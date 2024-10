WCLV Program Guide 10-15-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Ivan Hallstrom "A Dream" Malmo Opera Orch/Michael Bartosch

Hugo Alfven Swedish Rhapsody #3, Op 47, "Dalecarlian" Royal Stockholm Phil/Neeme Jarvi

Wilhelm Stenhammar "Two Sentimental Romances," Op 28 Ulf Wallin, v; Malmo Sym Orch/Paavo Jarvi

Ludwig van Beethoven String Quartet No. 4 in c minor, Op.18 Amadeus Quartet

Johann Helmich Roman Drottningholm Wedding Music Uppsala Chamber Orch/Anthony Halstead

Eric Whitacre "Water Night" (1995) Brigham Young University Singers/Ronald Staheli

Samuel Barber Violin Concerto, Op. 14 Robert McDuffie, v; Atlanta Sym/Yoel Levi

Adam Saunders "Pirates Ahoy!" (2006) Royal Ballet Sinfonia/Gavin Sutherland

Adolphe-Charles Adam "Le Corsaire" English Chamber Orch/Richard Bonynge

Charles-Valentin Alkan 25 Preludes, Op 31 Laurent Martin, p

Marc-antonio Ingegneri Motet, "O sacrum convivium" Griton College cambridge Cho/Gareth Wilson

Peter Tchaikovsky Violin Concerto in D, Op. 35 Itzhak Perlman, v; London Sym Orch/Alfred Wallenstein

Domenico Scarlatti Clavier Sonata in d, Kk 64 (L 58) Scott Ross, hc

Mel Bonis Cello Sonata (1905) Victor-Julien Laferriere, vc; Theo Fouchenneret, p

Nicolo Paganini 24 Caprices for Solo Violin, Op 1 Itzhak Perlman, v

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Xaver Scharwenka "Drei Klavierstucke," Op. 86 Seta Tanyel, p

Jean Sibelius "Finlandia," Op. 26 Finnish Radio Sym Orch/Jukka-Pekka Saraste

Robert Fuchs "Andante Grazioso and Capriccio," Op. 63 Moravian Phil/Manfred Mussauer

Anton Zemlinsky Six Songs, Op 22 Anne Sofie von Otter, ms; Cord Garben, p

Xaver Scharwenka Cello Sonata in e, Op. 46a Seta Tanyel, p; Colin Carr, vc

Xaver Scharwenka Six Waltzes, Op. 28 Seta Tanyel, p

Robert Schumann "Arabeske" in C, Op. 18 Jean-Yves Thibaudet, p

Ludwig van Beethoven Clarinet and Bassoon Duo in B-Flat, WoO 27/3 Eli Heifetz, cl; Mordechai Rechtman, bn 1

Cesar Franck Symphony in d minor London Orch Society/Adrian Boult

William Lawes Song, "Why so pale" Parley of Instruments/Peter Holman

Anton Rubinstein "The Demon" Slovak Phil/Michael Hal sz

Anton Rubinstein Melodie in F Stephen Hough, p

Anton Rubinstein Etudes, Op 23 Michael Ponti, p

Anton Rubinstein "Aubade", Op 75/2 Alexander Bakhchiev, p

Francis Poulenc "Aubade" (1929) Michael Boriskin, p; Bronx Arts Ens/Michael Bartos

Johann Sebastian Bach Lute Suite in g, BWV 995 Paul Galbraith, 8-string g

Francis Poulenc "Valse" (1919) Pascal Roge, p

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Anatoly Liadov: The Musical Snuff Box (1893)

Marie-Auguste Durand: Waltz No. 1 in E-Flat (1870)

Johann Peter Emilius Hartmann: Overture to 'Hakon Jarl' (1844)

Johann Strauss Jr: Waltz 'Vienna Blood' (1873)

Carl Orff: Carmina burana: O fortuna (1936)

Getty H. Huffine: March "Them Basses" (1924)

Joseph Haydn: Andante from Symphony No. 101 'Clock' (1794)

Richard Wagner: Die Meistersinger: Prize Song (1867)

Frédéric Chopin: Prelude No. 3 (1839)

Gabriel Fauré: Ave verum corpus (1894)

Teodoro Matias da Rocha: Vassourinhas (1909)

Franz Schubert: Der Schmetterling (1820)

Chris Marshall: Heartstrings (2012)

Arthur Honegger: Danse de la chèvre (1921)

George Gershwin: Impromptu in Two Keys (1924)

Pietro Mascagni: Cavalleria rusticana: Intermezzo (1890)

Stanley Myers: The Deer Hunter: Cavatina (1978)

Peter Tchaikovsky: Capriccio italien (1880)

Samuel Barber: Finale from Violin Concerto (1939)

Anonymous: God Save the Queen (1730)

Giacomo Puccini: Gianni Schicchi: O mio babbino caro (1918)

Carl Maria von Weber: Der Freischütz: Overture (1821)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Claude Debussy: Suite bergamasque: Prélude (1905)

Igor Stravinsky: Pétrouchka: Russian Dance (1923)

Franz Liszt: Symphonic Poem No. 9 'Hungaria' (1854)

Wolfgang Amadeus Mozart: Horn Concerto No. 3 in E-Flat (1787)

Dmitri Shostakovich: Piano Concerto No. 1 in c (1933)

George Frideric Handel: An Occasional Oratorio: Overture (1746)

Frederick Delius: Late Swallows (1919)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Bedrich Smetana: Má vlast: The Moldau (1879)

Sergei Rachmaninoff: Piano Concerto No. 4 in g (1926)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Dag Wirén: March from Serenade for Strings (1937)

Carl Nielsen: Aladdin Suite: Oriental March (1919)

Muzio Clementi: Piano Concerto in C (1794)

Franz Schubert: Theme & Variations from Octet (1824)

Peter Tchaikovsky: String Sextet in d 'Souvenir of Florence' (1890)

Bernhard Crusell: Divertimento for Oboe & Strings (1823)

Charles Avison: Concerto Grosso No. 2 after Scarlatti (1743)

Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Folk Dance (1936)

Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Death of Tybalt (1936)

Ottorino Respighi: Ancient Airs & Dances Suite No. 1 (1917)

Louis Théodore Gouvy: Scherzo from Symphony No. 4 (1856)

Frédéric Chopin: Variations on 'Là ci darem la mano' (1827)

John Williams: Memoirs of a Geisha: Sayuri's Theme (2005)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

George Frideric Handel: Music for the Royal Fireworks: Overture (1749)

John Rutter: Suite for Strings (1971)

Richard Rodgers: The Sound of Music: My Favorite Things (1959)

Carl Maria von Weber: Rondo from Piano Sonata No. 1 (1812)

Richard Wagner: Rienzi: Overture (1842)

Felix Mendelssohn: The Marriage of Camacho: Overture (1825)

Sir William Walton: Coronation Te Deum (1953)

Charles Ives: Finale from Symphony No. 1 (1898)

Leroy Anderson: The Irish Suite: The Last Rose of Summer (1947)

Franz Lehár: The Merry Widow: Waltz (1905)

Jean Françaix: Concertino for Piano & Orchestra (1932)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

John Philip Sousa: El Capitan and His Friends: Suite (1898)

Isaac Albéniz: Iberia: Triana (1907)

György Cziffra: Concert Etude No. 2 (1970)

Dag Wirén: Serenade for Strings (1937)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Claude Debussy: La mer (1905)

Mikalojus Ciurlionis: The Sea (1907)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Sergei Rachmaninoff: Piano Concerto No. 2 in c (1901)

Alan Hovhaness: Let the Living and The Celestial Sing (1980)

Mario Castelnuovo-Tedesco: Love's Labour's Lost: Four Dances (1953)

Giuseppe Verdi: String Quartet (1873)

Sir Charles Hubert H. Parry: An English Suite: Prelude (1918)

Gerald Finzi: Prelude (1925)

Ola Gjeilo: The Lake Isle (2015)

Richard Strauss: Also sprach Zarathustra (1896)

John Knowles Paine: Poseidon and Amphitrite (1888)

Anton Bruckner: Adagio from Symphony No. 7 (1883)

23:00 QUIET HOUR

Alberto Hemsi: Meditation in Armenian Style (1925)

Joaquín Rodrigo: Soleriana: Pastorale (1953)

Dave Brubeck: La Fiesta de la Posada: Lullaby (1976)

Nicolò Paganini: Romance from Grand Sonata for Guitar & Violin (1803)

Anton Webern: Langsamer Satz (1905)

Benny Golson: Classical Dreams (2020)

Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio from Clarinet Concerto (1791)

Gabriel Yared: The English Patient: Convento di Sant' Anna (1996)

Roberto Piana: Improvisation on 'Era di maggio' (2017)

Mario Castelnuovo-Tedesco: Andante from Guitar Quintet (1950)