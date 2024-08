WCLV Program Guide 08-12-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Heinrich Schutz Psalmen Davids (1619) Cantus Colln; Musica Fiata

Franz Joseph Haydn Symphony No. 73 in D, La chasse Austro-Hungarian Haydn Orch/Adam Fischer

Clara Schumann March in E-Flat Jozef De Beenhouwer, p

Clara Schumann Piano Concerto in a minor, Op. 7 Angela Cheng, p; Women's Phil/JoAnn Falletta

Robert Schumann Album fur die Jugend, Op. 68 Daniel Levy, p

Gustav Holst The Planets, Op. 32 The 5 Browns

Gustav Holst The Planets, Op. 32 Atlanta Sym Orch/Yoel Levi

Gustav Holst The Planets, Op. 32 Berlin Phil/Colin Davis

John Phillip SOUSA Looking Upward Suite United States Marine Band

Douglas Lilburn Symphony #3 New Zealand Sym/James Judd

Douglas Lilburn Nine Short Pieces (1965) Dan Poynton, p

Emile Waldteufel Trictrac Polka, Op 181 Slovak State Phil/Alfred Walter

Emile Waldteufel L'Esprit francais Polka, Op 182 Monte Carlo National Opera Orch/Willi Boskovsky

Jacques Offenbach Gaite Parisienne Boston Sym Orch/Seiji Ozawa

Ludwig van Beethoven String Quartet No. 15 in a, Op. 132 Amadeus String Quartet

Jacques Offenbach Gaite Parisienne Boston Pops Orch/Arthur Fiedler

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Christoph Willibald Gluck Paride ed Elena Magdalena Kozen , Susan Gritton, Gabrieli Consort and Players/Paul McCreesh

Christoph Willibald Gluck Orpheus and Eurydice Les Musiciens du Louvre/Minkowski

Jules Massenet Herodiade Barcelona Sym/Patrick Gallois

Jules Massenet Le Cid St Martin's Academy/Neville Marriner

Johann Nepomuk Hummel Grande Serenade en Potpourri, Op 66/2 Red Chamber Music Ensemble

Anna Amalie Erwin und Elmire Uwe Stickert, t; Thuringisches Kammerorchester Weimar/Martin Hoff

Camille Saint-Saens Cavatine, Op. 144 Michel Becquet, tb; Yves Henry, p

Jacques Casterede Trombone Sonata (1958) Christian Lindberg, tb; Roland Pontinen, p

Robert Schumann Symphony No. 2 in C, Op. 61 Royal Concertgebouw Orch/Kurt Masur

Robert Schumann Lieder-Album fur die Jugend, Op. 79 Ann Murray, ms; Felicity Lott, s; Graham Johnson, p

Peter Tchaikovsky Seven Songs, Op. 47 Jan De Gaetani, ms; Gilbert Kalish, p

Peter Tchaikovsky Hamlet, Op. 67 New York Phil/Leopold Stokowski

Igor Stravinsky Le Baiser de la fee Chicago Sym Orch/Fritz Reiner

Igor Stravinsky Violin Concerto in D Alexander Kerr, v; Royal Concertgebouw Orch/Riccardo Chailly

Alexander Krein Dance #4 Jascha Heifetz, v; Emanuel Bay, p

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Giuseppe Verdi: Alzira: Prelude (1845)

Sergei Rachmaninoff: Symphonic Dance No. 2 'Waltz' (1940)

Sholom Secunda: Bei mir bist du schön (1932)

Sir Arthur Sullivan: The Yeoman of the Guard: Overture (1888)

Samuel Barber: Agnus Dei (1967)

Joseph Haydn: Trio for 2 Flutes & Bassoon 'London Trio No. 1' (1794)

Aaron Copland: Old American Songs Set No. 1: Simple Gifts (1950)

J. S. Bach & Silvius L. Weiss: Bourrée BWV 996 & Gigue (1720)

E. E. Bagley: National Emblem March (1906)

Franz Schubert: Impromptu No. 2 in E-Flat (1828)

Quincy Porter: Ukrainian Suite (1925)

Fritz Kreisler: Variations on a Theme of Corelli (1910)

Georg Philipp Telemann: Water Music Suite: Gavotte (1723)

Camille Saint-Saëns: Africa Fantasie (1891)

R. Nathaniel Dett: Listen to the Lambs (1914)

Roger Quilter: A Children's Overture (1914)

Erich Wolfgang Korngold: The Prince and the Pauper: Suite (1937)

Richard Strauss: Rondo from Horn Concerto No. 2 (1942)

Federico Moreno Tórroba: Suite castellana (1926)

Manuel de Falla: La vida breve: Spanish Dance No. 1 (1913)

Euday L. Bowman: Twelfth Street Rag (1914)

Nikolai Rimsky-Korsakov: The Snow Maiden: Dance of the Tumblers (1881)

Silvestre Revueltas: Sensemayá (1938)

Edvard Grieg: Peer Gynt Suite No. 1 (1888)

John Lennon/Paul McCartney: Penny Lane (1967)

Ottorino Respighi: Ancient Airs and Dances Suite No. 3 (1931)

Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Scherzo (1842)

Frédéric Chopin: Etude No. 12 in c 'Revolutionary' (1832)

Leonard Bernstein: West Side Story: I Feel Pretty (1957)

Georges Bizet: Carmen Suite No. 1 (1875)

Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Piano Quartet No. 1 (1785)

George Gershwin: Tip-Toes: Sweet and Low-Down (1925)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Darius Milhaud: Pastorale for Oboe, Clarinet & Bassoon (1935)

Francis Poulenc: Finale from Flute Sonata (1957)

Ludwig van Beethoven: Gloria from 'Missa Solemnis' (1823)

Joseph Haydn: Gloria from Mass No. 11 'Lord Nelson Mass' (1798)

William Grant Still: Lyric Quartette (1945)

George W. Chadwick: Symphony No. 3 in F (1894)

Fanny Mendelssohn-Hensel: Concert Overture (1830)

Jennifer Higdon: blue cathedral (2000)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Anton Bruckner: Adagio from Symphony No. 6 (1881)

Wolfgang Amadeus Mozart: Sinfonia Concertante in E-Flat (1778)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Aaron Copland: The Red Pony: Morning on the Ranch (1948)

Aaron Copland: Old American Songs Set No. 2: The Little Horses (1952)

Joseph Haydn: Symphony No. 83 in g 'Hen' (1785)

Johann Sebastian Bach: Concerto for Oboe & Violin (1735)

Alexander Glazunov: Raymonda: Suite (1898)

Henri Sauguet: La cigale et la fourmi (1941)

Jan Blockx: Flemish Dances (1884)

Giovanni Gabrieli: Sonata on the 9th tone for 8 parts (1600)

Giovanni Gabrieli: Canzon on the 9th tone à 12 (1597)

Brian Easdale: The Red Shoes: Ballet (1948)

Antonín Dvorák: Legend No. 7 (1881)

Joseph Haydn: Sinfonia Concertante in B-Flat (1792)

John Williams: Raiders of the Lost Ark: Marion's Theme (1981)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Franz Liszt: Paraphrase on Verdi's 'Rigoletto' (1859)

Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 4 'Romantic' (1874)

Elmer Bernstein: The Ten Commandments: Prelude (1955)

Léo Delibes: Sylvia: Valse lente (1876)

Franz Schubert: Rondo in A (1816)

Giovanni Gabrieli: Jubilate Deo (1597)

John Knowles Paine: Overture to 'As You Like It' (1876)

Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 98 (1792)

Peter Tchaikovsky: Souvenir of a Beloved Place: Mélodie (1878)

Peter Tchaikovsky: Finale from Piano Concerto No. 1 (1875)

Ferruccio Busoni: Comedy Overture (1897)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Joseph Haydn: Symphony No. 55 in E-Flat 'Schoolmaster' (1774)

Felix Mendelssohn: War March of the Priests (1845)

Wolfgang Amadeus Mozart: German Dance 'Sleigh Ride' (1791)

Edward Burlingame Hill: Concertino No. 1 (1931)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Claude Debussy: Petite Suite (1889)

Sergei Prokofiev: Symphony No. 6 in e-Flat (1947)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Karol Szymanowski: Symphony No. 4 'Symphonie Concertante' (1932)

Karol Kurpinski: Polish Wedding: Mazurka (1850)

Frédéric Chopin: Piano Sonata No. 2 in b-Flat (1840)

Antonín Dvorák: A Hero's Song (1897)

Dieterich Buxtehude: Chaconne (1680)

Sir Thomas Beecham: The Faithful Shepherd Suite: Pastorale (1932)

Maurice Ravel: Miroirs: Une barque sur l'océan (1905)

Wilhelm Stenhammar: Symphony No. 2 in g (1915)

Ludwig van Beethoven: Sextet for 2 Horns & Strings (1795)

Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Violin Concerto No. 4 (1775)

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

Frédéric Chopin: Mazurka No. 49 (1849)

Richard Strauss: Improvisation from Violin Sonata (1888)

Joseph Haydn: Andante from Symphony No. 9 (1762)

Johannes Brahms: Andante from Piano Concerto No. 2 (1881)

Jean-Baptiste Barrière: Largo from Cello Sonata Book 3/5 (1739)

Aaron Copland: Down a Country Lane (1962)

Eric Whitacre: Water Night (1995)

Jean Sibelius: The Tempest: Interlude 'Prospero' (1925)

Carl Philipp Emanuel Bach: Largo from Flute Concerto (1755)

Félicien David: Adagio from Piano Trio No. 2 (1857)