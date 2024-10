WCLV Program Guide 10-03-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

0:00:00 Dmitri Shostakovich Preludes and Fugues, Op. 87 Tatiana Nikolaeva, p Hyperion CDA-66441/3 (3) N/A 5:13

0:05:13 Antonio Vivaldi Violin Concerto in g, R 318 (Op 6/3) Andrew Manze, v; Academy of Ancient Music/Christopher Hogwood London 455653-2 Violin Concertos, Op.6 / Concerto "The Cuckoo" ["Le Coucou" - "Der Kuckuck"] 7:32

0:12:45 Johann Sebastian Bach Cello Suite No. 5 in c minor, BWV 1011 Victoria Drake, h Well-Tempered Productions WTP-5193 (2) From the Bach Notebook 21:43

0:35:55 Moise Weinberg The Golden Key" (1955) St Petersburg State Sym/Vladimir Lande Naxos 8.573085 Weinberg 18:21

0:54:16 Agathe Backer Grondahl "Folktunes and Folkdances," Op 33 Sara Aimee Smiseth, p Grand Piano GP-902 Backer Grondahl PIano Works 1:34

1:00:00 Albert Lortzing "Zar und Zimmermann" Thomas Quasthoff, br; Berlin Deutschen Oper Orch/Christian Thielemann DG 471493-2 Evening Star (German Opera Arias) 5:18

1:05:18 Albert Lortzing "Zar und Zimmermann" Leipzig Radio Sym/Feder Marco Polo 8.22031 Lortzing Overtures 6:22

1:11:40 Otto Nicolai "Die Heimkehr des Verbannten" Cologne Radio Orch/Michail Jurowski Capriccio 10592 Otto Nicolai 8:28

1:20:08 Heinrich Marschner "Des Falkners Braut," Op 65 Slovak Phil/Alfred Walter Marco Polo 8.223342 MARSCHNER : Overtures 7:45

1:29:38 Juan Crisostomo Arriaga String Quartet #2 in A Voces String Quartet MD+G Recordings MDG-6030236-2 Arriaga: Cuartetos 24:52

1:54:30 Joao De badajos Puse mis amores The Dufay Collective Avie AV-0005 Cancionero- Music For The Spanish Court 1470-1520 1:49

2:00:00 Philip Lane "Three Nautical Miniatures" (1980) Royal Ballet Sinfonia/Gavin Sutherland Marco Polo 8.225185 Lane Orchestral Music 2:40

2:02:40 Philip Lane "Three Nautical Miniatures" (1980) Royal Ballet Sinfonia/Gavin Sutherland Marco Polo 8.225185 Lane Orchestral Music 2:41

2:05:21 Phillip Lord "Nautical Overture" (1965) Royal Ballet Sinfonia/Gavin Sutherland Dutton CDLX-7190 British Light Music Premieres 3:33

2:08:54 Philip Lane "A Maritime Overture" (1982) Royal Ballet Sinfonia/Gavin Sutherland Marco Polo 8.225185 Lane Orchestral Music 7:58

2:16:52 Arnold Bax "On the Sea-Shore" (1909) Ulster Orch/Vernon Handley Chandos CHAN-10157 Britten: Four Sea Interludes, Passacaglia/ Bridge: The Sea/ Bax: On The Seashore 7:37

2:24:29 Malcolm Arnold Three Shanties, Op 4 Vega Wind Quintet LDR LDRC-1002 Vega Wind Quintet 1:49

2:26:18 Ernst von Gemmingen Violin Concerto No. 4 in A Kolja Lessing, v; Munich Radio Orch/Ulf Schirmer CPO 777866-2 Ernst von Gemmingen 28:45

2:55:03 Stephen Heller 25 Melodic Studies, Op 45 Jan Vermeulen, p Brilliant Classics 95571 (22) Virtuoso Piano Etudes 1:34

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

3:00:00 Scott Joplin "The Chrysanthemum" William Albright, p Musicmasters 7061-2-C (2) The Complete Rags Of Scott Joplin 4:55

3:04:55 John Harbison "Six American Painters" (2002) Chicago Chamber Musicians Naxos 8.559188 John Harbison Chamber Music 13:13

3:18:08 Virgil Thomson Portraits for Piano Craig Rutenberg, p Everbest 1003 (2) Virgil Thomson: A Gallery of Portraits 1:41

3:19:49 Modest Mussorgsky "Pictures at an Exhibition" Tamas Ungar, p; Philharmonia/Geoffrey Simon Cala CACD-1012 Mussorgsky: Pictures At An Exhibition- Piano Concerto Version 33:51

3:53:40 Virgil Thomson Portraits for Piano Craig Rutenberg, p Everbest 1003 (2) Virgil Thomson: A Gallery of Portraits 1:43

4:00:00 Felix Mendelssohn Capriccio in e (Op 81) Amadeus Quartet Brilliant Classics 93807 (7) The Legendary Amadeus Quartet: Recordings 1951-1957 5:24

4:05:24 Emil von Sauer "Music Box" Maria Tapia, p Genesis GCD-112 SAUER: Piano Works 3:03

4:08:27 Ignacy Friedman Musical Box Stephen Hough, p Musicmasters MMD-60135-W My Favorite Things: Virtuoso Encores 2:35

4:11:02 Anatol Liadov "A Musical Snuffbox (Waltz-Humoresque)," Op 32 St Louis Sym Orch/Leonard Slatkin RCA 68511-2 Encore! 2:10

4:13:12 Stephen Hough "Musical Jewellery Box" Stephen Hough, p Hyperion CDA-67043 Stephen Hough's New Piano Album 2:57

4:17:44 Charles Gounod "Romeo et Juliette" Regina Music Box CBS MS-7338 Wound-up Opera (Great Hits From The Opera) 2:41

4:20:25 Charles Gounod "Romeo et Juliette" Toulouse Capitole Orch/Michel Plasson EMI/Ang CDCC5-56123-2 (3) N/A 18:15

4:38:40 Maurice Ravel "Valses nobles et sentimentales" Leon Fleisher, p Sony 57307 Debussy & Ravel * Leon Fleisher 13:57

4:52:37 Francis Poulenc "Valse" from "Album des Six" French National Orch London 452937-2 Poulenc: Aubade, Les Biches, Etc. 1:48

5:00:00 Anton Bruckner "Abendzauber" T Jenkins, t; Turtle Creek Cho, Fort Worth Sym Orch Brass/T Seelig Reference Recordings RR-67-CD The Times of Day 5:00

5:05:00 Wolfgang Amadeus Mozart "The Magic Flute," K. 620 Dresden Staatskapelle/Hans Vonk Laserlight 15885 11 Overtures 7:08

5:12:08 Werner Egk "Die Zaubergeige" (1980) Mainz Wind Ensemble/Rainer Scholl Wergo WER-60179-50 Werner Egk 6:10

5:19:53 Johannes Brahms Violin Concerto in D, Op.77 Jascha Heifetz, v; Chicago Sym Orch/Fritz Reiner RCA 67896-2 Beethoven: Concerto in D/ Brahms: Concerto in D 34:21

5:54:14 Johannes Brahms "Neue Liebeslieder" Waltzes, Op. 65 Edith Mathis, s; Brigitte Fassbaender, ms; Peter Schreier, t; Dietrich Fischer-Dieskau, br DG 423133-2 Brahms 1:34

05:57:32 Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 3 (1868) Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Deutsche Gram 4796018 2:14

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:08:09 Emil von Reznícek: Donna Diana: Overture (1894) Royal Scottish National Orchestra Lance Friedel Naxos 573418 5:58

06:17:25 Ludwig van Beethoven: Consecration of the House Overture Op 124 (1822) Vienna Philharmonic Claudio Abbado Deutsche Gram 429762 10:14

06:28:51 Carl Nielsen: Five Piano Pieces Op 3 (1890) Leif Ove Andsnes, piano Virgin 45129 7:16

06:36:18 Eugène Bozza: Scherzo for Winds Op 48 (1944) Members of Scandinavian Wind Quintet Paula 58 2:32

06:41:30 Carl Philipp Emanuel Bach: Symphony in E-Flat H 664 (1776) Munich Bach Orchestra Karl Richter Deutsche Gram 4795448 9:13

06:51:01 Sir Arthur Sullivan: The Yeoman of the Guard: Overture (1888) Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 434916 5:05

06:56:26 John Williams: 1941: March (1979) US Army Field Band Col. Jim R. Keene Navona 6297 4:10

07:04:12 Lionel Bart: Selections from 'Oliver!' (1968) Cleveland Pops Orchestra Carl Topilow Azica 72216 5:36

07:12:51 Antonio Vivaldi: Concerto for 4 Violins in b Op 3 # 10 'L'Estro Armonico' (1711) Les Violons du Roy Mathieu Lussier Atma 2602 8:42

07:22:55 Roberto Piana: Improvisation on 'Funiculì, Funiculà' (2017) Antonio Pompa-Baldi, piano Steinway 30086 1:53

07:26:29 Keith Fitch: Knock on Wood (2012) Yolanda Kondonassis, harp Azica 71297 7:08

07:33:51 Frédéric Chopin: Prelude No. 7 Op 28 # 7 (1839) Grigory Sokolov, piano Deutsche Gram 4794342 0:44

07:39:40 Johannes Brahms: Scherzo & Rondo from Serenade No. 1 Op 11 (1858) Philharmonia Baroque Orchestra Nicholas McGegan PhiBaroque 5 9:00

07:50:45 Giuseppe Verdi: Aïda: Ballet Music (1870) Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 572818 4:41

07:55:31 Sholom Secunda: Bei mir bist du schön (1932) Chanticleer Warner 574272 3:13

07:59:02 George Gershwin: Fascinatin' Rhythm (1924) Peter Donohoe, piano EMI 54280 0:46

08:06:51 Maurice Ravel: Le tombeau de Couperin: Forlane (1917) Cleveland Orchestra Pierre Boulez Deutsche Gram 2121 5:52

08:13:54 Samuel Wesley: Symphony in D 'Obbligato' (1781) London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9823 11:02

08:26:29 Domenico Scarlatti: Sonata in G Kk 13 (1750) Yundi, piano Deutsche Gram 6090 4:22

08:31:27 Jan Pieterszoon Sweelinck: Laudate Dominum (1600) Cambridge Singers La Nuova Musica John Rutter Collegium 134 2:49

08:34:49 Ferdinand Ries: Finale from Grand Sextet Op 100 (1817) Nash Ensemble Hyperion 68380 6:34

08:43:31 Johann Sebastian Bach: Passacaglia & Fugue in c BWV 582 (1707) Philadelphia Orchestra Yannick Nézet-Séguin Deutsche Gram 19032 12:34

08:57:31 Bernard Herrmann: North by Northwest: Main Title (1959) Danish National Symphony John Mauceri Toccata 241 2:50

09:03:57 George Frideric Handel: Concerto Grosso in A Op 6 # 11 (1739) Orpheus Chamber Orchestra Deutsche Gram 447733 16:43

09:22:54 Sir William Walton: Scherzo from Viola Concerto (1929) Yuri Bashmet, viola London Symphony André Previn RCA 63292 4:12

09:33:39 Gerard Carbonara: Stagecoach: Suite (1939) City of Prague Philharmonic Paul Bateman Silva 5006 6:38

09:37:04 Louis Moreau Gottschalk: Le bananier Op 5 (1846) Cecile Licad, piano Naxos 559145 2:41

09:42:07 Oscar Levant: Caprice for Orchestra (1940) Concordia Marin Alsop EMI 54851 8:13

09:52:02 Franz Schubert: Ave Maria D 839 (1825) Coeli Ingold, soprano Chamber Ensemble Gregory Heislman St. John 2008 4:00

09:56:18 Jacques Offenbach: Orpheus in the Underworld: Can-Can (1858) Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80625 1:23

09:57:45 Giovanni Gabrieli: Canzon on the 7th tone à 8 No. 2 (1597) Cleveland Brass Ensemble Philadelphia Brass Ensemble Sony 87771 2:49

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:30 Steve Reich: Duet (1994) Daniel Hope, violin Basel Chamber Orchestra Daniel Hope Deutsche Gram 4795305 4:50

10:07:11 Steve Reich: Nagoya Marimbas (1994) Bob Becker, marimba Nonesuch 79430 4:29

10:13:01 Federico Mompou: Variations on a Theme by Chopin (1957) Daniil Trifonov, piano Deutsche Gram 4797518 20:28

10:34:29 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 27 in G K 199 (1773) London Mozart Players Jane Glover ASV 762 14:06

10:50:50 Felix Mendelssohn: Octet for Strings in E-Flat Op 20 (1825) Jasper Quartet Jupiter String Quartet Marquis 81613 32:00

11:25:23 Arturo Márquez: Danzon No. 2 (1994) Philharmonic Orch of the Americas Alondra de la Parra Sony 75555 9:22

11:36:24 Victor Herbert: Five Pieces for Cello & Strings (1900) Lynn Harrell, cello Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Decca 417672 15:29

11:52:26 Max Bruch: Finale from Violin Concerto No. 1 Op 26 (1868) Randall Goosby, violin Philadelphia Orchestra Yannick Nézet-Séguin Decca 4854234 7:31

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:06:34 Vincenzo Tommasini: The Good-Humored Ladies: Suite (1920) Cleveland Orchestra Louis Lane Sony 60311 20:27

12:30:04 Igor Stravinsky: Symphony in C (1940) Cleveland Orchestra Igor Stravinsky Sony 63325 28:19

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

12:59:17 Franz Schubert: Schwanengesang: Serenade D 957 (1828) Gil Shaham, violin Deutsche Gram 471568 4:09

13:03:56 Franz Schubert: Gretchen am Spinnrade D 118 (1814) The Knights Eric Jacobsen Ancalagon 137 3:24

13:08:59 Carl Philipp Emanuel Bach: Keyboard Concerto in D H 472 (1772) Anastasia Injushina, piano Hamburg Camerata Ralf Gothóni Ondine 1224 22:04

13:32:35 Enrique Granados: Valses poéticos (1887) Xuefei Yang, guitar EMI 6322 14:30

13:49:15 Sergei Rachmaninoff: Symphonic Dances Op 45 (1940) Philadelphia Orchestra Yannick Nézet-Séguin Deutsche Gram 4839839 35:27

14:26:46 Johannes Brahms: Academic Festival Overture Op 80 (1880) Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 10:20

14:38:36 Johann Joachim Quantz: Concerto for 2 Flutes (1750) Jed Wentz, flute Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Archiv 447644 12:25

14:52:11 Edmund Rubbra: Festival Overture Op 62 (1947) New Philharmonia Orchestra Vernon Handley Lyrita 235 7:08

15:00:25 Sir Arthur Sullivan: The Yeoman of the Guard: Overture (1888) Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 434916 5:05

15:05:55 Gilbert & Sullivan: The Mikado: Chorus of Nobles (1885) Welsh National Opera Chorus Men Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80284 2:17

15:10:06 Léo Delibes: Le Roi s'amuse: Suite (1882) Chamber Philharmonic Bohemia Douglas Bostock Classico 158 13:32

15:24:27 Felix Mendelssohn: Finale from Cello Sonata No. 2 Op 58 (1843) Keith Robinson, cello Blue Griffin 237 7:11

15:32:59 Peter Tchaikovsky: Hamlet Fantasy Overture Op 67 (1888) Simón Bolívar Symphony Gustavo Dudamel Deutsche Gram 15296 18:29

15:51:58 Agustín Barrios: Waltz No. 4 in G Op 8 # 4 (1923) Jason Vieaux, guitar Azica 71287 4:27

15:57:22 Max Steiner: The Charge of the Light Brigade: Forward the Light Brigade (1936) National Philharmonic Charles Gerhardt Sony 592064 2:37

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:03:54 Paul Ben-Haim: Psalm from Symphony No. 1 (1940) Israel & Berlin Philharmonic Orchestras Zubin Mehta Sony 45968 8:54

16:14:55 Antonio Vivaldi: Guitar Concerto in D RV 93 (1720) Eliot Fisk, guitar Orchestra of St Luke's MusicMasters 67097 10:40

16:28:34 Frederick Loewe: My Fair Lady: I Could Have Danced All Night (1956) Barbara Hendricks, soprano Philharmonia Orchestra Lawrence Foster EMI 54626 3:44

16:34:16 Johann Sebastian Bach: Keyboard Concerto No. 5 in f BWV 1056 (1740) Jeannette Sorrell, harpsichord Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2489 10:05

16:46:17 Ludwig van Beethoven: Consecration of the House Overture Op 124 (1822) Vienna Philharmonic Claudio Abbado Deutsche Gram 429762 10:14

16:57:53 Marc-André Hamelin: Etude No. 1 in a 'Triple Etude after Chopin' (1992) Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67789 2:11

17:04:38 Enrique Granados: Goyescas: El fandango de candil (1911) Brazilian Guitar Quartet Delos 3466 5:41

17:17:11 Fritz Kreisler: Gypsy Caprice (1927) Caroline Goulding, violin Telarc 80744 5:13

17:24:39 Aaron Copland: An Outdoor Overture (1938) Seattle Symphony Gerard Schwarz Delos 3140 9:13

17:38:07 Frédéric Chopin: Waltz No. 9 in A-Flat Op 69 # 1 'L'adieu' (1835) Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6669 4:27

17:44:36 Carl Maria von Weber: Rondo brillante in E-Flat Op 52 (1819) Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6584 6:12

17:53:06 Nikolai Budashkin: Fantasy on Two Folk Songs (1960) Rudolf Belov, domra Osipov Russian Folk Orch Vitaly Gnutov Mercury 432000 7:04

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:07:52 Joseph Haydn: String Quartet No. 23 in f Op 20 # 5 (1772) Daedalus Quartet Bridge 9326 21:54

18:31:38 Joseph Achron: Hebrew Dance Op 35 # 1 (1911) Gil Shaham, violin Canary 10 5:39

18:39:18 Salomone Rossi: Elohim Hashivenu (1600) St. Olaf Choir Anton Armstrong St.Olaf 3215 3:35

18:44:19 Hector Berlioz: Symphonie fantastique: Dream of the Witches' Sabbath (1830) Christopher O'Riley, piano Oxingale 2020 10:06

18:55:49 Joseph Achron: Hebrew Lullaby Op 35 # 2 (1911) Gil Shaham, violin Canary 10 2:28

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

19:01:16 Sir Arnold Bax: Tintagel (1919) BBC Philharmonic Vernon Handley Chandos 10122 15:07

19:17:49 Sergei Rachmaninoff: Symphony No. 3 in a Op 44 (1936) Philadelphia Orchestra Yannick Nézet-Séguin Deutsche Gram 4864775 39:42

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

20:00:36 Felix Mendelssohn: Symphony No. 4 in A Op 90 'Italian' (1833) Berlin Philharmonic Claudio Abbado Sony 304505 28:44

20:30:40 Charles Gounod: Petite Symphonie for Winds (1885) Norwegian Winds Gerard Oskamp Victoria 19095 18:25

20:49:48 Frédéric Chopin: Polonaise No. 6 in A-Flat Op 53 'Heroic' (1842) Ran Dank, piano Avie 2475 7:28

20:58:05 Darius Milhaud: Divertissement from Suite Op 157b (1936) Emanuel Hurwitz, violin EMI 72646 2:38

21:03:44 Sir William Walton: Variations on a Theme by Hindemith (1963) Cleveland Orchestra George Szell Sony 53258 22:41

21:27:30 Joaquín Turina: Danzas Fantàsticas: Orgía Op 22 (1920) Cincinnati Symphony Jesús López-Cobos Telarc 80574 4:13

21:32:47 Joaquín Rodrigo: Sonada de adiós 'Homage to Paul Dukas' (1935) Brazilian Guitar Quartet Delos 3466 3:34

21:38:48 Dieterich Buxtehude: Magnificat (1680) Cambridge Singers La Nuova Musica John Rutter Collegium 134 8:00

21:48:29 Johannes Brahms: Serenade No. 1 in D Op 11 (1858) Philharmonia Baroque Orchestra Nicholas McGegan PhiBaroque 5 48:33

22:38:52 Alberto Ginastera: Panambí: Suite Op 1 (1940) London Symphony Gisèle Ben-Dor Naxos 570999 12:30

22:53:17 Edward MacDowell: Suite No. 2: Love Song Op 48 'Indian' (1895) Ulster Orchestra Takuo Yuasa Naxos 559075 6:22

23:00 QUIET HOUR

23:01:37 Traditional: Red River Valley Dale Warland Singers Dale Warland American Choral 122 5:30

23:06:58 Richard Strauss: Intermezzo: Interlude No. 2 'Dreaming by the Fireside' (1924) Strasbourg Philharmonic Marc Albrecht PentaTone 310 7:20

23:14:19 Lü Wencheng: Autumn Moon on a Calm Lake (1935) Lang Lang, piano Deutsche Gram 8233 4:08

23:18:27 Astor Piazzolla: Histoire du Tango: Café 1930 (1986) Anne Akiko Meyers, violin Avie 2455 7:25

23:25:53 Sergei Rachmaninoff: Vocalise Op 34 # 14 (1912) San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SFS Media 60 5:25

23:31:19 Johannes Brahms: Romance in F Op 118 # 5 (1892) Jorge Federico Osorio, piano Cedille 171 4:05

23:35:34 Jack Gallagher: Pavane from Sinfonietta for Strings (2007) London Symphony JoAnn Falletta Naxos 559652 4:58

23:40:33 Henry Cowell: Hymn and Fuguing Tune No. 10 (1955) Bert Lucarelli, oboe Manhattan Chamber Orchestra Richard Auldon Clark Koch Intl 7282 9:18

23:49:52 Heitor Villa-Lobos: Song of the Black Swan (1917) John-Henry Crawford, cello Orchid 100198 2:39

23:52:41 Federico Mompou: Música Callada: Lento (1967) Anja Lechner, cello ECM 2367 5:51

23:58:42 Johannes Brahms: Waltz No. 15 Op 39 # 15 (1865) Yaara Tal, piano Sony 53285 1:21