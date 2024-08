WCLV Program Guide 08-22-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Wolfgang Amadeus Mozart Così fan tutte, K. 588 Nicolai Gedda, t; Covent Garden Orch/Colin Davis

Nicola Matteis Aria amorosa Tragicomedia

Pietro Locatelli L'Arte del Violino, Op 3 Suzanne Lautenbacher, v; Mainz Chamber Orch/ Kehr

Robert Ward Symphony #4 (1958) North Carolina Sym/ Zimmermann

lorence Price Thumbnail Sketches of a Day in the Life of a Washerwoman (1938-42) Josh Tatsuo Cullen, p

Sergei Rachmaninoff Piano Concerto No. 2 in c minor, Op. 18 Martin Jones, p

Sergei Rachmaninoff Piano Concerto No. 2 in c minor, Op. 18 Jean-Yves Thibaudet, p; Cleveland Orch/Vladimir Ashkenazy

laude Debussy Violin Sonata (#3) in g Blake Pouliot, v; Hsin-I Huang, p

Claude Debussy Sept poemes de Banville Anne-Marie Rodde, s; Noel Lee, p

Johann Strauss II Thunder and Lightning Polka, Op. 324 Berlin Phil/Herbert von Karajan

Johann Strauss II Leichtes Blut Polka, Op. 319 Berlin Phil/Herbert von Karajan

Johann Strauss II Cinderella National Phil/Richard Bonynge

Serge Prokofiev Cinderella, Op. 87 West German Radio Orch/Mikhail Jurowski

Jules Massenet Cendrillon Hong Kong Phil/Kenneth Jean

Pierre Sancan Sonatine Emmanuel Pahud, f; Eric Le Sage, p

Elisabeth Jacquet de la Guerre Clavier Suite in D Karen Flint, hc

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Heinrich Schutz Motet, Da pacem, Domine Cantus Colln; Musica Fiata

Josef Haydn Trumpet Concerto in E-Flat, H VIIe:1 Adolph Herseth, tr; Chicago Sym Orch/Claudio Abbado

Franz Joseph Haydn Scottish Folksong, Whistle o'er the lave o't, H XXXIa:76 Jamie MacDougall, t; Eisenstadt Haydn Trio

Luigi Cherubini Medea Munich Radio Orch/Kurt Redel

Vincent D'Indy Medee, Op 47 Iceland Sym/Rumon Gamba

Rene Gerber Suite francaise No. 1 Craiova Phil/Modest Cichirdan

Louis Moreau Gottschalk Hercule Concert Etude, Op 88 Philip Martin, p

Ludwig van Beethoven Piano Concerto no.2 in B-Flat, Op.19 Anthony Newman, forte-p; New York Philomusica Antiqua/Stephen Simon

Italian Trad La biondina in gondoletta Accademia Monteverdiana Cho/Denis Stevens

Franz Liszt Venezia e Napoli Jerome Lowenthal, p

Giovanni Battista Buonamente Gagliarda seconda Palladian Ensemble

Sergei Rachmaninoff Songs, Op. 4 Eugene Izotov, ob; Elizaveta Kopelman, p

Johann Wenzel Kalliwoda Morceau de Salon, Op 228 Nancy Ambrose King, ob; Sylvia Wang, p

Johann Wenzel Kalliwoda Overture #16 in a, Op 238 Das Neue Orchester/Christoph Spering

Antonin Dvorak String Serenade in E, Op. 22 English Chamber Orch/Raymond Leppard

Zdenek Fibich Moods, Impressions and Reminiscences Marian Lapshansky, p

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Sir William Walton: Coronation March 'Orb and Sceptre' (1953)

John Williams: The Empire Strikes Back: Imperial March (1980)

Dennis Wilson: Fawlty Towers: Theme (1975)

Nikolai Tcherepnin: Prelude to 'The Distant Princess' (1896)

Antonio Vivaldi: Concerto for 4 Violins in b 'L'Estro Armonico' (1711)

Sergei Prokofiev: The Love for Three Oranges: March (1919)

Julius Fucik: Entry of the Gladiators (1897)

Gabriel Fauré: Requiem: Agnus Dei (1888)

Sir Edward Elgar: Finale from Symphony No. 1 (1908)

Blonde Redhead: Melody (2004)

Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 7: Homeward (1895)

Giovanni Gabrieli: Canzon in the 1st tone No. 2 à 8 (1597)

Pietro Mascagni: L'amico Fritz: Intermezzo (1891)

Tom Turpin: The Harlem Rag (1892)

Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 8 (1878)

Franz Liszt: Paganini Etude No. 3 'La Campanella' (1851)

Saverio Mercadante: Russian Rondo from Flute Concerto (1819)

Aaron Copland: Our Town: Grover's Corners (1940)

Johann Sebastian Bach: Two-Part Invention No. 8 (1723)

Agustín Lara: Granada (1932)

John Williams: Schindler's List: Main Theme (1993)

Johannes Brahms: Two Waltzes (1869)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Claude Debussy: Tarantelle styrienne 'Danse' (1890)

Claude Debussy: Pour le piano: Toccata (1901)

Claude Debussy: Khamma (1912)

Johann Christian Bach: Piano Concerto in E-Flat (1770)

Michael Haydn: Adagio from Notturno (1772)

11:00 LIVE FROM THE GRAND TETON MUSIC FESTIVAL with Donald Runnicles & Jeff Counts

Bruch, Ehnes and Some Surprises

James Ehnes violin; GTMF Orchestra

Samuel Coleridge-Taylor: Ballade in a Op 33--Christian Reif, conductor

Anton Webern: Im Sommerwind--Donald Runnicles, conductor

Max Bruch: Violin Concerto No. 1 g Op 26--James Ehnes, violin; Donald Runnicles, conductor

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Claude Debussy: Three Nocturnes (1897)

Gustav Mahler: Adagio from Symphony No. 10 (1910)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Ludwig van Beethoven: Bundeslied (1824)

Ludwig van Beethoven: Elegiac Song (1814)

Francis Poulenc: Concerto for 2 Pianos in d (1932)

Franz Liszt: Fantasy on Beethoven's 'The Ruins of Athens' (1853)

Max Bruch: Symphony No. 2 in f (1870)

Arthur Foote: Nocturne and Scherzo (1918)

George Frideric Handel: Water Music Suite No. 3 (1717)

Brian Dykstra: Meant to Be (2009)

Leroy Anderson: Sandpaper Ballet (1954)

Modest Mussorgsky: Pictures at an Exhibition: Ballet of the Unhatched Chicks (1874)

Zdenek Fibich: Toman and the Wood Nymph (1878)

Johann Sebastian Bach: Finale from Brandenburg Concerto No. 3 (1713)

Claude Debussy: La mer (1905)

Alexandre Desplat: Girl with a Pearl Earring: Theme (2003)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Claude Debussy: Three Nocturnes: Festivals (1897)

Franz Schubert: Violin Sonatina No. 1 in D (1816)

Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Wedding March (1842)

Sir Edward Elgar: Pomp and Circumstance March No. 2 (1901)

Joaquín Rodrigo: Zapateado & Finale from Concierto Madrigal (1967)

Frédéric Chopin: Mazurka No. 32 (1842)

Jean Sibelius: Overture in E (1891)

Carl Philipp Emanuel Bach: Symphony in F (1755)

Dmitri Shostakovich: The Gadfly: Romance (1955)

Emmanuel Chabrier: The King in Spite of Himself: Danse slave (1887)

George Frideric Handel: Water Music Suite No. 1: Allegro & Hornpipe (1717)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 34 in C (1780)

Frédéric Chopin: Impromptu No. 3 in G-Flat (1842)

Frédéric Chopin: Impromptu No. 1 in A-Flat (1837)

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 22 in F (1804)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Claude Debussy: Three Nocturnes (1897)

Sir Alexander Mackenzie: Violin Concerto in c-Sharp (1885)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Josef Suk: Serenade for Strings in E-Flat (1892)

Alexander Zemlinsky: Psalm 13 (1935)

Richard Strauss: Don Juan (1888)

Claude Debussy: Pelléas et Mélisande: Concert Suite (1902)

Wolfgang Amadeus Mozart: Concert Rondo in E-Flat (1781)

Johann Christian Bach: La clemenza di Scipione: Overture (1778)

Heino Eller: Symphonic Poem 'Twilight' (1917)

Sir Charles Hubert H. Parry: Symphony No. 2 in F 'Cambridge' (1883)

Claude Debussy: Children's Corner Suite (1908)

David Amram: Variations on 'Red River Valley' (1991)

23:00 QUIET HOUR

Charles Gounod: Meditation after Bach 'Ave Maria' (1859)

Gregorio Allegri: Miserere (1638)

Johannes Brahms: Intermezzo in A (1892)

Gabriel Pierné: Pastorale (1887)

Johannes Brahms: Adagio from Clarinet Quintet (1891)

Robert Schumann: Widmung (Dedication) (1840)

Samuel Coleridge-Taylor: Sometimes I Feel Like a Motherless Child (1905)

Kent Kennan: Night Soliloquy (1936)

Franz Liszt: Transcendental Etude No. 9 'Remembrances' (1851)

Richard Strauss: Meinem Kinde (1897)