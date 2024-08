WCLV Program Guide 08-19-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Armand-Louis COUPERIN Brass Suite Equale Brass

Georg Philipp Telemann Three-Trumpet Concerto in D Music of the Baroque/Thomas Wikman

Johannes Brahms Piano Quartet no.1 in g minor, Op.25 Artur Rubinstein, p; Guarneri Quartet

Frederic Chopin Mazurkas, Op. 63 Artur Rubinstein, p

Francesco Manfredini Concerto Grosso in e, Op 3/3 Les Amis de Philippe

ntonio Vivaldi Violin Concerto in g, R 324 (Op 6/1) Andrew Manze, v; Academy of Ancient Music/Christopher Hogwood

Adolf Wiklund Konsertstycke, Op 1 Martin Sturfalt, p; Helsingborg Sym/Andrew Manze

Igor Stravinsky Jeu de cartes Rotterdam Phil/James Conlon

Alexander Scriabin Twelve Etudes, Op 8 Vladimir Sofronitski, p

Alexander Tcherepnin Clarinet Sonata (1939) John Bruce Yeh, cl; Patrick Godon, p

Johann Sebastian Bach Trio Sonata in G, BWV 1039 James & Jeanne Galway, f's; Phillip Moll, hc; Sarah Cunningham, vi da gamba

Camille-Saint-Saens Oboe Sonata, Op. 166 Alex Klein, ob; Phillip Bush, p

Francois Devienne Bassoon Sonata in G, Op 24/2 Mathieu Lussier, bn; Richard Pare, p; Benoit Loiselle, vc

Elisabeth Jacquet de la Guerre Clavier Suite in G Karen Flint, hc

Gian Francesco Malipiero Piano Concerto No. 1 (1934) Sandro Ivo Bartoli, p; Saabrucken Radio Sym/Michele Carulli

Jacques Hotteterre Hotteterre:Deuxieme livre de pieces pour la flute traversiere, Op. 5 Allain-Dupre, f; Uyama-Bouvard, hc; Pierlot, viga; Dumestre, theorbo

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Wilhelm Stenhammar The Song, Op 44 Helsingborg Sym Orch/Okko Kamu

Lars-Erik Larsson Divertimento, Quattro tempi Michael Thompson Wind Quintet

Wolfgang Amadeus Mozart String Divertimento in F, K. 138 Amsterdam Baroque Orch/Ton Koopman

Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 40 in g minor, K. 550 Swingle Singers

Johannes Brahms Neue Liebeslieder Waltzes, Op 65 Silke-Thora Matthies, p; Christian Kohn, p

Johannes Brahms Liebeslieder Waltzes Op. 52 Martha Hart, ms; Mackenzie, Wustman, p

Franz Schubert Song, Standchen D 957 Raphaella Smits, g

Cyril Scott Poem for Piano and Orchestra, Early One Morning John Ogdon, p; London Phil/Bernard Herrmann

Percy Grainger Early One Morning BBC Phil/Richard Hickox

Franz Schubert Symphony No. 8 in b minor, D. 759, Unfinished Vienna Phil/Georg Solti

Luigi Legnani Caprices, Op 20 Raphaella Smits, g

Howells Carol anthem, Long, Long Ago Finzi Singers/Paul Spicer

Anton Zemlinsky Opera, Es war einmal Cologne Phil/James Conlon

Edvard Grieg Lyric Pieces, Op. 71 Cyprien Katsaris, p

Frederick Delius Eventyr (Once Upon a Time) Royal Liverpool Phil/Charles Groves

John Ireland Rhapsody (1915) Eric Parkin, p

Ralph Vaughan Williams Five Variants of Dives and Lazarus (1939) English Chamber Orch/Yehudi Menuhin

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

11:00 LIVE FROM THE GRAND TETON MUSIC FESTIVAL with Donald Runnicles & Jeff Counts

Barber and Bernstein

Alisa Weilerstein cello; GTMF Orchestra/Bignamini

Samuel Barber: Cello Concerto Op 22

Leonard Bernstein: Symphonic Dances from West Side Story

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Gustav Mahler: Rondo-Burleske from Symphony No. 9 (1910)

Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 1 in C (1795)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

Traditional: Scarborough Fair

Frédéric Chopin: Nocturne No. 9 in B (1837)

Edvard Grieg: Two Elegiac Melodies (1881)

Gabriel Fauré: Cantique de Jean Racine (1865)

Thomas Canning: Fantasy on a Hymn Tune by Justin Morgan (1944)

Franz Liszt: Schubert Song 'Serenade' (1839)

Jack Gallagher: Pavane from Sinfonietta for Strings (2007)

Wolfgang Amadeus Mozart: Larghetto from Piano Concerto No. 24 (1786)

Ralph Vaughan Williams: Prelude on 'Rhosymèdre' (1921)

Heitor Villa-Lobos: Song of the Black Swan (1917)