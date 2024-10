WCLV Program Guide 10-23-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

0:00:00 Wolfgang Amadeus Mozart Church Sonata No. 10 in F, K 244 Bohuslav Matousek, v; Collegium Jaroslav Tuma Brilliant Classics 92540 (170) Mozart: Complete Edition 5:12

0:05:12 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Sonata No. 17 in D, K. 576 Ingrid Haebler, p Philips 456823-2 (2) Great Pianists of the 20th Century: Ingrid Haebler 15:04

0:21:46 Ruth Gipps "Song for Orchestra," Op. 33 BBC Welsh National Orch/Rumon Gamba Chandos CHAN-20078 Ruth Gipps 6:03

0:27:49 Malcolm Arnold Variations on a Theme by Ruth Gipps, Op 122 City of London Sinfonia/Richard Hickox Chandos CHAN-9509 Arnold: Orchestral Works 11:11

0:39:00 Alan Rawsthorne "Theme, Variations & Finale" (1967) Royal Liverpool Phil/David Lloyd-Jones Dutton CDLX-7203 Alan Rawsthorne 15:13

0:54:13 Arthur Benjamin "An Ideal Husband" National Phil/Bernard Herrmann London 448954-2 Great British Film Music 1:36

1:00:00 Peter Tchaikovsky Piano Pieces, Op. 72 Mikhail Pletnev, p DG B0004284-02 18 Pieces 3:30

1:03:30 Peter Tchaikovsky Piano Pieces, Op. 72 Mikhail Pletnev, p DG B0004284-02 18 Pieces 2:12

1:05:42 Cecile Chaminade "Valse-Caprice" Hiroko Ishimoto, p Grand Piano GP-844 Pioneers 5:35

1:11:17 Sergei Rachmaninoff Piano Concerto No. 1 in f-sharp minor, Op. 1 Mikhail Pletnev, p; Philharmonia Orch/Libor Pesek Virgin 90724-2 N/A 26:57

1:39:49 Franz Benda Violin Sonata in c minor Ensemble Sans Souci Koch 3-6741-2 Virtuoso Violin Music at the Prussian Court 10:30

1:50:19 Jiri antonin Benda Violin Concerto in G Josef Suk, v; Suk Chamber Orch/Christian Benda Naxos 8.553902 Benda Violin Concertos, Vol 1 10:16

1:59:59 Georg Benda Song, "Wenn man mir ein Madchen nennt" Istvan Kovacs, b; Aniko Horvath, hc Hungaroton HCD-31779 Benda Lieder 1:39

2:00:00 Joseph Rheinberger "Rhapsodie" Pamela Pecha, eh; Karel Paukert, o Crystal CD-721 Marcello, Cimarosa, Bach, Et Al / Pecha, Paukert, Janacek Co 5:15

2:05:15 Julius Weismann "Tanz-Fantasie," Op. 35 (1910) Birgitta Wollenweber, p MD+G Recordings 6050877-2 Julius Weismann 18:54

2:24:09 Carl Maria von Weber "Invitation to the Dance," Op. 65 Hohner Accordion Sym/Rudolf Wurthner Vanguard SVC-81 Accordiorama 8:33

2:32:42 Carl Maria von Weber "Favorite Waltzes for Empress Marie Louise" Eva Schieferstein, p Koch 3-6731-2 Weber: Schieferstein - Valses favorites pour l'imperatrice 1:41

2:34:23 Aaron Copland "Billy the Kid" Orch/Morton Gould RCA 61667-2 Billy The Kid / Rodeo / Grand Canyon Suite 20:05

2:54:28 William Grant Still Miniatures for Flute, Oboe & Piano Peter Christ, ob; Gretel Shanley, f; Sharon Davis, p Crystal CD-321 Ginastera: Duo, Parable, Etc. 1:48

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

3:00:00 Wolfgang Amadeus Mozart Horn Concerto No. 3 in E-Flat, K. 447 Hermann Baumann, fh; St Paul Chamber Orch/Pinchas Zukerman Philips 412737-2 Die Hornkonzerte 16:16

3:16:16 Eugene Bozza Four-Horn Suite in F Detmolder Horn Quartet MD+G Recordings L-3324 Hornquartette (Horn Quartets/ Quatuors pour cors) 1:50

3:18:06 Jean-Michel Defaye "a la maniere de Stravinsky" Mark Davidson, tb; Viktor Valkov, p Bridge 9581 A la maniere 4:49

3:22:55 Igor Stravinsky "L'histoire du soldat" Chicago Pro Musica Reference Recordings RR-17-CD Stravinsky: L´Histoire Du Soldat - Suite / Rimsky-Korsakov: Capriccio Espagnol 26:41

3:49:36 Arnold Schoenberg "Drei Satiren", Op 28 Gregg Smith Singers/Gregg Smith Sony 196587061128 (44) Robert Craft 0:46

4:00:00 Felix Mendelssohn String Quartet, Op 81 (Andante, Scherzo, Capriccio & Fugue) Emerson String Quartet DG B0003888-02 (4) Mendelssohn: The Complete String Quartets 4:51

4:04:51 Johann Sebastian Bach Cantata No. 12, "Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen (Weeping, lamenting, worry, apprehension)" Roger Reversy, ob; Suisse Romande Orch/Ernest Ansermet London 430138-2 Bach Weekend 4:24

4:09:15 Franz Liszt Variations on Bach's Cantata "Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen" Alfred Brendel, p Philips 446924-2 (5) The Art of Alfred Brendel Vol.4 15:37

4:26:40 Maurice Ravel String Quartet in F Kodaly String Quartet Naxos 8.550249 DEBUSSY: String Quartet No. 1 / RAVEL: String Quartet in F / Introduction and Allegro 27:31

4:54:11 Johann Sebastian Bach "Klavierbuchlein fur Wilhelm Friedemann Bach" Wolfgang Rubsam, organ Naxos 8.553097 BACH, J.S.: From the W.F. Bach Notebook / 5 Little Preludes 1:47

5:00:00 George Frideric Handel Nine German Arias, HWV 202-210 Dorothea Roschmann, s; Berlin Academy for Ancient Music Harmonia Mundi HMC-901689 Handel: Deutsche Arien 5:44

5:05:44 George Frideric Handel "Water Music" Suite No. 1 in F St Martin's Academy/Sir Neville Marriner Argo 414596-2 Handel: Music For The Royal Fireworks, Water Music 26:31

5:33:53 Johann Kaspar Mertz "Fantaisie hongroise," Op 65/1 David Leisner, g Titanic TI-46 N/A 7:27

5:41:20 Franz Liszt "Hungarian Rhapsody" No. 9 in E-flat, "Carnival in Pest" Vienna State Opera Orch/Anatole Fistoulari Vanguard OVC-5007 Liszt: Six Hungarian Rhapsodies 13:35

5:54:55 Mihaly Sztaray Ungarischer Tantz Benko Consort Teldec 8.42782 Tanzmusik aus Ungarn 1:39

05:57:15 Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Mercutio (1936) Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 2:08

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:21 Wolfgang Amadeus Mozart: The Magic Flute: Overture (1791) Apollo's Fire Jeannette Sorrell ApolloFire 2004 6:27

06:16:00 Jean-Féry Rebel: La Fidelle (1700) Julie Andrijesky, violin Les Délices Délices 2012 10:10

06:27:24 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Horn Quintet K 407 (1782) Richard King, horn Albany 1325 3:54

06:32:18 Scott Joplin: Elite Syncopations (1902) William Appling, piano Albany 1163 4:46

06:37:10 Samuel Barber: Souvenirs Suite: Schottische Op 28 (1952) Antonio Pompa-Baldi, piano Steinway 30226 2:07

06:40:31 Gary Schocker: Hypnotized (2013) Yolanda Kondonassis, harp Azica 71297 12:55

06:55:33 Robert Jager: Esprit de Corps (1984) Blossom Festival Band Loras John Schissel MAA 40601 5:01

07:05:10 Jack Gallagher: Rondo from Sinfonietta for Strings (2007) London Symphony JoAnn Falletta Naxos 559652 5:48

07:13:35 Nikolai Rimsky-Korsakov: Scheherazade: Finale Op 35 (1888) Daniel Majeske, violin Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 11:55

07:27:35 Arcangelo Corelli: Allegro from Concerto Grosso Op 6 # 8 (1713) CityMusic Cleveland Joel Smirnoff CityMusic 2011 2:04

07:31:47 Johannes Brahms: A German Requiem: How Lovely is Thy Dwelling Place Op 45 (1868) Blossom Festival Chorus Cleveland Orchestra Robert Shaw MAA 40602 5:49

07:43:37 Peter Tchaikovsky: Finale from Symphony No. 4 Op 36 (1878) Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 0009 8:15

07:53:01 Joseph Haydn: Finale from Piano Trio No. 33 H 15:19 (1793) Oberlin Trio Naxos 574385 3:24

07:57:22 Bill Conti: Rocky: Theme (1976) Cleveland Pops Orchestra Carl Topilow ClevPops 2008 2:15

08:08:32 Albert Lortzing: Zar und Zimmermann: Overture (1837) Royal Scottish National Orchestra Lance Friedel Naxos 573418 5:59

08:15:59 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 9 in E Op 14 # 1 (1799) Peter Takács, piano Cambria 1175 12:35

08:29:58 Richard Strauss: At the Beach at Sorrento from 'Aus Italien' Op 16 (1886) Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 0001 11:27

08:43:02 Sergei Rachmaninoff: Allegro from Symphony No. 2 Op 27 (1908) CIM Orchestra Carl Topilow CIM 2003 8:19

08:53:49 Marshall Griffith: Mozart Opera Medley (2022) Virginia Crabtree, flute Private 8:58

09:06:35 Richard Strauss: Horn Concerto No. 1 in E-Flat Op 11 (1883) Myron Bloom, horn Cleveland Orchestra George Szell Sony 63123 15:53

09:24:39 Pablo de Sarasate: Introduction & Tarantella Op 43 (1898) Itzhak Perlman, violin Abbey Road Ensemble Lawrence Foster EMI 55475 4:31

09:32:25 Jay Ungar: A Time for Farewell (1982) Thomas Hampson, baritone THM 5432 2:50

09:43:56 Samuel Barber: Medea's Dance of Vengeance Op 23a (1956) Cleveland Orch Youth Orch Brett Mitchell COYO 61415 13:31

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:15 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 7 Op 46 # 7 (1878) Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 430171 3:44

10:05:39 Bedrich Smetana: The Two Widows: Polka (1874) Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 444867 3:19

10:10:23 Ludwig van Beethoven: String Quartet No. 11 in f Op 95 'Serioso' (1810) Cleveland Quartet Telarc 80351 20:36

10:35:40 Johann Sebastian Bach: Prelude, Fugue & Allegro BWV 998 (1745) Jason Vieaux, guitar Azica 71250 12:34

10:50:51 Johannes Brahms: String Quintet No. 2 in G Op 111 'Prater' (1890) Donald Weilerstein, viola Cavani String Quartet Azica 71216 32:21

11:30:18 Margi Griebling-Haigh: Danses ravissants (2005) Mary Kay Robinson, flute Panorámicos Panorámicos 2009 12:40

11:44:27 Jack Gallagher: Diversions Overture (1986) London Symphony JoAnn Falletta Naxos 559652 10:00

11:55:48 Brian Dykstra: Cordova Rag (2003) Katherine DeJongh, flute Centaur 3161 4:17

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:06:58 Igor Stravinsky: Scherzo fantastique Op 3 (1908) Cleveland Orchestra Pierre Boulez Deutsche Gram 471197 11:23

12:20:10 Igor Stravinsky: Pulcinella (1920) Mary Simmons, soprano Cleveland Orchestra Igor Stravinsky Sony 63325 37:13

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

12:59:39 Sir Arnold Bax: Mediterranean (1922) Royal Northern Sinfonia Richard Hickox EMI 49933 4:19

13:05:06 Sir Arnold Bax: Russian Suite: In a Vodka Shop (1919) London Philharmonic Bryden Thomson Chandos 8669 3:48

13:11:09 Johann Sebastian Bach: Violin Concerto in d BWV 1052 (1740) Elizabeth Wallfisch, violin Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2207 22:29

13:35:49 Gustav Holst: Second Suite for Military Band Op 28 # 2 (1911) Cleveland Symphonic Winds Frederick Fennell Telarc 80038 11:28

13:50:35 Edvard Grieg: Piano Concerto in a Op 16 (1868) Antonio Pompa-Baldi, piano Ohio Philharmonic Domenico Boyagian Centaur 3311 30:21

14:23:13 François Chauvon: Tibiades: Suite No. 6 (1717) Debra Nagy, oboe Les Délices Délices 2009 9:06

14:34:31 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 27 in e Op 90 (1814) Peter Takács, piano Cambria 1175 12:34

14:47:23 Robert Schumann: Three Fantasy Pieces Op 73 (1849) Brian Thornton, cello Steinway 30117 12:25

15:01:41 Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Folk Dance (1936) Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 3:34

15:05:55 Nikolai Rimsky-Korsakov: The Golden Cockerel: Marriage Feast (1907) Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 5:39

15:14:02 Franz Schubert: Impromptu No. 7 in B-Flat D 935/3 (1828) Gerardo Teissonnière, piano Steinway 30220 12:42

15:28:22 Franz Schubert: Die Forelle D 550 (1817) Anne Sofie von Otter, mezzo-soprano Chamber Orchestra of Europe Claudio Abbado Deutsche Gram 4770832 2:13

15:33:01 Edvard Grieg: Holberg Suite Op 40 (1884) Ohio Philharmonic Domenico Boyagian Centaur 3311 19:49

15:55:18 Stanley Myers: The Deer Hunter: Cavatina (1978) Jason Vieaux, guitar Azica 71287 3:37

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:03:21 Antonín Dvorák: Finale from Serenade for Strings Op 22 (1875) Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 433549 6:54

16:12:24 Hector Berlioz: Roméo Alone & Festivities at the Capulets from 'Roméo et Juliette' Op 17 (1839) Cleveland Orchestra Pierre Boulez Deutsche Gram 1301 12:23

16:27:35 John Williams: Jurassic Park: Main Themes (1993) Berlin Philharmonic John Williams Deutsche Gram 5:32

16:35:10 Gioacchino Rossini: William Tell: Dance for Six (1829) London Pops Orchestra Frederick Fennell Mercury 434356 6:08

16:42:55 Georges Bizet: Allegro from Symphony No. 1 (1855) CityMusic Cleveland Joel Smirnoff CityMusic 2011 10:15

16:54:36 Wolfgang Amadeus Mozart: Finale from Symphony No. 39 K 543 (1788) CIM Orchestra Alan Gilbert CIM 2003 5:43

17:04:29 Johann Sebastian Bach: Allegro from Brandenburg Concerto No. 3 BWV 1048 (1713) Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2207 5:42

17:12:21 Richard Strauss: Till Eulenspiegel's Merry Pranks Op 28 (1895) Cleveland Orchestra George Szell Sony 48272 14:17

17:28:03 Robert Schumann: Finale from Piano Quintet Op 44 (1842) Emanuel Ax, piano Cleveland Quartet RCA 6498 7:17

17:39:36 George Walker: Lyric for Strings (1990) Cleveland Chamber Symphony Edwin London Albany 270 6:10

17:46:36 Bedrich Smetana: Polka from String Quartet No. 1 'From My Life' (1876) Cleveland Quartet Telarc 80178 5:22

17:53:52 Béla Bartók: Game of Pairs from Concerto for Orchestra (1943) Oberlin Symphony Robert Spano Oberlin 8 6:11

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:08:06 Sergei Rachmaninoff: Variations on a Theme of Corelli Op 42 (1931) Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3280 19:44

18:29:52 Peter Tchaikovsky: Andantino from Symphony No. 4 Op 36 (1878) Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 0009 8:21

18:40:04 Leos Janácek: Fanfare from Sinfonietta Op 60 (1926) Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi MAA 1032 2:16

18:43:35 Johann Sebastian Bach: Concerto for 4 Keyboards BWV 1065 (1740) Jeannette Sorrell, harpsichord Apollo's Fire Jeannette Sorrell Eclectra 2059 9:35

18:54:45 Maurice Ravel: Le tombeau de Couperin: Prelude (1917) Cleveland Orchestra Pierre Boulez Deutsche Gram 2121 3:15

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

19:00:36 Jean Sibelius: Symphony No. 2 in D Op 43 (1902) Cleveland Orchestra Yoel Levi Telarc 80095 40:58

19:42:42 Maurice Ravel: Valses nobles et sentimentales (1911) Cleveland Orchestra Pierre Boulez Deutsche Gram 449213 15:15

20:00 OVATIONS: Akron Symphony, Christopher Wilkins, conductor; Gabriela Martínez, piano, recorded 9/21/2024

George W. Chadwick: Jubilee

Florence Price: Symphony No. 3

Sergei Rachmaninoff: Piano Concerto No.2

21:20 OVATIONS POSTLUDE

21:22:44 Arthur Foote: A Night Piece for Flute & Strings (1918) Alexa Still, flute New Zealand Chamber Orch Nicholas Braithwaite Koch Intl 7063 9:14

21:31:57 Edvard Grieg: Peer Gynt: Ingrid's Lament (1876) San Francisco Symphony Herbert Blomstedt Decca 425857 4:04

21:36:07 Frédéric Chopin: Etude No. 6 in e-Flat Op 10 # 6 (1832) Irena Portenko, piano Blue Griffin 213 4:21

21:40:29 Ottorino Respighi: The Birds: The Dove (1927) Orpheus Chamber Orchestra Deutsche Gram 437533 4:22

21:44:52 Traditional: Cossack Lullaby Aida Garifullina, soprano ORF Vienna Radio Symphony Cornelius Meister Decca 4788305 3:30

21:48:32 Percy Grainger: Irish Tune from County Derry (1913) Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884 3:25

21:51:57 Gabriel Fauré: Masques et bergamasques: Pastorale Op 112 (1919) Seattle Symphony Ludovic Morlot SeattleSM 1004 3:21

21:55:28 Guy Ropartz: Serenade for Strings (1892) CBC Radio Orchestra Daniel Swift CBC 5152 3:44

22:00 IN TRIBUTE TO A. GRACE LEE MIMS with Rob Grier – Awadagin Pratt, piano

22:01:40 Johann Sebastian Bach: Passacaglia & Fugue in c BWV 582 (1707) Awadagin Pratt, piano EMI 56836 12:41

22:16:31 Johannes Brahms: Variations & Fugue on a Theme by Handel Op 24 (1861) Awadagin Pratt, piano EMI 56836 28:23

22:46:39 Johann Sebastian Bach: Violin Partita No. 2: Chaconne BWV 1004 (1720) Awadagin Pratt, piano EMI 55025 14:48

23:00 QUIET HOUR

23:04:02 Ludwig van Beethoven: Adagio from Piano Sonata No. 8 Op 13 'Pathétique' (1799) Daniel Barenboim, piano Decca 16871 5:23

23:09:26 Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 4: Prelúdio (1939) Nashville Symphony Kenneth Schermerhorn Naxos 557460 7:49

23:17:16 Richard Strauss: Andante for Horn & Piano AV 86 (1888) Richard King, horn Panorámicos 2009 3:50

23:21:14 Carl Maria von Weber: Romanze from Clarinet Concerto No. 2 Op 74 (1811) Sabine Meyer, clarinet Dresden State Orchestra Hans Vonk EMI 82160 7:09

23:28:24 George Walker: Lyric for Strings (1946) Catalyst Quartet Azica 71357 5:22

23:33:47 John Williams: The Force Awakens: Adagio (2015) Los Angeles Philharmonic Gustavo Dudamel Deutsche Gram 29939 4:29

23:38:26 Gabriel Fauré: Adagio from Piano Quartet No. 1 Op 15 (1879) Emanuel Ax, piano Sony 48066 7:57

23:46:23 Carl Stamitz: Romance from Cello Concerto No. 1 (1790) Christian Benda, cello Prague Chamber Orchestra Christian Benda Naxos 550865 5:20

23:51:44 Engelbert Humperdinck: Hansel and Gretel: Children's Prayer (1893) New York Philharmonic Leonard Bernstein Sony 87771 3:43

23:55:36 Johannes Brahms: Intermezzo in b Op 119 # 1 (1892) Jorge Federico Osorio, piano Cedille 171 3:50