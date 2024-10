WCLV Program Guide 10-21-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Karol Kurpinski "Cavatine" Warsaw Chamber Orch/Marek Sewen

Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 11 in F, K. 413 Jos van Immerseel, forte-p; Anima Eterna

Maciej Radziwill "Serenade" Warsaw Chamber Orch/Marek Sewen

Thomas Tellefsen Violin Sonata No. 2 in e, Op. 37 Voytek Proniewicz, v; Alexander Jakobidze-Gitman, p

Frederic Chopin Preludes, Op.28 Horacio Gutierrez, p

Camille Saint-Saens "Andromaque" incidental music Malmo Sym/Jun Markl

Camille Saint-Saens Suite for Cello and Piano, Op. 16 Christoph Henkel, vc; Huseyin Sermet, p

Rene Gerber "Suite francaise" No. 2 Craiova Phil/Modest Cichirdan

Franz Joseph Haydn Symphony No. 44 in e, "Trauer" Austro-Hungarian Haydn Orch/Adam Fischer

Josquin Des Prez Motet, "Milles regretz" King's Singers

Scott Joplin "Bethena"- A Concert Waltz Prima Carezza

Scott Joplin "The Entertainer" Yale Cellos/Aldo Parisot

Anton Bruckner "Lancier-Quadrille" Fumiko Shiraga, p

Anton Bruckner Symphony in d minor, "Die Nullte" Royal Concertgebouw Orch/Bernard Haitink

Anton Bruckner "Lancier-Quadrille" Fumiko Shiraga, p

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Riccardo Drigo "La Flute Magique" Covent Garden Opera Orch/Richard Bonynge

Jerome Moross Flute Concerto (1978) Alexa Still, f; New Zealand Chamber Orch/JoAnn Falletta

William Grant Still "Here's One" Alexa Still, f; Susan DeWitt Smith, p

Riccardo Drigo "La Flute Magique" Covent Garden Opera Orch/Richard Bonynge

Niels Gade Symphony #4 in B-Flat, Op 20 Stockholm Sinfonietta/Neeme Jarvi

Niels Gade "Akvareller," Op 19 Anker Blyme, p

Jean Sibelius "Kuolema," Op. 44, No. 62 City of Birmingham Sym Orch/Simon Rattle

Luigi Boccherini String Quartet in g, Op 24/6 Les Folies Francoises

Steiner "The Three Musketeers" (1935) Potsdam Brandenburg Phil/Richard Kaufman

George Hespe The Three Musketeers Suite (1953) Black Dyke Mills Band/Derek Broadbent

Alfonso FERRABOSCO II The Masque of Oberon Musicians of the Globe

Maurice Ravel "Pavane pour une infante defunte" Thomas Stacy, obda; Paul Schwartz, p

Jean Francaix Clarinet Quintet Gaudier Ensemble

Johann Gottlieb Graun Viola da Gamba Concerto in D Siegfried Pank, viga; Academy of Ancient Music

Carl Heinrich Graun "Cleopatre e Cesare" Concerto Koln/Rene Jacobs 0

Johann Sebastian Bach "Klavierbuchlein fur Wilhelm Friedemann Bach" Joseph Payne, hc

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Javier Alvárez: Metro Chabacano (1991)

Sir Malcolm Arnold: Four Scottish Dances (1957)

Domenico Cimarosa: Il maestro di cappella: Overture (1793)

Joseph Lanner: Styrian Dances (1841)

Giuseppe Verdi: Il trovatore: Anvil Chorus (1852)

Charles Tomlinson Griffes: Poem for Flute & Orchestra (1918)

Anonymous: Leave her, Johnny

Abe Holzmann: March 'Blaze Away!' (1901)

Jacques Offenbach: Voyage dans la lune: Overture (1875)

William Boyce: Symphony No. 8 in d (1760)

Johannes Brahms: Waltz No. 10 (1865)

Leonard Bernstein: Candide: Overture (1956)

Francis López: L'amour est un bouquet de violettes (1952)

George Gershwin: Allegro from Piano Concerto (1925)

Alan Hovhaness: Allegretto from Symphony No. 22 'City of Light' (1971)

Jerome Moross: The Big Country: Theme (1958)

Josef Suk: Toward a New Life (1932)

Joseph Haydn: Piano Sonata No. 54 in G (1784)

John Philip Sousa: La Reine de la Mer (1896)

Francesco Corradini: Baile de las máscaras: Dances (1750)

Jean Sibelius: Menuetto (1894)

John Knowles Paine: Adagio from Symphony No. 2 'In Springtime' (1880)

Claude Debussy: Images, Book 1: Reflets dans l'eau (1905)

Camille Saint-Saëns: Cello Concerto No. 1 in a (1872)

Antonio Vivaldi: L'Incoronatione di Dario: Sinfonia (1717)

Traditional: The British Grenadiers

Jeremiah Clarke: Trumpet Voluntary 'Prince of Denmark's March' (1700)

Hector Berlioz: Béatrice and Bénédict: Overture (1862)

Frédéric Chopin: Polonaise No. 3 in A 'Military' (1839)

Manuel de Falla: El amor brujo: Canción del amor dolido (1915)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Georg Philipp Telemann: Don Quixote: Overture (1761)

Georg Philipp Telemann: Suite for Recorder & Strings in a: Les Plaisirs (1720)

Sir Malcolm Arnold: Guitar Concerto (1959)

Jean Sibelius: Karelia Suite (1893)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 29 in A (1774)

Franz Schubert: Piano Sonata No. 5 in A-Flat (1817)

Sergei Prokofiev: Two Pushkin Waltzes (1949)

Julius Fucik: Florentine March (1906)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Claude Debussy: Danses sacrée et profane (1904)

Sergei Prokofiev: Symphony No. 5 in B-Flat (1944)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Sir Malcolm Arnold: Overseas March (1960)

Sir William Walton: Scherzo from Viola Concerto (1929)

Manuel Rosenthal: Gaîté parisienne: Suite (1938)

Carl Friedrich Abel: Symphony in G (1785)

Wolfgang Amadeus Mozart: Idomeneo: Overture (1781)

Jean Sibelius: Symphony No. 6 in d (1923)

Joseph Haydn: Symphony No. 1 in D (1759)

Johann Sebastian Bach: Violin Concerto No. 2 in E (1723)

Manuel de Falla: El amor brujo: Ritual Fire Dance (1915)

Vincent Youmans: No, No, Nanette: Tea for Two (1924)

Georges Bizet: Carmen Suite No. 1 (1875)

Alberto Hemsi: Finale from Pilpúl Sonata (1942)

Bedrich Smetana: The Bartered Bride: Overture & Dances (1866)

Klaus Badelt: The Curse of the Black Pearl: Main Themes (2003)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Johann David Heinichen: Concerto Grosso in C (1715)

Benjamin Britten: Soirées musicales (1936)

Duke Ellington: Jubilee Stomp (1928)

Tomaso Albinoni: Oboe Concerto in F (1716)

Sir Malcolm Arnold: English Dances Set 2 (1951)

Carl Orff: Carmina burana: Fortune Empress of the World (1936)

Anderson & Roe: Grand Scherzo (2013)

Erich Wolfgang Korngold: Much Ado About Nothing: Suite (1919)

Antonín Dvorák: Legend No. 6 (1881)

Igor Stravinsky: Scherzo à la russe (1943)

Peter Tchaikovsky: Finale from Serenade for Strings (1880)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Antonio Salieri: Symphony in D 'Name Day' (1775)

Franz Schubert: Five Minuets: Minuet No. 3 (1813)

Joseph Haydn: Minuet & Finale from String Quartet No. 24 (1772)

Camille Saint-Saëns: Rhapsodie d'Auvergne (1884)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 4 in B-Flat (1806)

Peter Tchaikovsky: Francesca da Rimini (1876)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Vincent d'Indy: Symphony on a French Mountain Air (1886)

Igor Stravinsky: The Firebird: Suite (1919)

Nicolò Paganini: Sonata No. 4 for Violin & Guitar (1828)

Maurice Ravel: String Quartet in F (1903)

Johann Strauss Jr: Perpetual Motion (1862)

Ottokar Novácek: Perpetual Motion (1880)

Joseph Canteloube: Songs of the Auvergne: Baïlèro (1930)

Alexander Glazunov: Symphony No. 2 in f-Sharp (1886)

Sir Edward Elgar: The Wand of Youth Suite No. 2 (1908)

Dan Forrest: The Sun Never Says (2018)

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

Peter Tchaikovsky: Nocturne in c-Sharp (1888)

Emmanuel Chabrier: Lamento (1874)

Franz Liszt: Liebestraum No. 3 (1850)

Jean Sibelius: Karelia Suite: Ballade (1893)

Jules Mouquet: Pan and the Birds from 'La Flûte de Pan' (1905)

Frédéric Chopin: Nocturne No. 4 in F (1833)

César Franck: Psyché et Eros (1888)

Ludwig van Beethoven: Adagio from Piano Sonata No. 1 (1795)

François Dompierre: Mario: Theme (1984)

Daniel Dorff: Meditation at Perkiomen Creek (2021)