London 455241-2 (5) Mozart Concert Arias 5:25

0:05:25 Johann Baptist Vanhal Double-Bass Concerto in D Chi-Chi Nwanoku, db; Swedish Chamber Orch/Paul Goodwin Hyperion CDA-67179 Double-Bass Concertos 24:34

0:29:59 Wolfgang Amadeus Mozart Violin Sonata in e, K 304 Andrew Smith, v; Joshua Pierce, p MSR Classics MS-1800 (6) Mozart: The Violin Sonatas 11:23

0:42:54 Alberto Ginastera Panambi (Ballet Suite, 1937) London Sym Orch/Eugene Goossens Everest EVC-9007 Villa-Lobos: The Little Train Of The Caipira/ Antill: Corroboree/ Ginastera: Estancia, Panambi 12:34

0:55:28 Alberto Ginastera Suite de danzas criollas, Op 15 Barbara Nissman, p Newport Classic NPD-85510 Criolla-The Complete Music for Piano and Piano Chamber Ensembles-Volume 1 1:24

1:00:00 Franz Schubert Die Freunde von Salamanka, D 326 Prague Sinfonia/Christian Benda Naxos 8.570328 Schubert: Complete Overtures, Vol 1 5:54

1:05:54 Franz Schubert Arpeggione Sonata in a minor, D. 821 English Guitar Quartet Saydisc CD-SDL-379 Romantic Guitar Quartets 21:34

1:28:52 Michael Abels Delights and Dances for string quartet and string orchestra Harlem Quartet; Chicago Sinfonietta/Mei-Ann Chen Cedille CDR-90000141 Delights & Dances 13:03

1:41:55 Wolfgang Amadeus Mozart String Quartet No. 11 in E-Flat, K. 171 Casals String Quartet Harmonia Mundi HMI-987060.62 (3) Mozart Early Quartets 13:19

1:55:14 Alexander Scriabin Three Piano Pieces, Op 2 Vladimir Sofronitski, p Profil PH-22006 (12) Scriabin Piano Works 1:32

2:00:00 Jacques Offenbach The Tales of Hoffmann Natalie Dessay, s; Monte Carlo Phil/Patrick Fournillier Virgin 363332-2 (2) Natalie Dessay * Airs d'Operas Francaises 5:25

2:05:25 Ermanno Wolf-Ferrari Cello Concerto in C, Op. 31 Gustav Rivinius, vc; Frankfurt Radio Sym/Alun Francis CPO 999278-2 Wolf-Ferrari 22:22

2:27:47 Jacques Hotteterre Hotteterre:Deuxieme livre de pieces pour la flute traversiere, Op. 5 Allain-Dupre, f; Uyama-Bouvard, hc; Pierlot, viga; Dumestre, theorbo Naxos 8.553708 HOTTETERRE: Music for Flute, Vol. 2 1:51

2:29:38 Leo Delibes Coppelia Rotterdam Phil/David Zinman Philips 438763-2 (2) Essential Ballet 25:37

2:55:15 Leo Delibes Le roi s'amuse Slovak Radio Sym/Andrej Lenard Naxos 8.55008 DELIBES: Best of French Ballet 1:39

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

3:00:00 Harvey Worthington Loomis Lyrics of the Red Man Dario Muller, p Marco Polo 8.223715 The American Indianists 2:57

3:02:57 Harvey Worthington Loomis Lyrics of the Red Man Dario Muller, p Marco Polo 8.223715 The American Indianists 2:15

3:05:12 Samuel Coleridge-Taylor Hiawatha RTE Concert Orch/Adrian Leaper Marco Polo 8.223516 Coleridge-Taylor 11:19

3:16:31 Franz von Suppe Poet and Peasant New York Phil/Leonard Bernstein Sony SFK-46713 Bernstein Favorites-Overtures 9:50

3:26:21 Antonin Dvorak Love Songs, Op 83 Peter Schreier, t; Marian Lapsansky, p Capriccio 10053 Dvorak 1:33

3:27:54 Antonin Dvorak String Quartet No. 8 in E, Op. 80 Panocha String Quartet Supraphon SU-3815-2 (8) Dvorak: String Quartets Complete 26:39

3:54:33 Nicolas Chedeville Amusement Palatin Francoise Bois Poreur, hurdy-gurdy; Mario Ruskin, hc; Andre Gabriel, musette de cour Pierre Verany PV.788052 The Baroque Hurdy-Gurdy 1:41

4:00:00 Johann Pachelbel Parthie a 5 in G London Baroque Harmonia Mundi HMC-901539 Pachelbel 5:15

4:05:15 Franz Joseph Haydn String Quartet in E, Op. 54, No. 3 Endellion String Quartet Virgin 90719-2 N/A 22:23

4:29:09 Ernest Tomlinson 2nd Suite of English Folk-Dances (1951) Czecho-Slovak Radio Sym/Ernest Tomlinson Marco Polo 8.223413 TOMLINSON : British Light Music 17:18

4:46:27 Walter Leigh Recorder Sonatina (1939) Alison Melville, r; Alayne Hall, p Atma ACD2-2206 Fruit of a Different Vine 8:04

4:54:31 Gerald Finzi Let Us Garlands Bring, Op 18 (Five Shakespeare Songs) Bryn Terfel, br; Malcolm Martineau, p DG 445946-2 Bryn Terfel * The Vagabond--English Songs by Vaughan Williams * Butterworth U A 1:26

5:00:00 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 10 in E Claudio Arrau, p Sony MHK-62338 Liszt: Concerto No 1, Etc 5:33

5:05:33 Antonin Dvorak Symphonic Variations, Op 78 Bavarian Radio Sym/Rafael Kubelik DG 435074-2 (2) Slavonic Dances Opp. 46 & 72 20:15

5:27:39 Johann Nepomuk Hummel Introduction, Theme and Variations in f, Op 102 Horlitz, ob; Thuringisches Kammerorchester Weimar/Hoff Deutsche Schallplatten DS-1093-2 N/A 15:01

5:42:40 Carl Maria von Weber Introduction, Theme & Variations for clarinet & strings, Op Po Walter Boeykens Ensemble Harmonia Mundi HMC-901481 Carl Maria von Weber: Gran Quintetto op. 34, Variations op. 33, Grand duo concertant op. 48 12:14

5:54:54 Carl Maria von Weber Songs, Op 64 Max vanaegmond, br; Jan Goudswaard, g Pro Arte PAL-1048 N/A 1:45

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Peter Tchaikovsky: The Seasons: January (1876)

George Frideric Handel: Music for the Royal Fireworks: Overture (1749)

Arvo Pärt: Cantus in Memory of Benjamin Britten (1977)

Antonio Vivaldi: Concerto for Violin & Oboe (1710)

Leonard Bernstein: West Side Story: Jet Song (1957)

Aram Khachaturian: Masquerade: Waltz (1941)

Carl Friedrich Abel: Symphony in C (1767)

George Frederick Bristow: Overture to 'A Winter's Tale' (1856)

Henry Purcell: Abdelazer: Rondeau (1695)

Heitor Villa-Lobos: Ondulando (1914)

Pablo de Sarasate: Song of the Nightingale (1885)

Claude Debussy: King Lear: Fanfare & Le Sommeil de Lear (1904)

Leroy Anderson: Chicken Reel (1946)

Franz Schubert: Moment Musical No. 3 in f (1828)

John Williams: Cowboys Overture (1980)

Johann Sebastian Bach: Allegro from Flute Sonata No. 4 (1718)

Samuel Barber: Vanessa: Must the winter come so soon? (1957)

Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 5 (1868)

Jacques Offenbach: Orpheus in the Underworld: Can-Can (1858)

Gioacchino Rossini: Il signor Bruschino: Overture (1812)

Samuel Barber: Vanessa: Must the winter come so soon? (1957)

Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 5 (1868)

Jacques Offenbach: Orpheus in the Underworld: Can-Can (1858)

Gioacchino Rossini: Il signor Bruschino: Overture (1812)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Franz Liszt: Ballade from 'The Flying Dutchman' (1872)

Stanislaw Moniuszko: Halka: Mazurka (1848)

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 16 in D (1784)

Hector Berlioz: Waverley Overture (1828)

William L. Dawson: Negro Folk Symphony (1934)

John Field: Piano Sonata No. 1 in E-Flat (1801)

Franz von Suppé: The Queen of Spades: Overture (1864)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Édouard Lalo: Cello Concerto in d (1877)

Ottorino Respighi: The Pines of Rome (1924)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Frédéric Chopin: Mazurka No. 32 in c-Sharp (1842)

Stanislaw Moniuszko: The Haunted Manor: Mazur (1864)

Jerome Kern: Show Boat: A Scenario for Orchestra (1927)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 17 in G (1772)

Franz Schubert: Symphony No. 6 in C 'Little C Major' (1818)

Giuseppe Verdi: Aïda: Grand March 'Gloria all' Egitto!' (1870)

Michael Daugherty: Metropolis Symphony: Red Cape Tango (1994)

George Gershwin: Variations on 'I Got Rhythm' (1934)

Pietro Mascagni: Cavalleria rusticana: Intermezzo (1890)

Morton Gould: A Symphonic Portrait of 'Carousel' (1945)

Ferruccio Busoni: Giga, Bolero and Variations after Mozart (1909)

Joseph Haydn: String Quartet No. 52 in E-Flat (1791)

John Williams: Attack of the Clones: Across the Stars (2002)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Joseph Haydn: Vivace from Piano Concerto No. 11 (1782)

Gioacchino Rossini: William Tell: Overture (1829)

Giacomo Puccini: Turandot: Nessun dorma (1924)

Cécile Chaminade: Concertino for Flute & Orchestra (1902)

Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Overture (1827)

Sergei Prokofiev: Cinderella: In the Palace (1944)

Erich Wolfgang Korngold: The Private Lives of Elizabeth & Essex: Suite (1939)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 9 (1777)

Gabriel Fauré: Sicilienne (1898)

Gabriel Fauré: Cantique de Jean Racine (1865)

Tomaso Albinoni: Concerto for 2 Oboes (1716)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Edvard Grieg: Holberg Suite (1884)

Frédéric Chopin: Waltz No. 1 in E-Flat 'Grande Valse brillante' (1831)

Jacques Offenbach: Waltz 'Souvenir d'Aix-les-Bains' (1873)

Felix Mendelssohn: Trumpet Overture (1826)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

William Alwyn: Seven Irish Tunes (1936)

Peter Tchaikovsky: Symphony No. 6 in b 'Pathétique' (1893)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 15 in B-Flat (1784)

Richard Wagner: A Siegfried Idyll (1870)

Franz Liszt: Paraphrase on Wagner's 'Tannhäuser' (1852)

Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 5 (1721)

Sergei Rachmaninoff: Polka de V. R. (1911)

Jaromir Weinberger: Schwanda the Bagpiper: Polka & Fugue (1927)

Joseph Haydn: Finale from Cello Concerto No. 1 (1765)

Peter Tchaikovsky: Symphony No. 3 in D 'Polish' (1875)

Franz Liszt: Spinning Song from Wagner's 'The Flying Dutchman' (1860)

Inocente Carreño: Margariteña (1954)

23:00 QUIET HOUR

Maurice Ravel: Miroirs: La vallée des cloches (1905)

Johann Sebastian Bach: Adagio from Violin Concerto No. 2 (1723)

Heitor Villa-Lobos: Ciranda No. 15 'What beautiful eyes' (1926)

Carl Philipp Emanuel Bach: Largo from Flute Concerto (1755)

Arvo Pärt: Für Alina (1976)

Pablo Casals: Song of the Birds

Luca Moscardi: Tarantella from Suite for Piano 4 Hands (2020)

Franz Schubert: Andante from Symphony No. 4 'Tragic' (1816)

Anonymous: Lute Duet 'Le rossignol' (1550)

Felix Mendelssohn: Adagio from Piano Concerto No. 2 (1837)