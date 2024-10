WCLV Program Guide 10-09-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

0:00:00 Josquin Des Prez "La Bernardina" Les Menestriers Picards Calliope CAL-9512 Josquin Des Pres / Robin & Marion 2:34

0:02:34 Josquin Des Prez "Petite Camusette" Les Menestriers Picards Calliope CAL-9512 Josquin Des Pres / Robin & Marion 2:53

0:05:27 Claude Gervaise "Allemandes" Piffaro (Renaissance Band) DG Archiv 447107-2 Chansons et Danceries: French Renaissance Wind Music * Piffaro 3:17

0:08:44 Rene Gerber "Aucassin et Nicolette" Craiova Phil/Modest Cichirdan Gallo CD-620 Rene Gerber 11:57

0:22:13 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 8 in e minor, Op.59 No. 2, "Razumovsky" Amadeus String Quartet DG 423473-2 (7) Beethoven: Complete String Quartets 32:40

0:54:53 Elisabeth Jacquet de la Guerre Clavier Suite in A Karen Flint, hc Plectra PL2-1003 (2) de la Guerre: Complete Works for Harpsichord 1:43

1:00:00 Antonio Vivaldi Dresden Concerto in C RV 192 Freiburg Baroque Orch/Gottfried von der Goltz Naive OP 30283 Vivaldi: I Concerti di Dresda 5:11

1:05:11 Johann David Heinichen Dresden Concerto in F, S 233 Musica Antiqua Koln/Reinhard Goebel DG Archiv 437549-2 (2) Dresden Concerti 8:34

1:13:45 Ferdinand David Trombone Concertino in E-Flat, Op 4 Mark Davidson, tb; Viktor Valkov, p Bridge 9581 A la maniere 15:01

1:30:26 Felix Mendelssohn Violin Concerto in e minor, Op. 64 Jascha Heifetz, v; Boston Sym Orch/Charles Munch RCA 61391-2 Beethoven: Violin Concerto in D/ Mendelssohn: Violin Concerto in E Minor 24:04

1:54:30 Burleigh "Pictures," Op 30 Jascha Heifetz, v; Emanuel Bay, p RCA 61750-2 (2) The Heifetz Collection, Volume 19: 51 Miniatures 1944-1946 1:34

2:00:00 Ralph Vaughan Williams Hymn-Tune, "I Vow to Thee, My Country" Cardiff Festival Cho/Owain Arwel Hughes Carlton 30367-01222 Hymns of Vaughan Williams 2:17

2:02:17 Ralph Vaughan Williams Hymn-Tune, "England Arise!" Cardiff Festival Cho/Owain Arwel Hughes Carlton 30367-01222 Hymns of Vaughan Williams 3:09

2:05:26 Wolfgang Amadeus Mozart Violin Sonata in A, K 305 Andrew Smith, v; Joshua Pierce, p MSR Classics MS-1800 (6) Mozart: The Violin Sonatas 14:33

2:19:59 Wolfgang Amadeus Mozart "Les petits riens," K 299b Wurttemberg Chamber Orch/Jorg Faerber Brilliant Classics 92540 (170) Mozart: Complete Edition 1:20

2:21:19 Ralph Vaughan Williams Symphony No. 3, "Pastoral" New Philharmonia/Sir Adrian Boult; Margaret Price, s EMI CDC7-47214-2 N/A 33:33

2:54:52 Ina Boyle "Looking Back" Ben McAteer, br; Iain Burnside, p Delphian DCD-34253 Ina Boyle: Songs 1:41

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

3:00:00 George Frideric Handel "Solomon" Collegium Musicum 90/Simon Standage Chandos CHAN-0685 Handel and the Oratorio 5:15

3:05:15 Ottorino Respighi "Belkis, Queen of Sheba" Suite Philharmonia Orch/Geoffrey Simon Chandos CHAN-8405 Respighi 22:30

3:27:45 George Frideric Handel "Solomon" Los Angeles Guitar Quartet Delos DE-3205 For Thy Pleasure: J S Bach and Other Baroque Masters 3:24

3:31:09 George Frideric Handel "Giulio Cesare" Hans Hotter, b; Northwest German Radio Sym/Hans Schmidt-Isserstedt Walhall WLCD-0220 (2) Handel: Giulio Cesare 1:32

3:32:41 Luigi Mancinelli Cleopatra Rome Sym/Francesco La Vecchia Naxos 8.573074 Luigi Mancinelli 21:30

3:54:11 Giuseppe Verdi "Il Trovatore" Aroldo Lindi, t Tap T-333 Di Quella Pira 1:34

4:00:00 Franz Schubert Galopp and Eight Ecossaisen, D 735 Ensemble Wien Koch 3-6564-2 New Year's Concert In Vienna 1999 5:45

4:05:45 Johann Friedrich JF Schubert Clarinet and Bassoon Concerto in E-Flat Dieter Klocker, cl; Karl-Otto Hartmann, bn; Suk Chamber Orch/Petr Skvor MD+G Recordings L-3366 N/A 21:43

4:27:28 Franz Schubert "Three Military Marches," Op. 51, D. 733 Philharmonia Orch/Efrem Kurtz Seraphim 69031-2 Schubert: Symphony No.8; Rosamunde/ Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream 4:59

4:33:38 Hector Berlioz "Reverie et Caprice," Op. 8 Aaron Rosand, v; Southwest German Radio Orch/Rolf Reinhardt Vox CDX-5116 (2) N/A 7:15

4:40:53 Peter Tchaikovsky "Capriccio italien," Op. 45 Royal Concertgebouw Orch/Paul van Kempen Philips 420858-2 Tchaikovsky: Symphony No. 5, Capriccio Italien 13:03

4:53:56 Alexander Dargomizhsky Song, "I Am Sad" Mischa Maisky, vc; Pavel Gililov, p DG B0005831-02 Vocalise: Russian Romances * Mischa Maisky * Pavel Gillilov 1:32

5:00:00 Richard Wagner "Lohengrin" Royal Opera House Cho, Orch/Bernard Haitink EMI/Ang CDC7-49849-2 N/A 5:16

5:05:16 Richard Wagner "Lohengrin" New York Phil/Giuseppe Sinopoli DG 419169-2 Wagner - Sinopoli 9:52

5:15:08 Richard Wagner "Lohengrin" Oslo Phil/Maris Janssons Seraphim 73299-2 Wagner: Overtures And Orchestral Music 2:57

5:18:05 Joachim Raff Duo on themes from Wagner's "Lohengrin," Op 63/3 Livia Sohn, v; Benjamin Loeb, p Naxos 8.570202 Violin Recital: Sohn, Livia - HUBAY, J. / RAFF, J. / PAGANINI, N. / LALO, E. / STRAVINSKY, I. (Opera Fantasies for Violin, Vol. 1) 9:12

5:29:11 Bernhard Henrik Crusell Clarinet Concerto #3 in B-Flat, Op 11 Steven D Hartman, cl; New York Scandia Sym/Dorrit Matson Centaur CRC-2495 Crusell: Clarinet Concertos, Etc 25:11

5:54:22 Jean Sibelius "King Christian II" Suite, Op. 27 Lahti Sym Orch/Osmo Vanska BIS CD-918 Karelia Suite / King Christian II / Pelleas Et Melisande (Original Versions) 1:51

05:56:51 Erik Satie: Le Piccadilly (1904) Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290 1:33

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:08 Aaron Copland: Rodeo: Saturday Night Waltz (1942) Detroit Symphony Leonard Slatkin Naxos 503293 5:00

06:13:16 Isaac Albéniz: Iberia: El Albaicín (1908) Cincinnati Symphony Jesús López-Cobos Telarc 80470 8:13

06:23:27 Richard Wagner: The Flying Dutchman: Sailors' Chorus (1841) Leipzig Radio Chorus Men Dresden State Orchestra Silvio Varviso Philips 422410 2:32

06:27:19 Francesco Geminiani: Concerto Grosso No. 7 after Corelli in d (1726) Academy of Ancient Music Andrew Manze Harmonia Mundi 907261 9:57

06:37:26 Gus Edwards: In My Merry Oldsmobile (1905) Milan Turkovic, bassoon Koch Intl 1374 1:40

06:40:43 Giuseppe Verdi: I vespri siciliani: Overture (1854) London Symphony Claudio Abbado Sony 304505 9:11

06:51:21 William Bolcom: Graceful Ghost Rag (1970) Spencer Myer, piano Steinway 30041 4:30

06:56:28 Richard Rodgers: Victory at Sea: Guadalcanal March (1952) Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80175 3:08

07:03:47 Manuel de Falla: Pedrelliana from 'Homenajes' (1939) BBC Philharmonic Juanjo Mena Chandos 10694 7:02

07:12:16 Peter Tchaikovsky: Sonatina from Serenade for Strings Op 48 (1880) Philadelphia Orchestra Christoph Eschenbach Ondine 1150 10:46

07:23:33 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 10: Puck Op 71 # 3 (1901) Gil Shaham, violin Deutsche Gram 463483 1:42

07:27:47 John Williams: Raiders of the Lost Ark: Raiders' March (1981) Berlin Philharmonic John Williams Deutsche Gram 5:46

07:33:44 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 4: Bourrée BWV 1069 (1723) Cologne Chamber Orchestra Helmut Müller-Brühl Naxos 503293 2:44

07:41:06 Camille Saint-Saëns: Fantaisie for Harp Op 95 (1893) Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273 8:47

07:52:05 Louis Moreau Gottschalk: Pasquinade Op 59 (1869) Cecile Licad, piano Naxos 559145 3:08

07:55:49 Eduard Strauss: Non-Stop Polka Op 112 (1874) Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Decca 4782601 2:16

07:58:11 Zez Confrey: Dizzy Fingers (1923) Richard Dowling, piano Klavier 77035 2:04

08:06:58 Camille Saint-Saëns: The Carnival of the Animals: Pt. 3 (1886) Peter Schickele, narrator Atlanta Symphony Yoel Levi Telarc 80350 7:25

08:16:49 Gioacchino Rossini: The Siege of Corinth: Overture (1826) London Symphony Thomas Schippers EMI 64335 9:36

08:28:00 Jacques Offenbach: La Périchole: O mon cher amant (1868) Sol Gabetta, cello Prague Philharmonic Orchestra Charles Olivieri-Munroe RCA 735962 2:13

08:30:35 Ralph Burns: Sophisticated Ladies (A Tribute to Duke Ellington) (1983) Boston Pops John Williams Decca 4851590 8:20

08:40:58 Antonín Dvorák: Finale from String Quartet No. 13 Op 106 (1895) Cypress String Quartet Avie 2275 10:40

08:53:18 Domenico Scarlatti: Sonata in g Kk 30 'Cat's Fugue' (1739) Alan Feinberg, piano Steinway 30034 3:48

08:57:20 Miklós Rózsa: Ben-Hur: Prelude (1959) Boston Pops Keith Lockhart BostonPops 4 3:55

09:05:26 Franz Liszt: Piano Concerto No. 1 in E-Flat (1849) Martha Argerich, piano London Symphony Claudio Abbado Deutsche Gram 4793449 17:30

09:24:08 Aaron Copland: Old American Songs Set No. 1: Simple Gifts (1950) Thomas Hampson, baritone St. Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Teldec 77310 1:37

09:28:57 Lowell Liebermann: Frankenstein: Act 1 Prologue (2016) San Francisco Ballet Orchestra Martin West Reference 148 5:45

09:33:52 Jeannette Sorrell: Sugarloaf Mountain (2014) Apollo's Fire Ensemble Singers Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2329 5:02

09:37:26 Jeannette Sorrell: Sugarloaf Mountain (2014) Apollo's Fire Ensemble Singers Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2329 5:02

09:44:04 Emmanuel Chabrier: España (1883) Philadelphia Orchestra Eugene Ormandy Sony 975748 5:51

09:52:29 Gabriel Pierné: Scherzo-Caprice Op 25 (1890) Stephen Coombs, piano BBC Scottish Symphony Ronald Corp Hyperion 67348 7:57

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:05 Camille Saint-Saëns: Danse macabre Op 40 (1874) Salut Salon Warner 554295 4:38

10:06:13 Camille Saint-Saëns: The Carnival of the Animals: The Swan (1886) Yo-Yo Ma, cello Sony 510316 2:49

10:10:51 Leos Janácek: Taras Bulba (1918) Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 430204 23:45

10:36:12 Johann Christoph Friedrich Bach: Symphony No. 4 in E (1780) Orchestra of St Luke's Dennis Russell Davies MusicMasters 7062 8:28

10:45:28 Joseph Haydn: Gypsy Rondo from Piano Trio No. 39 (1795) Joseph Kalichstein, piano Dorian 90164 3:04

10:51:09 Ludwig van Beethoven: String Quartet No. 16 in F Op 135 (1826) Vienna Philharmonic Leonard Bernstein Deutsche Gram 435779 31:22

11:24:45 Pablo de Sarasate: Carmen Fantasy Op 25 (1883) Gil Shaham, violin Orchestra of Castile & Leon Alejandro Posada Canary 7 12:22

11:38:46 Camille Saint-Saëns: Septet in E-Flat Op 65 (1881) Ensemble Vivant Opening Day 9379 17:36

11:57:16 Johann Strauss Jr: Polka 'Tritsch-Tratsch' Op 214 (1858) Berlin Philharmonic Nikolaus Harnoncourt Teldec 24489 2:31

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:06:39 Ottorino Respighi: The Pines of Rome (1924) Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 21:01

12:29:34 Felix Mendelssohn: Symphony No. 4 in A Op 90 'Italian' (1833) Cleveland Orchestra George Szell CBS/Sony 485 27:09

12:58:18 John Bull: Lord Lumley's Galliard (1600) Alan Feinberg, piano Steinway 30019 1:51

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

13:01:01 Franz Schubert: Impromptu No. 2 in E-Flat D 899/2 (1828) Vassily Primakov, piano Bridge 9327 4:46

13:07:02 Peter Tchaikovsky: Impromptu in e Op 72 # 1 (1893) Mikhail Pletnev, piano Deutsche Gram 4284 3:30

13:12:57 Einojuhani Rautavaara: Cantus arcticus Op 61 (1972) Helsinki Philharmonic Leif Segerstam Ondine 1041 19:18

13:35:31 Ignace Jan Paderewski: Romanze from Piano Concerto Op 17 (1889) Earl Wild, piano London Symphony Arthur Fiedler Elan 82266 9:19

13:47:14 Sergei Rachmaninoff: Moment Musical No. 6 in C Op 16 # 6 (1896) Sergei Babayan, piano Deutsche Gram 4839181 4:58

13:54:23 George Frideric Handel: Water Music Suite No. 1 (1717) Aradia Ensemble Kevin Mallon Naxos 503293 29:19

14:25:41 Eric Coates: London Suite (1933) Sinfonia ViVa Malcolm Nabarro ASV 2053 14:19

14:42:05 Franz Schubert: Rosamunde: Overture D 797 (1820) Vienna Philharmonic Karl Münchinger Decca 4785437 10:26

14:53:57 Mario Castelnuovo-Tedesco: Fiesta from Guitar Concerto No. 2 Op 160 (1953) Kazuhito Yamashita, guitar London Philharmonic Leonard Slatkin RCA 60355 6:28

15:01:40 Franz Liszt: Paraphrase on Chopin's 'My Joys' (1860) Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421 3:19

15:05:14 Franz Liszt: Paraphrase on Spohr's Romance 'The Rose' S 571 (1876) Geoffrey Tozer, piano Chandos 9471 4:07

15:11:32 Richard Strauss: Till Eulenspiegel's Merry Pranks Op 28 (1895) Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 0004 13:59

15:27:44 Enrique Granados: El pelele (1911) Brazilian Guitar Quartet Delos 3466 4:45

15:34:47 Camille Saint-Saëns: The Carnival of the Animals (1886) Cincinnati Pops John Morris Russell FanfareCin 4 16:29

15:52:06 John Barry: High Road to China: Suite (1983) City of Prague Philharmonic Nic Raine Silva 1055 8:07

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:04:17 Jules Massenet: Airs slovaques from Piano Concerto (1903) Stephen Coombs, piano BBC Scottish Symphony Jean-Yves Ossonce Hyperion 66897 7:04

16:13:27 Charles Avison: Concerto Grosso No. 9 after Scarlatti (1743) English Concert Trevor Pinnock Archiv 415518 12:18

16:29:31 Patrick Doyle: Hamlet: Ophelia's Funeral (1996) City of Prague Philharmonic Kenneth Alwyn Silva 1094 5:13

16:36:54 Johann Sebastian Bach: Finale from Brandenburg Concerto No. 4 BWV 1049 (1720) Alan Choo, violin Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2520 4:53

16:44:13 Carl Maria von Weber: Scherzo & Finale from Symphony No. 1 Op 19 (1807) Queensland Symphony John Georgiadis Naxos 550928 10:46

16:56:20 Ottorino Respighi: Ancient Airs & Dances Suite No. 1: Passo mezzo (1917) Lausanne Chamber Orchestra Jesús López-Cobos Telarc 80309 3:38

17:04:41 Alexander Borodin: Scherzo from Symphony No. 1 (1867) Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 572786 6:50

17:13:08 Henry Charles Litolff: Scherzo from Concerto Symphonique No. 4 Op 102 (1852) Yuja Wang, piano San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SFS Media 60 7:24

17:22:36 Anton Arensky: Variations on Theme by Tchaikovsky Op 35a (1893) Ying Quartet Sono Luminus 92143 12:45

17:39:27 George Gershwin: Prelude No. 2 'Blue Lullaby' (1926) Burning River Brass BurnRiver 2013 4:09

17:44:34 Dmitri Shostakovich: Jazz Suite No. 1: Foxtrot (1934) Burning River Brass BurnRiver 2013 3:54

17:50:27 Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 48 'Maria Theresia' (1773) Orpheus Chamber Orchestra Deutsche Gram 419607 9:35

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:08:04 Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 5 in D BWV 1050 (1721) Jeannette Sorrell, harpsichord Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2489 21:08

18:31:16 Robert Schumann: Novelette No. 6 Op 21 # 6 (1838) Kotaro Fukuma, piano Naxos 557668 4:05

18:37:24 Claude Debussy: Arabesque No. 2 (1888) Kotaro Fukuma, piano Hortus 113 3:22

18:42:16 Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 6 for Orchestra S 359/6 'Carnival at Pest' (1860) Budapest Festival Orchestra Iván Fischer Deutsche Gram 4779525 10:53

18:54:44 Franz Liszt: Schubert Song 'Auf dem Wasser zu singen' S 558/2 (1838) Kotaro Fukuma, piano EDP 2 4:06

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

19:01:38 Camille Saint-Saëns: Symphony No. 3 in c Op 78 'Organ' (1886) Gaston Litaize, organ Chicago Symphony Daniel Barenboim Deutsche Gram 4796018 34:19

19:37:31 Kara Karayev: Don Quixote (1960) Bournemouth Symphony Kirill Karabits Chandos 40 20:27

20:00 OVATIONS: Apollo’s Fire, Jeannette Sorrell, conductor; Apollo’s Singers; Andréa Walker, soprano; Aryeh Nussbaum Cohen, countertenor; Lawrence Wiliford, tenor; Edward Vogel, baritone

Johann Sebastian Bach: Sinfonia from Cantata BWV 42

Johann Sebastian Bach: Easter Cantata (Erfreut euch, ihr Herzen) BWV 66

Johann Sebastian Bach: Easter Oratorio BWV 249

21:30 OVATIONS POSTLUDE

21:29:50 Sir John Stevenson: The Last Rose of Summer (1813) John O'Conor, piano Irish Chamber Orchestra Mitch Farber WSchatz 14 5:26

21:35:16 John Field: Nocturne No. 3 in A-Flat (1812) Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672 4:51

21:40:31 Johann Sebastian Bach: French Suite No. 5: Sarabande BWV 816 (1722) Simone Dinnerstein, piano Telarc 80715 5:23

21:45:55 Joaquín Rodrigo: Distant Sarabande (1926) Manuel Barrueco, guitar EMI 56175 4:58

21:51:15 Chevalier de Saint-Georges: Largo from Violin Concerto Op 5 # 2 (1775) Rachel Barton Pine, violin Encore Chamber Orchestra Daniel Hege Cedille 214 8:37

22:00 IN TRIBUTE TO A. GRACE LEE MIMS with Rob Grier – classical music featuring African American composers and performers.

22:02:35 Camille Saint-Saëns: Tarantelle in a Op 6 (1857) Demarre McGill, flute Chicago Youth Symphony Allen Tinkham Cedille 187 6:06

22:10:23 Camille Saint-Saëns: Piano Concerto No. 2 in g Op 22 (1868) André Watts, piano Atlanta Symphony Yoel Levi Telarc 80386 24:02

22:36:31 Chevalier de Saint-Georges: Symphonie Concertante in G Op 13 # 2 (1778) Miriam Fried, violin London Symphony Paul Freeman Sony 586215 15:22

22:52:52 Chevalier de Saint-Georges: Scene from 'Ernestine' (1777) Faye Robinson, soprano London Symphony Paul Freeman Sony 586215 6:08

23:00 QUIET HOUR

23:01:40 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 3: Erotik Op 43 # 5 (1884) Iceland Symphony Petri Sakari Chandos 9028 3:56

23:05:36 Billy Strayhorn: Lush Life (1937) Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460811 6:25

23:12:01 Wolfgang Amadeus Mozart: Larghetto from Clarinet Quintet K 581 (1789) David Shifrin, clarinet Emerson String Quartet Deutsche Gram 459641 6:39

23:18:49 Max Reger: The Violin-Playing Hermit Op 128 # 1 (1913) Jaap van Zweden, violin Royal Concertgebouw Orchestra Neeme Järvi Chandos 8794 8:15

23:27:04 Gustav Holst: In the Bleak Midwinter (1906) Burning River Brass BurnRiver 2008 4:27

23:31:32 William Bolcom: Recitatif from Twelve New Etudes, Book 1 (1988) Ran Dank, piano Avie 2475 4:20

23:36:21 Peter Tchaikovsky: Andante cantabile Op 11 (1871) Ying Quartet Telarc 80685 6:57

23:43:19 Alexander Glazunov: Ballet Scenes: Pas d'action Op 52 (1895) Minnesota Orchestra Edo de Waart Telarc 80347 4:37

23:47:57 Isaac Albéniz: Iberia: Evocatión (1906) Cincinnati Symphony Jesús López-Cobos Telarc 80470 5:22

23:53:28 Alexander Voormolen: Arioso from Concerto for 2 Oboes (1935) Pauline Oostenrijk, oboe The Hague Philharmonic Matthias Bamert Chandos 9815 6:03