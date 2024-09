WCLV Program Guide 09-24-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

0:00:00 Johann Sebastian Bach "Well-Tempered Clavier," Book 2, BWV 870/91 Gustav Leonhardt, hc RCA-DHM 77012-2-RG (2) Bach: Das Wohltemperierte Klavier 5:16

0:05:16 Dmitri Shostakovich Preludes and Fugues, Op. 87 Dmitri Shostakovich, p Melodiya MELCD-1002596 (5) Shostakovich Plays Shostakovich 8:22

0:13:38 Vittorio Giannini "Praeludium and Allegro" (1958) University of Houston Wind Ensemble/Tom Bennett Naxos 8.57013 Giannini 7:21

0:22:37 Ludwig van Beethoven Piano Trio #1 in E-Flat, Op 1/1 Vladimir Ashkenazy, p; Itzhak Perlman, v; Lynn Harrell, vc EMI/Ang CDFB5-85493-2 (2) Beethoven Complete Piano Trios 32:04

0:54:41 Penelope Thwaites "A Lambeth Garland" Ensemble/Penelope Thwaites Somm SOMMCD-0672 Gardens, Fables, Prisons, Dreams 1:45

1:00:00 Erkki Melartin "Sleeping Beauty," Op 22 Tampere Phil/Leif Segerstam Ondine ODE-923-2 Melartin 4:59

1:04:59 Erich Wolfgang Korngold "Marchenbilder (Fairytale Pictures)," Op. 3 Linz Bruckner Orch/Caspar Richter ASV CDDCA-1108 Korngold: Fairytale Pictures and other orchestral music 19:38

1:26:28 Stanislaw Moniuszko "Bajka (The Fairy Tale)" Sinfonia Varsovia/Grzegorz Nowak Accord 011369-2 Polish Symphonic Music of the 19th Century 12:36

1:39:04 Nicolai Rimsky-Korsakov "Skazka (Legend)," Op 29 London Sym Orch/Yondani Butt ASV CDDCA-1025 Rimsky-Korsakov 15:54

1:54:58 Wilhelm Peterson-Berger "Tornrossagan (The Story of the Sleeping Beauty)" Norrkoping Sym/Michail Jurowski CPO 999669-2 Wilhelm Peterson-Berger 1:41

2:00:00 Antonio Vivaldi "L'Olimpiade" Freiburg Baroque Orch/Thomas Hengelbrock RCA-DHM 77289-2 Bach-Vivaldi 5:39

2:05:39 Antonio Vivaldi Concerto in F for multiple instruments and strings, R 574 Freiburg Baroque Orch/Gottfried von der Goltz Naive OP 30283 Vivaldi: I Concerti di Dresda 11:11

2:16:50 Henry Purcell "The Fairy Queen" Freiburg Baroque Orch/Thomas Hengelbrock RCA-DHM 77231-2 Purcell: Instrumental Suites 1:48

2:18:38 Johannes Brahms String Sextet #2 in G, Op 36 Daniel Hoxter, p; John Harding, v; Matthias Feile, vc Koch 3-1365-2 Brahms: Trios after the String Sextets 36:49

2:55:27 Georg Philipp Telemann "Brockes-Passion" Birgitte Christensen, s; Berlin Academy for Ancient Music/Rene Jacobs Harmonia Mundi HMC-902013.14 (2) Brockes-Passion 1:28

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

3:00:00 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo in E-Flat, K. 371 Halloin, fh; Dallas Wind Sym/Dunn Crystal CD-431 The Brass And The Band 5:24

3:05:24 Wolfgang Amadeus Mozart Horn Concerto No. 1 in D, K. 412 Peter Damm, fh; St Martin's Academy/Neville Marriner Philips 422330-2 Mozart: The Horn Concertos 9:13

3:14:37 Wolfgang Amadeus Mozart Variations on a theme fr Gretry's "Les Mariages samnites," K 352 Bart van Oort, forte-p Brilliant Classics 92540 (170) Mozart: Complete Edition 11:16

3:25:53 Andre Grétry "Le Magnifique" Munich Radio Orch/Kurt Redel Pierre Verany PV.786104 Grandes ouvertures francaises 9:59

3:35:52 Andre Grétry "Lucile" Orch de Bretagne/Stefan Sanderling ASV CDDCA-1095 Grétry: Suites & Overtures 1:28

3:37:20 Johann Sebastian Bach Violin Sonata No. 4 in c minor, BWV 1017 Adrian Butterfield, v; Silas Wollston, hc Somm SOMMCD-0664-2 (2) Bach: Complete Violin Sonatas 17:27

3:54:47 Johann Sebastian Bach Chorale, "Das walt' mein Gott," BWV 291 Chamber Cho of Europe/Nicol Matt Brilliant Classics 93102 (155) Bach Edition: Complete Works 1:26

4:00:00 George Frederick GF Pinto Rondo in E-Flat Miceal O'Rourke, p Chandos CHAN-9798 Pinto: Piano Music 5:22

4:05:22 Henry Purcell "The Old Bachelor" Incidental Music English Chamber Orch/Raymond Leppard CBS MDK-44644 The Gordian Knot Untied, Abdelazer (The Moor's Revenge), The Old Bachelor, Sonata in D Major for Trumpet and Strings 10:47

4:17:55 Christian Sinding Suite in a, Op 10 Jascha Heifetz, v; Orch/Donald Voohees Cembal d'amour CD-113 Heifetz, Violin 11:44

4:29:39 Ralph Vaughan Williams Suite for Viola and Orchestra (1934) Frederick Riddle, vi; Bournemouth Sinfonietta/Norman Del Mar Chandos CHAN-6545 Vaughan Williams: Flos Campi 25:30

4:55:09 Francois Couperin "Le bavolet flottant" Sergio Assad, Odair Assad, g's Nonesuch 79292-2 Play Rameau, Scarlatti, Couperin, Bach 1:43

5:00:00 Victor Herbert Suite of Serenades (1924) Eastman-Dryden Sym Orch/Donald Hunsberger Arabesque Z-6529 Souvenir 2:46

5:02:46 Victor Herbert Naughty Marietta (1910) Barbara Hendricks, s; Philharmonia Orch/Lawrence Foster EMI/Ang CDC7-54626-2 N/A 2:13

5:04:59 Victor Herbert Cello Concerto #2 in e, Op 30 Georges Miquelle, vc; Eastman-Rochester Orch/Howard Hanson Mercury SR-90286 Schelomo - Violoncello Concerto No. 2 22:10

5:28:34 Edward MacDowell Piano Concerto #2 in d, Op 23 Andre Watts, p; Dallas Sym/Andrew Litton Telarc CD-80429 MacDowell: Piano concerto No. 2/ Liszt: Piano Concertos Nos. 1 & 2 25:47

5:54:21 Ruth Crawford Seeger Nineteen American Folksongs for Piano Virginia Eskin, p Albany TROY-297 Music of Marion Bauer & Ruth Crawford 0:49

5:55:10 Ruth Crawford Seeger Nineteen American Folksongs for Piano Virginia Eskin, p Albany TROY-297 Music of Marion Bauer & Ruth Crawford 0:56

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

05:56:02 Edward MacDowell: Suite No. 1: Summer Idyll Op 42 (1893) Ulster Orchestra Takuo Yuasa Naxos 559075 2:05

06:07:35 Sergei Prokofiev: Lieutenant Kijé Suite: Burial of Kijé Op 60 (1934) Utah Symphony Thierry Fischer Reference 735 5:15

06:14:37 Johann Sebastian Bach: Toccata & Fugue in d BWV 565 (1707) Philadelphia Orchestra Yannick Nézet-Séguin Deutsche Gram 19032 9:58

06:26:07 Alexander Glazunov: March on a Russian Theme Op 76 (1901) Moscow Symphony Konstantin Krimets Naxos 553538 4:49

06:31:01 Frédéric Chopin: Waltz No. 2 in A-Flat Op 34 # 1 (1838) Maurizio Pollini, piano Deutsche Gram 14190 4:54

06:36:02 John Rutter: Suite Antique: A Jazz Waltz (1979) John McMurtery, flute West Side Chamber Orchestra Kevin Mallon Naxos 573146 3:33

06:42:52 Carl Orff: Carmina burana: In the Tavern (1936) Kenneth Riegel, tenor Cleveland Orchestra Michael Tilson Thomas CBS 33172 10:30

06:53:56 Irving Berlin: Cheek to Cheek (1935) Jenny Lin, piano Steinway 30011 2:04

06:56:39 John Philip Sousa: March 'Who's Who in Navy Blue?' (1920) Nonpareil Wind Band Timothy Foley EMI 54130 2:40

07:03:48 Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Waltz (1889) Russian National Orchestra Mikhail Pletnev Deutsche Gram 457634 5:04

07:09:58 John Field: Piano Sonata No. 1 in E-Flat Op 1 # 1 (1801) John O'Conor, piano Telarc 80290 12:00

07:23:58 Modest Mussorgsky: Pictures at an Exhibition: Ballet of the Unhatched Chicks (1874) Cincinnati Pops John Morris Russell FanfareCin 4 1:13

07:26:34 William Grant Still: Folk Suite No. 1 (1962) Alexa Still, flute New Zealand String Quartet Koch Intl 7192 7:33

07:41:09 Harold Arlen: Concert Suite from 'Free and Easy' (1959) Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Philips 446404 12:44

07:55:43 Léo Delibes: Coppélia: Galop final (1870) San Francisco Ballet Orchestra Martin West Reference 125 3:06

08:08:26 John Rutter: First Movement from 'Beatles' Concerto (1977) Peter Rostal, piano Royal Philharmonic John Rutter Decca 1821 7:57

08:19:27 Jean-Baptiste Lully: Phaëton: Four Seasons Suite (1683) Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Tafelmusik 1001 10:31

08:32:19 Phillipe de Monte: Super flumina Babylonis (1584) Ora Suzi Digby Harmonia Mundi 906102 4:39

08:37:27 Johannes Brahms: Capriccio in f-Sharp Op 76 # 1 (1871) Alessio Bax, piano Signum 309 3:36

08:42:32 Ralph Vaughan Williams: Five Variants of 'Dives & Lazarus' (1939) New Queen's Hall Orchestra Barry Wordsworth Argo 440116 13:04

08:57:27 Sir William Walton: Henry V: Agincourt Song (1944) Florida Philharmonic James Judd Harmonia Mundi 907070 2:17

09:04:11 John Rutter: Five Meditations for Orchestra (1987) Royal Philharmonic John Rutter Decca 1821 17:53

09:22:53 Aaron Copland: Fanfare for the Common Man (1943) St. Louis Symphony Leonard Slatkin RCA 60983 3:02

09:29:55 Bernard Herrmann: Psycho: Selections (1960) City of Prague Philharmonic Paul Bateman Silva 1093 7:24

09:40:43 Traditional: Scarborough Fair Claire Jones, harp London Mozart Players Stuart Morley Silva 6051 4:47

09:47:44 Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 1 for Orchestra S 359/1 (1860) Budapest Festival Orchestra Iván Fischer Deutsche Gram 4779525 10:38

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

09:59:49 Manuel Ponce: Scherzino mexicano (1967) Milos Karadaglic, guitar Deutsche Gram 17000 2:43

10:03:06 Juventino Rosas: Waltz 'Over the Waves' (1888) Philharmonic Orch of the Americas Alondra de la Parra Sony 75555 4:35

10:09:17 Mily Balakirev: Tamara (1882) Montreal Symphony Kent Nagano Decca 4830396 22:00

10:32:47 Antonio Casimir Cartellieri: Symphony No. 2 in E-Flat (1795) Evergreen Symphony Orchestra Gernot Schmalfuss CPO 777667 11:12

10:45:00 Sergei Prokofiev: Finale from Piano Sonata No. 7 Op 83 (1942) Soyeon Kate Lee, piano Koch Intl 7759 3:29

10:50:04 Ludwig van Beethoven: Symphony No. 5 in c Op 67 (1808) Vienna Philharmonic Carlos Kleiber Deutsche Gram 4795448 33:20

11:25:10 Sir Charles Villiers Stanford: Irish Rhapsody No. 6 Op 191 (1922) Lydia Mordkovitch, violin Ulster Orchestra Vernon Handley Chandos 8884 10:11

11:37:39 Joaquín Rodrigo: Sonata giocosa (1960) Sir Angel Romero, guitar RCA 68767 11:40

11:50:21 Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 83 'Hen' (1786) Tafelmusik Baroque Orchestra Bruno Weil Sony 66295 9:08

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:06:53 Claude Debussy: Printemps (1887) Cleveland Orchestra Pierre Boulez Deutsche Gram 435766 16:41

12:25:16 Modest Mussorgsky: Pictures at an Exhibition (1874) Cleveland Orchestra George Szell Sony 93019 31:09

12:57:49 David Guion: Turkey in the Straw (1919) Michael Lewin, piano Sono Luminus 92103 2:56

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

13:01:06 Federico Mompou: Canción y Danza No. 3 (1926) Brazilian Guitar Quartet Delos 3466 3:53

13:06:27 Federico Mompou: Intimate Impressions: Secreto (1914) Anja Lechner, cello ECM 2367 4:56

13:13:52 Joaquín Turina: Sinfónia sevillana Op 23 (1920) Cincinnati Symphony Jesús López-Cobos Telarc 80574 21:42

13:37:49 Franz Schubert: Impromptu No. 7 in B-Flat D 935/3 (1828) Margarita Shevchenko, piano CIPC 96523 11:24

13:51:52 Max Bruch: Violin Concerto No. 3 in d Op 58 (1891) Isabelle van Keulen, violin Bamberg Symphony Gilbert Varga Koch Intl 6522 33:11

14:27:38 Juan Arriaga: Los esclavos felices: Overture (1820) Le Concert des Nations Jordi Savall Astrée 8532 7:52

14:38:05 Gustav Mahler: Rondo from Symphony No. 5 (1902) Simón Bolívar Symphony Gustavo Dudamel Deutsche Gram 4795448 14:04

14:52:26 Enrique Granados: March of the Vanquished (1899) Barcelona Symphony Pablo González Naxos 573263 6:55

15:02:13 Johann Sebastian Bach: Violin Partita No. 3: Preludio BWV 1006 (1720) Hélène Grimaud, piano Deutsche Gram 12504 3:32

15:06:10 Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Scherzo Op 61 # 1 (1842) Olga Kern, piano Harmonia Mundi 907336 4:18

15:13:06 Percy Grainger: Lincolnshire Posy (1937) Cleveland Symphonic Winds Frederick Fennell Telarc 80099 14:40

15:29:31 Pablo de Sarasate: Jota aragonesa Op 27 (1878) Julia Fischer, violin Decca 4785950 4:45

15:36:12 Michael Torke: Saxophone Concerto (1994) John Harle, saxophone Albany Symphony Orchestra David Alan Miller Ecstatic 92203 17:59

15:55:29 John Williams: Midway: March (1976) Blossom Festival Band Loras John Schissel MAA

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:04:47 George Frideric Handel: Judas Maccabaeus: Two Choruses & March (1746) Academy of St. Martin-in-the-Fields Chorus Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 412733 6:30

16:13:42 George Enescu: Romanian Rhapsody No. 1 Op 11 # 1 (1901) RCA Victor Symphony Leopold Stokowski RCA 70931 11:33

16:29:06 Max Steiner: Johnny Belinda: Suite (1948) National Philharmonic Charles Gerhardt Sony 592064 5:05

16:36:23 Gioacchino Rossini: L'Italiana in Algeri: Overture (1813) CityMusic Cleveland James Gaffigan CityMusic 3 7:36

16:45:12 Peter Warlock: Capriol Suite (1926) Ulster Orchestra Vernon Handley Chandos 8808 9:12

16:55:47 Alexander Glazunov: Etude in E Op 31 # 3 'La nuit' (1891) Jenny Lin, piano Hänssler 98037 4:07

17:04:29 Peter Tchaikovsky: Suite No. 2: Scherzo burlesque Op 53 (1883) Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9454 5:02

17:11:04 Carl Philipp Emanuel Bach: String Symphony in G H 657 (1773) The Vivaldi Project John Hsu Centaur 3176 11:05

17:23:53 Ralph Vaughan Williams: Scherzo from Symphony No. 2 'A London Symphony' (1920) London Symphony Richard Hickox Chandos 40 11:04

17:38:33 Frédéric Chopin: Nocturne No. 8 in D-Flat Op 27 # 2 (1835) Evgeny Kissin, piano Sony 51272 5:50

17:46:01 Frédéric Chopin: Waltz No. 7 in c-Sharp Op 64 # 2 (1838) Evgeny Kissin, piano Sony 51272 3:42

17:52:05 Stanislaw Moniuszko: The New Don Quixote: Overture (1841) Warsaw Philharmonic Antoni Wit Naxos 572716 7:27

17:59:55 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 1: Norwegian Melody Op 12 # 6 (1867) Leif Ove Andsnes, piano EMI 57296 0:51

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:08:01 Louis Théodore Gouvy: Fantaisie symphonique Op 59 (1879) German Radio Philharmonic Jacques Mercier CPO 777382 21:40

18:32:20 Traditional: Wayfaring Stranger (1801) Joan Baez, vocals Sony 745456 4:55

18:38:44 Woody Guthrie: This Land is Your Land (1940) Tanglewood Festival Chorus Boston Pops John Williams Decca 4851590 3:26

18:44:02 Jean-Philippe Rameau: Gavotte et Six Doubles (1728) David Greilsammer, piano Sony 792969 9:29

18:54:32 Traditional: Cindy Turtle Creek Chorale Chamber Ensemble Timothy Seelig Reference 61 3:45

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

19:01:28 Ludwig van Beethoven: Symphony No. 8 in F Op 93 (1812) Orch Révolutionaire et Romantique Sir John Eliot Gardiner Soli Deo 721 24:56

19:27:31 Robert Schumann: Symphony No. 3 in E-Flat Op 97 'Rhenish' (1850) Orch Révolutionaire et Romantique Sir John Eliot Gardiner Archiv 457591 29:49

19:58:23 Carlos Salzedo: Suite of Eight Dances: Rumba (1943) Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273 1:35

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

20:00:54 Pedro I of Brazil: Overture in E-Flat (1821) Minas Gerais Philharmonic Fabio Mechetti Naxos 574404 7:35

20:09:52 Alberto Nepomuceno: Symphony in g (1893) Minas Gerais Philharmonic Fabio Mechetti Naxos 574067 33:30

20:44:59 Clarice Assad: Sin Fronteras (2017) Chicago Sinfonietta Mei-Ann Chen Cedille 185 13:26

21:02:37 William Wallace: Sir William Wallace (1905) BBC Scottish Symphony Martyn Brabbins Hyperion 66848 20:32

21:24:31 John Rutter: Psalm 23 'The Lord is my Shepherd' (1978) Cambridge Singers City of London Sinfonia John Rutter Collegium 100 5:13

21:30:43 John Rutter: A Gaelic Blessing (1978) Cambridge Singers City of London Sinfonia John Rutter Collegium 100 1:47

21:33:58 Francesco Geminiani: Concerto Grosso No. 9 after Corelli in A (1726) Academy of Ancient Music Andrew Manze Harmonia Mundi 907261 10:24

21:45:34 Peter Tchaikovsky: Violin Concerto in D Op 35 (1878) Nicola Benedetti, violin Czech Philharmonic Jakub Hrusa Deutsche Gram 4764092 35:31

22:22:49 Ernö Dohnányi: String Quartet No. 3 in a Op 33 (1926) Nash Ensemble Hyperion 68215 25:19

22:49:30 Thomas Canning: Fantasy on a Hymn Tune by Justin Morgan (1944) Cincinnati Symphony Jesús López-Cobos Telarc 80462 8:58

22:58:53 Francis Poulenc: Improvisation No. 11 (1942) Paul Crossley, piano CBS 44921 1:02

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

23:01:32 Sir Edward Elgar: A Child Asleep (1909) English Chamber Orchestra Donald Fraser Avie 2391 6:10

23:07:43 George Frederick Bristow: Nocturne from Symphony in f-Sharp Op 26 (1858) Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9169 8:44

23:16:27 Marc-André Hamelin: Little Nocturne (2007) Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67789 2:06

23:18:41 Frederick Delius: Intermezzo from 'Fennimore and Gerda' (1910) Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Argo 433704 5:51

23:24:33 Johann Sebastian Bach: Cantata No. 127: Aria 'Die Seele ruht in Jesu Händen' (1725) Augustin Hadelich, violin Steinway 30033 8:53

23:33:26 Jacques Offenbach: The Tales of Hoffmann: Barcarolle (1881) Liverpool Philharmonic Choir BBC Philharmonic Yan Pascal Tortelier Chandos 9765 3:16

23:37:26 Robert Schumann: Widmung (Dedication) Op 25 # 1 (1840) Slovak Radio Symphony Michael Dittrich Marco Polo 223246 3:01

23:40:28 Claude Debussy: Preludes Book 2: La terrasse des audiences du clair de lune (1913) Spencer Myer, piano Harmonia Mundi 907477 4:37

23:45:06 Edvard Grieg: Peer Gynt: Morning Mood (1876) Malmö Symphony Bjarte Engeset Naxos 503293 4:11

23:49:17 Giovanni Battista Sammartini: Oboe Sonata in G (1750) Duo Amaral DuoAmaral 2013 7:02

23:56:28 Lars-Erik Larsson: A Winter's Tale: Siciliana Op 18 (1938) Helsingborg Symphony Andrew Manze CPO 777671 3:21