WCLV Program Guide 11-14-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Jean-Michel Defaye a la maniere de Schumann Mark Davidson, tb; Viktor Valkov, p

Robert Schumann Symphony No. 4 in d minor, Op. 120 Bamberger Symphoniker/Christoph Eschenbach

Robert Schumann Romanzen und Balladen, Op. 145 Stuttgart Radio Cho/Rupert Huber

Johann Sebastian Bach A Musical Offering, BWV 1079 St Martin's Academy/Neville Marriner

Johann Sebastian Bach Klavierbuchlein fur Wilhelm Friedemann Bach Joseph Payne, hc

Franz Liszt Liebestraum No. 1 in A-flat Philadelphia Orch/Eugene Ormandy

Franz Liszt Mephisto Waltz No. 2 Jerome Rose, p

Albert Roussel Suite in F, Op 33 Royal Scottish National Orch/Stephane Deneve

Albert Roussel Segovia, Op 29 Eliot Fisk, g

Luigi Boccherini Cello Concerto in D arr guitar Andres Segovia, g; Sym of the Air/Enrique Jorda

Robert de Visee Sarabande Andres Segovia, g

Jean Sibelius Piano Sonatine No. 2, Op. 67, No. 2 Folke Grasbeck, p

Jean Sibelius Symphony No. 3 in C, Op. 52 City of Birmingham Sym/Sir Simon Rattle

Jean Sibelius Six Bagatelles, Op. 97 Folke Grasbeck, p

Feliks Jankiewicz Divertimento Warsaw Chamber Orch/Marek Sewen

Grazyna Bacewicz Piano Sonatina Ewa Kupiec, p

Bartlomiej Pekiel Three Polish Dances Warsaw Chamber Orch/Marek Sewen

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Frederic Chopin Etudes, Op. 25 Vladimir Ashkenazy, p

Ludwig van Beethoven Piano Trio #2 in G, Op 1/2 Vladimir Ashkenazy, p; Itzhak Perlman, v; Lynn Harrell, vc

Ludwig van Beethoven 20 Irish Songs, WoO 153 Renate Kramer, s; Brahms Trio

Ruth Gipps Horn Concerto, Op. 58 Ben Goldscheider, fh; Philharmonia Orch/Lee Reynolds

Frank Bridge Part song, Hilli-ho! Hilli-ho! King's Singers

Wolfgang Amadeus Mozart Don Giovanni, K. 527 Athena Ensemble

Sigismond Thalberg Fantasia on Mozart's Don Giovanni Cyprien Katsaris, p

Wolfgang Amadeus Mozart Don Giovanni, K. 527 (opera in 2 acts) Dresden Staatskapelle/Hans Vonk

George Enescu Orchestra Suite No. 2 in C, Op. 20 Monte Carlo Phil/Lawrence Foster

John Dowland What if a Day Paul O'Dette, l

Emanuel Forster Variation on a Waltz by Diabelli Rudolf Buchbinder, p

Anton Diabelli Guitar Sonata in F Eduardo Fernandez, g

Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 8 in c minor, Op. 13, Pathetique Daniel Barenboim, p

Albertus Groneman Flute Sonata in G Jed Wentz, f; Balazs Mate, vc; Marcelo Bussi, hc

Dmitri Kabalevsky The Comedians, Op 26 Orch/Kiril Kondrashin

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

William Schuman: New England Triptych: Chester (1957)

Jacques Offenbach: Le Papillon: Valse des rayons (1860)

Thomas Tomkins: O Praise the Lord (1620)

Francis Poulenc: Suite Française after Claude Gervaise (1935)

Ralph Vaughan Williams: English Folk Song Suite (1923)

Franz von Suppé: Light Cavalry: Overture (1866)

William A. Dougherty Jr: March 'Fight the Team Across the Field' (1915)

Reinhold Glière: At the Court of Vladimir from Symphony No. 3 'Ilya Muromets' (1911)

Marc Lavry: Kinereth (1949)

Frédéric Chopin: Etude No. 5 'Black Key' (1832)

Richard Rodgers: The Sound of Music: Edelweiss (1959)

John Playford: Wallom Green (1651)

Gabriel Fauré: Papillon (1884)

Libby Larsen: Collage: Boogie (1988)

Isaac Albéniz: Azulejos (1909)

Thomas Morley: My Lord of Oxenford's Maske (1599)

Franz Liszt: Paganini Etude No. 3 'La Campanella' (1851)

Erich Wolfgang Korngold: Captain Blood: Overture (1935)

Edvard Grieg: Lyric Suite (1904)

Johann Sebastian Bach: Fugue in g 'Little' (1706)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo alla Turca from Piano Sonata No. 11 (1778)

Gilbert & Sullivan: The Pirates of Penzance: With Catlike Tread (1879)

Emmanuel Chabrier: Joyeuse Marche (1885)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Fanny Mendelssohn-Hensel: Song without Words (1830)

Fanny Mendelssohn-Hensel: The Year: April 'Capriccioso' (1841)

Johann Nepomuk Hummel: Trumpet Concerto in E-Flat (1804)

Peter Tchaikovsky: The Voyevoda: Overture (1869)

Peter Tchaikovsky: The Seasons: June 'Barcarolle' (1876)

Aaron Copland: Appalachian Spring (1944)

Leopold Mozart: Symphony in C (1760)

Aram Khachaturian: Spartacus: Adagio (1954)

Lukas Foss: Three American Pieces: Early Song (1945)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Johannes Brahms: Tragic Overture (1881)

Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 5 in E-Flat 'Emperor' (1809)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Aaron Copland: The Red Pony: Morning on the Ranch (1948)

Aaron Copland: Dance Panels: Pas de trois (1959)

Albert Roussel: Bacchus et Ariane: Suite No. 2 (1931)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo in D (1786)

Ludwig van Beethoven: Nine Variations on Paisiello's 'Quant'è più bello' (1795)

Antonín Dvorák: Serenade for Strings in E (1875)

Georg Philipp Telemann: Tafelmusik II: Concerto for 3 Violins, Strings & continuo (1733)

Aaron Copland: El Salón México (1936)

William Kroll: Banjo and Fiddle (1945)

Johann Sebastian Bach: Two-Part Invention No. 6 (1723)

Boris Lyatoshinksy: Finale from Symphony No. 3 (1951)

Thomas Campion: Never Weather-Beaten Sail (1619)

Joseph Haydn: Symphony No. 48 in C 'Maria Theresia' (1773)

Miklós Rózsa: Sahara: Main Title (1943)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Claude Debussy: Marche écossaise (1891)

Richard Strauss: First Waltz Sequence from 'Der Rosenkavalier' (1944)

Sir Edward Elgar: March of the Mogul Emperors (1911)

Antonín Dvorák: Scherzo from Symphony No. 6 (1880)

Friedrich Witt: Minuet & Finale from 'Jena' Symphony (1795)

Édouard Lalo: Scherzo for Orchestra (1884)

Johann Sebastian Bach: Chorale Prelude 'Ich ruf' zu dir' (1713)

Franz Schubert: Impromptu No. 1 in c (1828)

Antonín Dvorák: Legend No. 5 (1881)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Horn Concerto No. 4 (1786)

Hector Berlioz: Symphonie fantastique: Dream of the Witches' Sabbath (1830)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 3 (1884)

Franz Schubert: Rosamunde: Ballet Music No. 2 (1823)

Franz Schubert: Scherzo from String Quartet No. 14 'Death and the Maiden' (1824)

Sergei Rachmaninoff: Symphonic Dance No. 3 (1940)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Aaron Copland: The Tender Land: Suite (1954)

Amy Beach: Piano Concerto in c-Sharp (1899)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Johann Nepomuk Hummel: Piano Sonata No. 2 in E-Flat (1805)

Franz Liszt: Symphonic Poem No. 11 'Battle of the Huns' (1857)

Richard Strauss: Der Rosenkavalier: Suite, Part 2 (1911)

George Frideric Handel: Concerto Grosso in A (1739)

Louis Moreau Gottschalk: Bamboula (1849)

Louis Moreau Gottschalk: Souvenir de Porto Rico (1857)

Isaac Albéniz: Iberia: Rondeña (1907)

Ernest Chausson: Concerto for Violin, Piano & Strings (1891)

Aaron Copland: Music for Movies (1943)

Joseph Haydn: Largo from String Quartet No. 64 (1797)

23:00 QUIET HOUR

Charles Gounod: Meditation after Bach 'Ave Maria' (1859)

Joachim Raff: In the Twilight from Symphony No. 3 'Forest' (1869)

Wolfgang Amadeus Mozart: Così fan tutte: Soave sia il vento (1789)

Frédéric Chopin: Etude No. 13 in A-Flat 'Aeolian Harp' (1836)

Karl Goldmark: In the Garden from 'Rustic Wedding' Symphony (1875)

Robert Schumann: Album for the Young: Andante cantabile (1848)

Richard Wagner: Siegfried: Forest Murmurs (1871)

Joseph Canteloube: La delaïssádo from 'Songs of the Auvergne' (1930)

Johann Sebastian Bach: Andante from Violin Concerto No. 1 (1723)

Frederick Delius: Caprice & Elegy (1930)