WCLV Program Guide 11-08-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Johann, Sr Strauss Donau-Lieder ohne Text, Op 127 Orch/Robert Stolz

Johann Strauss II Waltz, Wine, Women and Song, Op. 333 Diabolicus/Dietrich Henshcel

Albert Roussel Symphony #1 in d, Op 7, Le poeme de la foret Royal Scottish National Orch/Stephane Deneve

Albert Roussel Odes anacreontiques, Op. 31 Marc Callahan, br; Paul Montag, p

Jose Ursicino da Silva Musica para metais No. 1 Quintetto Brassil

Francesco Maria Veracini Ouverture (Suite) #4 in F Accademia I Filarmonici/Alberto Martini

Franz Schubert Fugue in e, D 952 Amsterdam Loeki Stardust Quartet

Franz Schubert String Quartet No. 8 in B-Flat, D 112 Lindsay String Quartet

Johann Caspar Fischer Terpsichore Luc Beausejour, hc

William Grant Still Folk Suite #4 Garrison, f; Ulmiker, cl; Magill, vc; Tollefson, p

Frantisek Benda Violin Concerto in d Ariane Pfister, v; Suk Chamber Orch/Christian Benda

Johann Sebastian Bach Little Preludes, BWV. 933/38 Angela Hewitt, p

Max Reger Cello Suite #1 in G, Op 131c/1 Pieter Wispelwey, vc

Johann Sebastian Bach Clavier Concerto No. 4 in A, BWV 1055 Angela Hewitt, p; Australian Chamber Orch/Richard Tognetti

Johann Sebastian Bach Little Preludes, BWV. 933/38 Angela Hewitt, p

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Jules Massenet Song, Pensee d'Automne Joan Sutherland, s; Richard Bonynge, p

Cecile Chaminade Automne Beth Chandler, f; Paolo Steinberg, p

Louise Farrenc Nonetto, Op. 38 Bronx Arts Ensemble

Jules Massenet Song, L'ame des fleurs Huguette Tourangeau, ms; Richard Bonynge, p

Johann Nepomuk Hummel Trumpet Concerto in E-Flat Rolf Smedvig, tr; Scottish Chamber Orch/Jahja Ling

GWE Friedrichs Rainbow Schottische Empire Brass

Giovanni Battista Pergolesi La Serva Padrona Annette Celine, s; Rome RAI Orch/Alberto Zedda

Otmar Nussio Variations on an air by Pergolesi Christopher Millard, bn; Cbc Vancouver Orchestra

Igor Stravinsky Suite italienne Truls Mork, vc; Lars Vogt, p

Franz Liszt Annees de pelerinage: 2nd Year, Italy (1837-49) Daniel Barenboim, p

Hildegard von Bingen Laus Trinitati Oxford Camerata/Jeremy Summerly

Giacomo Carissimi Aria, Vittoria, vittoria Ralph Kohn, br; English Chamber Orch/Anthony Halstead

Alessandro A. Scarlatti Aria, Gia` il sole dal Gange Ralph Kohn, br; English Chamber Orch/Anthony Halstead

Wolfgang Amadeus Mozart Horn Concerto No. 2 in E-Flat, K. 417 Anthony Halstead, fh; Academy of Ancient Music/Christopher Hogwood

Johan Meder Symphony No. 4 Netherlands Radio Chamber Orch/Anthony Halstead

Charles Ives Symphony #3, The Camp Meeting (1904) Orpheus Chamber Orch

American Anon 19th c Chorus, Wondrous Love Boston Secession

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Frédéric Chopin: Nocturne No. 5 in F-Sharp (1833)

Sir Arnold Bax: The Happy Forest (1922)

Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 20 (1880)

Joseph Haydn: Piano Trio No. 33 in g (1793)

Richard Wagner: Die Meistersinger: Act 1 Prelude (1862)

Julius Fucik: Entry of the Gladiators (1897)

Isaac Albéniz: Suite Española: Sevilla (1886)

Sergei Rachmaninoff: Vivace from Piano Concerto No. 1 (1891)

Francesco Maria Veracini: Orchestral Suite No. 6 (1722)

Sir Michael Tippett: Finale from Concerto for Double String Orchestra (1939)

Johannes Brahms: Rhapsody in E-Flat (1892)

Franz Liszt: Schubert Song 'Die Forelle' (1846)

Felix Mendelssohn & Ignaz Moscheles: Fantaisie & Variations on a Theme by Weber (1833)

George Frideric Handel: Water Music Suite No. 1 (1717)

Miklós Rózsa: Ben-Hur: Parade of the Charioteers (1959)

Franz Schubert: Wanderer Fantasy (1822)

Jule Styne: Gypsy: Everything's Coming Up Roses (1959)

Alberto Nepomuceno: Suite Antiga (1893)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Flute Concerto No. 2 (1778)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Nicola Porpora: Carlo il calvo: Overture (1738)

Nicola Conforto: La festa cinese: Overture (1751)

Friedrich Witt: Flute Concerto in G (1806)

Antonín Dvorák: Othello Overture (1892)

Johannes Brahms: Serenade No. 2 in A (1859)

Florence Price: Dances in the Canebrakes (1953)

Johann Sebastian Bach: Keyboard Concerto No. 6 in F (1740)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Franz Schubert: Andante from Symphony No. 9 'Great C Major' (1828)

Jean Sibelius: Symphony No. 4 in a (1911)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

George Gershwin: Oh, Kay!: Someone to Watch Over Me (1926)

George Gershwin: Oh, Kay!: Clap Yo' Hands (1926)

Wolfgang Amadeus Mozart: Violin Concerto No. 1 in B-Flat (1773)

Francis Poulenc: Villageoises (1933)

Darius Milhaud: Three Rag-Caprices (1922)

William A. Dougherty Jr: March 'Fight the Team Across the Field' (1915)

Herbert Howells: Suite for Orchestra 'The B's' (1914)

Michael Haydn: Symphony No. 30 in D (1785)

Antonio Vivaldi: Guitar Concerto in D (1720)

Anthony Holborne: Galliard No. 4 (1599)

Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 4 (1878)

Sergei Taneyev: Concert Suite: Theme & Variations (1909)

George Gershwin: Oh, Kay!: Overture (1926)

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 8 in c 'Pathétique' (1799)

Nino Rota: Romeo and Juliet: A Renaissance Timepiece (1996)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Étienne Méhul: Finale from Symphony No. 3 (1809)

Bedrich Smetana: Má vlast: From Bohemia's Woods and Fields (1879)

Ben Folds: The Luckiest (2001)

Johann Sebastian Bach: English Suite No. 3: Prelude (1715)

Ignaz Moscheles: Les Contrastes 'Grand Duo' (1846)

Frédéric Chopin: Waltz No. 2 in A-Flat (1838)

Richard Wagner: Die Feen: Overture (1834)

Sir Arnold Bax: Rogue's Comedy Overture (1936)

Wolfgang Amadeus Mozart: Andante in C (1778)

Wolfgang Amadeus Mozart: Finale from String Quartet No. 22 (1790)

'PDQ Bach': Schleptet in E-Flat

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Ludwig van Beethoven: Wind Quintet in E-Flat (1792)

Franz Schubert: Grande Marche No. 3 in b (1824)

Franz Schubert: Finale from 'Wanderer Fantasy' (1822)

Antonín Dvorák: Adagio from Cello Concerto (1895)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Sir Charles Villiers Stanford: Irish Rhapsody No. 5 (1917)

Sir Arnold Bax: Symphony No. 4 (1930)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Joseph Haydn: Symphony No. 102 in B-Flat (1794)

Johann Nepomuk Hummel: Theme and Variations for Oboe & Orchestra (1824)

Franz Liszt: Years of Pilgrimage, Italy: Après une lecture du Dante (1849)

Sir Arnold Bax: Russian Suite (1919)

Franz Schubert: Grande Marche No. 6 in E (1824)

Felix Mendelssohn & Ignaz Moscheles: Finale from Fantaisie & Variations on a Weber Theme (1833)

Morton Gould: Revival: A Fantasy on Six Spirituals (1947)

Hector Berlioz: Harold in Italy (1834)

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 14 in c-Sharp 'Moonlight' (1801)

Gustav Mahler: Blumine from Symphony No. 1 (1889)

23:00 QUIET HOUR

Johann Sebastian Bach: Lento from Trio Sonata No. 6 (1732)

Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Romeo and Juliet Before Parting (1936)

Johann Sebastian Bach: Lute Suite No. 1: Prelude & Presto (1717)

Johannes Brahms: Adagio from Piano Concerto No. 1 (1859)

Stephen Sondheim: A Little Night Music: Send in the Clowns (1973)

Ludwig van Beethoven: Andante from Piano Quartet in E-Flat (1796)

Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Divertimento for Strings K 138 (1772)

Leo Brouwer: Una día de noviembre (2000)

Alec Wilder: Air for Flute (1945)