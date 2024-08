WCLV Program Guide 08-13-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Franz Liszt Transcendental Etudes (1851) Jerome Rose, p

Frederic Chopin Trois Nouvelles Etudes Louis Lortie, p

Claude Debussy etudes, Bk 1 Thedore Paraskivesko, p

Niccolo Paganini Violin Concerto No. 1 in D, Op. 6 Francesca Dego, v; City of Birmingham Symphony Orchestra/Daniele Rustioni

Julius Weismann etudes, Op. 109 Birgitta Wollenweber, p

Cecile Chaminade Callirhoe Metz Grand Est National Orch/David Reiland

Ludwig van Beethoven String Trio #5 in c, Op 9/3 Kodaly String Quartet

John Phillip SOUSA Waltzes, La Reine de la Mer United States Marine Band

Philippe Gaubert Les Chants de la Mer Luxembourg Phil/Marc Soustrot

Philippe Gaubert Le Chevalier et la Damoiselle (1941) Luxembourg Phil/Marc Soustrot

Nikolai Medtner Four Fairy Tales, Op 34 Hamish Milne, p

Peter Benoit Flute Concerto, Op 43a, Symphonic Tale Gaby Van Riet, f; Royal Flanders Phil/Frederic Devreese

Arthur Meulemans Evasions (1954) Flemish Radio Orch

Cesar Franck Violin Sonata in A Qian Yin, v; Po-Chuan Chiang, p

Andre Gretry Zemire et Azor Orch de Bretagne/Stefan Sanderling

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Johann Sebastian Bach Orchestra Suite No.3 in D, BWV 1068 Nobuko Imai, vi; Roland Pontinen, p

Johann Sebastian Bach Orchestra Suite No.1 in C, BWV 1066 Moscow Virtuosi/Vladimir Spivakov

Amy Beach Songs, Op. 43 Katherine Kelton, ms; Catherine Bringerud, p

Priscilla Alden Beach City Trees (1928) Lansdowne Sym Orch/Reuben Blundell

Amy (Mrs HHA) Beach Piano Trio in a, Op 150 Toledo Trio

Amy Beach Songs, Op. 75 Katherine Kelton, ms; Catherine Bringerud, p

German ANON 18th c Sinfonia in D Ludwig Guttler, tr, Kurt Sandau, tr, Friedrich Kircheis, o

Ludwig van Beethoven Fidelio, Op 72 Philharmonia Orch/Kurt Sanderling

Ludwig van Beethoven Sextet in E-Flat for Two Horns & Strings, Op 81b Consortium Classicum

Karol Szymanowski Violin Concerto #1, Op 35 Thomas Zehetmair, v; City of Birmingham Sym/Sir Simon Rattle

Alberto Ginastera Flute and Oboe Duo, Op 13 (1945) Peter Christ, ob; Gretel Shanley, f

Christoph Willibald Gluck Orpheus and Eurydice Hartford Sym Orch/Fritz Mahler

Peter Tchaikovsky Francesca da Rimini, Op. 32 Leipzig Gewandhaus Orch/Kurt Masur

Christoph Willibald Gluck Iphigenia in Aulis Daniel Blumenthal, p

Christoph Willibald Gluck Iphigenie en Tauride Stephen Salters, br; Boston Baroque Orch/Martin Pearlman

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Eugène Bozza: Children's Overture (1964)

Antonio Vivaldi: Cello Concerto in B-Flat (1720)

Aram Khachaturian: Masquerade: Galop (1941)

Gioacchino Rossini: Demetrio e Polibio: Overture (1809)

Ludwig van Beethoven: Finale from Septet (1800)

Wolfgang Amadeus Mozart: Oboe Quartet in F (1781)

Jean Sibelius: Karelia Suite: Alla marcia (1893)

Giuseppe Verdi: Rigoletto: La donna è mobile (1851)

John Philip Sousa: March 'Esprit de Corps' (1888)

George W. Chadwick: Symphonic Sketches: Jubilee (1904)

Felix Mendelssohn: Overture 'Calm Sea and Prosperous Voyage' (1828)

Carl Philipp Emanuel Bach: March for the Ark (1750)

Frédéric Chopin: Polonaise No. 3 in A 'Military' (1839)

Isaac Albéniz: Navarra (1909)

Joseph Haydn: Piano Sonata No. 58 in C (1789)

Peter Boyer: Scherzo/Dance from Symphony No. 1 (2013)

Jean-Philippe Rameau: Les Indes Galantes: Chaconne (1735)

Claude Debussy: Pour le piano (1901)

Henry Purcell: The Fairy Queen: Rondeau (1692)

Carl Philipp Emanuel Bach: String Symphony in G (1741)

Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 4 (1878)

John Williams: Cowboys Overture (1980)

Max Bruch: Adagio from Violin Concerto No. 1 (1868)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 28 in C (1773)

Peter Tchaikovsky: The Seasons: June 'Barcarolle' (1876)

Lev Aronson: Hasidic Dance (1950)

Traditional: Shenandoah

Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 4 'Romantic' (1874)

George Gershwin: Tip-Toes: Sweet and Low-Down (1925)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Nicolò Paganini: Perpetual Motion (1835)

Clarice Assad: Impressions: Perpetual Motion (2008)

Joseph Haydn: Symphony No. 90 in C (1788)

Johann Sebastian Bach: Trio Sonata No. 6 in C (1732)

Claude Debussy: Images for Orchestra (1912)

Hector Berlioz: Symphonie fantastique: Daydreams - Passions (1830)

Edvard Grieg: Overture 'In Autumn' (1866)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Béla Bartók: The Miraculous Mandarin: Suite (1927)

Robert Schumann: Piano Concerto in a (1845)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Jean-Philippe Rameau: Dardanus: Overture (1739)

Jean-Philippe Rameau: Dardanus: Tambourins (1739)

John Ireland: Piano Concerto in E-Flat (1930)

Bedrich Smetana: The Two Widows: Overture (1874)

Antonín Dvorák: Legend No. 9 (1881)

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 25 in C (1786)

Herbert Howells: Paradise Rondel (1925)

Gustav Mahler: Songs of a Wayfarer (1884)

Johann Sebastian Bach: Fugue in g 'Little' (1706)

Sergei Rachmaninoff: 18th Variation from Paganini Rhapsody (1934)

Frederick the Great: Flute Concerto No. 3 in C (1750)

Carl Reinecke: Arioso from Serenade for Strings (1896)

John Ireland: The Overlanders: Suite (1946)

Erich Wolfgang Korngold: The Adventures of Robin Hood: March of the Merry Men (1938)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Franz Schubert: Impromptu No. 8 in f (1828)

Richard Strauss: First Waltz Sequence from 'Der Rosenkavalier' (1944)

Frank Loesser: Guys and Dolls: Luck Be a Lady (1950)

Enrique Granados: Danza lenta (1903)

Anton Bruckner: Andante from Symphony No. 4 'Romantic' (1874)

Niccolò Jommelli: Periodical Overture (1766)

Joseph Fiala: English horn Concerto in C (1780)

Morton Gould: American Symphonette No. 2 (1938)

Frédéric Chopin: Nocturne No. 18 in E (1846)

Frédéric Chopin: Polonaise No. 6 in A-Flat 'Heroic' (1842)

George Frideric Handel: The Triumph of Time and Disillusionment: Overture (1707)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

John Williams: The Reivers (1980)

Alexander Glazunov: Wedding March (1889)

Leos Janácek: Lachian Dances: Wedding Dance (1890)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 25 (1786)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Duke Ellington: Three Black Kings (1974)

Samuel Coleridge-Taylor: Symphony in a (1896)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Robert Schumann: Fantasy Pieces (1838)

Grace Williams: Fantasy on Welsh Nursery Tunes (1940)

Johannes Brahms: Variations on a Theme by Haydn (1873)

Alexandre Lagoya: Spanish Dances from Bizet's 'Carmen' (1993)

John Ireland: A Downland Suite: Minuet (1932)

John Ireland: Ladslove (1920)

John Field: Nocturne No. 12 in E 'Nocturne caractéristique' (1822)

Anton Bruckner: Symphony No. 4 in E-Flat 'Romantic' (1874)

Toru Takemitsu: Rain Tree Sketch No. 2 (1992)

René Clausen: Prayer (2009)

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Piano Concerto No. 21 (1785)

Auguste Franchomme: Nocturne for 2 Cellos (1838)

Leos Janácek: Idyll for Strings: Adagio (1878)

Frederick Delius: Intermezzo from 'Fennimore and Gerda' (1910)

Traditional: She Moved Through the Fair

Erik Satie: Gymnopédie No. 1 (1888)

Astor Piazzolla: Milonga Prelude 'Flora's Game' (1987)

Sergei Rachmaninoff: All-Night Vigil: Rejoice, O Virgin (1915)