WCLV Program Guide 09-12-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Cecile Chaminade "etude Symphonique" Joanne Polk, p

Darius Milhaud "Five Etudes", Op. 63 Claude Helffer, p; French National Orch/David Robertson

Cecile Chaminade "etude Romantique" Joanne Polk, p

Wolfgang Amadeus Mozart Minuet in F, K. 1d Guy Penson, clavichord

Fritz Kreisler "Dancing Doll" after Poldini Robert McDuffie, v; Cincinnati Pops Orch/Erich Kunzel

Fritz Kreisler Rondino on a theme of Beethoven Robert McDuffie, v; Cincinnati Pops Orch/Erich Kunzel

Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 24 in c minor, K. 491 Eugene Istomin, p; Seattle Sym/Gerard Schwarz

Giuseppe Tartini Fugue in a Itzhak Perlman, v; Samuel Sanders, p

Giuseppe Tartini "Pastorale" for violin in scordatura Ingolf Turban, v; English Chamber Orch/Marcello Viotti

Gian Francesco Malipiero Piano Concerto No. 3 (1948) Sandro Ivo Bartoli, p; Saarbrucken Radio Sym/Michele Carulli

Keuris "Intermezzi" (1989) The Hague Phil/Wim Roerade

Franz Lehar "Giuditta" Sylvia Geszty, s; Gunther Arndt Cho; Berlin Sym/Werner Schmidt-Boelcke

Franz Lehar "The Land of Smiles" Philharmonia Orch/Ackermann

Franz Lehar "Magyar Abrand," Hungarian Fantasy, Op 45 Robert McDuffie, v; Cincinnati Pops Orch/Erich Kunzel

Franz Lehar "Giuditta" Gunther Arndt Cho; Berlin Sym/Werner Schmidt-Boelcke

Ludwig van Beethoven String Quartet no.9 in C, Op.59 no.3, "Razumovsky" Amadeus String Quartet

Ludwig van Beethoven "Menuett" in A-Flat Fine Arts Quartet

Ludwig van Beethoven 12 German Dances, WoO 8 St Martin's Academy/Sir Neville Marriner

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Pancrace Royer "Pyrrhus" Les Enfants d'Apollon/Michael Greenberg

Pietro Locatelli "L'Arte del Violino," Op 3 Suzanne Lautenbacher, v; Mainz Chamber Orch/Gunter Kehr

Pancrace Royer "Pyrrhus" Les Enfants d'Apollon/Michael Greenberg

Hector Berlioz "Les Troyens" Baltimore Sym Orch/David Zinman

Jules Massenet "Le Roi de Lahore" National Phil/Richard Bonynge

Pancrace Royer "Pyrrhus" Les Enfants d'Apollon/Michael Greenberg

George Walker "Lyric for Strings" Chicago Sinfonietta/Paul Freeman

Erich Wolfgang Korngold Violin Concerto in D, Op. 35 Miranda Cuckson, v; Czech National Sym Orch/Paul Freeman

Jean-Baptiste Arban Variations on "The Carnival of Venice" Gerard Schwarz, cornet; William Bolcom, p

Arthur Pryor Variations on "The Blue Bells of Scotland" Larry Zalkind, tb; Karlyn Bond, p

Herbert Clarke Valse brillante (Sounds from the Hudson) Wynton Marsalis, cornet; Eastman Wind Ensemble/Donald Hunsberger

Francis Johnson "Victoria Gallop" Chestnut Brass Company

Dmitri Shostakovich Prelude & Fugue No. 6 B minor Muza Rubackyte, p

Johann Sebastian Bach "Brandenburg" Concerto No. 6 in B-Flat, BWV 1051 Linde Consort/Hans-Martin Linde

Igor Stravinsky "L'histoire du soldat" St Luke's Orch/Robert Craft

Robert Schumann "Kinderszenen," Op. 15 Annie Fischer, p

Robert Schumann "Lieder-Album fur die Jugend," Op. 79 Ann Murray, ms; Felicity Lott, s; Graham Johnson, p

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Antonín Dvorák: Polonaise in E-Flat (1879)

Maurice Ravel: Introduction & Allegro (1905)

Franz Schubert: Gretchen am Spinnrade (1814)

Charles Ives: A Concord Symphony: The Alcotts (1947/1994)

Ludwig van Beethoven: Scherzo from Piano Trio No. 7 'Archduke' (1811)

Igor Stravinsky: Pulcinella: Gavotte with 2 Variations (1920)

Johann Strauss: Radetzky March (1848)

Felix Mendelssohn: Canzonetta from String Quartet No. 1 (1829)

Camille Saint-Saëns: Samson et Dalila: Bacchanale (1877)

Léo Delibes: Coppélia: Swanilda's Waltz (1870)

Aram Khachaturian: Masquerade: Waltz (1941)

Frédéric Chopin: Prelude No. 7 (1839)

Gilbert & Sullivan: The Pirates of Penzance: A Modern Major General (1879)

Giacomo Puccini: Gianni Schicchi: O mio babbino caro (1918)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Bernard Herrmann: Beneath the 12 Mile Reef: The Sea & The Lagoon (1953)

Bernard Herrmann: On Dangerous Ground: The Death Hunt (1952)

Antonín Dvorák: Overture 'My Home' (1882)

George Frideric Handel: Suite for Trumpet & Strings (1734)

Ludwig van Beethoven: Five Variations on Arne's 'Rule Britannia' (1803)

Joseph Haydn: String Quartet No. 55 (1793)

Bernard Herrmann: Hangover Square: Concerto Macabre (1945)

Dimitri Tiomkin: Friendly Persuasion: Love Scene in the Barn (1956)

Erich Wolfgang Korngold: Escape Me Never: Suite (1947)

Michael Praetorius: Terpsichore: Ballet des Coqs (1612)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 4 (1878)

Johannes Brahms: A German Requiem: Then All Flesh is as Grass (1868)

Claude Debussy: Three Nocturnes: Sirènes (1897)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Franz Waxman: Taras Bulba: Ride to Dubno (1962)

Erich Wolfgang Korngold: Captain Blood: Overture (1935)

Leos Janácek: Lachian Dances (1890)

Antonio Vivaldi: Violin Concerto in G 'L'estro armonico' (1711)

Georg Philipp Telemann: Wind Quartet No. 1 (1730)

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 22 in E-Flat (1785)

Richard Strauss: Don Juan (1888)

Edvard Grieg: Sigurd Jorsalfar: Homage March (1892)

Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 17 (1880)

Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 14 (1886)

Bernard Herrmann: Citizen Kane: Rosebud & Finale (1941)

William Alwyn: Seven Irish Tunes (1936)

Carl Philipp Emanuel Bach: Symphony in E-Flat (1757)

Erich Wolfgang Korngold: The Prince and the Pauper: Suite (1937)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Vincenzo Tommasini: The Good-Humored Ladies: Overture (1917)

Antonio Vivaldi: Concerto for 2 Flutes (1720)

Dimitri Tiomkin: The Four Poster: Overture (1952)

Franz Schubert: Marche militaire No. 1 (1822)

George Frideric Handel: Concerto Grosso in G (1734)

John Philip Sousa: March 'El Capitán' (1896)

Emil von Reznícek: Donna Diana: Overture (1894)

Ferde Grofé: Grand Canyon Suite: On the Trail (1931)

Bedrich Smetana: The Bartered Bride: Dance of the Villagers (1866)

Felix Mendelssohn: Finale from Piano Concerto No. 1 (1831)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Gustav Mahler: Veni creator Spiritus from Symphony No. 8 (1910)

Emmanuel Chabrier: Habanera (1888)

Georges Bizet: Carmen: Habanera 'L'amour est un oiseau rebelle' (1875)

Frédéric Chopin: Polonaise No. 1 in c-Sharp (1835)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Darius Milhaud: Suite provençale (1936)

Léo Delibes: Sylvia: Suite (1876)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Aaron Copland: Danzón Cubano (1944)

Leonard Bernstein: Serenade after Plato's 'Symposium' (1954)

William Grant Still: Wood Notes (1947)

Wolfgang Amadeus Mozart: Ballet Suite 'Les Petits riens' (1778)

Bernard Herrmann: White Witch Doctor: Nocturne (1953)

Erich Wolfgang Korngold: Another Dawn: Night Scene (1937)

George Frideric Handel: Harp Concerto in B-Flat (1738)

Stéphan Elmas: Piano Concerto No. 1 in g (1882)

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

Frédéric Chopin: Fantaisie in f (1841)

Keith Jarrett: Elegy for Violin & Strings (1984)

Frédéric Chopin: Etude No. 19 in C-Sharp 'Cello' (1836)

Nikolai Miaskovsky: Andante from Cello Sonata No. 2 (1949)

Hoagy Carmichael: Stardust (1927)

Sir Edward Elgar: Queen Mary's Lute Song (1889)

Franz Schubert: Andante from Symphony No. 5 (1816)

Robert Helps: Mendelssohn's 'Schilflied' (1988)

John Ireland: A Downland Suite: Minuet (1932)

Wolfgang Amadeus Mozart: Andantino from Concerto for Flute & Harp (1778)

Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 5: Nocturne (1891)

Joseph Haydn: Adagio from String Quartet No. 24 (1772)