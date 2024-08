WCLV Program Guide 08-06-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Antonin Dvorak Symphony No. 9 in e minor, Op. 95, From the New World Haarlem Women's Cho/Leny van Schaik

Antonin Dvorak Bagatelles, Op 47 Bonn Beethovenhalle Orch/Dennis Russell Davies

Henriette Renie Cello Sonata (1920) Victor Julien-Laferriere, vc; Theo Fouchenneret, p

Elisabeth Jacquet de la Guerre Violin and Continuo Sonata #2 in D Lina Tur Benet, v; Kenneth Weiss, hc; Paixi Mentero, viga

Elisabeth Jacquet de la Guerre Clavier Suite #4 in F Karen Flint, hc

Franz Liszt Transcendental Etudes (1851) Jerome Rose, p

Franz Liszt Prometheus, Symphonic Poem No. 5 (1850) Leipzig Gewandhaus Orch/Kurt Masur

Karl Goldmark Der gefesselte Prometheus (Prometheus Bound), Op 3 Budapest Phil/Andras Korodi

Franz Joseph Haydn String Quartet in b, Op. 64, No. 2 Angeles String Quartet

Franz Joseph Haydn Scottish Folksong, I canna come ilka day to woo, H XXXIa:140 Jamie MacDougall, t; Eisenstadt Haydn Trio

Cecile Chaminade Fileuse Joanne Polk, p

Henriette Bosmans Piano Concertino (1928) Ronald Brautigam, p; Netherlands Radio Chamber Orch/Ed Spanjaard

Anna Bon Trio Sonata #6 La Donna Musicale

Germaine Tailleferre Petites ouvertures d'airs anciens Nicolas Horvath, p

Rodolphe Kreutzer Violin Concerto No. 19 in d Axel Strauss, v; San Francisco Conservatory Orch/Andrew Mogrelia

Ludwig van Beethoven Canon, Esel aller Esel, WoO 227 Cantus Novus Wien

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Anton Bruckner Fantasie in G Fumiko Shiraga, p

Anton Bruckner Symphonic Prelude Royal Scottish National Orch/Neeme Jarvi

Dietrich Buxtehude Chorale Prelude, Jesus Christus, unser Heiland Rene Saorgin, o

Cesar Franck Symphony in d minor Strasbourg Phil

Marie Jaell Voix du printemps Roberto Prosseda; Alessandra Ammara, p

Claude Debussy Images, Set 2 Claudio Arrau, p

Franz Liszt Album d'un voyageur Jerome Lowenthal, p

Darius Milhaud Le boeuf sur le toit, Op. 58 Ulster Orch/Yan-Pascal Tortelier

Saverio Mercadante Flute Concerto in e James Galway, f; I Solisti Veneti/Claudio Scimone

Giuseppe Verdi Rigoletto Chicago Sym Cho, Orch/Sir Georg Solti

Ludwig van Beethoven Rondo a capriccio in G, Rage over a lost penny, Op 129 Alexis Weissenberg, p

Ludwig van Beethoven Rondino in E-Flat, WoO 25 Yo-Yo Ma, vc; Patricia Zander, p

Richard Strauss Symphonia domestica, Op 53 Royal Concertgebouw Orch/Lorin Maazel

Josquin Des Prez Canon ad Nonam Pro Arte Recorder Ensemble

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Gioacchino Rossini: La cambiale di matrimonio: Overture (1810)

Richard Wagner: Tristan und Isolde: Act 1 Prelude (1859)

Ola Gjeilo: The Ground (2010)

Leos Janácek: Jealousy (1903)

Bruce Broughton: E-Flat Five Ways (2010)

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Sonata No. 16 in C 'For Beginners' (1788)

Leroy Anderson: Bugler's Holiday (1954)

John Philip Sousa: March 'Homeward Bound' (1892)

Manuel de Falla: La vida breve: Interlude & Spanish Dance (1913)

Luigi Cherubini: Concert Overture in G (1815)

Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 5 'Heroic Elegy' (1860)

George Frideric Handel: Acis and Galatea: Happy We! (1718)

Jean-Baptiste Barrière: Allegro prestissimo from Sonata for 2 Cellos (c.1740)

Carl Nielsen: Serenata in vano (1914)

Michael Easton: Overture to an Italianate Comedy (1995)

Sir Charles Hubert H. Parry: An English Suite: Prelude (1918)

Johannes Brahms: Ballade No. 3 in b (1854)

Claude Debussy: Sonata for Flute, Viola & Harp (1915)

Claudio Monteverdi: Madrigals, Book 5: Stabat Virgo Maria (1605)

Jeremiah Clarke: Trumpet Voluntary 'Prince of Denmark's March' (1700)

Thomas Arne: Rule Britannia! (1740)

Scott Joplin: Pineapple Rag (1908)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Percy Grainger: My Robin is to the Greenwood Gone (1912)

Frederic Curzon: Robin Hood Suite: March of the Bowmen (1936)

Anton Bruckner: First movement from Symphony No. 4 'Romantic' (1874)

Isaac Albéniz: Iberia: Fête-dieu à Séville (1906)

Jean-Philippe Rameau: Les Fêtes d'Hébé: Sailors' Chorus (1739)

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 2 in D (1802)

Margaret Brouwer: Symphony No. 1 'Lake Voices' (1997)

Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 2 (1860)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Sergei Rachmaninoff: Piano Concerto No. 2 in c (1901)

Maurice Ravel: Boléro (1928)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Clown Dance (1842)

Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Nocturne (1842)

Carl Philipp Emanuel Bach: Oboe Concerto in E-Flat (1765)

Louis Moreau Gottschalk: Bamboula (1849)

Sir Arthur Sullivan: Iolanthe: Overture (1882)

Sergei Prokofiev: Twelve Movements from 'Romeo and Juliet' (1936)

Nicolò Paganini: Sonata No. 4 for Violin & Guitar (1828)

George Frideric Handel: An Occasional Oratorio: Overture (1746)

Georges Bizet: Carmen Suite No. 1: Les Toreadors (1875)

Joseph Haydn: Finale from Piano Trio No. 33 (1793)

Volkmar Andreae: Little Suite (1917)

Maurice Ravel: La valse (1920)

Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 4 (1720)

John Williams: The Force Awakens: Scherzo for X-Wings (2015)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Gioacchino Rossini: L'inganno felice: Overture (1812)

Karl Goldmark: In Italy (1904)

Peter Tchaikovsky: Distant Past (1893)

Robert Schumann: March from Fantasie in C (1836)

Antonín Dvorák: Finale from String Quartet No. 13 (1895)

William Boyce: Symphony No. 3 in C (1760)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 17 in G (1772)

Greg Anderson: Star Wars Suite for 5 Pianos (2009)

Ralph Vaughan Williams: Fantasia on 'Greensleeves' (1934)

John Johnson: Lute Duet 'Greensleeves' (1580)

George Frideric Handel: Samson: Act 1 Sinfonia (1743)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Ermanno Wolf-Ferrari: The Jewels of the Madonna: Suite (1911)

Scott Joplin: Treemonisha: A Real Slow Drag (1911)

Scott Joplin: The Entertainer (1903)

Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 4 'Romantic' (1874)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Camille Saint-Saëns: Piano Concerto No. 4 in c (1877)

Darius Milhaud: Symphonie No. 1 (1939)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Franz Schubert: Symphony No. 8 in b 'Unfinished' (1822)

Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 9 (1894)

Richard Wagner: Die Meistersinger: Act 3 Suite (1867)

Sir Edward Elgar: Violin Sonata in e (1918)

Claude Debussy: Petite Suite: En bateau (1889)

Felix Mendelssohn: Song without Words No. 1 'Sweet Remembrance' (1830)

Johann Nepomuk Hummel: Rondo from Bassoon Concerto (1804)

Dmitri Shostakovich: Symphony No. 15 in A (1971)

Ralph Vaughan Williams: Fantasia on a Theme by Thomas Tallis (1910)

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

Ralph Vaughan Williams: Fantasia on 'Greensleeves' (1934)

Franz Liszt: Die Zelle in Nonnenwerth (1880)

Henryk Wieniawski: Romance from Violin Concerto No. 2 (1870)

Antonín Dvorák: Poco adagio from Piano Trio No. 3 (1883)

Armas Järnefelt: Berceuse (1909)

Manuel de Falla: El amor brujo: Song of the Fisherman (1915)

Charles Tomlinson Griffes: Three Tone Pictures (1915)

Billy Joel: Lullaby (Goodnight, My Angel) (1993)

Alec Wilder: Air for Bassoon (1945)

Ludwig van Beethoven: Adagio from Piano Sonata No. 11 (1800)