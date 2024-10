WCLV Program Guide 10-08-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Peter Tchaikovsky Seven Songs, Op. 47 Wallfisch, English Chamber Orch/Simon

Ferdinand Ries Piano Concerto in E-flat, Op 42 Christopher Hinterhuber, p; New Zealand Sym Orch/Uwe Grodd

Peter Tchaikovsky Sixteen Children's Songs, Op. 54 Wallfisch, English Chamber Orch/Simon

Anton Arensky Variations on a Theme by Tchaikovsky, Op 35a St Petersburg Camerata/Saulius Sondeckis

Peter Tchaikovsky Six Songs, Op. 63 Takako Nishizaki, v; Queensland Sym/Peter Breiner

Ruth Crawford Seeger Nine Preludes for Piano (1924-28) Sarah Cahill, p

Amy (Mrs HHA) Beach Four Sketches, Op 15 Joanne Polk, p

Roy Harris "An American Overture (When Johnny Comes Marching Home)" Louisville Orch/Jorge Mester

Roy Harris Symphony #6, "Gettysburg" (1943-4) Pacific Sym Orch/Keith Clark

Vincent Persichetti Serenade No. 11, Op. 85 North Texas Wind Sym/Eugene Corporon

Malcolm Lipkin "From Across La Manche" (1998) Royal Ballet Sinfonia/Gavin Sutherland

Ernest John Moeran Two Pieces for Small Orchestra (1931-2) Ulster Orch/Vernon Handley

Zdenek Fibich "A Night at Karlstejn Castle" Prague Radio Sym/Frantisek Vajnar

Otilie Dvorak "Humoresque" Tomas Visek, p

Frantisek Benda Violin Concerto in D Josef Suk, v; Suk Chamber Orch/Christian Benda

Bohuslav Martinu "Who is the Most Powerful in the World" (1923) Prague SymJiri Belohl vek

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Giacomo Meyerbeer "Dinorah" Ruth Ann Swenson, s; London Phil/Nicola Rescigno

Ludwig van Beethoven Symphony No. 2 in D, Op. 36 Berlin Phil/Herbert von Karajan

Giacomo Meyerbeer "Der Fischer und das Milchmadchen" Czech Chamber Phil/Dario Salvi

Giacomo Meyerbeer "Les Huguenots" New Zealand Sym Orch/Darrell Ang

Sigismond Thalberg Fantasy on Meyerbeer's "Les Huguenots", Op 20 Michael Ponti, p

Giacomo Meyerbeer "Der Fischer und das Milchmadchen" Czech Chamber Phil/Dario Salvi

Dmitri Shostakovich "The Gadfly" Suite, Op 97a Sheku Kanneh-Mason, vc; City of Birmingham Symphony Orchestra/Mirga Grazinyte-Tyla

Serge Prokofiev Five Melodies, Op. 35b Laura Gilbert, f; Emma Tahmizian, p

Dmitri Shostakovich Cello Concerto No. 1 in E-Flat, Op. 107 Sheku Kanneh-Mason, vc; City of Birmingham Symphony Orchestra/Mirga Grazinyte-Tyla

Alexander Scriabin Five Preludes, Op 74 Robert Taub, p

Walter Rogers "The Volunteer" Cincinnati Conservatory Wind Sym/Eugene Migliaro Corporon

Ludwig van Beethoven Sextet in E-Flat for Two Horns & Strings, Op 81b Dallas Chamber Orch/Ronald Neal

Oskar Bohme Brass Sextet in e-flat, Op 30 New York Brass Quintet

Claude Debussy "Jeux (Poeme danse)" Cleveland Orch/Pierre Boulez

Joseph Boudin de Boismortier "Fragments melodiques" Le Concert Spirituel/Herve Niquet

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Johann Sebastian Bach: Cantata No. 42: Sinfonia (1725)

Johan Halvorsen: Dances from 'Mascarade' (1922)

Wolfgang Amadeus Mozart: Don Giovanni: Champagne Aria (1787)

Percy Grainger: Colonial Song (1912)

Heinrich Schütz: Psalm 100 'Jauchzet dem Herren' (1619)

Scott Joplin: Maple Leaf Rag (1899)

Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento in B-Flat for Strings K 137 (1772)

Heitor Villa-Lobos: Ciranda No. 3 'Madame Sancha' (1926)

John N. Klohr: Billboard March (1901)

Franz Schubert: String Trio No. 1 in B-Flat (1816)

Jean Sibelius: Kullervo: Kullervo Goes to Battle (1892)

Michael Praetorius: Terpsichore: Gavotte (1612)

Emile Waldteufel: Waltz 'Estudiantina' (1883)

John Mundy: Judica me Deus (1600)

Claude Debussy: Violin Sonata in g (1917)

Franz Liszt: Valse oubliée No. 1 (1881)

George Frideric Handel: Oboe Concerto No. 3 in g (1710)

Maurice Ravel: Scherzo from String Quartet (1903)

Antonio Salieri: Sinfonia Veneziana (1786)

Sergei Rachmaninoff: Prelude No. 4 in d (1903)

Alberto Ginastera: Estancia: The Farm Workers (1941)

Tylman Susato: The Danserye: Renaissance Dances (1551)

Johann Sebastian Bach: Finale from Keyboard Concerto No. 1 (1738)

Niels Gade: Scherzo from Symphony No. 1 (1842)

Benjamin Britten: The Young Person's Guide to Orchestra (1946)

Ludwig van Beethoven: Rondo from Piano Quartet (1796)

Giacomo Puccini: La bohème: Musetta's Waltz (1896)

Pablo de Sarasate: Spanish Dance No. 4 'Jota navara' (1878)

Peter Tchaikovsky: Finale from Symphony No. 1 'Winter Dreams' (1866)

George Frideric Handel: Saul: Gird on Thy Sword (1739)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Enrique Granados: Danza lenta (1903)

Joaquín Turina: Danzas Andaluzas: Zapateado (1912)

Aldemaro Romero: Fuga con Pajarillo (1976)

Reynaldo Hahn: Sonatina in C (1907)

Richard Wagner: The Flying Dutchman: Overture (1841)

John Field: Piano Concerto No. 3 in E-Flat (1816)

Carl Philipp Emanuel Bach: String Symphony in B-Flat (1773)

Nikolai Tcherepnin: The Enchanted Kingdom (1904)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 41 in C 'Jupiter' (1788)

Franz Schubert: Gloria from Mass No. 6 (1828)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Alessandro Scarlatti: Il giardino di rose: Overture (1707)

Claude Debussy: Estampes: Jardins sous la pluie (1903)

Manuel Ponce: Piano Concerto No. 1 'Romántico' (1912)

Ludwig van Beethoven: Adagio from Symphony No. 9 'Choral' (1823)

Alexander Glazunov: Symphony No. 4 in E-Flat (1893)

Erich Wolfgang Korngold: Cello Concerto in C (1950)

Antonio Vivaldi: Concerto for 2 Guitars (1720)

Michael Praetorius: Terpsichore: La Bourée (1612)

Michael Praetorius: Terpsichore: Bransle de la torche (1612)

Maurice Ravel: Boléro (1928)

Alberto Nepomuceno: Brazilian Suite: Batuque (1891)

Joseph Haydn: Symphony No. 88 in G (1787)

Max Steiner: The Fountainhead: Suite (1949)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Sergei Rachmaninoff: Suite No. 2: Tarantella (1901)

Johann Sebastian Bach: Concerto for Oboe & Violin (1735)

Richard Rodgers: Babes in Arms: My Funny Valentine (1937)

Sir Edward Elgar: March of the Mogul Emperors (1911)

Ralph Vaughan Williams: English Folk Song Suite (1923)

Edvard Grieg: Symphonic Dance No. 2 (1898)

Arthur Honegger: Concertino for Piano & Orchestra (1924)

Peter Tchaikovsky: Finale from Symphony No. 2 'Ukrainian' (1880)

Johann Sebastian Bach: Cantata No. 156: Sinfonia 'Arioso' (1729)

Johann Sebastian Bach: Fugue from Sonata No. 1 for Solo Violin (1720)

Jean Sibelius: Lemminkäinen's Return (1897)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Wolfgang Amadeus Mozart: String Quartet No. 4 in C (1773)

Johann Sebastian Bach: Finale from Brandenburg Concerto No. 5 (1721)

Johann Sebastian Bach: Largo from Keyboard Concerto No. 5 (1740)

Antonín Dvorák: Hussite Overture (1883)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Carl Nielsen: Helios Overture (1903)

Peter Tchaikovsky: Symphony No. 6 in b 'Pathétique' (1893)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Claude Debussy: Three Nocturnes (1897)

Alexander Scriabin: Prometheus, The Poem of Fire (1910)

Franz Liszt: Symphonic Poem No. 5 'Prometheus' (1850)

Franz Schubert: Piano Sonata No. 14 in a (1823)

Julius Fucik: Winter Storms Waltz (1906)

Peter Tchaikovsky: Suite No. 2: Waltz (1883)

Alexander Borodin: Nocturne from String Quartet No. 2 (1882)

Heinrich Schütz: Musikalische Exequien (1636)

Gerald Finzi: Concerto for Clarinet & Strings (1949)

Sergei Rachmaninoff: Vocalise (1912)

23:00 QUIET HOUR

Robert Schumann: Scenes from Childhood: Träumerei (1838)

Frederick Delius: On Hearing the First Cuckoo in Spring (1912)

Johann Nepomuk Hummel: Andante from String Quartet No. 3 (1804)

Johann Sebastian Bach: Siciliano from Flute Sonata No. 2 (1730)

Ernö Dohnányi: Adagio pastorale from Symphony No. 2 (1944)

Wolfgang Amadeus Mozart: Così fan tutte: Soave sia il vento (1789)

Emmanuel Chabrier: Suite pastorale: Idyll (1881)

Arvo Pärt: Spiegel im Spiegel (1978)

Johannes Brahms: Intermezzo in A (1892)

Jean-Paul-Égide Martini: Plaisir d'amour (1784)