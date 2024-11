WCLV Program Guide 11-09-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

William Grant Still Three Rhythmic Spirituals University of Arkansas Schola Cantorum/Jack Groh

Barbara Harbach Spirituals (2022) London Phil/David Angus

Jean-Philippe Rameau Pieces de clavecin en concerts (1741): Quatrieme concert Caen Chamber Orch/Jean-Pierre Dautel

Jean-Fery Rebel Violin Sonata #1 in A Andrew Manze, v; Richard Egarr, hc; Jaap ter Linden, viga

Joseph Boudin de Boismortier Premiere serenade ou premiere simphonie francoise, Op 39 Le Concert Spirituel/Herve Niquet

Giovanni Battista Bononcini Divertimento da camera in e Hans-Martin Linde, r; Eduard Muller, hc; Konrad Ragossnig, l

Josef Starzer Divertimento Seattle Trumpet Consort

Igor Stravinsky Pulcinella Soloists; St Paul Chamber Orch/Christopher Hogwood

French ANON 16th c Branle gay Paul O'Dette, l

Adolf Henselt Poeme d'amour, Op 3 Esther Budiardjo, p

Johann Nepomuk Hummel Trumpet Concerto in E (1803) Gerard Schwarz, tr; New York Y Chamber Sym

Wolfgang Amadeus Mozart Horn Concerto No. 3 in E-Flat, K. 447 John Cerminaro, fh; Seattle Sym Orch/Gerard Schwarz

Wolfgang Amadeus Mozart Twelve German Dances, K. 586 Tafelmusik/Bruno Weil

Sousa The Dwellers in the Western World (1910) Hubert Laws, f; Philharmonia Virtuosi/Richard Kapp

John Philip Sousa March, Mother Hubbard Arthur Pryor, tb; Sousa Band

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Jean-Philippe Rameau Nouvelles suite de pieces de clavecin (1728) Albert Fuller, hc

George Whitefield Chadwick Melpomene, Dramatic Overture Czech State Phil/Jose Serebrier

Michael Praetorius Terpsichore (1612) New York Renaissance Band/Sally Logemann

Michael Praetorius Terpsichore (1612) Collegium Terpsichore/Fritz Neumeyer

Franz Joseph Haydn Symphony No. 96 in D, Miracle Scottish Chamber Orch/Gerard Schwarz

Claude Gervaise Danceries Deborah Friou, h

Jan Blockx Flemish Dances (Vlaamse Dansen) (1884) Belgian Radio TV Phil/Alexander Rahbari

Jan Blockx Flemish Dances (Vlaamse Dansen) (1884) Belgian Radio TV Phil/Alexander Rahbari

Arthur De greef Fabiniana Artur Pizarro, p, Flemish Radio Orch/Yannick Nezet-Seguin

Antonin Dvorak Wind Serenade in d minor, Op. 44 Chamber Music Society of Lincoln Center

Christoph Willibald Gluck Iphigenia in Aulis Daniel Blumenthal, p

Scottish Anon 17th c Straloch Lute Book (1627) Jakob Lindberg, l

Gustav Holst The Planets, Op. 32 New Philharmonia Orch/Adrian Boult

Gustav Holst The Planets, Op. 32 Philharmonia Orch/John Eliot Gardiner & Achim Holub

Gustav Holst The Planets, Op. 32 Chicago Sym

Gustav Holst The Planets, Op. 32 French National Orch/Lorin Maazel

Gustav Holst The Planets, Op. 32 Toronto Sym Orch/Andrew Davis

Gustav Holst The Planets, Op. 32 London Sym Orch/Gustav Holst

Gustav Holst The Planets, Op. 32 Liverpool Phil, Liverpool Phil Cho/Charles Mackerras

English ANON 13th c Nota II New York Ensemble for Early Music/Frederick Renz



06:00 CONCIERTO with Frank Dominguez: Celebrating the Latin contribution to classical music.

Ernesto Lecuona Siboney Noslén Noel ensemble

Ernesto Lecuona Rapsodia Cubana Thomas Tirino, piano Polish National Radio Symphony Orchestra Michael Bartos

Alejandro Valdes Reyes Vengo Alejandro Valdes Reyes, guitar ensemble

Reynaldo Fernandez Pavon Visitaciones I, theme from the documentary, "Visitaciones de Jose Luciano Franco" Reynaldo Fernandez Pavon, piano ICAIC Orchestra Manuel Duchesne Reynaldo Fernandez

Reynaldo Fernandez Pavon Adagio for Flute and Chamber Orchestra Luis Bayard, flute Havana Chamber Orchestra Jorge Lopez Marin Reynaldo Fernandez

Joseph White Violin Concerto in f# Rachel Barton Pine, violin Encore Chamber Orchestra Daniel Hege

Miguel del Aguila Pacific Serenade Miriam Adam, clarinet; Evelyn Ulex, piano

Miguel del Aguila Tango Trio, Op. 71 Seunghee Lee, violin; Carl Donakowski, cello; Anthony Padilla, piano Arcos Trio

Gentil Montaña Suite Colombiana No. 1 Eduardo Fernandez, guitar

Alberto Ginastera Concert Variations, Op. 23 Israel Chamber Orchestra Gisele Ben-Dor

08:00 PERFORMANCE TODAY WEEKEND with Fred Child

Cecile Chaminade: Serenade aux Etoiles, op. 142 Elisabeth Weinzierl, flute; Eva Schieferstein, piano

Johannes Brahms: Tragic Overture, Op. 81 Lviv National Philharmonic Orchestra of Ukraine; Theodore Kuchar, conductor University of Georgia Performing Arts Center, Hugh Hodgson Concert Hall, UGA Performing Arts Center, Athens, GA

Piano Puzzler Contestant: David Harris calling from Farmer City, Illinois

Sergei Rachmaninoff: Song Without Words in D minor Elisa Tomellini, piano

Cecile Chaminade: Piano Trio No. 1 in G minor, Op. 11 Anna Geniushene, piano; Benjamin Beilman, violin; Sterling Elliott, cello Music@Menlo Chamber Music Festival and Institute, Spieker Center for the Arts, Menlo Park, CA

Jacques Casterede: 5 Bagatelles No. 1, Incantation Cobus Du Toit, Christina Jennings, Julie Thornton, Brook Ellen Ferguson, flutes

Florence Price: Quartet No. 2 in A minor for Strings Movement 2: Andante cantabile Sphinx Virtuosi

Nikolai Kapustin: Trio for Flute, Cello, and Piano, Op. 86 Julie Thornton, flute; Bion Tsang, cello; John Novacek, piano The Colorado College Summer Music Festival, Packard Hall, Colorado Springs, CO

Ludwig van Beethoven: Grosse Fuge in B-flat Major, Op. 133 Opus13 Chamber Music Northwest, Kaul Auditorium, Reed College, Portland, OR

10:00 CLASSICAL WEEKEND with Peter van de Graaff

Adolf Henselt Poeme d'amour, Op 3 Esther Budiardjo, p

Johann Nepomuk Hummel Trumpet Concerto in E (1803) Gerard Schwarz, tr; New York Y Chamber Sym

Wolfgang Amadeus Mozart Horn Concerto No. 3 in E-Flat, K. 447 John Cerminaro, fh; Seattle Sym Orch/Gerard Schwarz

Sousa The Dwellers in the Western World (1910) Hubert Laws, f; Philharmonia Virtuosi/Richard Kapp

11:00 CLASSICS FOR KIDS with Naomi Lewin; CLASSICAL WEEKEND

George Whitefield Chadwick Melpomene, Dramatic Overture Czech State Phil/Jose Serebrier

Michael Praetorius Terpsichore (1612) New York Renaissance Band/Sally Logemann

Michael Praetorius Terpsichore (1612) Collegium Terpsichore/Fritz Neumeyer

Franz Joseph Haydn Symphony No. 96 in D, Miracle Scottish Chamber Orch/Gerard Schwarz

12:00 FROM THE TOP with America's finest young musicians; recorded April 2022

This special episode is dedicated to the 25th Anniversary of the Sphinx Organization. Featuring musical excerpts from a live performance by critically-acclaimed chamber orchestra, the Sphinx Virtuosi, and stories told by the musicians, leaders, and educators whose lives have been changed by Sphinx. It also explores the pivotal role Sphinx has played in expanding diversity in the arts.

All Works performed by the Sphinx Virtuosi Orchestra

Xavier Foley: Ev’ry Voice

Samuel Coleridge Taylor: Four Noveletten, Mvt 1 Allegro Moderato

Florence Price: String Quartet No. 2 in A Minor, II Andante Cantabile

Jessie Montgomery: Banner

Ricardo Herz: Mourinho

13:00 CLASSICAL WEEKEND with Sam Petrey

William Alwyn: Suite of Scottish Dances (1946)

Amy Beach: Scottish Legend (1903)

Franz Schubert: Wanderer Fantasy (1822)

Lili Boulanger: Of a Sad Evening (1918)

Sergei Rachmaninoff: Piano Concerto No. 2 in c (1901)

Ludwig van Beethoven: Violin Sonata No. 8 in G (1802)

Boris Blacher: Variations on a Theme of Paganini (1947)

Ludwig van Beethoven: Adagio from Piano Sonata No. 8 'Pathétique' (1799)

Peter Tchaikovsky: Symphony No. 6 in b 'Pathétique' (1893)

Fernando Bustamante: Misionera (1948)

Antonín Dvorák: String Sextet in A (1879)

Christoph Willibald Gluck: Orfeo ed Euridice: Dance of the Blessed Spirits (1762)

Gustav Holst: St. Paul's Suite (1913)

Ennio Morricone: Once Upon a Time in the West: The Devil (1968)

17:00 FILM AT FIVE with Bill O’Connell: Miklós Rózsa at MGM

Miklós Rózsa: Quo Vadis: March ‘Ave Caesar’—Cincinnati Pops/Erich Kunzel

Miklós Rózsa: Ivanhoe: Overture—National Philharmonic/Charles Gerhardt

Miklós Rózsa: Knights of the Round Table: Scherzo-Hawks in Flight—National Philharmonic/Charles Gerhardt

Miklós Rózsa: Beau Brummell: Suite—City of Prague Philharmonic/Kenneth Alwyn

Miklós Rózsa (arr Daniel Robbins): Ben-Hur: Choral Suite—Tabernacle Choir of Temple Square; Cincinnati Pops/Erich Kunzel

Miklós Rózsa: King of Kings: Suite—Hollywood Bowl Orchestra/ Miklós Rózsa

18:00 FOOTLIGHT PARADE: SOUNDS OF THE AMERICAN MUSICAL with Bill Rudman: A Tribute to Martin Charnin (Part 2) -- This top-flight lyricist, who left us in 2019, conceived "Annie," of course, but his body of work includes so much more fascinating musical theater.

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Joaquín Rodrigo: Concierto de Aranjuez (1939)

Johannes Brahms: Horn Trio in E-Flat (1865)

20:00 SYMPHONY CAST with Steve Seel – NDR Elbphilharmonie Orchestra, Alan Gilbert, conductor; Igor Levit, piano

Bela Bartok: Divertimento

Bela Bartok: Piano Concerto No. 3 in E

Bela Bartok: Concerto for Orchestra

Bela Bartok: Dance Suite—Chicago Symphony Orchestral Georg Solti, conductor

22:00 OVATIONS: Cleveland Repertory Orchestra, Matthew Salvaggio, conductor; Kira McGirr, mezzo-soprano – recorded May 25 at Rocky River Presbyterian Church

Jessie Montgomery: Overture (2022)

Sir Edward Elgar: Sea Pictures Op 37

Barbara Harbach: Symphony No. 10 ‘Symphony for Ferguson’ (2015)

22:55 QUIET HOUR

Ralph Vaughan Williams: The Lark Ascending (1914)

Ludwig van Beethoven: Adagio from String Quartet No. 12 (1825)

Ludwig van Beethoven: Adagio from Piano Sonata No. 3 (1795)

Henri Tomasi: Nocturne from Trumpet Concerto (1948)

Camille Saint-Saëns: The Carnival of the Animals: The Swan (1886)

Sir Malcolm Arnold: Solitaire: Sarabande (1956)

Sergei Rachmaninoff: Moment Musical No. 1 in b-Flat (1896)

Gustav Holst: The Planets: Neptune (1917)