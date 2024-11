WCLV Program Guide 11-11-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Fanny Mendelssohn Notturno Michael Landrum, p

Felix Mendelssohn Piano Concerto No. 1 in g, Op. 25 Jan Lisiecki, p; Orpheus Chamber Orch

Antonin Dvorak String Quartet No. 7 in a minor, Op. 16 Panocha String Quartet

Bohuslav Martinu Who is the Most Powerful in the World (1923) Prague Sym Jiri Belohlavek

George Walker Lyric for Strings Chicago Sinfonietta/Paul Freeman

George Walker Piano Sonata No. 2 (1959) Steven Beck, p

Jacques Offenbach Orpheus in the Underworld New York Phil/Leonard Bernstein

Jacques Offenbach Les larmes du Jacqueline Sheku Kanneh-Mason, vc; City of Birmingham Symphony Orchestra/Mirga Grazinyte-Tyla

Victor Herbert Cello Concerto #2 in e, Op 30 Gautier Capucon, vc; Frankfurt Radio Sym Orch/Paavo Jarvi

David Popper Etudes, Op 73 Janos Starker, vc

Claude Debussy Danse (Tarantelle styrienne) Quebec Sym/Yoav Talmi

Claude Debussy L'isle joyeuse Carol Rosenberger, p

Ludwig van Beethoven Symphony No. 9 in d minor, Op. 125, Choral North Wind Quintet

Ludwig van Beethoven Symphony No. 9 in d minor, Op. 125, Choral Anthony Newman, o (Trinity Church, NYC)

Ludwig van Beethoven Symphony No. 7 in A, Op. 92 Orchestre Revolutionnaire et Romantique/John Eliot Gardiner

George Rochberg Caprice Variations Eliot Fisk, g

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Camille Saint-Saens Henry VIII The Hague Residentie Orch/Jun Markl

Jacques Ibert Suite elisabethaine (1942; for A Midsummer Night's Dream) Daniela Kubrick , s; Slovak Phil Cho, Slovak Radio Sym Orch/Adriano

Camille Saint-Saens Henry VIII The Hague Residentie Orch/Jun Markl

John Bull Bull's Goodnight Alan Feinberg, p

Ruth Gipps Symphony #2, Op 30 BBC Welsh National Orch/Rumon Gamba

Holmes Thus Bonny-Boots Canadian Brass

Dale Warland Arise My Love (2007) Cosmos Trio

Samuel Barber Symphony No. 1, Op. 9 Atlanta Sym Orch/Robert Spano

Felix Mendelssohn Cello Sonata #2 in D, Op 58 Marcy Rosen, vc; Lydia Artymiw, p

Hugo Wolf Italienisches Liederbuch Ruth Ziesak, s; Andreas Schmidt, br; Rudolf Jansen, p

Korngold A Midsummer Night's Dream (1934) N/A

Erich Wolfgang Korngold Symphonic Overture, Sursum Corda, Op. 13 Northwest German Phil/Werner Andreas Albert

Gaspare Spontini Fernand Cortez Michael Newman; Laura Oltman, g's

Mario Castelnuovo-Tedesco Two-Guitar Concerto, Op 201 Kazuhito, Naoko Yamashita, g's; London Phil/Leonard Slatkin

Gabriel Faure Dolly Suite, Op. 56 Amsterdam Guitar Trio

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Antonín Dvorák: Rondo in g (1893)

John Williams: Saving Private Ryan: Hymn to the Fallen (1998)

Robert Browne Hall: March 'Gardes du Corps' (1896)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 32 in G (1779)

Samuel Barber: Adagio for Strings (1937)

Giuseppe Verdi: Nabucco: Chorus of the Hebrew Slaves (1841)

Franz Schubert: Grande Marche No. 3 in b (1824)

Franz Schubert: Grande Marche No. 6 in E (1824)

Ludwig van Beethoven: Allegro from Piano Concerto No. 5 'Emperor' (1809)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Sergei Rachmaninoff: Prelude No. 1 in c-Sharp (1892)

Sergei Rachmaninoff: Polichinelle (1892)

Jean Sibelius: Belshazzar's Feast Suite (1906)

Franz Schubert: Impromptu No. 10 in E-Flat (1828)

David Guion: Arkansas Traveler (1929)

Joseph Haydn: Symphony No. 86 in D (1786)

Benjamin Britten: Gloriana: Courtly Dances (1953)

Peter Tchaikovsky: Eugene Onegin: Entr'acte & Waltz (1878)

Julius Fucik: Danube Legends Waltz (1908)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Claude Debussy: Jeux (1913)

Modest Mussorgsky: Pictures at an Exhibition (1874)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Morton Gould: Pavanne from American Symphonette No. 2 (1938)

Morton Gould: Boogie Woogie Etude (1943)

Joseph Haydn: Symphony No. 90 in C (1788)

Robert Schumann: Fantasy Pieces: Humoreske (1842)

Carl Nielsen: Humoresque-Bagatelles (1897)

Bohuslav Martinu: Symphony No. 4 (1945)

George Frideric Handel: Concerto Grosso in F (1739)

Wolfgang Amadeus Mozart: Kyrie in d (1781)

Johann Strauss Jr: Quadrille on Themes from 'The Gypsy Baron' (1886)

Johannes Brahms: Capriccio in b (1878)

Johannes Brahms: Ballade No. 3 in b (1854)

Frederick Loewe: Brigadoon: Suite (1947)

Felix Mendelssohn & Ignaz Moscheles: Finale from Fantaisie & Variations on a Weber Theme (1833)

Luigi Boccherini: Cello Concerto No. 9 in B-Flat (1785)

John Barry: The Wrong Box: Theme (1966)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Richard Heuberger: The Opera Ball: Overture (1898)

Ivor Gurney: War Elegy (1920)

Johann Sebastian Bach: Finale from Brandenburg Concerto No. 3 (1713)

Ignaz Moscheles: Fugue from Les Contrastes 'Grand Duo' (1846)

Aaron Copland: A Lincoln Portrait (1942)

John Williams: Saving Private Ryan: Hymn to the Fallen (1998)

Ludwig van Beethoven: Rondo in B-Flat (1793)

Charles Ives: Allegro from Symphony No. 2 (1902)

Léo Delibes: Lakmé: Flower Duet (1883)

Sergei Prokofiev: The Tale of the Stone Flower: Maidens' Dance (1953)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 23 (1786)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Edvard Grieg: Peer Gynt Suite No. 1 (1888)

William Grant Still: The American Scene: Tomb of the Unknown Soldier (1957)

Morton Gould: American Ballads: Amber Waves (1976)

Ivor Gurney: War Elegy (1920)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Maurice Ravel: Le tombeau de Couperin (1917)

Ralph Vaughan Williams: Symphony No. 3 'Pastoral' (1921)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Wolfgang Amadeus Mozart: Don Giovanni: Overture (1787)

Richard Strauss: Don Juan (1888)

Camille Saint-Saëns: Piano Quartet in B-Flat (1875)

William Grant Still: Sahdji (1931)

Ludwig van Beethoven: Five Variations on Arne's 'Rule Britannia' (1803)

Francisco Tárrega: Variations on 'The Carnival of Venice' (1880)

Stanislaw Moniuszko: Jawnuta: Overture (1860)

Samuel Coleridge-Taylor: Hiawatha's Wedding Feast (1898)

Robert Schumann: Symphonic Etudes (1852)

Olivier Messiaen: Quartet for the End of Time: Louange à l'éternité de Jésus (1941)

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

George Gershwin: Prelude No. 2 'Blue Lullaby' (1926)

Aaron Jay Kernis: Before Sleep and Dreams (1990)

Ludwig van Beethoven: Cavatina from String Quartet No. 13 (1826)

Franz Schubert: Andante from Symphony No. 7 (1821)

Sergei Liapunov: Etude No. 1 'Berceuse' (1905)

Sergei Prokofiev: Andante from Cello Concertino (1953)

George Frideric Handel: Rinaldo: Sorge nel petto (1711)

Howard Blake: Andante from Flute Concerto (1996)

Eric Coates: The Three Elizabeths Suite: Springtime in Angus' (1944)

Duke Ellington: Day Dream (1940)