WCLV Program Guide 08-05-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Georges Bizet The Pearl Fishers Nicolai Gedda, t; Ernest Blanc, br; Paris Opera-Comique Orch/Pierre Dervaux

Georges Bizet Patrie Overture, Op 19 French National Radio Orch/Charles Munch

0:17:43 Georges Bizet Romance sans Paroles Peter Vanhove, p Pavane ADW-7515 Bizet Piano Music 4:51

Felix Mendelssohn Piano Quartet No. 3 in b, Op 3 Domus Piano Quartet

Fanny Mendelssohn Song, Das Heimweh Tuula Nienstedt, ms; Uwe Wegner, p

Peter Tchaikovsky Valse-Scherzo in C, Op. 34 Daniel Lozakovich, v; Russian National Orch/Vladimir Spivakov

Fred Hersch Variations on a Theme by Tchaikovsky (2006) Natasha Paremski, p

Josef Bohuslav Foerster Symphony No. 1 in d, Op. 9 Osnabruck Sym/Hermann Baumer

Zdenek Fibich Moods, Impressions and Reminiscences Marian Lapshansky, p

Stephen Paulus Berceuse Yolanda Kondonassis, h

Stephen Paulus Petite Suite (2007) Cosmos Trio

Claude Debussy Petite Suite French National Radio Orch/Jean Martinon

Elisabeth Jacquet de la Guerre Clavier Suite #4 in F Karen Flint, hc

Wolfgang Amadeus Mozart Flute Concerto No. 1 in G, K. 313 Jacques Zoon, f; Boston Baroque Orch/Martin Pearlman

Jean-Francois Dandrieu Suite in D Andre Isoir, o

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Gioachino Rossini Peches de vieillesse (Sins of My Old Age), Vol V Alessandro Mangoni, p

Mauro Giuliani La Rossiniana #1, Op 119 David Russell, g

Mauro Giuliani Divertimenti Notturni, Op 86 Mikael Helasvuo, f; Jukka Savijoki, g

Antonio Vivaldi Violin Concerto in d, R 329 Andrew Manze, v; Academy of Ancient Music/Christopher Hogwood

Max Reger Concerto in the Old Style, Op 123 Karl Suske, v; Heinz Schunk, v; Berlin Staatskapelle/Otmar Suitner

Max Reger Five Humoresques, Op 20 Daria Rabotkina, p

Antonin Dvorak Slavonic Dances, Op. 46 Leipzig Gewandhaus Orch/Kurt Masur

Felix Mendelssohn The Hebrides (Fingal's Cave) Overture, Op 26 London New Sym Orch/Adrian Boult

Niels Gade Overture, Echoes of Ossian, Op 1 Danish National Radio Sym Orch/Dmitri Kitayenko

Carl Reinecke Trio for Oboe, Horn, and Piano, Op 188 Stephen Taylor, ob; David Jolley, fh; Sarah Rothenberg, p

Franz Schubert Rosamunde Incidental Music, D 797 Leipzig Gewandhaus Orch/Kurt Masur Philips 412432-2 Rosamunde (Complete) 1:32

Henri Duparc Song, La vie anterieure Stephane Degout, br; Helene Lucas, p

Maurice Ravel Bolero Stuttgart Radio Sym Orch/Gianluigi Gelmetti

Gustav Holst The Perfect Fool, Op. 39 Munich Sym/Douglas Bostock

Constant Lambert Ballet, Pomona English Northern Philharmonia/David Lloyd-Jones

Gerald Finzi Let Us Garlands Bring, Op 18 (Five Shakespeare Songs) Stephen Varcoe, br; City of London Sinfonia/Richard Hickox Chandos



06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Modest Mussorgsky: Khovanshchina: Dance of the Persian Slaves (1873)

Carl Philipp Emanuel Bach: Symphony in F (1776)

Claudio Monteverdi: Vespers of the Blessed Virgin: Deus in adjutorium (1610)

Christian Sinding: Evening Mood (1918)

Sergei Rachmaninoff: Andante from Cello Sonata (1901)

Johann Strauss Jr: Waltz 'On the Beautiful Blue Danube' (1867)

Mark O'Connor: Americana Symphony: Open Plains Hoedown (2006)

John Philip Sousa: March 'Homeward Bound' (1892)

Antonio Vivaldi: Concerto for Strings in A 'Concerto ripieno' (c.1710)

Claude Debussy: Rapsodie for Saxophone & Orchestra (1908)

Zoltán Kodály: Háry János: Entrance of the Emperor & his Court (1927)

Eric Coates: The Three Elizabeths Suite: Halcyon Days (1944)

Ludwig van Beethoven: Variations on 'Ein Mädchen oder Weibchen' (1796)

Percy Grainger: Molly on the Shore (1907)

Alan Silvestri: Back to the Future: End Credits (1985)

Johannes Brahms: Rhapsody in g (1879)

George Gershwin: Cuban Overture (1932)

Georges Bizet: L'Arlésienne Suite No. 1: Menuetto (1872)

Kurt Weill: Lady in the Dark: My Ship (1941)

Maurice Ravel: Miroirs: Une barque sur l'océan (1905)

Ludwig van Beethoven: Allegro from Piano Trio No. 7 'Archduke' (1811)

Thomas Morley: Now is the Month of Maying (1600)

John Addison: Sleuth: Overture (1972)

Luigi Boccherini: Cello Concerto No. 7 in G (1771)

Wolfgang Amadeus Mozart: The Magic Flute: Overture (1791)

Virgil Thomson: The River: Finale (1937)

Sir Edward Elgar: Pomp and Circumstance March No. 1 (1901)

Franz Danzi: Finale from Concertino for Clarinet & Bassoon (1818)

Woody Guthrie: This Land is Your Land (1940)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Johan Halvorsen: Norwegian Dance No. 3 (1914)

Edvard Grieg: Norwegian Dance No. 3 (1881)

Sir Edward Elgar: Overture 'In the South' (1904)

Claude Debussy: Estampes (1903)

Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 3 in c (1801)

Frédéric Chopin: Polonaise No. 4 in c (1839)

Georg Philipp Telemann: Viola Concerto in G (1720)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Richard Strauss: Till Eulenspiegel's Merry Pranks (1895)

Felix Mendelssohn: Symphony No. 3 in a 'Scottish' (1842)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Joseph Haydn: Il mondo della luna: Overture (1777)

Ludwig van Beethoven: Adagio from Piano Sonata No. 14 'Moonlight' (1801)

Johannes Brahms: Four Piano Pieces (1892)

Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 10: Once Upon a Time (1901)

Erich Wolfgang Korngold: Straussiana (1953)

Antonín Dvorák: Violin Concerto in a (1880)

Ellen Taafe Zwilich: Concerto Grosso 1985 (1985)

Louise Farrenc: Scherzo & Finale from Symphony No. 3 (1847)

Frédéric Chopin: Waltz No. 10 in b (1829)

Frédéric Chopin: Mazurka No. 45 in g (1848)

Joseph Haydn: String Quartet No. 13 in G (1769)

Ambroise Thomas: Mignon: Connais-tu le pays? (1866)

Morton Gould: Concerto for Orchestra (1944)

John Williams: Hook: Flight to Neverland (1991)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Franz Schubert: Overture in the Italian Style (1817)

Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Autumn' Concerto (1725)

Jerry Goldsmith: Chinatown: Love Theme (1974)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondeau from Flute Quartet No. 1 (1777)

Franz Liszt: Hungarian Fantasy (1853)

Frédéric Chopin: Fantaisie-Impromptu (1835)

Leonardo Leo: Cello Concerto in A (1737)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 24 in B-Flat (1773)

Sergei Rachmaninoff: Prelude No. 16 in G (1910)

John Philip Sousa: March 'The Stars and Stripes Forever' (1896)

Peter Tchaikovsky: Finale from Violin Concerto (1878)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Franz Liszt: Symphonic Poem No. 3 'Les Préludes' (1848)

Aaron Copland: Rodeo: Saturday Night Waltz (1942)

Aaron Copland: Fanfare for the Common Man (1943)

Peter Boyer: Three Olympians (2000)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Ambroise Thomas: Mignon: Overture (1866)

Antonín Dvorák: Symphony No. 6 in D (1880)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Joseph Haydn: Symphony No. 104 in D 'London' (1795)

Franz Anton Hoffmeister: Oboe Concerto in C (1787)

Maurice Ravel: La valse (1920)

Richard Wagner: Tannhäuser: Overture & Venusberg Music (1861)

Remo Giazotto: Albinoni's Adagio for Strings & Organ (1957)

Tomaso Albinoni: Concerto for Strings in A (1707)

Iosif Ivanovici: Waltz 'Danube Waves' (1880)

Léo Delibes: Sylvia: Suite (1876)

Gustav Holst: Indra (1903)

Alexander Borodin: Nocturne from String Quartet No. 2 (1882)

23:00 QUIET HOUR

Ottorino Respighi: Ancient Airs & Dances Suite No. 1: Villanesca (1917)

Poul Schierbeck: Prelude for Strings (1941)

Mily Balakirev: Etude-idylle 'In the Garden' (1884)

Erik Satie: Gnossienne No. 3 (1890)

Antonín Dvorák: Lento from Piano Quartet (1889)

Edvard Grieg: Two Melodies: The First Meeting (1890)

Franz Schreker: Intermezzo for String Orchestra (1902)

Guy Ropartz: Croquis d'été: Danse sentimental (1918)

Enrique Granados: Spanish Dance No. 2 'Oriental' (1900)

Amy Beach: A Hermit Thrush at Eve (1921)