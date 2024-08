WCLV Program Guide 08-23-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream, Op. 61 London Sym Orch/Andre Previn

Leo Weiner Hungarian Wedding Dance Janos Starker, vc; Gyorgy Sebok, p

Karl Goldmark Symphony #1 in E-Flat, Op 26, Rustic Wedding New York Phil/Leonard Bernstein

Johannes Brahms Piano Pieces, Op. 118 Charles Owen

Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 14 in c-sharp minor, Op. 27, No. 2, Moonlight Cincinnati Pops Orch/Erich Kunzel

Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 14 in c-sharp minor, Op. 27, No. 2, Moonlight Angela Hewitt, p

Rodolphe Kreutzer Violin Concerto No. 17 in G Axel Strauss, v; San Francisco Conservatory Orch/Andrew Mogrelia

Ludwig van Beethoven Violin Sonata No. 2 in A, Op.12/2 Nell Gotkovsky, v; Ivar Gotkovsky, p

Adolphe-Charles Adam Giselle London Sym Orch/Michael Tilson Thomas

John Phillip SOUSA March, Daughters of Texas Royal Artillery Band/Keith Brion

John Phillip SOUSA The Kansas Wildcats Royal Artillery Band/Keith Brion

Vincent Persichetti Masquerade for Band, Op 102 London Sym Orch Winds/David Amos

Amy Beach Songs, Op 2 Katherine Kelton, ms; Catherine Bringerud, p

Amy Beach String Quartet, Op 89 Lark String Quartet

Carl Stamitz Orchestral Quartet in F Musici de Praga/Milan Vymer

Maurice Ravel Ma mere l'Oye (Mother Goose) Brodsky String Quartet

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Giacomo Puccini Scherzo Milan Verdi Sym Orch/Riccardo Chailly

Luigi Boccherini Oboe Quintet in F, Op. 55/2 Lajos Lencses, ob; Parisii Quartet

Francesco Geminiani Concerto grosso in d, after Corelli (La Folia) La Petite Bande/Sigiswald Kuijken

Arcangelo Corelli Two-Violin Sonata in A, Op 3/12 Rebel

Christoph Willibald Gluck Don Juan Ballet English Baroque Soloists/John Eliot Gardiner

Richard Strauss Don Juan, Op. 20 Berlin Phil/Gustavo Dudamel

Christoph Willibald Gluck Don Juan Ballet English Baroque Soloists/John Eliot Gardiner

George Frideric Handel Alessandro Severo Academy of Ancient Music/Christopher Hogwood

Carl Philipp Emanuel Bach Clavier Sonata #2 Christopher Hogwood, clavichord

Igor Stravinsky Dumbarton Oaks Concerto in E-Flat St Paul Chamber Orch/Christopher Hogwood

Carl Maria von Weber Clarinet Quintet in B-Flat, Op. 34 Jon Manasse, cl; Manhattan String Quartet

Victor Herbert Three Compositions for Strings Los Angeles Chamber Orch/Gerard Schwarz

Claude Debussy Tarantelle Styrienne Quebec Sym Orch/Yoav Talmi

Edward MacDowell Orchestra Suite #1 in d, Op 42 Bohuslav Martinu Phil/Charles Anthony Johnson

Claude Debussy Six epigraphes antiques Aldo Ciccolini, p

Maurice Ravel Menuet antique Minnesota Orch/Stanislaw Skrowaczewski

Jean-Philippe Rameau Castor et Pollux Musique des Lumie'res/Jean-Christophe Frisch

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Bohuslav Martinu: Serenade No. 2 (1932)

Claude Debussy: Prelude to the Afternoon of a Faun (1894)

Frédéric Chopin: Mazurka No. 38 (1845)

Constant Lambert: Horoscope: Dance for the Followers of Leo (1937)

Franz Lehár: The Merry Widow: Sirens of the Ball Waltzes (1905)

Wolfgang Amadeus Mozart: Flute Quartet No. 4 in A (1778)

Paul Hindemith: Ragtime (1921)

Frank Panella: March 'On the Square' (1915)

Traditional: All Through the Night

Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 1 (1868)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 26 in E-Flat (1773)

Antonín Dvorák: Scherzo from Symphony No. 4 (1874)

Chilly Gonzalez: Les doutes d'août (2017)

Darius Milhaud: Brasileira from 'Scaramouche' (1937)

Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 4: Bourrée (1723)

Karl Jenkins: Nunc dimittis (2014)

John Williams: The Empire Strikes Back: Imperial March (1980)

Alan Hovhaness: Symphony No. 66 'Hymn to Glacier Peak' (1992)

Fritz Kreisler: Schön Rosmarin (1910)

John Philip Sousa: March 'Semper Fidelis' (1888)

Harold Arlen: The Wizard of Oz: Over the Rainbow (1939)

Léo Delibes: Sylvia: The Huntresses (1876)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Moritz Moszkowski: Etincelles (1880)

Sir Stephen Hough: Etude de concert (1998)

Robert Fuchs: Serenade No. 3 for Strings (1878)

George Frideric Handel: Music for the Royal Fireworks (1749)

Percy Grainger: Green Bushes (1906)

11:00 LIVE FROM THE GRAND TETON MUSIC FESTIVAL with Donald Runnicles & Jeff Counts

Great Performances

Marc-Andre Hamelin piano; GTMF Orchestra

Joseph Haydn: Symphony No. 101 in D 'Clock'--Donald Runnicles, conductor

Steven Sérpa: Mountain Fado (Fado da montanha, World Premiere) -- Holly Mulcahy, violin; Adelle Eslinger Runnicles, piano

Maurice Ravel: Piano Concerto in D for the Left Hand--Marc-André Hamelin, piano; Stéphane Denève, conductor

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Peter Tchaikovsky: Eugene Onegin: Polonaise (1878)

Johannes Brahms: Symphony No. 1 in c (1876)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Sergei Rachmaninoff: Moment Musical No. 6 in C (1896)

Sergei Rachmaninoff: Slava (1894)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 33 in B-Flat (1779)

Gustav Holst: First Suite for Military Band (1909)

Constant Lambert: Suite from 'Horoscope' Ballet (1937)

Giuseppe Martucci: Notturno (1891)

Antonín Dvorák: Romance in f (1877)

Ferdinand Hérold: Le pré aux clercs: Overture (1832)

Johann Sebastian Bach: Well-Tempered Clavier Bk.1: Prelude & Fugue No. 3 (1722)

Johann Sebastian Bach: Fugue from Prelude & Fugue (1708)

Zoltán Kodály: Dances of Galánta (1933)

Giuseppe Verdi: Un giorno di regno: Overture (1840)

Joseph Haydn: String Quartet No. 32 in C 'Bird' (1781)

Bernard Herrmann: On Dangerous Ground: The Death Hunt (1952)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Peter Tchaikovsky: Suite No. 2: Waltz (1883)

Antonio Lotti: Oboe d'amore Concerto in A (1710)

Alexandre Desplat: The Queen: The People's Princess (2006)

Enrique Granados: Goyescas: El fandango de candil (1911)

Johan Svendsen: Allegro from Symphony No. 1 (1867)

Johannes Brahms: FAE Sonata: Scherzo (1853)

Johann Christian Bach: Symphony in g (1770)

Isaac Albéniz: Iberia: Almería (1907)

Karl Jenkins: Adiemus 'Songs of Sanctuary' - Hymn (1994)

Karl Jenkins: The Armed Man Mass: Benedictus (2000)

Ludwig van Beethoven: Consecration of the House Overture (1822)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Ludwig van Beethoven: Violin Sonata No. 8 in G (1802)

Boris Lyatoshinksy: Scherzo from Symphony No. 3 (1951)

Kara Karayev: Seven Beauties: Procession (1949)

Arturo Márquez: Danzon No. 2 (1994)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Felix Mendelssohn: Symphony No. 4 in A 'Italian' (1833)

Moritz Moszkowski: From Foreign Lands (1884)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Max Bruch: Concerto for Violin & Viola (1911)

Franz Schubert: Symphony No. 3 in D (1815)

Antonín Dvorák: Romantic Pieces (1887)

Henri Rabaud: Dances from 'Marouf, Cobbler of Cairo' (1914)

Johann Ernst Altenburg: Concerto for 7 Trumpets & Timpani (1770)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo alla Turca from Piano Sonata No. 11 (1778)

Arthur Honegger: Concerto da camera (1948)

Antonín Dvorák: Symphony No. 2 in B-Flat (1865)

Gabriel Fauré: Ballade in F-Sharp (1879)

Horatio Parker: Nocturne from Four Sketches (1890)

23:00 QUIET HOUR

Sir Edward Elgar: Salut d'amour (1889)

Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio from Divertimento No. 15 (1777)

Arvo Pärt: Christmas Lullaby (2002)

Johannes Brahms: Intermezzo in E-Flat (1892)

Edvard Grieg: In Folk Style from 'Nordic Melodies' (1895)

Sergei Rachmaninoff: Largo from Piano Concerto No. 4 (1926)

Frédéric Chopin: Berceuse in D-Flat (1844)

John Thomas: Watching the Wheat (1890)

Joseph Haydn: Largo from String Quartet No. 64 (1797)

Peter Tchaikovsky: None But the Lonely Heart (1869)