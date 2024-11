WCLV Program Guide 11-07-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Jules Massenet Les erinnyes London Sym/Richard Bonynge

Camille Saint-Saens Violin Concerto No. 3 in b, Op. 61 Isabelle van Keulen, v; London Sym Orch/Colin Davis

Luigi Cherubini Horn Sonata #2 in F Barry Tuckwell, fh; St Martin's Academy/Neville Marriner

Paul Hindemith Trombone Sonata (1941) Mark Davidson, tb; Viktor Valkov, p

Paul Hindemith Suite of French Dances (1958) Tasmanian Sym/Werner Andreas Albert

Frederic Chopin Waltzes, Op.34 Samson Francois, p

Bartlomiej Pekiel Three Polish Dances Warsaw Chamber Orch/Marek Sewen

Moritz Moszkowski Spanish Dances, Op 12 San Francisco Ballet Orch/Martin West

Joaquin Rodrigo Concierto pastoral Joanna G'froerer, f; Asturias Sym/Maximiano Valdes

Luis De Ribayaz Luz y Norte Harp Consort/Andrew Lawrence-King

Anton Bruckner Fantasie in G Fumiko Shiraga, p

Henry Purcell Fantasy #5 in B-Flat Rose Consort

Thomas Lupo Fantasia (Air) No. 21 English Fantasy

Anton Bruckner Symphony in f minor Berlin German Sym Orch/Vladimir Ashkenazy

Anton Bruckner Steiermarker Fumiko Shiraga, p

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Barbara Harbach Carondelet Caprice Ensemble/Kirk Trevor

Wolfgang Amadeus Mozart Violin Sonata in B-Flat, K. 378 Andrew Smith, v; Joshua Pierce, p

Wolfgang Amadeus Mozart Twelve German Dances, K 586 Slovak Sinfonietta/Taras Krysa

Barbara Harbach Rhapsody Ritmico Ensemble/Kirk Trevor

Ellen Taaffe Zwilich Piano Concerto (1986) Joseph Kalichstein, p; Florida State University Orch/Michael Stern

Barbara Harbach Lilia Polka (2007) Bratislava Wind Quintet/Kirk Trevor

Gioachino Rossini William Tell Budapest Phil/Andras Korodi

Franz Joseph Haydn Piano Sonata #50 in D, H XVI:37 Anne-Marie McDermott, p

Antonin Dvorak Symphony No. 8 in G, Op. 88 Los Angeles Phil/Andre Previn

Adolf Henselt 12 Salon Etudes, Op 5 Esther Budiardjo, p ro

Charles Gounod Faust Pepe Romero, g; Wilhelm Hellweg, forte-p

Charles Gounod Four-Hand Piano Sonata in E-Flat Roberto Prosseda, p

Kerry Turner Three Movements for Four Horns American Horn Quartet

Francesco Rosetti Two-Horn Concerto in F Klaus Wallendorf, fh; Sarah Willis, fh; Baden-Baden Southwest GermanRadio Sym/Holger Schroter-Seebeck

Jean-Philippe Rameau Clavier Suite in a Albert Fuller, hc

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Percy Grainger: Country Gardens (1919)

Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio & Fugue in c (1788)

Sir Edward Elgar: Finale from Piano Quintet (1919)

Johann Sebastian Bach: Toccata & Fugue in d (1707)

Alberto Ginastera: Estancia: Suite (1941)

Edward V. Cupero: March 'Honey Boys on Parade' (1914)

Antonio Vivaldi: Concerto for 2 Horns (1720)

Otto Nicolai: The Merry Wives of Windsor: Overture (1849)

Peter Tchaikovsky: Adagio from Symphony No. 1 'Winter Dreams' (1866)

Ludwig van Beethoven: Andante from Symphony No. 1 (1800)

Giovanni Gabrieli: Canzon on the 7th tone à 8 No. 2 (1597)

Carl Maria von Weber: Momento capriccioso (1808)

Ignaz Moscheles: Les Contrastes 'Grand Duo' (1846)

Isaac Albéniz: Iberia: Almería (1907)

William Grant Still: Folk Suite No. 2 (1962)

Elmer Bernstein: To Kill a Mockingbird: Suite (1962)

Sergei Rachmaninoff: Rhapsody on a Theme of Paganini (1934)

George Frideric Handel: The Harmonious Blacksmith from Keyboard Suite No. 5 (1720)

Dmitri Kabalevsky: The Comedians: Galop (1938)

Wolfgang Amadeus Mozart: Presto from String Quartet No. 3 (1772)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Ralph Vaughan Williams: Toccata marziale (1924)

Joseph Haydn: Allegretto from Symphony No. 100 'Military' (1794)

Leos Janácek: Lachian Dances (1890)

Johann Sebastian Bach: Keyboard Concerto No. 5 in f (1740)

George Frideric Handel: Finale from Organ Concerto No. 13 (1739)

Sergei Rachmaninoff: Rhapsody on a Theme of Paganini (1934)

Josef Strauss: Waltz 'Music of the Spheres' (1868)

Wolfgang Amadeus Mozart: Variations on a Theme by Gluck (1784)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Sergei Prokofiev: Symphony No. 1 in D 'Classical' (1917)

Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Act 3 (1936)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Jean Sibelius: Kuolema: Valse triste (1904)

Jean Sibelius: Pelléas et Mélisande: Entr'acte (1905)

Luigi Boccherini: Symphony No. 5 in C (1771)

Robert Schumann: Introduction & Allegro appassionato (1849)

Carl Nielsen: Symphony No. 1 in g (1892)

George Gershwin: Second Rhapsody (1931)

Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento in B-Flat for Strings K 137 (1772)

Maurice Ravel: Jeux d'eau (1901)

Johann Sebastian Bach: Well-Tempered Clavier Bk.1: Prelude & Fugue No. 2 (1722)

Hugo Alfvén: Swedish Rhapsody No. 1 'Midsummer Vigil' (1904)

Louis Moreau Gottschalk: Souvenirs d'Andalousie (1851)

Lou Harrison: Seven Pastorales (1951)

Michel Legrand: The Umbrellas of Cherbourg: Theme (1964)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Alexander Glazunov: Wedding March (1889)

Muzio Clementi: Minuet & Finale from Symphony No. 1 (1795)

Scott Joplin: The Easy Winners (1901)

Carl Maria von Weber: Overture to 'The Ruler of the Spirits' (1811)

Franz Schubert: Grande Marche No. 3 in b (1824)

Franz Schubert: Grande Marche No. 6 in E (1824)

Nikolai Rimsky-Korsakov: The Maid of Pskov: Overture (1873)

Jean Sibelius: The Oceanides (1914)

Felix Mendelssohn: Minuet & Finale from String Symphony No. 8 (1822)

Jack Gallagher: Pavane from Sinfonietta for Strings (2007)

Jack Gallagher: Malambo from Sinfonietta for Strings (2007)

Samuel Coleridge-Taylor: Danse nègre (1898)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Johann Sebastian Bach: Oboe Concerto in F (1740)

George Gershwin: Three Preludes (1926)

Aaron Copland: Rodeo: Hoedown (1942)

Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 4 'Romantic' (1874)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Felix Mendelssohn: Symphony No. 4 in A 'Italian' (1833)

Alan Hovhaness: Symphony No. 22 'City of Light' (1971)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

William Alwyn: Concerto Grosso No. 2 (1948)

Igor Stravinsky: Symphony in C (1940)

Gunnar de Frumerie: Pastoral Suite (1933)

Edvard Grieg: Norwegian Dances (1881)

Stephan Koncz: Dances from Transylvania (2014)

Béla Bartók: Three Hungarian Folk Songs (1907)

George Gershwin: Shall We Dance: Final Ballet 'Watch Your Step!' (1937)

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 7 (1812)

Carl Philipp Emanuel Bach: String Symphony in A (1773)

Frédéric Chopin: Nocturne No. 20 in c-Sharp (1830)

23:00 QUIET HOUR

Sergei Rachmaninoff: Romance in A (1891)

Alexander Glazunov: Mélodie (1888)

Henry Purcell: Dido and Aeneas: Dido's Lament (1684)

Stéphan Elmas: Larghetto from Piano Concerto No. 1 (1882)

Duke Ellington: In a Sentimental Mood (1935)

Percy Grainger: Ye Banks and Braes o' Bonnie Doon (1901)

Aram Khachaturian: Gayaneh: Lullaby (1942)

Antonín Dvorák: Lento from Piano Quartet (1889)

Peter Tchaikovsky: Solitude (1893)

Stephen Paulus: Berceuse (1983)