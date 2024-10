WCLV Program Guide 10-04-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

0:00:00 George Butterworth Song-Cycle, "A Shropshire Lad" (1911) Thomas Allen, br; Geoffrey Parsons, p Virgin 91105-2 N/A 3:07

0:03:07 George Butterworth Song-Cycle, "A Shropshire Lad" (1911) Thomas Allen, br; Geoffrey Parsons, p Virgin 91105-2 N/A 2:10

0:05:17 George Butterworth Rhapsody, "A Shropshire Lad" (1912) London Phil/Adrian Boult London 4613542 On the Banks of Green Willow 8:57

0:15:32 Xaver Scharwenka Piano Quartet in F, Op. 37 Seta Tanyel, p; Levon Chilingirian, v; Ivo-Jan van der Werff, vi; Garbis Atmacayan, vc Hyperion CDD-22046 (2) Scharwenka: Chamber Music 39:02

0:54:34 Jean-Philippe Rameau "Castor et Pollux" London Sym Orch/Charles Mackerras London 4829364 Mackerras 1:52

1:00:00 Johann Sebastian Bach Violin Sonata No. 6 in G, BWV 1019 Adrian Butterfield, v; Silas Wollston, hc Somm SOMMCD-0664-2 (2) Bach: Complete Violin Sonatas 5:20

1:05:20 Carl Philipp Emanuel Bach Flute Sonata #4 in a, Wq 128 (H 555) Eckart Haupt, f; Siegfried Pank, vi da gamba; Armin Thalheim, hc Capriccio 10101 N/A 9:14

1:14:34 Georg Philipp Telemann Flute Quartet in B-Flat, TWV 43:B2 Musica Antiqua Cologne DG Archiv B0004283-02 N/A 6:21

1:22:45 Eduard Franck Symphony in B-Flat, Op. 52 Saabrucken Radio Sym/Hans-Peter Frank Audite 20.034 Eduard Franck 32:19

1:55:04 Niels Gade "Barcarolle" Anker Blyme, p Da Capo DCCD-9116 N/A 1:50

2:00:00 Arcangelo Corelli Trumpet Sonata in D Fanfare Consort Champignon International CI-CD-102 The Intimate Sonata 5:30

2:05:30 Pietro Locatelli "L'Arte del Violino," Op 3 Suzanne Lautenbacher, v; Mainz Chamber Orch/Gunter Kehr Pantheon D-20937 (4) Pietro Locatelli-L'Arte dei Violino 21:29

2:26:59 Girolamo Fantini Trumpet Sonata, "Detta del Panicalora" Fanfare Consort Champignon International CI-CD-102 The Intimate Sonata 1:42

2:28:41 Frederic Duvernoy Clarinet, Horn and Piano Trio No. 1 Ensemble Isola Crystal CD-771 Horn in Trios 8:43

2:37:24 Claude Debussy Sonata for Flute, Viola and Harp Netherlands Harp Ensemble Etcetera KTC-1021 Music for a Summer's Day 17:35

2:54:59 Jean-Philippe Rameau "Castor et Pollux" London Sym Orch/Charles Mackerras London 4829364 Mackerras 1:30

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

3:00:00 Jean Lheritier "Nigra sum" Tallis Scholars/Peter Phillips Gimell CDGIMB-400 (4) Palestrina Masses 5:05

3:05:05 Ottorino Respighi "Vetrate di Chiesa (Church Windows)" (1925) Pacific Sym/Keith Clark Reference Recordings RR-15-CD Respighi 29:59

3:35:04 Gregorian Chant Antiphon, Mandatum novum do vobis Benedictine Monks of Santo Domingo de Silos EMI/Ang CDC5-55138-2 Las Megores Obras del Canto Gregoriano 1:43

3:36:47 Franz Schubert "Der vierjahrige Posten," D 190 Prague Sinfonia/Christian Benda Naxos 8.570328 Schubert: Complete Overtures, Vol 1 7:22

3:44:09 Jiri Benda Symphony #6 in E-Flat Salieri Chamber Orch/Tamas Pal Chant du Monde LDC-2781050/51 (2) Benda-Complete Symphonies 10:24

3:54:33 Georg Benda Song, "Auch die sprodeste der Schonen" Istvan Kovacs, b; Aniko Horvath, hc Hungaroton HCD-31779 Benda Lieder 1:50

4:00:00 Richard Wagner "Das Rheingold" David Allen Wehr, p Connoisseur CD-4199 Liszt: Transcriptions From Wagner 5:40

4:05:40 Richard Wagner "Rienzi" Metropolitan Opera Orch DG 435874-2 Wagner: Overtures & Preludes 13:26

4:20:40 Princess Wilhelmine Von bayreuth Clavier Concerto in g Orch, Viktor Lukas, hc Campion RRCD-1333 Markgrafin Wilhelmine von Bayreuth 12:15

4:32:55 Clara Schumann Piano Concerto in a minor, Op. 7 Angela Cheng, p; Women's Phil/JoAnn Falletta Koch 3-7169-2 The Woman's Philharmonic- Boulanger: D'un Soir Triste, D'un Matin de Printemps/ Schumann: Piano Concerto In A Minor Op. 7/ Tailleferre: Concertino For Harp And Orchestra/ Mendelssohn: Overture 21:48

4:54:43 Robert Schumann Six Choral Songs, Op. 33 Polyphony/Stephen Layton Hyperion CDJ-33105 The Songs of Robert Schumann, Volume 5 1:31

5:00:00 Maurice Ravel "Jeux d'eau" Jean-Yves Thibaudet, p London 433515-2 (2) L'Oeuvre Pour Piano Seul (Complete Works For Solo Piano) 5:29

5:05:29 Claude Debussy "La Mer" Philharmonia/Geoffrey Simon Cala CACD-1001 Debussy: The Philharmonia Vol. 1 22:35

5:29:51 Johann Sebastian Bach Clavier Partita No. 6 in e, BWV 830 Jean Louis Steuerman, p Philips 416616-2 (2) The 6 Partitas BWV 825-830 25:29

5:55:20 Joseph Canteloube Songs of the Auvergne, Set 5 Netania Davrath, s; Orch/Pierre de la Roche Vanguard ATM-CD-1189 (2) Canteloube: Songs of the Auvergne Complete * Netania Davrath 1:50

05:57:48 Ernesto Halffter: Danza de la gitana (1927) Christopher Parkening, guitar EMI 49406 2:16

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:08:03 Ludwig van Beethoven: Variations on the 'Turkish March' Op 76 (1810) Emil Gilels, piano EMI 69509 7:03

06:16:21 Jean Joseph Mouret: First Suite of Symphonies (1729) Maurice André, trumpet Paris Orchestral Ensemble Jean-Pierre Wallez EMI 64100 8:36

06:26:16 Manuel Ponce: Finale from Concierto del sur (1941) Pablo Sáinz Villegas, guitar Philharmonic Orch of the Americas Alondra de la Parra Sony 75555 5:48

06:32:35 Dani Howard: Arches (2016) Royal Liverpool Philharmonic Pablo Urbina Rubicon 1125 9:08

06:43:25 Ralph Vaughan Williams: Serenade to Music (1938) London Philharmonic Vernon Handley Chandos 2419 10:39

06:55:26 Claude Debussy: Preludes Book 1: The Girl with the Flaxen Hair (1910) Pascal Rogé, piano Decca 4785437 2:23

06:59:42 John Philip Sousa: March 'Transit of Venus' (1883) Razumovsky Symphony Keith Brion Naxos 559029 1:54

07:05:29 Otto Klemperer: Das Ziel: Merry Waltz (1915) Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 92 7:57

07:15:19 Max Richter: Vivaldi's Spring Concerto Recomposed (2012) Daniel Hope, violin Berlin Concert House Orchestra André de Ridder Deutsche Gram 4792777 9:37

07:25:40 George Gershwin: Oh, Kay!: Clap Yo' Hands (1926) Alan Feinberg, piano Argo 436121 2:40

07:31:24 Eric Coates: London Suite: Knightsbridge March (1933) New London Orchestra Ronald Corp Hyperion 66968 4:31

07:41:30 Johann Sebastian Bach: Concerto for Oboe & Violin BWV 1060 (1735) Johanna Novom, violin Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2520 13:43

07:57:43 Francis Poulenc: Waltz in C (1919) Paul Crossley, piano CBS 44921 2:06

08:07:08 Antonín Dvorák: Scherzo from Serenade for Strings Op 22 (1875) Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 433549 5:31

08:13:20 Gioacchino Rossini: William Tell: Overture (1829) Prague Sinfonia Christian Benda Naxos 570934 11:32

08:25:49 Josef Bonime: Danse hébraïque (1920) Gil Shaham, violin Canary 10 2:47

08:29:09 Carl Nielsen: We, Sons of the Plains, Carry Dreams (1908) Ars Nova Copenhagen Michael Bojesen DaCapo 220569 4:18

08:33:41 Richard Rodgers: South Pacific: Overture (1949) Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Philips 434932 6:54

08:42:20 George Frideric Handel: Organ Concerto No. 5 in F Op 4 # 5 (1738) Matthew Halls, organ Ensemble Sonnerie Monica Huggett Avie 2055 8:07

08:50:59 Astor Piazzolla: Four Seasons of Buenos Aires: Spring (1970) Almeda Trio Albany 1386 4:43

08:56:00 Harry Warren: 42nd Street: 42nd Street (1933) Boston Pops Keith Lockhart BostonPops 4 4:11

09:04:36 Aaron Copland: Appalachian Spring: Suite (1945) Atlanta Symphony Robert Spano Telarc 80596 23:21

09:30:54 Josef Strauss: Waltz 'Water Colors' Op 258 (1869) Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Sony 7:36

09:40:50 John Bull: Galliard 'St. Thomas, Wake!' (1612) Alan Feinberg, piano Steinway 30019 2:27

09:43:44 Traditional: Soay Voces8 Decca 29601 3:43

09:49:22 Georg Philipp Telemann: Wind Quartet No. 6 (1730) European Baroque Soloists Denon 9613 8:38

09:59:16 Gilbert & Sullivan: The Pirates of Penzance: With Catlike Tread (1879) Nicholas Folwell, baritone Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80353 2:37

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:03:41 Paul Hindemith: Ragtime (1921) New World Symphony Michael Tilson Thomas RCA 68798 3:14

10:07:11 Igor Stravinsky: Ragtime for 11 Instruments (1918) Jenny Lin, piano Steinway 30028 5:16

10:13:56 Manuel Ponce: Concierto del sur (1941) Pablo Sáinz Villegas, guitar Philharmonic Orch of the Americas Alondra de la Parra Sony 75555 26:12

10:42:25 Luigi Cherubini: Anacréon: Overture (1803) Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner EMI 54438 8:31

10:54:09 Joseph Haydn: Symphony No. 86 in D (1786) Les Arts Florissants William Christie Harmonia Mundi 905371 28:56

11:26:29 Johann Sebastian Bach: Toccata & Fugue in d BWV 565 (1707) Helmut Walcha, organ Deutsche Gram 4796018 9:23

11:38:10 Johann Strauss Jr: Indigo and the 40 Thieves: Ballet Music (1871) Slovak Radio Symphony Johannes Wildner Marco Polo 223247 11:05

11:51:04 Johann Strauss Jr: Die Fledermaus: Ballet Music (1874) Bratislava City Choir Slovak Radio Symphony Johannes Wildner Marco Polo 223247 7:18

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:08:47 Johannes Brahms: Concerto for Violin & Cello Op 102 'Double' (1887) David Oistrakh, violin Cleveland Orchestra George Szell Warner 33:27

12:44:42 Richard Strauss: Don Juan Op 20 (1888) Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 0004 15:07

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

13:01:41 Franz Liszt: Paraphrase on Schumann's 'Widmung' S 566 (1848) Charlotte Hu, piano PentaTone 259 4:17

13:06:18 Frédéric Chopin: Mazurka No. 10 in B-Flat Op 17 # 1 (1834) Vassily Primakov, piano Bridge 9289 2:08

13:09:06 Emil von Reznícek: Serenade for Strings (1924) Deutsches Symphonie Berlin Jiri Starek Schwann 311128 21:18

13:31:42 George Frideric Handel: Concerto Grosso in d Op 3 # 5 (1734) Musicians of the Louvre Marc Minkowski Erato 94354 9:20

13:41:47 Arcangelo Corelli: Gigue from Violin Sonata Op 5 # 9 (1700) Andrew Manze, violin Harmonia Mundi 907261 2:57

13:46:59 Sir Edward Elgar: Enigma Variations Op 36 (1899) Philharmonia Orchestra Sir John Barbirolli EMI 69185 30:34

14:18:51 Wolfgang Amadeus Mozart: Variations on Sarti's 'Come un agnello' K 460 (1784) Alessio Bax, piano Signum 321 12:08

14:32:40 Sir Arnold Bax: Rogue's Comedy Overture (1936) BBC Philharmonic Vernon Handley Chandos 10122 9:53

14:43:30 Ottorino Respighi: The Fountains of Rome (1916) Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Deutsche Gram 4796018 16:51

15:00:59 George Gershwin: Porgy and Bess: Bess, You is My Woman Now (1935) Caroline Goulding, violin Telarc 80744 4:28

15:05:48 Paul Schoenfeld: Four Souvenirs: Samba (1989) Caroline Goulding, violin Telarc 80744 2:56

15:09:32 Gustav Mahler: Scherzo from Symphony No. 10 (1910) Deutsches Symphonie Berlin Riccardo Chailly Decca 421182 11:50

15:21:41 Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Morning Serenade Op 64 (1936) Martha Argerich, piano Deutsche Gram 4799854 02:16

15:25:26 Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 5 in D BWV 1050 (1721) Jeannette Sorrell, harpsichord Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2489 21:08

15:47:11 Frédéric Chopin: Mazurka No. 12 in A-Flat Op 17 # 3 (1834) Yundi, piano Mercury 4812443 5:31

15:53:08 Max Steiner: King Kong: Suite (1933) National Philharmonic Charles Gerhardt Sony 592064

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:04:01 'PDQ Bach': Safe Sextet I Virtuosi di Hoople Telarc 80295 8:45

16:14:19 Francis Poulenc: Suite Française after Claude Gervaise (1935) Michael Murray, organ Empire Brass Robert Woods Telarc 80218 12:10

16:28:51 Charles Tomlinson Griffes: Clouds Op 7 (1916) Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Naxos 559164 4:10

16:35:21 Franz von Suppé: The Torments of Tantalus (1868) Vienna Philharmonic Zubin Mehta CBS 44932 6:14

16:43:07 Ludwig van Beethoven: Allegro from Piano Sonata No. 29 Op 106 'Hammerklavier' (1818) Igor Levit, piano Sony 370387 10:13

16:54:43 Sir Edward Elgar: Pomp and Circumstance March No. 2 Op 39 (1901) New Zealand Symphony James Judd Naxos 503293 5:06

17:04:20 Alberto Nepomuceno: Scherzo from Symphony in g (1893) Minas Gerais Philharmonic Fabio Mechetti Naxos 574067 6:51

17:13:20 Antonio Vivaldi: Trio Sonata in d Op 1 # 12 'Variations on 'La Folia' (1705) Francisco Fullana, violin Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2520 10:41

17:25:46 Peter Tchaikovsky: The Seasons: October Op 37 # 10 (1876) Lang Lang, piano Sony 511758 5:40

17:31:27 Peter Tchaikovsky: The Seasons: November Op 37 # 11 'Troika' (1876) Sergei Rachmaninoff, piano Telarc 80491 3:48

17:39:04 Claude Debussy: Rêverie (1890) Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 99 4:28

17:44:48 Modest Mussorgsky: Khovanshchina: Dance of the Persian Slaves (1873) Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 71 6:48

17:53:58 Leroy Anderson: A Harvard Festival (1969) BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Naxos 559356 6:07

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:07:49 Jean Sibelius: En saga Op 9 (1901) Swedish Radio Symphony Mikko Franck Ondine 953 19:47

18:29:26 Johann Sebastian Bach: Finale from Brandenburg Concerto No. 4 BWV 1049 (1720) Alan Choo, violin Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2520 4:53

18:36:28 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 3: Air BWV 1068 (1731) Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2520 4:33

18:42:56 Sergei Taneyev: Finale from Piano Trio Op 22 (1908) Mikhail Pletnev, piano Deutsche Gram 4775419 9:37

18:53:35 Georg Philipp Telemann: Don Quixote: Overture (1761) Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2520 4:29

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

19:01:09 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 15 Op 72 # 7 (1886) Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 430171 3:26

19:06:12 Antonín Dvorák: Symphony No. 1 in c Op 3 'The Bells of Zlonice' (1865) London Symphony Witold Rowicki Philips 446527 51:53

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

20:00:42 Carl Philipp Emanuel Bach: Flute Concerto in G H 445 (1755) Patrick Gallois, flute CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier Deutsche Gram 439895 25:05

20:27:10 Joseph Haydn: String Quartet No. 48 in C Op 64 # 1 (1790) Salomon String Quartet Hyperion 67011 20:13

20:48:27 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 20 in G Op 49 # 2 (1802) Peter Takács, piano Cambria 1175 7:59

20:57:11 Gabriel Fauré: Nocturne No. 8 in D-Flat Op 84 # 8 (1902) Kathryn Stott, piano Hyperion 66911 2:56

21:02:44 Leo Brouwer: Guitar Concerto No. 3 'Elegiaco' (1986) Julian Bream, guitar RCA Victor Chamber Orchestra Leo Brouwer RCA 7718 22:03

21:25:59 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 6 Op 46 # 6 (1878) Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 430171 5:28

21:32:35 Leos Janácek: In the Mists: No. 1 (1912) Hélène Grimaud, piano Deutsche Gram 24427 4:31

21:38:44 Johann Sebastian Bach: Concerto in F after Vivaldi BWV 978 (1717) Cyprien Katsaris, piano Sony 66272 7:04

21:47:27 Aaron Copland: Appalachian Spring (1944) San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas RCA 63511 35:44

22:24:56 Karol Szymanowski: Concert Overture Op 12 (1905) BBC Symphony Edward Gardner Chandos 5115 12:03

22:38:59 Franz Liszt: Harmonies poétiques et religieuses: Bénédiction de Dieu S 173/3 (1852) Roberto Plano, piano Decca 4812479 17:57

22:57:18 Traditional: The Water is Wide Frederic Hand, guitar Willow 1036 3:01

23:00 QUIET HOUR

23:01:57 Astor Piazzolla: Milonga Prelude 'Flora's Game' (1987) Joel Fan, piano Reference 119 6:43

23:08:41 Arthur Foote: A Night Piece for Flute & Strings (1918) Maurice Sharp, flute Cleveland Sinfonietta Louis Lane Epic 1116 6:28

23:15:10 Camille Saint-Saëns: The Carnival of the Animals: The Swan (1886) Mischa Maisky, cello Orchestra of Paris Semyon Bychkov Deutsche Gram 4795448 3:50

23:19:07 Federico Mompou: Charmes (1921) Sir Stephen Hough, piano Hyperion 66963 8:47

23:27:56 Lars-Erik Larsson: Pastoral Suite: Romance Op 19 (1938) New York Scandia Symphony Dorrit Matson Centaur 2607 4:03

23:32:00 Astor Piazzolla: Oblivion (1984) Milos Karadaglic, guitar European Film Philharmonic Christoph Israel Deutsche Gram 17000 4:12

23:36:22 Franz Schubert: Rosamunde: Entr'acte No. 3 D 797/5 (1823) Vienna Philharmonic Karl Münchinger Decca 4785437 7:38

23:44:01 Federico Moreno Tórroba: Andante from Concierto de Castilla (1960) Vicente Coves, guitar Extremadura Symphony Manuel Coves Naxos 573503 6:19

23:50:20 Leo Brouwer: Canción de cuna (1978) John-Henry Crawford, cello Orchid 100198 3:05

23:53:35 Dmitri Shostakovich: Largo from Piano Sonata No. 2 Op 61 (1943) Orion Weiss, piano FHR 128 6:02