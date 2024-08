WCLV Program Guide 08-16-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Benjamin Britten Mazurka Elegiaca (1941) Joshua Pierce, Dorothy Jonas, p's

Benjamin Britten Simple Symphony, Op. 4 Bournemouth Sinfonietta/Ronald Thomas

Jan Zach Sinfonia #2 in A Musici de Praga/Milan Vymer

Ludwig van Beethoven Violin Sonata No. 1 in D, Op. 12 No. 1 Nell Gotkovsky, v; Ivar Gotkovsky, p

Thomas Weelkes Madrigal, Four arms, two necks, one wreathing King's Singers

Jacques Offenbach Un mari a la porte Royal Liverpool Phil/Vasily Petrenko

Ferdinand Herold Zampa Munich Radio Orch/Kurt Redel

Jean-Philippe Rameau Nais Jonathen Freeman-Attwood, tr; Daniel-Ben Pienaar, p

Wolfgang Amadeus Mozart Violin Sonata in D, K 306 Andrew Smith, v; Joshua Pierce, p

Germaine Tailleferre Chansons populaires francaises (1952-55) Patrice Michaels, s; Czech National Sym Orch/Paul Freeman

Giovanni Battista Tibaldi Trio Sonata in c, Op 2/7 Parnassi musici

Arcangelo Corelli Concerto grosso in D, Op 6/1 I Musici

Ernest Bloch Concerto Grosso no.1 Barton Weber, p; Amadeus Chamber Orch/Agnieszka Duczmal

Ernest Bloch Five Sketches in Sepia Istvan Kassai, p

Luigi Boccherini Oboe Quintet in A, Op. 55/4 Lajos Lencses, ob; Parisii Quartet

Sebastiano FESTA Madrigal, L'ultimo di di maggio King's Singers

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Ludwig van Beethoven Eleven Bagatelles, Op. 119 Andras Schiff, p

Nikolaus Von Krufft Horn Sonata in E Lowell Greer, fh; Steven Lubin, forte-p

Nikolaus Von Krufft Song, Der Papagoy Markus Schafer, t; Christine Schornsheim, p

John Phillip SOUSA The Bride Elect United States Marine Band

Joan Tower Rising (2010) Carol Wincenc, f; Green Mountain Festival Quartet

Victor Herbert Three Pieces Elmar Oliveira, v; Robert Koenig, p A

Johan Svendsen The Wedding at Dovre Iceland Sym/Bjarte Engeset

Edvard Grieg Peer Gynt, Op. 23 James Galway, f; Berlin Phil/Herbert von Karajan

Christian Sinding Romance, Op 79/2 Henning Kraggerud, v; Christian Ihle Hadland, p

Finn Mortensen Symphony #1, Op 5 (1953) Oslo Phil/Mariss Jansons

Harald Saeverud Tunes and Dances from Siljustol, Op 21 Bergen Wind Quintet

Hans Christian Lumbye Queen Louise Waltz Danish National Radio Sym Orch/Gennady Rozhdestvensky

Franz Schubert String Quartet No. 12 in c minor, D. 703, Quartettsatz Amadeus String Quartet

Serge Prokofiev Sinfonia Concertante, Op. 125 Alexander Rudin, vc; Ukraine National Sym Orch/Theodore Kuchar

Anton Arensky 24 Pieces, Op 36 Anatoly Sheludiakov, p



06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Georg Philipp Telemann: Water Music: Bourrée (1723)

Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 2 (1718)

Franz Liszt: Mephisto Waltz No. 1 (1860)

Richard Wagner: Tannhäuser: Entry of the Guests 'Festmarsch' (1845)

Johannes Brahms: Waltz No. 15 (1865)

Sir Edward Elgar: Imperial March (1897)

Francesco Geminiani: Concerto Grosso No. 11 after Corelli in E (1726)

Antonio Vivaldi: Flute Concerto in F (1728)

Antonín Dvorák: Prague Waltzes (1879)

Charles Ives: Allegro from Symphony No. 2 (1902)

John Bull: In Nomine V (1600)

Giovanni Bolzoni: Minuetto (1880)

Average White Band: Pick Up the Pieces (1975)

Wolfgang Amadeus Mozart: The Magic Flute: Ein Mädchen oder Weibchen (1791)

Philip Maneval: The Demise of the Shepard Glacier (2020)

Felix Mendelssohn: Song without Words No. 10 (1835)

Miklós Rózsa: Ben-Hur: Prelude (1959)

Edvard Grieg: Lyric Suite: March of the Trolls (1904)

Frédéric Chopin: Prelude No. 7 (1839)

John Williams: Schindler's List: Main Theme (1993)

George Frideric Handel: Samson: Awake the Trumpet's Lofty Sound (1743)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Bill Evans: Your Story (1980)

Dave Brubeck: Regret (1999)

Joseph Haydn: Violin Concerto No. 4 in G (1769)

Antonín Dvorák: Largo from Symphony No. 9 'New World' (1893)

Bohuslav Martinu: Symphony No. 4 (1945)

Gabriel Pierné: Ramuntcho: Overture (1910)

Antonio Vivaldi: Concerto for Viola d'amore & Lute in d (1740)

Ludwig van Beethoven: Rondo a capriccio 'Rage over a lost penny' (1800)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 5 in E-Flat 'Emperor' (1809)

Sergei Prokofiev: Finale from Symphony No. 6 (1947)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Johannes Brahms: Rhapsody in E-Flat (1892)

Sir Edward Elgar: Chanson de nuit (1890)

Gabriel Pierné: Piano Concerto in c (1886)

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 10 in G (1799)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 41 in C 'Jupiter' (1788)

George Frideric Handel: Concerto Grosso in d (1734)

John Adams: The Chairman Dances (1987)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Anton Bruckner: First movement from Symphony No. 4 'Romantic' (1874)

Sergei Prokofiev: Symphony No. 3 in c (1929)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Heinrich Marschner: Grand Festive Overture (1842)

Carl Maria von Weber: Clarinet Concerto No. 1 in f (1811)

Richard Wagner: Tannhäuser: Overture & Venusberg Music (1861)

Samuel Barber: Souvenirs Suite (1952)

Bill Evans: Since We Met (1974)

George Gershwin: Prelude No. 2 'Blue Lullaby' (1926)

Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Sinfonia Concertante (1778)

Sergei Prokofiev: Symphony No. 6 in e-Flat (1947)

Charles Koechlin: Sonatine (1916)

Adrian Willaert: Pater Noster & Ave Maria (1532)

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

Gabriel Fauré: Sicilienne (1898)

Anton Webern: Langsamer Satz (1905)

Edvard Grieg: Ich liebe dich (1864)

Jean Sibelius: Andante festivo (1924)

Joaquín Rodrigo: Soleriana: Pastorale (1953)

Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio from Divertimento for String Trio (1788)

Randall Thompson: Alleluia (1940)

George I. Gurdjieff: Night Procession (1910)

Carl Philipp Emanuel Bach: Andante from Piano Sonata in A (1758)

Johann Sebastian Bach: Anna Magdalena Notebook: Bist du bei mir (1725)