WCLV Program Guide 08-02-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

0:00:00 Dmitri Kabalevsky Colas Breugnon, Op 24 Armenian Phil/Loris Tjeknavorian ASV CDDCA-967 Kabalevsky: Suites from Romeo and Juliet, The Comedians & Colas Breugnon 4:57

0:04:57 Alexander Borodin Prince Igor Royal Liverpool Phil Orch/Charles Mackerras Virgin 91174-2 N/A 10:43

0:15:40 Alexander Borodin Prince Igor New York Phil/Leonard Bernstein CBS MYK-37770 Polovetsian Dances, Favorite Russian Spectaculars 13:06

0:30:18 Ludwig (Louis) Spohr Double Quartet #1 in d, Op 65 St Martin's Academy Chamber Ensemble Hyperion CDA-66141 Spohr: Double Quartets 21:16

0:51:34 Ludwig van Beethoven Rondo in A, WoO 49 Jeno Jando, p Naxos 8.500250 (90) Beethoven Complete Edition 2:43

0:54:17 Ludwig van Beethoven Canon, Signor Abate (Abb‚ Stadler), WoO 178 Tabea Ensemble Naxos 8.500250 (90) Beethoven Complete Edition 1:39

1:00:00 Cecile Chaminade Callirhoe Metz Grand Est National Orch/David Reiland Palazzetto Bru Zane BZ-2006 (8) Compositrices 5:20

1:05:20 Rita Strohl Grande Fantaisie-Quintette Ismail Margain, p; Hanson Quartet Palazzetto Bru Zane BZ-2006 (8) Compositrices 31:24

1:38:24 Michael Praetorius Terpsichore (1612) New York Renaissance Band/Sally Logemann Arabesque Z-6531 Praetorius: Terpsichore- Suites Nos. 1-4 10:36

1:49:00 French ANON 17th c A Suite of Dances Piffaro (Renaissance Band) DG Archiv 447107-2 Chansons et Danceries: French Renaissance Wind Music * Piffaro 5:57

1:54:57 Elisabeth Jacquet de la Guerre Clavier Suite in G Karen Flint, hc Plectra PL2-1003 (2) de la Guerre: Complete Works for Harpsichord 1:53

2:00:00 Gosta Nystroem The Merchant of Venice Stockholm Radio Orch/Tor Mann Discofil SCD-1039 Nystroem 5:50

2:05:50 Arthur Sullivan The Merchant of Venice Suite Dublin RTE Concert Orch/Andrew Penny Marco Polo 8.223461 SULLIVAN : Incidental Music 23:24

2:29:14 Dmitri Kabalevsky The Comedians, Op 26 Armenian Phil/Loris Tjeknavorian ASV CDDCA-967 Kabalevsky: Suites from Romeo and Juliet, The Comedians & Colas Breugnon 1:52

2:31:06 Dmitri Kabalevsky Piano Concerto #4 in C, Op 99 Yuri Popv, p; Moscow Phil/Dmitri Kabalevsky Revelation RV-10103 Composers in Person: Kabalevsky 13:17

2:44:23 Aram Khachaturian Spartacus (1954, rev 1968) Vienna Phil/Aram Khachaturian London 436658-2 Essential Ballet 9:04

2:53:27 Aram Khachaturian Gayaneh St Petersburg Kirov Orch Philips 442011-2 White Nights: Romantic Russian Showpieces 2:10

2:55:37 Dmitri Shostakovich The Age of Gold, Op. 22 Dmitri Shostakovich, p Mel MELCD-1002596 (5) Shostakovich Plays Shostakovich 1:41

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

3:00:00 Johann Heinrich Schmelzer Sonata in d Trio Settecento Cedille CDR-90000114 Trio Settecento: A German Bouquet 5:49

3:05:49 Georg Philipp Telemann Tafelmusik, Bk 3 Freiburg Baroque Orch members Harmonia Mundi HMC-902042.45 (4) The Complete Tafelmusik * Musique de Table * Georg Philipp Telemann * Freiburger Barockorchester 9:05

3:14:54 Johann Pez Overture/Pieces pour la Musique de Table Les Muffatti/Peter van Heyghen Ramee RAM-0705 Pez: Overtures, Concerti 11:28

3:26:22 Johann Hermann Schein Banchetto musicale (1617) Collegium Terpsichore/Fritz Neumeyer Boston Skyline BSD-118 Dance Music Of the High Renaissance 1:31

3:27:53 Leo Sowerby Clarinet Sonata, Op. 240a (1938) John Bruce Yeh, cl; Patrick Godon, p Cedille CDR-90000218 Chicago Clarinet Classics 26:38

3:54:31 Leo Sowerby Pop Goes the Weasel Westwood Wind Quintet Crystal CD-353 Sextour a Vent 1:42

4:00:00 Franz Schubert Rosamunde Incidental Music, D 797 Utah Sym Orch/Maurice Abravanel Vanguard OVC-8084/85 (2) Music For The Theater: Beethoven: Incidental Music for Goethe's Egmont, The Creatures of Prometheus/ Schubert: Rusamunde 5:35

4:05:35 Franz Schubert Moments musicaux, D 780 Maria-Joao Pires, p DG 427769-2 Schubert: Sonata D. 784, 6 Moments Musicaux D. 780, 2 Scherzi D. 593 28:14

4:35:03 Emile Waldteufel Les Patineurs (The Skaters) Waltz, Op 183 NBC Sym Orch/Arturo Toscanini RCA 60308-2-RG Waldteufel - Mozart - Strauss - Paganini - Bach - Glinka 6:44

4:41:47 Georges Bizet Carmen New York Harmonie Ensemble/Steven Richman Bridge 9493 N/A 12:41

4:54:28 Halffter Carmen (1926) Frankfurt Radio Symphony Orchestra/Mark Fitz-Gerald Naxos 8.57226 Carmen 1:50

5:00:00 Charles-Marie Widor Organ Symphony #5 Mary Preston, o Reference Recordings RR-113 Organ Odyssey 4:55

5:04:55 Charles Marie Widor Flute Suite, Op 34 James Galway, f; Christopher O'Riley, p RCA 68351-2 The French Recital 17:46

5:22:41 Joseph Jongen Allegro appassionato, Op 79 Therese-Marie Gilissen, vi; RTBF Sym/Brian Priestman Koch CD-315012 Joseph Jongen 8:02

5:32:14 Franz Joseph Haydn Symphony No. 49 in f, La passione Austro-Hungarian Haydn Orch/Adam Fischer Nimbus NI-5530/4 (5) Haydn 'The Esterhazy Recordings' Symphonies Volume 3 21:56

5:54:10 Carl Philipp Emanuel Bach St Mark Passion Gachinger Kantorei/Helmuth Rilling CBS M2K-42511 (2) N/A 1:24

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

05:56:39 Traditional: The Cuckoo Cambridge Singers John Rutter Collegium 120 2:27

05:59:21 Michael Praetorius: Terpsichore: Volte à 4 (1612) New London Consort Oiseau-Lyre 4759101 1:38

06:08:06 Georges Bizet: L'Arlésienne Suite No. 2: Pastorale (1879) Barcelona Symphony José Serebrier BIS 1305 6:00

06:16:29 Ralph Vaughan Williams: English Folk Song Suite (1923) Cleveland Symphonic Winds Frederick Fennell Telarc 80099 10:39

06:28:59 Nikolai Rimsky-Korsakov: Scheherazade: The Kalender Prince Op 35 (1888) Daniel Majeske, violin Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 10:59

06:42:22 Jean Sibelius: Finlandia Op 26 (1899) Cleveland Orchestra Yoel Levi Telarc 80095 7:47

06:51:04 Manuel de Falla: The Three-Cornered Hat: Neighbors' Dance (1919) Vanessa Perez, piano Steinway 30036 3:28

06:55:51 Johan Halvorsen: Entry March of the Boyars (1895) Bergen Philharmonic Neeme Järvi Chandos 10584 4:23

07:04:27 Antonín Dvorák: Scherzo from Symphony No. 9 Op 95 'New World' (1893) Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 414421 7:51

07:15:41 Sir Arthur Bliss: Mêlée Fantasque (1921) Royal Scottish National Orchestra David Lloyd-Jones Naxos 557641 11:52

07:29:38 George Fenton: The Jewel in the Crown: Theme (1984) United Kingdom Symphony Harry Rabinowitz RCA 60470 2:26

07:35:14 Billy Strayhorn: Lush Life (1937) Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460811 6:25

07:47:15 Franz Schubert: Finale from String Quintet D 956 (1828) Gary Hoffman, cello Cypress String Quartet Avie 2307 9:27

07:58:13 Maurice Ravel: Mother Goose: Pavane of Sleeping Beauty (1911) Cincinnati Symphony Paavo Järvi Telarc 80601 1:25

08:08:00 Emmanuel Chabrier: Dix pièces pittoresques: Menuet pompeux (1881) Angela Hewitt, piano Hyperion 67515 6:05

08:15:37 Johann Strauss Jr: Waltz 'Roses from the South' Op 388 (1880) Vienna Philharmonic Daniel Barenboim Decca 12569 8:37

08:26:07 Engelbert Humperdinck: The Merchant of Venice: Love Scene (1905) Slovak Radio Symphony Martin Fischer-Dieskau Marco Polo 223369 8:08

08:34:48 André Grétry: Céphale et Procris: Tambourin (1773) Orchestre de Bretagne Stefan Sanderling ASV 1095 2:43

08:37:44 Frédéric Chopin: Waltz No. 4 in F Op 34 # 3 (1838) Sergei Rachmaninoff, piano Telarc 80491 2:42

08:41:30 Richard Wagner: Lohengrin: Act 1 Prelude (1848) Leipzig Gewandhaus Orchestra Andris Nelsons Deutsche Gram 4864528 9:11

08:53:39 Lukas Foss: Salomon Rossi Suite (1975) Brooklyn Philharmonic Lukas Foss New World 375 7:33

09:04:51 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 31 in D K 297 'Paris' (1778) London Mozart Players Jane Glover ASV 647 18:19

09:24:00 Igor Stravinsky: The Rite of Spring: Sacrificial Dance (1913) Cleveland Orchestra Pierre Boulez Deutsche Gram 4795448 4:42

09:30:18 Harry Warren: 42nd Street: 42nd Street (1933) Boston Pops Keith Lockhart BostonPops 4 4:11

09:34:50 Grigoras Dinicu: Hora staccato (1906) Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 92 2:07

09:37:03 Georges Bizet: Carmen Suite No. 1: Prelude (1875) Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80703 1:07

09:39:54 Ludwig van Beethoven: Leonore Overture No. 2 Op 72 (1805) Bremen German Chamber Philharmonic Daniel Harding Virgin 45364 12:39

09:53:48 George Frideric Handel: Water Music Suite No. 1: Air (1717) Apollo's Fire Jeannette Sorrell ApolloFire 2002 2:22

09:56:46 Ottorino Respighi: The Birds: The Hen (1927) Orpheus Chamber Orchestra Deutsche Gram 437533 2:44

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:11 Sir Arthur Bliss: Checkmate: Dance of the Red Pawns (1937) Royal Scottish National Orchestra David Lloyd-Jones Naxos 557641 2:25

10:04:13 Constant Lambert: Bacchanale from 'Horoscope' Suite (1937) BBC Concert Orchestra Barry Wordsworth Argo 436118 4:31

10:10:34 Richard Strauss: Suite for 13 Wind Instruments Op 4 (1884) Members of Minnesota Orchestra Edo de Waart Virgin 61460 24:28

10:35:46 Frédéric Chopin: Andante spianato & Grande Polonaise Brillante Op 22 (1834) Margarita Shevchenko, piano CIPC 96523 13:15

10:52:35 Ludwig van Beethoven: Concerto for Violin, Cello & Piano Op 56 'Triple' (1804) Daniel Shapiro, piano CityMusic Cleveland James Gaffigan CityMusic 2 35:15

11:29:43 Michel Pignolet de Montéclair: Cinquiéme Suite 'La Guerre' (1724) Debra Nagy, oboe Les Délices Délices 2012 8:29

11:40:15 Igor Stravinsky: Scherzo fantastique Op 3 (1908) Cleveland Orchestra Pierre Boulez Deutsche Gram 471197 11:23

11:53:06 Gabriel Pierné: Pastorale Variée dans le Style Ancien Op 30 (1893) Atlanta Chamber Winds Robert J. Ambrose Albany 1127 7:08

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:06:36 Wolfgang Amadeus Mozart: Serenade No. 13 in G K 525 'Eine kleine Nachtmusik' (1787) Cleveland Orchestra George Szell Sony 86793 17:24

12:25:59 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 36 in C K 425 'Linz' (1783) Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 436421 31:28

12:58:32 Wolfgang Amadeus Mozart: German Dance K 605/2 (1791) Orpheus Chamber Orchestra Deutsche Gram 429783 1:40

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

13:00:28 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 3: Erotik Op 43 # 5 (1884) Per Tengstrand, piano Azica 71207 3:49

13:04:40 Sergei Rachmaninoff: Prelude No. 9 in A-Flat Op 23 # 8 (1903) Sergei Babayan, piano Deutsche Gram 4839181 3:06

13:09:47 Richard Wagner: Die Meistersinger: Act 3 Suite (1867) BBC National Orch of Wales Mark Wigglesworth BBC 63 18:14

13:28:48 Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 5 (1894) Leipzig Gewandhaus Orchestra Andris Nelsons Deutsche Gram 4864528 12:59

13:43:39 Bernard Herrmann: Symphony No. 1 (1941) Phoenix Symphony James Sedares Koch Intl 7135 35:59

14:22:14 Wolfgang Amadeus Mozart: Horn Concerto No. 3 in E-Flat K 447 (1787) Eric Ruske, horn Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80367 14:24

14:37:30 Antonio Vivaldi: Flute Concerto in D RV 427 (1720) Janet See, flute Philharmonia Baroque Orchestra Nicholas McGegan Harmonia Mundi 905193 8:11

14:46:35 Amy Beach: Summer Dreams Op 47 (1901) Deborah Moriarty, piano Blue Griffin 633 13:12

15:00:11 George Frideric Handel: Xerxes: Largo 'Ombra mai fu' (1738) Anthony Roth Costanzo, countertenor Les Violons du Roy Jonathan Cohen Decca Gold 28648 3:14

15:03:45 Florence Price: Resignation (1940) Reginald L. Mobley, countertenor Acis 20445 2:18

15:07:26 Edvard Grieg: Norwegian Dances Op 35 (1881) Iceland Symphony Petri Sakari Chandos 9028 17:58

15:26:01 Johan Svendsen: Scherzo from String Quartet Op 1 (1865) Kontra Quartet BIS 753 4:22

15:31:22 Paul Hindemith: Symphonic Metamorphosis of Themes by Carl Maria von Weber (1943) Cleveland Orchestra George Szell Sony 53258 19:25

15:51:55 Morten Lauridsen: Sure on This Shining Night (2005) Anne Akiko Meyers, violin Avie 2455 4:49

15:57:06 Ennio Morricone: Cinema Paradiso: Theme (1988) Itzhak Perlman, violin Pittsburgh Symphony John Williams Sony 975227 3:14

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:05:59 Frédéric Chopin: Waltz No. 3 in a Op 34 # 2 (1838) Maurizio Pollini, piano Deutsche Gram 14190 4:36

16:12:00 Sir Arthur Bliss: Mêlée Fantasque (1921) Royal Scottish National Orchestra David Lloyd-Jones Naxos 557641 11:52

16:27:45 Maurice Jarre: Lawrence of Arabia: Main theme (1962) London Philharmonic John Mauceri LPO 86 2:10

16:34:03 'PDQ Bach': Minuet Militaire S 1A Hoople Off-Season Philharmonic Walter Bruno Telarc 80210 3:41

16:41:04 Claude Debussy: Children's Corner Suite (1908) Simon Trpceski, piano EMI 272 15:52

16:57:15 Leroy Anderson: The Syncopated Clock (1945) BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Naxos 559357 2:16

17:03:25 Percy Grainger: A Reel from Stanford's 'Four Irish Dances' (1905) Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884 4:10

17:09:12 Stanislaw Moniuszko: Overture 'The Fairy Tale' (1848) Warsaw Philharmonic Antoni Wit Naxos 572716 13:19

17:23:43 Alberto Hemsi: Three Ancient Airs from 'Coplas Sefardies' Op 30 (1945) ARC Ensemble Chandos 20243 08:56

17:38:17 Austin Wintory: I Was Born for This (2012) Voces8 Decca 29601 5:09

17:44:14 Anton Bruckner: Motet 'Os justi' (1879) Voces8 Decca 4785703 4:43

17:49:22 Franz Schubert: Overture in the Italian Style D 591 (1817) Prague Sinfonia Christian Benda Naxos 570329 7:20

17:58:10 Wolfgang Amadeus Mozart: Contradance K 610 'The Malicious Daughters' (1791) Orpheus Chamber Orchestra Deutsche Gram 429783 1:28

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:08:00 Franz Schubert: Wanderer Fantasy D 760 (1822) Leslie Howard, piano Budapest Symphony Karl Anton Rickenbacher Hyperion 67403 21:36

18:30:41 Augusta Holmès: Overture for a Comedy (1870) Rheinland-Pfalz Philharmonic Samuel Friedman Marco Polo 223449 9:58

18:41:57 Augusta Holmès: La Nuit et l'Amour from 'Ludus pro Patria' (1888) Rheinland-Pfalz Philharmonic Patrick Davin Marco Polo 223449 5:39

18:49:02 Manuel Ponce: Scherzino mexicano (1967) Milos Karadaglic, guitar Deutsche Gram 17000 2:43

18:51:58 George Butterworth: The Banks of Green Willow (1914) London Symphony Richard Hickox Chandos 40 6:09

19:00 SPECIAL Cleveland International Piano Competition Semi-Final Round, live from Reinberger Chamber Hall at Severance Music Center

21:35 SYMPHONY AT SEVEN (AT NINE) with John Mills

21:34:53 Gerald Finzi: Introit Op 6 (1936) Tasmin Little, violin City of London Sinfonia Richard Hickox Chandos 9888 10:06

21:45:59 Sir Arnold Bax: Symphony No. 7 (1939) BBC Philharmonic Vernon Handley Chandos 10122 44:00

22:30:56 Michael Praetorius: Terpsichore: Ballet (1612) Christopher Parkening, guitar EMI 55052 2:27

22:35NIGHT MUSIC with John Mills

22:34:19 Leopold Kozeluch: Piano Concerto No. 6 in C (1786) Howard Shelley, piano London Mozart Players Howard Shelley Hyperion 68154 23:24

22:59:07 Ludwig van Beethoven: Piano Trio No. 6 Op 70 # 2 (1808) Xyrion Trio Naxos 500250 29:57

23:30 QUIET HOUR

23:29:13 Johann Sebastian Bach: Partita for solo flute: Sarabande BWV 1013 (1718) Brandon Patrick George, flute Hänssler 18039 4:53

23:36:07 Sergei Taneyev: Adagio from Symphony No. 4 Op 12 (1898) Silesian Philharmonic Stephen Gunzenhauser Marco Polo 223196 11:12

23:47:18 Max Bruch: Adagio from Scottish Fantasy Op 46 (1880) Nicola Benedetti, violin BBC Scottish Symphony Rory Macdonald Deutsche Gram 21290 8:22

23:55:41 John Williams: Return of the Jedi: Luke and Leia (1983) Boston Pops John Williams Decca 4851590 4:23