WCLV Program Guide 10-26-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Ludwig van Beethoven Piano Trio #8 in B-Flat, WoO 39 Vladimir Ashkenazy, p; Itzhak Perlman, v; Lynn Harrell, vc

Ellen Taaffe Zwilich Triple Concerto (1995) Kalichstein Laredo Robinson Trio; Florida State University Orch/Michael Stern

Franz Xaver Dussek Sinfonia in E-Flat Helios 18/Marie-Louise Oschatz

Franz Joseph Haydn Scottish Folksong, "O'er the moor among the heather," H XXXIa:122 Jamie MacDougall, t; Eisenstadt Haydn Trio

Enrique Granados "Andaluza" (Spanish Dance #5) Sharon Isbin, g

Joaquin Rodrigo "Concierto pastoral" Patrick Gallois, f; Philharmonia/Ion Marin

Joaquin Rodrigo "Aranjuez ma pensee" Isabel Leonard, ms; Sharon Isbin, g

Maurice Ravel "Daphnis et Chloe" Vienna Phil/Lorin Maazel

Joseph Boudin de Boismortier "Fragments melodiques" Le Concert Spirituel/Herve Niquet

Domenico Scarlatti Clavier Sonata in c-sharp, Kk 247 (L 256) Clara Haskil, p

Antonio Vivaldi Violin Concerto in F, R 292 La Serenissima/Adrian Chandler, v

Hugo Wolf "Italian Serenade" in G Hagen String Quartet

Hugo Wolf "Italienisches Liederbuch" Ruth Ziesak, s; Andreas Schmidt, br; Rudolf Jansen, p

Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 20 in d minor, K. 466 Clara Haskil, p; Winterthur Sym/Henry Swoboda

Domenico Scarlatti Clavier Sonata in G, Kk 2 (L 388) Clara Haskil, p

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Frank Martin "Zwischen Rhone und Rhein" (1939) Massachusetts Chamber Players/Matthew Westgate

Robert Schumann Symphony No. 3 in E-Flat, Op. 97, "Rhenish" Baltimore Sym Orch/David Zinman

Robert Schumann Six Songs, Op 89 Hanno Muller-Brachmann, br; Graham Johnson, p

George Perle "Six Bagatelles" (1965) Seattle Sym/Ludovic Morlot

Arthur Foote "A Night Piece" Carol Wincenc, f; Green Mountain Festival Quartet

Aaron Copland "The North Star" film music Eos Orch/Jonathan Sheffer

Edward Elgar "Sospiri," Op 70 Bournemouth Sinfonietta/George Hurst

Johannes Brahms Viola Sonata #1 in f, Op 120/1 Kim Kashkashian, vi; Robert Levin, p

Edward Elgar "Chanson de Nuit," Op 15/1 Bournemouth Sinfonietta/Norman Del Mar

Johannes Brahms Clarinet Sonata #2 in E-Flat, Op 120/2 Charles Stier, cl; William Bloomquist, p

Edward Elgar Five Intermezzos Athena Ensemble

Giovanni Gabrieli Ricercare sopra Re fa mi don a 4 Hesperion XX

Ottorino Respighi "The Pines of Rome" Dallas Sym Orch/Eduardo Mata

George Frideric Handel Passacaglia Arturo Delmoni, v; Nathaniel Rosen, vc

George Frideric Handel Concerto "a due cori" No. 2 in F New Bach Collegium Musicum/Max Pommer

Adolph von Henselt Etude in f#, "Si oiseau j'etais", Op 2/6 Janina Fialkowska, p

06:00 CONCIERTO with Frank Dominguez: Celebrating the Latin contribution to classical music.

Johanny Navarro Suite Bombastica, for Harp and Cello Elisa Torres, harp; Luis Miguel Rojas, cello Two Principals of the Puerto Rico Symphony Orchestra

Cindy O'Connor Elegy for 4 horns and strings Benito Diaz, Anthonny Calderon, Joshua Pantoja, Raimundo Diaz, horns Strings of the Puerto Rico Symphony Orchestra

Ernesto Lecuona Afro-Cuban Dances Emilio Colón, cello; Nariaki Sugiura, piano

Lalo Schifrin Dances Concertantes for Clarinet and Orchestra David Shifrin, clarinet Adelaide Symphony Orchestra Lalo Schifrin

Cruz Felipe Iriarte El frutero (Venezuelan Merengue) Marco Granados, flute; Cheo Hurtado, cuatro & guitar, David Pena, bass & guitar

Fritz Kreisler Bella Rosa-Maria Marco Granados, flute; Cheo Hurtado, cuatro & guitar, David Pena, bass & guitar

Ernesto Cordero Insula: Suite Concertante for Violin & String Orchestra Guillermo Figueroa, violin I Solisti di Zagreb

Jose Serebrier Carmen Symphony (after Georges Bizet's opera) Orquesta Sinfonica de Barcelona y Nacional de Cataluna Jose Serebrier

08:00 PERFORMANCE TODAY WEEKEND with Fred Child

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 41 "Jupiter Symphony" - Movement 3. Menuetto: Allegretto Orchestra of St. Luke's; Donald Runnicles, conductor

Melody Eotvos: The Deciding Machine Grand Teton Festival Orchestra; Sir Donald Runnicles, conductor Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, WY

Piano Puzzler: Contestants: Lynda and Doug Miller calling from Mt. Pleasant, South Carolina

Joseph Haydn: String Quartet No. 30 "The Joke" Movement 4 Presto Finale. Presto Emerson String Quartet

Robert Kahn: Trio in G minor, Op. 45, Movement 3: Presto Kellan Toohey, clarinet; Parry Karp, cello; Jennifer Hayghe, piano Colorado MahlerFest, Dairy Arts Center, Boulder, CO

Miguel del Aguila: Sambeada WindSync

Alan Shulman: Theme and Variations for viola, strings and harp Michael Klotz, viola; Lauren Hayes, harp; Caroga Arts Ensemble; Alexander Platt, conductor Maverick Concerts, Maverick Concert Hall, Woodstock, NY

Mason Bynes: Two Stepping WindSync Chamberfest Cheboygan, Cheboygan Opera House, Cheboygan, MI

Igor Stravinsky, arr. Samuel Dushkin: Divertimento, "The Fairy's Kiss" Suite for violin and piano Geneva Lewis, violin; Evren Ozel, piano Lillian & Robert Utsey Chamber Music Series, Brooks Center for the Performing Arts, Clemson University, Clemson, SC

10:00 CLASSICAL WEEKEND with Peter van de Graaff

10:39:07 Francisco Tárrega Preludio #8 David Russell, g Opera Tres CDS-1003/4 (2) 1:39

Maurice Ravel "Daphnis et Chloe" Suite No. 2 Vienna Phil/Lorin Maazel

11:00 CLASSICS FOR KIDS with Naomi Lewin; CLASSICAL WEEKEND

Antonio Vivaldi Violin Concerto in F, R 292 La Serenissima/Adrian Chandler, v

Hugo Wolf "Italian Serenade" in G Hagen String Quartet

Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 20 in d minor, K. 466 Clara Haskil, p; Winterthur Sym/Henry Swoboda

Domenico Scarlatti Clavier Sonata in G, Kk 2 (L 388) Clara Haskil, p

12:00 FROM THE TOP with America's finest young musicians; recorded May 2022

The young musicians on this week’s From the Top bring quite a range of musical choices to the program including a Nocturne … a romance … a portrait of a poet … and a piece that chronicles the African diaspora. We’ll also meet a young piano duo whose members are a bit like the odd couple, but they perform the music of Rachmaninoff with remarkable unity.

Luke Magee, piano, 17, from Chicago, IL and Elio Gaviria, piano, 17, from Chicago, IL perform It’s Lovely Here and Floods of Spring, for piano duo by Sergei Rachmaninoff arranged by Viktor Babin

Anika Veda, flute, 17, from Palatine, IL performs Portraits of Langston, I. Helen Keller, IV. Harlem's Summer Night by Valerie Coleman

Zachary Allen, oboe, 17, from Skokie, IL performs The Door of No Return, Mvmt.3 by Althea Talbot-Howard

Emma Servadio, violin, 17, from Jersey City, NJ performs Three Romances for Violin and Piano by Clara Schumann

Son Duong, piano, 17, from San Potomac, MD performs Nocturne In F# Major, Op. 15, No. 2 by Frédéric Chopin

Alex Laing, clarinet and Peter Dugan, piano perform Clarinet Concerto No. 1 by Carl Maria von Weber arr. Laing and Dugan

13:00 CLASSICAL WEEKEND with Sam Petrey

Domenico Scarlatti: Sonata in E 'Cortège' (1750)

Domenico Scarlatti: Sonata in e (1750)

Ralph Vaughan Williams: Oboe Concerto (1944)

Jean-Baptiste Lully: Psyché: Suite (1678)

Boris Lyatoshinksy: Symphony No. 2 (1936)

Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 3 in D (1731)

John Field: Piano Concerto No. 1 in E-Flat (1799)

Frédéric Chopin: Nocturne No. 5 in F-Sharp (1833)

Erich Wolfgang Korngold: Symphony in F-Sharp (1952)

John Blitheman: Gloria tibi Trinitas (1612)

Sergei Rachmaninoff: Rhapsody on a Theme of Paganini (1934)

Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Autumn' Concerto (1725)

Martin Mailman: Autumn Landscape (1954)

Alexander Scriabin: Waltz in A-Flat (1903)

John Williams: Jurassic Park: Main Themes (1993)

17:00 FILM AT FIVE with Bill O’Connell: Halloween at the Movies

Domenico Savino & Sam Perry: The Phantom of the Opera: Through the Looking Glass—Lon Chaney, actor; Hollywood Bowl Orchestra/John Mauceri

Franz Waxman: Bride of Frankenstein: Creation of the Monster—National Philharmonic/Charles Gerhardt

Franz Waxman (arr Christopher Palmer): Dr. Jekyll and Mr. Hyde: Suite—LA Master Chorale; Hollywood Bowl Orchestra/John Mauceri

Victor Young: The Uninvited: End of the Ghost & Finale—Moscow Symphony/William Stromberg

Bernard Hermann: A Portrait of Hitch—London Philharmonic/Bernard Herrmann

Bernard Hermann: Psycho: A Narrative for Orchestra—Danish National Symphony/John Mauceri

Jerry Goldsmith: The Omen: Main title—LA Master Chorale; Hollywood Bowl Orchestra/John Mauceri

John Williams: Dracula: Night Journeys—LA Master Chorale; Hollywood Bowl Orchestra/John Mauceri

18:00 FOOTLIGHT PARADE: SOUNDS OF THE AMERICAN MUSICAL with Bill Rudman: 1975 On Stage and Screen

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Joaquín Rodrigo: Fantasía para un gentilhombre (1954)

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 5 in c (1808)

20:00 SYMPHONY CAST with Steve Seel – Prague Symphony Orchestra, Tomáš Brauner, conductor;

Olga Jelínková, soprano; Bella Adamova, mezzo-soprano; Prague Philharmonic Choir, Lukáš Vasilek, chorus director

Gustav Mahler: Symphony No. 2 ‘Resurrection’

Peter Tchaikovsky: Orchestral Suite No. 1—Prague Symphony Orchestra; Jiri Belohlavek, conductor

22:00 OVATIONS: Akron Symphony, Christopher Wilkins, conductor; Gabriela Martínez, piano, recorded 9/21/2024

George W. Chadwick: Jubilee

Florence Price: Symphony No. 3

Sergei Rachmaninoff: Piano Concerto No.2

23:20 QUIET HOUR

Arthur Foote: A Night Piece for Flute & Strings (1918)

Edvard Grieg: Peer Gynt: Ingrid's Lament (1876)

Frédéric Chopin: Etude No. 6 in e-Flat (1832)

Ottorino Respighi: The Birds: The Dove (1927)

Traditional: Cossack Lullaby

Percy Grainger: Irish Tune from County Derry (1913)

Gabriel Fauré: Masques et bergamasques: Pastorale (1919)

Guy Ropartz: Serenade for Strings (1892)