WCLV Program Guide 08-26-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Johann Sebastian Bach French Suite No. 5 in G, BWV 816 Dmitry Paperno, p

Darius Milhaud Suite francaise, Op. 248 Eastman Wind Ensemble/Frederick Fennell

Amy Beach Les Reves de Colombine (Suite Francaise), Op 65 Joanne Polk, p

Rene Gerber Suite francaise No. 1 Craiova Phil/Modest Cichirdan

Johann Sebastian Bach French Suite No. 6 in E, BWV 817 Mieczyslaw Horszowski, p

Gioachino Rossini The Barber of Seville Doc Severinsen, tr; Cincinnati Pops Orch/Erich Kunzel

Gioachino Rossini Semiramide St Martin's Academy/Neville Marriner

Gaspare Spontini Fernand Cortez Michael Newman; Laura Oltman, g's

Dmitri Kabalevsky Symphony #2, Op 19 Szeged Philharmonia Orch/Erwin Acel

Alexander Scriabin Twelve Etudes, Op 8 Vladimir Sofronitski, p

Frederic Chopin Nocturnes, Op. 9 William Kapell, p

Ignaz Pleyel Sinfonia Concertante #3 in G Andras Adorjan; Marianne Henkel, f's; Franz Liszt Chamber Orch/Janos ROlla

Astrid von Wurtzler Variations on Yankee Doodle New York Harp Ensemble

Frederic Chopin Scherzo no.2 in b-flat minor, Op.31 Yundi Li, p

Andrzej Panufnik Hommage a Chopin Polish Chamber Orch/Mariusz Smolij

Frederic Chopin Mazurkas, Op. 33 William Kapell, p

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Edvard Grieg Two Elegiac Melodies, Op. 34 English Chamber Orch

Johann Sebastian Bach Cello Suite No. 1 in G, BWV 1007 Victoria Drake, h

Edvard Grieg Symphonic Dances, Op. 64 Royal Scottish National Orch/Bjarte Engeset

Agathe Backer Grondahl Songs, Op. 56 Kari Frisell, s; Liv Glaser, p

Gioachino Rossini Wind Quartet No. 1 in F Westwood Wind Quintet

Gioachino Rossini Maometto II St Martin's Academy/Neville Marriner

Gioachino Rossini Cello and Double Bass Duo in D Coenraad Boemendaal, vc; Joel Quarrington, db

Jacques Ibert Flute Concerto Keith Bryan, f; Slovak Radio Sym Orch/Zuohuang Chen

Jules Massenet Duo in D (1883) Coenraad Boemendaal, vc; Joel Quarrington, db

Felix Mendelssohn Motet, Jauchzet dem Herrn, alle Welt, Op 69, No. 2 RIAS Chamber Cho/Marcus Creed

Franz Krommer Wind Octet in C, Op 76 Sabine Meyer Wind Ensemble

Felix Mendelssohn String Octet in E-Flat, Op 20 Concertante Chamber Players

Ernesto Lecuona Noche de Estrellas Thomas Tirino, p

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Johann Strauss Jr: Waltz 'Du und Du' (1874)

Charles G. Vardell: Joe Clark Steps Out (1934)

Manuel de Falla: Four Spanish Pieces: Andaluza (1909)

Lars-Erik Larsson: A Winter's Tale: Suite (1938)

Felix Mendelssohn: Overture 'The Hebrides' (1830)

Aram Khachaturian: Masquerade: Waltz (1941)

Modest Mussorgsky: Boris Godunov: Coronation Scene (1869)

Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 15 'Rákóczy March' (1851)

Andrew York: Sunburst (1986)

Frédéric Chopin: Etude No. 21 'Butterfly' (1836)

Henry Purcell: Abdelazer: Rondeau (1695)

Philip Glass: String Quartet No. 2 'Company' (1983)

Peter Tchaikovsky: The Voyevode (1891)

Emmanuel Chabrier: Joyeuse Marche (1885)

Fritz Kreisler: Syncopation (1926)

Randy Newman: Family Album: Emil Teaches Sonja Henie How to Skate (2013)

Jerome Moross: The Big Country: Theme (1958)

Benjamin Britten: A Simple Symphony (1934)

Eduard Strauss: Polka 'Who's Dancing?' (1887)

Pablo de Sarasate: Zigeunerweisen (1878)

Ernesto Lecuona: Malagueña (1927)

Richard Strauss: Der Rosenkavalier: Suite, Part 1 (1911)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Felix Mendelssohn: Elijah: He Watching Over Israel (1846)

Felix Mendelssohn: Psalm 100 'Jauchzet dem Herrn' (1844)

Ralph Vaughan Williams: Old King Cole (1923)

Johann Sebastian Bach: Keyboard Concerto No. 4 (1740)

Sergei Rachmaninoff: Symphonic Dances (1940)

Franz Ignaz Beck: Symphony in F (1765)

Johannes Brahms: Andante from String Sextet No. 1 (1860)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Ludwig van Beethoven: String Quartet No. 15 in a (1825)

Johannes Brahms: Rondo from Piano Quartet No. 1 (1861)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Sir Arthur Sullivan: The Yeoman of the Guard: Overture (1888)

Sir Edward German: Henry VIII: Torch Dance (1892)

Joseph Haydn: Symphony No. 6 in D 'Morning' (1761)

Édouard Lalo: Deux Aubades (1872)

Frederic Hand: Cantiga de Santa Maria (1983)

Carl Nielsen: Symphony No. 1 in g (1892)

Franz Liszt: Réminiscences de Don Juan (1841)

George Gershwin: Strike Up the Band: Overture (1927)

Eric Coates: The Three Elizabeths Suite: Youth of Britain March (1944)

Percy Grainger: In a Nutshell Suite: Gum-Suckers March (1916)

Aram Khachaturian: Gayaneh: Suite (1942)

Peter Tchaikovsky: Swan Lake: Black Swan Pas de deux (1876)

Johann Nepomuk Hummel: Trumpet Concerto in E-Flat (1804)

John Williams: Jurassic Park: Main Themes (1993)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

William Boyce: Symphony No. 2 in A (1760)

Sergei Rachmaninoff: Finale from Piano Concerto No. 3 (1909)

John Barry: The Lion in Winter: Main Title (1968)

Ignacio Cervantes: Danzas Cubanas (1899)

Johannes Brahms: Academic Festival Overture (1880)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo for Violin & Orchestra (1775)

Peter Boyer: Radiance (2021)

César Franck: Finale from Symphony in d (1888)

Scott Joplin: Solace (1909)

Scott Joplin: The Ragtime Dance (1906)

Ludwig Thuille: Gavotte & Finale from Sextet for Piano & Winds (1888)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Domenico Cimarosa: Concerto in G for 2 Flutes (1792)

Sergei Rachmaninoff: Vocalise (1912)

Sergei Rachmaninoff: Scherzo in d (1888)

Frédéric Chopin: Scherzo No. 4 in E (1842)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Sergei Rachmaninoff: Symphonic Dances (1940)

Bohuslav Martinu: The Frescoes of Piero della Francesca (1956)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Ottorino Respighi: Church Windows (1927)

Antonio Vivaldi: Trio Sonata in d 'Variations on 'La Folia' (1705)

Gioacchino Rossini: String Sonata No. 6 in D (1804)

Florence Price: Piano Quintet in a (1935)

Felix Mendelssohn: Elijah: He Watching Over Israel (1846)

Felix Mendelssohn: Elijah: Lift Thine Eyes to the Mountains (1846)

Dani Howard: Argentum (2017)

Peter Tchaikovsky: Piano Concerto No. 1 in b-Flat (1875)

Alfredo Casella: Paganiniana (1942)

Dmitri Klebanov: Adagio from Piano Trio No. 2 (1958)

23:00 QUIET HOUR

Charles S. Brown: A Song without Words (1974)

Ludwig van Beethoven: Adagio from Piano Concerto No. 2 (1795)

Igor Stravinsky: The Firebird: Round Dance of the Princesses (1910)

Ralph Vaughan Williams: Five Variants of 'Dives & Lazarus' (1939)

Duke Ellington: Solitude (1934)

Frédéric Chopin: Mazurka No. 49 in a (1849)

Aaron Copland: Music for a Great City: Night Thoughts (1961)

Eric Whitacre: Goodnight, Moon (2011)

Carl Stamitz: Andante from Flute Concerto (1770)

Sergei Rachmaninoff: Prelude No. 21 in b (1910)